Вьетнам: сражение в долине Йа-Дранг. Начало



Генерал Гилмор Эрл Уиллер по прозвищу «Автобус»

Я не буду отправлять американских парней на войну, в которой должны сражаться азиатские парни.



Заместитель государственного секретаря Джордж Болл



Сайгонский отель «Бринкс» после взрыва 24 декабря 1964 года



Нгуен Хыу Ан дослужился до генерал-полковника — вполне заслуженно!



Генри Роуэн в молодости



Монашеская форма протеста...



Бомбёжка Ханоя

Спасовать = второй Мюнхен.

Слушайте сюда. Вы должны предупредить своих людей, что наша миссия носит оборонительный характер. Я не хочу, чтобы кто-то из них возомнил себя Джоном Уэйном. Мы здесь, чтобы обеспечить безопасность, и не более того. Мы не собираемся воевать, воевать будет ВСРВ, а мы, просто должны освободить им руки. Это их война.



Высадка американских морпехов в Дананге



Бойцы армии Сайгонского режима. За кого им воевать?



Генерал Уилям Юджин Депью — «воинственный и властный карлик»

Если бы каждый командир дивизии избавлялся от людей с такой лёгкостью, как Депью, у меня бы скоро закончились майоры и подполковники.



Подполковник Гарольд Грегори Мур в исполнении Мэла Гибсона



Генерал Джеймс М. Гейвин — «папа» авиамобильных войск США



Нашивка 1-й кавалерийской дивизии армии США

Сегодня я отправил аэромобильную дивизию во Вьетнам.



Транспорт ВМС США «Морис Роуз», на котором 1-я кавалерийская дивизия прибыла во Вьетнам

первый этап пути новой высокотехнологичной аэромобильной дивизии в зону боевых действий оказался решительно низкотехнологичным.



А это Гарольд Грегори Мур собственной персоной



Та самая PRC-25



Подготовка кандидатов в офицеры в Форт-Беннинге



Под Литл-Бигхорн 7-му кавалерийскому малость не повезло...



Командир 1-й кавалерийской дивизии Гарри Киннард



Кавалерийские понты по-ветерански



Малярийный комар — опаснее пули!



По коням!