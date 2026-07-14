Вчера в министерства иностранных дел сразу нескольких стран Евросоюза почти одновременно были вызваны российские послы. Нашим дипломатам в МИД Франции, Германии, Финляндии и Нидерландов выдвинули обвинения в организации кибератак. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас также пообещала вызвать представителя России при ЕС по аналогичному поводу.В Брюсселе и дипведомствах стран ЕС утверждают, что хакеры якобы под контролем ФСБ «проникали в правительственные сети и саботировали критическую инфраструктуру» стран Евросоюза. Не забыли упомянуть и о кибератаках на украинский сегмент интернета.Одновременно в Брюсселе объявили о введении санкций ЕС в отношении головной структуры холдинга VK (разработчик и владелец соцсети «ВКонтакте») и его дочерней компании ООО «Коммуникационная платформа» — разработчика и оператора российского мессенджера «Макс».И как-то совсем неслучайно сегодня с утра российские пользователи в нескольких регионах стали массово жаловаться на проблемы с доступом к иностранным веб-ресурсам Google, GitHub и Apple. В Роскомнадзоре разъяснили, что не устанавливали ограничения на данные онлайн-сервисы.Свой комментарий очередным недружественным действиям и голословным обвинениям ЕС дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что несмотря на санкции российские интернет-платформы продолжат свое развитие. Спикер Кремля отметил, что абсурдный запрет на мессенджер «Макс» и соцсеть «Вконтакте» демонстрирует репрессивную политику Брюсселя. Обвинения в кибератаках Песков категорически отверг, напомнив, что они звучат в адрес РФ регулярно, но ни разу не подтверждались доказательствами.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

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