Кто такие печенеги и куда они «исчезли»?
Разгром печенегов под Киевом 1036 год. Миниатюра Радзивилловской летописи
Общее положение
После битвы под Лиственом близ Чернигова осенью 1024 года, где рати князя Мстислава Владимировича, опытного полководца и богатыря, разгромили полки Ярослава Владимировича, братья разделили Русь.
Мстислав не стал продолжать междоусобицу и предложил мир: «Сѣди ты на столѣ своемь Кыевѣ, понеже ты еси старѣй братъ, а мнѣ буди ся сторона». Левобережье Днепра с Черниговской землей осталось за Мстиславом, а Правобережье – за Ярославом. При этом Ярослав, который отличался большой осторожностью, предпочитал править из верного ему Новгорода, где он мог получить помощь от союзных варягов.
Братья больше не ссорились, и Русь процветала. В 1029 году объединенная рать Ярослава и Мстислава вернула под власть русов Тмутаракань. В 1030 году полки Ярослава легко разгромили эстов (предки эстонцев), которые жили ещё в родоплеменном строе, не имели общего правителя и государства. Чтобы закрепить своё владычество в Прибалтике, великий князь заложил крепость Юрьев (так при крещении назвали Ярослава, ныне Тарту).
Местные порядки русский князь не трогал, только посадил в городках своих наместников с гарнизонами для сбора дани. Насильно крестить местные финно-угорские племена Ярослав не стал, это могло обернуться затяжной и кровавой войной в лесах.
Язычество ещё преобладало и на самой Руси, христианство едва-едва утвердилось в крупных городах, и то в виде двоеверия. Когда Матерь-Лада стала Богородицей, Род-батюшка – Богом Отцом Вседержителем, Светлый Хорс – Сыном Божьим Христом, Перун – Георгием Победоносцем или Ильей пророком и т. д.
При дворе Ярослава схоронились изгнанные братья польского короля Мешко Болеславича – Безприм и Отто. Также в Новгород по очереди прибыли норвежские князья Олав (его дочь Ингигерда была женой Ярослава, Олав вскоре погиб в борьбе за норвежский престол) и Харальд Суровый.
Вскоре пришло время разрешить польский вопрос. Польшу раздирали дрязги между крупными феодалами, христианами и язычниками. Восстали племена лужичан и лютичей, которых покорил Болеслав Храбрый. Они призвали на помощь германского императора Конрада. Среди врагов польского короля Мешко оказались русские, германцы и чехи.
Ярослав и Мстислав двинули общие рати на Польшу с востока, германцы и чехи ударили с запада. Охваченная смутой Польша не смогла оказать серьёзного сопротивления. Русские войска взяли Белз в Галиции. Западную часть Галицко-Волынской земли вернули в состав единой русской державы.
Ярослав и Мстислав развили наступление, легко отбили червенские города Перемышль и Червен (Червенская Русь). Напомню, что никакой «Украины», «украинских городов», «украинских князей», «украинцев» не существовало. Украинскую государственную и этническую химеру создали только в XX столетии. Была Русь, Русская земля, русские города, русские князья, русские – русы – русичи – росы.
Ярослав основал град Ярославль, ныне это польский город Ярослав в Подкарпатском воеводстве. Русские войска вступили в саму Польшу, легко громя местные отряды враждующих между собой феодалов. Мешко бежал в Чехию, дружины Ярослава заняли его столицу Гнезно. На трон посадили Безприма. Германия получила Лужицкую землю, Чехия – Силезию и Моравию.
В результате Русь вернула Червенскую Русь и восстановила свою западную границу. Русские полки захватили большую добычу, трофеи. Взяли реванш за то, что западные поляне-поляки Болеслава в 1018 году взяли и разграбили Киев. Многочисленных польских пленных Ярослав расселил на реке Рось, усиливая линию обороны на границе леса и степи, на правобережье Днепра (Поросская оборонительная линия). Были основаны города Корсунь (ныне известный как Корсунь-Шевченковский), Богуслав и Юрьев (ныне Белая Церковь).
Напомню, что западные поляне-поляки в то время были родными братьями восточных полян-русов, говорили на одном языке, молились одним богам, духовная и материальная культура была единой. Позднее раскол прошёл по линии католичество (при полной поддержке Ватикана) и православие. Но ещё во времена Богдана Хмельницкого язык был един (русские и поляки понимали друг друга без переводчиков), понятно, что имелась масса диалектов-говоров. Были едины древние традиции, обычаи.
