Насилие от избытка гормонов



Скарлетт О’Хара в окружении юных поклонников. Зачем они ей были нужны? А вот зачем, для собственного удовлетворения и повышения чувства собственной значимости. О том, что от мужчины может быть еще одно удовольствие весьма интересного свойства она даже и не задумывалась. Кадр из кинофильма «Унесенные ветром» (1939), снятого по одноименному роману Маргарет Митчелл

А мне дайте резвую лошадь, стакан хорошего вина, порядочную девушку, за которой можно приволокнуться, и не очень порядочную, с которой можно поразвлечься, и забирайте себе вашу Европу, нужна она мне очень…

«Унесенные ветром» Маргарет Митчелл

В предыдущем материале «Первые войны» рассматривались две противоположенные друг другу точки зрения на человеческую воинственность: Томаса Гобса и Жан-Жака Руссо. Гобс утверждал, что агрессивность — качество врожденное, Руссо — «все зависит от воспитания», поскольку сознание ребенка — «чистая доска». С последним мне никак нельзя согласиться, хотя в том же учебнике культурологи и написано, что «культура через гены (то есть через постель)» не передается. Но как же тогда объяснить вот это… В детстве я катался на коньках, но не очень это дело любил, да и жена тоже. И… мы долго учили кататься на них нашу дочь, и стоило это нам немалых трудов. Кстати, и ей тоже. Но вот отец нашей внучки в детстве был мастером спорта среди юниоров по фигурному катанию. В детстве! А потом мы решили научить кататься на коньках и внучку, заранее ожидаю немалых трудностей на этом пути. А она надела коньки, встала на них и покатилась так, словно всю жизнь только этим и занималась, да еще и сделала ножкой «Ап!» Как это можно, если никакие навыки от родителей к детям не передаются?А кто тогда научил обезьян убивать и устраивать военные походы друг на друга? Как они вообще об этом договариваются, планируют свои «военные операции», неужто всё это они переняли у людей? Конечно, нет. Так что что-то, безусловно, передается и через постель (или любовь на природе!), и в это что-то входит всего совсем немало. Хотя да, роль воспитания никто не отменял. Примеры тому идут из глубокой древности, и лучшими среди них, пожалуй, являются примеры древней Спарты и Афин.В то же время на рост агрессивности в том или ином человеческом обществе вполне могут влиять и самые разные обстоятельства, на которые вот так сразу-то и не подумаешь. Возьмем в качестве примера… события, описанные в романе Маргарет Митчелл «Унесенные ветром». По сути дела, это еще одна «энциклопедия жизни», если сравнивать ее содержание с романом Льва Толстого «Война и мир» или романом в стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин». Прекрасно показано американское общество тех лет, рассмотрена буквально каждая мелочь.И вот какая мысль при внимательном чтении этого романа возникает: в трагической, в общем-то, судьбе Скарлетт больше всего виновата ее… мать. А та, в свою очередь, является жертвой доминировавшей в ту пору в Америке пуританской ханжеской морали и поголовного сексуального невежества. Правда, перед самой свадьбой с Чарли Уилксом мать ее предупреждает «кое о чем», но в подробностях, естественно, ничего не рассказывает. В целом же, все, что ниже пряжки ремня, там рассматривается как «животная похоть».Даже побывав замужем, Скарлетт остается крайне невежественной в отношении того, как получить удовольствие от брака, и так прямо Ретту Батлеру об этом и говорит. Но даже и сам Ретт, который вроде бы в публичном доме Красотки Уотлинг мог бы всему научиться, тоже не показан таким уж сведущим в интимных делах человеком. Он даже соглашается на разные спальни со Скарлетт, хотя это его и очень обижает, вместо того, чтобы просто ей сказать: «А давай-ка, милая, мы с тобой будем вот так… И тебе будет хорошо, и мне, а главное — никаких детей!» То есть про опасность абортов ему известно, а о различных способах соития — нет. Причем не только ему одному.