Песков: санкции ЕС не помешают работе и развитию мессенджера «Макс»

493 10
Песков: санкции ЕС не помешают работе и развитию мессенджера «Макс»

Вчера в министерства иностранных дел сразу нескольких стран Евросоюза почти одновременно были вызваны российские послы. Нашим дипломатам в МИД Франции, Германии, Финляндии и Нидерландов выдвинули обвинения в организации кибератак. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас также пообещала вызвать представителя России при ЕС по аналогичному поводу.

В Брюсселе и дипведомствах стран ЕС утверждают, что хакеры якобы под контролем ФСБ «проникали в правительственные сети и саботировали критическую инфраструктуру» стран Евросоюза. Не забыли упомянуть и о кибератаках на украинский сегмент интернета.

Одновременно в Брюсселе объявили о введении санкций ЕС в отношении головной структуры холдинга VK (разработчик и владелец соцсети «ВКонтакте») и его дочерней компании ООО «Коммуникационная платформа» — разработчика и оператора российского мессенджера «Макс».

И как-то совсем неслучайно сегодня с утра российские пользователи в нескольких регионах стали массово жаловаться на проблемы с доступом к иностранным веб-ресурсам Google, GitHub и Apple. В Роскомнадзоре разъяснили, что не устанавливали ограничения на данные онлайн-сервисы.

Свой комментарий очередным недружественным действиям и голословным обвинениям ЕС дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что несмотря на санкции российские интернет-платформы продолжат свое развитие. Спикер Кремля отметил, что абсурдный запрет на мессенджер «Макс» и соцсеть «Вконтакте» демонстрирует репрессивную политику Брюсселя. Обвинения в кибератаках Песков категорически отверг, напомнив, что они звучат в адрес РФ регулярно, но ни разу не подтверждались доказательствами.
10 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Вадим Топал-Паша Звание
    Вадим Топал-Паша
    +2
    Сегодня, 14:32
    ... но котировки ВК на ММВБ в очередной раз обновили дно...
    1. Sevastiec Звание
      Sevastiec
      +1
      Сегодня, 14:40
      санкции ЕС не помешают работе и развитию мессенджера «Макс»


      А мы то испугались!.. Прям камень с души упал.

      но котировки ВК на ММВБ


      ММВБ, это вообще жалкая производная от главных финансовых пирамид в США.
  2. Silver99 Звание
    Silver99
    +1
    Сегодня, 14:32
    Почему российские чиновники ведут блоги в Телеграмме (запрещен в России) может поделятся что у них за VPN .
    1. Горизонт
      Горизонт
      -1
      Сегодня, 14:37
      Видимо по привычке(ну или не от большого ума), как и многие граждане...
      Ну а чего, хороший мессенжер, нн хуже Макса...
    2. AleksByk Звание
      AleksByk
      0
      Сегодня, 14:43
      Quod licet Iovi, non licet bovi (Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку)... Ну вы поняли)
  3. ximkim Звание
    ximkim
    -2
    Сегодня, 14:36
    Песков: санкции ЕС не помешают работе и развитию мессенджера «Макс»

    Как там Путин и ко говорили - санкции только на пользу?
    Первый раз с ними согласен.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 14:41
      Цитата: ximkim
      Он подчеркнул, что несмотря на санкции российские интернет-платформы продолжат свое развитие.

      Более того, я полностью согласен с Песковым в том, что западные санкции не повлияют на работу "Макса".
      Роскомпозор и без них сделает всё, что нужно, чтобы максимально осложнить людям жизнь.
      1. esoterica Звание
        esoterica
        0
        Сегодня, 14:49
        Более того, я полностью согласен с Песковым в том, что западные санкции не повлияют на работу "Макса".
        Роскомпозор и без них сделает всё, что нужно, чтобы максимально осложнить людям жизнь.


        Может быть ответишь на вопрос, почему все европейские "Роскомнадзоры" (регуляторы) уже давным-давно запретили всё что связано с Россией. Там даже не работают про российский телеграм-каналы, так как их тоже запретили европейские надзорные органы.
        Американский YouTube выпилил с потрохами все каналы, которая не занимаются антироссийской пропагандой идезинформацией, даже абсолютно безобидные исторические каналы, в которых описывается история России не так как принято ее описывать на западе.

        Так расскажи, если не секрет, почему европейские регуляторы - это клёво, российский - нет?
  4. советник 2 уровня Звание
    советник 2 уровня
    0
    Сегодня, 14:37
    Почему судьба ЧАСТНОГО, а не государственного мессенджера, так волнует господина Пескова и иных госмужей и госдам?
  5. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +1
    Сегодня, 14:42
    Ну почему не помешают? Внутри РФ , к примеру , на Айфон уже не поставишь.
    За пределами РФ, исключат из магазинов приложений.
    Это еще к тому как либерально на Западе относятся к альтернативным мессенджерам.
    И педо-либеральная общественность не пишет там по этому поводу письма в Совет Европы.