Кризис в Польше продолжался. Безприм правил всего год и был убит. После его смерти королевство было разделено между Мешко, Отто и их двоюродным братом Дитрихом (Пястом). Страна была охвачена массовыми народными восстаниями, которые обернулись настоящей крестьянской войной. Язычники громили светских и духовных феодалов, грабивших народ и насаждавших христианство огнем и мечом, и Польша временно вернулась к язычеству. Порядок удалось восстановить только при помощи войск германского императора и Ярослава.
Русь сохранила своё влияние на соседа. Русско-польские отношения в этот период были хорошими. Сестра Ярослава Мария (Добронега) стала женой польского короля Казимира (1039 – 1058).
Совместный поход Ярослава Мудрого и Мстислава Владимировича на Польшу, взятие городов и пленных. 1031 год. Миниатюра Радзивилловской летописи
Осада Киева
В 1036 году неожиданно на охоте умер князь Мстислав, Ярослав стал полновластным властелином всей Руси. Единственный сын Мстислава умер раньше отца, Тмутараканьское княжество и Левобережье Днепра перешли под руку великого князя.
В этом же году люди Ярослава схватили его младшего брата Судислава, который правил в Пскове и подозревался в измене. Псковское княжество было ликвидировано и подчинено Новгороду, став его «пригородом» (подчиненным городом). Судислав просидел в порубе (тюрьме) 23 года, пережив Ярослава Мудрого и оказавшись последним остававшимся в живых сыном Владимира Святого. Он постригся в монахи, став первым Рюриковичем, который принял монашество.
Могучий Мстислав, не знавший поражений, был грозой для степняков и горцев. Ярослав мог спокойно воевать на севере и западе, пока на юге оставался его брат. Его боялись, печенеги присмирели. После его смерти кочевники неожиданно собрались и пошли на Киев. Они проломили пограничную оборону, не став тратить время на осады городков-крепостей, их просто обошли.
Столица, в которую стекались дружины бояр, бежали крестьяне, успела изготовиться к обороне. Воеводы вооружили людей. Первые наскоки отбили, началась осада.
Ярослав в это время был на севере, сажал сына Владимира на новгородский стол. Улаживал псковские дела, выбирал новгородского епископа, им стал русский Лука Жидята. Русский Север немедленно вооружился, выставил полки и рати.
Ярослав вернулся на юг с большими силами. Рать расположил по примеру своего брата Мстислава, тремя полками по фронту: русские варяги (Русы Севера; Ложь норманской теории) встали в центре, новгородцы и киевляне на флангах. Два войска сошлись на том месте, где теперь стоит Святая София. «И была сеча жестокая, и едва к вечеру одолел Ярослав». Печенеги понесли огромные потери и бежали. Множество степняков утонули в Светице и других реках и речках, когда их преследовали дружины великого князя.
Печенеги после этого тяжелейшего разгрома уступили своё место половцам. Они частично были вытеснены в земли Византии, переселились в Венгрию.
Ярослав же основал новый большой город-крепость и Святую Софию:
Ярослав расширяет Киев. Миниатюра из Радзивилловской летописи XV в.
«Исчезнувшие» печенеги
«Обрезанная» версия русской истории, которую внедрили нам немецкие историки (информационные диверсанты) и их российские последователи вроде Карамзина, отдаёт все евразийские степи тюркам, к которым относит хазар, печенегов и половцев (Русь и Половецкая степь).
Якобы после хазар, которые также неизвестно куда «исчезли», весь юг Восточноевропейской равнины заняли печенеги, которых стали называть «злейшими врагами» Руси. Хотя именно печенежская конница была союзной русскому князю Игорю Старому, который пробовал на копьё Царьград-Константинополь. Печенежское лёгкое войско было союзным Святославу Игоревичу, помогая громить ему Хазарию и Болгарию, воевать с ромеями-византийцами. Печенеги в это время были «регулярной кавалерией» русских князей, прикрывая фланги их ратей (Печенеги. Шип русов и их сила).