Всё то же самое касается и Эшли с Мелани. То есть все герои этого романа, получается, живут в обществе, где физический контакт мужчины и женщины рассматривается исключительно с точки зрения тогдашней христианской и, более того, пуританской морали и одобряется обществом лишь в качестве способа заиметь потомство. Лицемерие, ханжество — всё это в этом обществе процветает, и, кстати, Маргарет Митчелл в своем романе показала всё это очень хорошо.И подобная философия в то время имела место не только в романе, но и в жизни. Правда, уступка плоти всё же была, и мужчины из окружения Скарлет периодически похаживают в публичный дом, хотя и не все. Но что они там получают? Секс без любви вне дома, а дома, в семье… любовь без секса. «Леди в постели не двигаются» — такова заповедь британских леди, и дамы-южанки именно с них берут пример. Всё это не могло не приводить к невротизации тогдашнего американского общества, да и не только американского.Отсюда широкое распространение употребления алкоголя, курения и жевания табака. Ведь избыток гормонов нужно как-то нейтрализовать. И сбросить стресс, возникающий из-за сексуальной неудовлетворенности? А вот как: выпил в салуне, выкурил крепкую сигару, изжевал плитку табака… Вот тебе физический контакт с женщиной не особо и нужен. А дальше, дальше — война, и ты герой, и думать ни о чем не надо, кто-то где-то решает все за тебя. Правда, на войне тебя могут убить. Зато там человек находится в постоянном возбуждении и думает совсем о другом. И вот вместо того, чтобы решать возникшие перед американским обществом проблемы на спокойную голову, те же южане решали их, находясь во власти эмоций и повышенной нервной возбудимости. То есть им было решать их достаточно сложно, что подталкивало их к выбору наиболее простых и очевидных решений, доступных самому посредственному уму.Но вот война закончилась. Количество мужчин-южан резко сократилось. Накопившаяся агрессивность выплеснулась. Количество доступных женщин резко возросло, а цена на их услуги, понятно, упала, и южное общество очень быстро входит в нормальную колею. Хотя оно по-прежнему пуританское по своей сути, а люди в вопросах пола всё так же невежественны, теперь сама жизнь упрощает взаимоотношения между ними.Понятно, что невежество южан в вопросах пола не являлось причиной Гражданской войны, оно даже в их списке никогда не стояло, однако оно создало определенную атмосферу, в которой принимались определенные решения, которые не были бы приняты, если бы жизнь и мораль в нем носили бы иной характер.Так что причины локальной воинственности, о которой шла речь в предшествующем материале, как и локального миролюбия, могут быть, как мы видим, самыми разнообразными и подчас даже не связанными с экономическими и политическими факторами. А с чем они еще могут быть связаны? Ну, скажем, с последствиями накопления в организме человека радионуклидов, то есть с радиоактивным загрязнением местности его проживания. Как пример приведем испытания 50-мегатонной «Царь-бомбы» в 1961 году, после которого уровень радиации в Северной Норвегии и Швеции резко подскочил, после чего спустя какое-то время именно в этих же районах было отмечено снижение успеваемости школьников по математике.У людей, подвергшихся воздействию радиации даже в малых дозах, на 25-27% снижается уровень критичности восприятия. То есть оно равно приблизительно воздействию бокала шампанского или 50 граммов водки. И, кстати, именно ради снижения этой самой критичности гостям на разных мероприятиях как раз и предлагаются спиртные напитки. Только вот при радиационном воздействии эта самая критичность не восстанавливается, от ее потери «не проспишься». А еще было доказано, что облучение головы в дозе 1300–1500 мГр в детском возрасте оказалось пороговой дозой для начала статистически значимого роста заболеваемости шизофренией.То есть опять-таки такие люди не смогут в достаточной степени адекватно реагировать на встающие перед ними проблемы и постараются решать их самыми простыми и на первый взгляд «действенными» методами. А еще они будут более послушны чужому «авторитетному» мнению, менее критичны к информации, получаемой через СМИ. То есть их природная агрессивность может и не возрасти, но вот решения, ими принимаемые, могут вполне стать более агрессивными, нежели те, что они приняли бы, не подвергаясь воздействию радиации.