Святослав вторгается в Болгарию с печенежскими союзниками. Миниатюра из Манассиевой хроники - болгарский средневековый письменный памятник, перевод Всемирной хроники византийского писателя Константина Манассии
В дальнейшем печенеги активно сотрудничали с русскими князьями. В частности, воевали на стороне Святополка Владимировича (прозванного врагами Окаянным) против его брата Ярослава, прозванного Мудрым.
О печенегах известно, что антропологически это были европеоиды (белая раса), как и русы-русские. Что они пришли в русские степи с востока, где они жили между Волгой и Аральским морем. Потом форсировали Волгу, вытеснили из междуречья Дона и Днепра угров, заняли Северное Причерноморье вплоть до Дуная.
И как ряд других народностей южнорусских степей, печенеги оставили след в основном в историографии, в исторических трудах. Археологически никаких следов печенегов как какого-то отдельного, особого этноса в степях Южной России нет. Так, историк С. Плетнева («Половцы») отмечала, что в южнорусских степях не известно ни одного печенежского становища и могильника.
Это пытались объяснить тем, что печенеги — кочевники, которые постоянно перемещались и не оставили следов в виде постоянных поселений. Или их ещё не нашли. Мол, у них был наиболее архаичный, таборный тип кочевания. Когда племя кочует круглый год, летом и зимой.
Очевидно, что это глупость — в русских степях зимой в 20-30-градусный мороз с сильным ветром-бураном, с метелями и снежным покровом?! Понятно, что природно-климатические условия исключают постоянное кочевание. Необходимы хотя бы сезонные, «зимние» становища-станы. Должны быть и могильники.
То показывает, как отмечает историк Н. И. Васильева в работе «Русская Скифия», что «те, кого русские летописи называют «печенеги», вовсе не были какими-то «внешними» по отношению к Руси народами. Это были, в сущности, всё те же южнорусские ясы-аланы, потому их следы и неразличимы на фоне обычных аланских древностей».
Печенежский период в истории южнорусских степей (X – XI вв.) обнаруживает полную материально-духовную преемственность с алано-сарматской традицией (и далее по линии скифы – киммерийцы – арии – гипербореи): антропология, курганные захоронения, культ конного воина, материальная культура – конь или его чучело, наборные серебряные пояса, тяжелые луки, прямолезвийные сабли, поясные подвески-обереги, памятники в честь воинов. Печенеги, как и их предки, вели «казачий образ жизни» – сегодня ты мирный скотовод, а завтра – в седло и в бой.
Вспоминаем, что печенежский князь Куря, который устроил засаду на Святослава у днепровских порогов (возможно, по заказу части киевской верхушки, боярства, не желающего возвращения великого князя), сделал из черепа Святослава чашу. Такой обычай делать чаши из костей черепов убитых врагов – это древнейшая традиция русов-скифов и русов-ариев. Её позднее восприняли уже и тюркские племена, как и культ волка.
Печенеги хоронили своих умерших в тех же курганах, где лежали сарматы и скифы, то есть они помнили, кто их предки-пращуры. Как ныне русские хоронят своих рядом с умершими родственниками, в тех же кладбищах.
Ещё одно свидетельство, что печенеги были одними из наследников Великой Скифии, – это их система письменности рунического типа, восходящая к древней традиции цивилизации Северной Евразии.
Какая-то часть печенежских родов действительно пришла с востока. Но они были частью некогда огромной цивилизации – Великой Скифии, которая простиралась от Дуная до Тихого океана, от Северного океана до Индии. Поэтому печенеги легко вписались в местную политическую обстановку. Их князья-ханы то дружили, то воевали с русскими князьями, которые рубили братьев как самых злейших врагов.
Таким образом, господствующее долгое время представление, что Русь вела упорную борьбу с печенежскими ордами, не соответствует действительности. Наоборот, печенеги помогли Руси сокрушить старого и опасного врага – Хазарию. Русские вместе с печенегами установили контроль над степной зоной Причерноморья, включая Тмутаракань. Русские дружины вместе с печенегами воевали с Византией.
Почти весь X век отношения были союзными, и обострились уже в «христианский» период, когда печенеги поддерживали врагов Владимира Крестителя и Ярослава Владимировича. Таких же русских князей. Также печенежские роды не желали подчиняться великокняжеской власти, поэтому и были разбиты. Их остатки ассимилированы, став частью огромного суперэтноса русов.
«Гибель князя Святослава». Рисунок 19 столетия. Чориков Б. А. Традиция живёт - печенеги изображены как скифские воины.
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