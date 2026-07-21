Как провалилась отечественная программа газификации автотранспорта
Проще и дешевле
Изобилие природного газа в России просто по определению обязывало перевести отечественный автопарк на сжатый и сжиженный газ. Навскидку решается уйма проблем. Во-первых, газомоторное топливо по определению дешевле и гораздо экологически чище. Во-вторых, снижается зависимость от бензина и солярки, что в определённые периоды года критически важно. В-третьих, «Газпром», который после потери европейского рынка не знает, куда девать природный газ, получит стабильный рынок сбыта внутри страны. Внутри страны — это ключевая фраза, о которой в экспортоориентированной России стали забывать. Разумеется, бензиновый кризис лета 2026 года страна встречала бы совсем с другим настроением. Противник как минимум вынужден был бы в два раза наращивать удары по топливной инфраструктуре — расходовать дроны пришлось бы и на НПЗ, и на газоперерабатывающие заводы. Об эффективности таких ударов можно только гадать, но ущерб явно был бы скромнее.
Различают два типа газомоторного топлива — метан и смесь пропан-бутан. Метан, или CNG, — сжатый природный газ — горит почти без сажи, детонирует с трудом (октановое число зашкаливает за 120), но при нормальных условиях остаётся газом и никаким разумным давлением без глубокого охлаждения в жидкость не переводится. Отсюда тяжёлые, рассчитанные на 200–250 атмосфер баллоны CNG, способные выдержать внутренний удар, сравнимый с давлением на двухкилометровой океанской глубине. Те же, кто хочет хранить метан в жидком виде при атмосферном давлении, вынуждены использовать криогенную технику: минус 162 градуса Цельсия, точка кипения жидкого метана, требует сосуда Дьюара, похожего на термос для жидкого азота, — и всё равно газ потихоньку выкипает, стравливается, уходит в небо.
Пропан-бутановая смесь, или LPG — сжиженный углеводородный газ — другое дело. Здесь требуется давление в диапазоне 6–16 атмосфер, и газ переходит в жидкость при комнатной температуре. Именно это свойство сделало LPG массовым топливом: лёгкий стальной баллон, жидкая фаза на дне, насыщенный пар вверху — и автомобиль получает почти бензиновую энергоплотность без криогенных сложностей. Историческая ирония в том, что пропан-бутан — по сути, отход. Его извлекают из попутного нефтяного газа, который ещё полвека назад в основном сжигали факелами над промыслами, и из процессов нефтепереработки, где лёгкие фракции долго считались досадным неудобством.
Экологическая и экономическая чаши весов между двумя газовыми топливами качаются разнонаправленно. Метан выигрывает по выбросам: соотношение водорода к углероду 4:1 означает, что при сгорании килограмма метана образуется заметно меньше углекислого газа, чем от килограмма пропана с его соотношением 8:3, не говоря уже о почти полном отсутствии оксидов серы, тяжёлых углеводородов и сажевых частиц. Но пропан берёт инфраструктурным удобством: его можно возить в обычных стальных ёмкостях, заправлять на десятках тысяч станций, и он прощает автомобилю гораздо больше конструктивных компромиссов.
В сухом остатке — выбор между почти идеальным сгоранием, требующим тяжёлой инфраструктуры, и технологической простотой, оплаченной чуть более грязным выхлопом. Бензин в эту историю вообще не встраивается, так как его единственная положительная сторона — это удобство. Захотел — залил в бак, захотел — оставил на чёрный день в канистрах. С природными газами такое не провернуть. Есть и ещё несколько критических моментов, но о них немного позже.
Мировой рейтинг стран по числу газомоторных автомобилей выглядит неожиданно: лидируют вовсе не технологические гиганты вроде Германии или Японии, а государства, сделавшие ставку на дешёвое топливо и собственную сырьевую базу. Абсолютный чемпион — Иран, где парк машин на сжатом природном газе (CNG) перевалил за 4,5 миллиона единиц. За ним плотной группой идут Китай (около 5 миллионов, преимущественно CNG-автобусы и такси в мегаполисах), Индия (свыше 3 миллионов, главным образом трёхколёсные тук-туки и легковые авто) и Пакистан. Общий мировой парк газомоторных автомобилей приближается к 30 миллионам, и львиная доля его сосредоточена именно в Азии, где правительства десятилетиями субсидировали перевод транспорта на газ ради снижения нефтяного импорта и смога. Примечательно, что в том же Иране доля газомоторных машин превышает четверть всего автопарка страны — это абсолютный рекорд проникновения технологии, достигнутый безо всякой «зелёной» риторики, исключительно экономикой.
Газ для всей России
По официальным данным, в России парк заводских газомоторных автомобилей — то есть машин, изначально спроектированных под газ, — составляет скромные 380 тысяч единиц на 2025 год при общем автопарке свыше 55 миллионов. Однако реальная картина куда масштабнее: в 2024 году страна израсходовала около 3,5 миллиона тонн сжиженного углеводородного газа на моторное топливо — это более половины всего потребления пропан-бутановой смеси в России. Такой объём означает, что на пропан-бутане ездят, по разным оценкам, от 1,5 до 3 миллионов машин, просто подавляющее большинство из них — это частные переоборудованные автомобили, не попадающие в официальную статистику «газомоторного парка». Другими словами, газ в России — это народный, почти теневой вид топлива, который живёт не столько усилиями государства, сколько желанием водителей экономить. Но даже максимальные 3 миллиона автомобилей на газомоторном топливе кажутся каплей в море. Впрочем, попытки исправить ситуацию всё-таки предпринимались.
В мае 2018 года Правительство РФ утвердило «Концепцию развития рынка газомоторного топлива», за которой последовала подпрограмма «Развитие рынка газомоторного топлива» государственной программы «Развитие энергетики». Целевой сценарий концепции рисовал по-настоящему амбициозную картину: объём потребления газомоторного топлива должен был вырасти с примерно 0,9 млрд куб. м в 2019 году до 13,85 млрд куб. м к 2035 году, то есть почти в пятнадцать раз.
Базовыми инструментами достижения этой цели были названы три кита.
Первый — субсидирование перевода автомобилей на газ. Государство обязалось компенсировать автовладельцам и бизнесу значительную часть затрат на переоборудование. В 2023–2024 годах норматив компенсации был увеличен с 48% до 78% от общей стоимости работ по переводу техники на метан. В абсолютных цифрах это означало: владелец легкового автомобиля мог получить до 27 тысяч рублей, а собственник магистрального тягача — до 147 тысяч рублей.
Второй — развитие заправочной инфраструктуры. Ключевым оператором здесь выступило ООО «Газпром газомоторное топливо» (дочерняя компания «Газпрома»), которое обязалось развернуть по стране сеть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). Планировалось довести ежегодный ввод новых станций до 150 единиц.
Третий — стимулирование спроса через госзаказ. Предполагалось, что государственные и муниципальные предприятия станут локомотивом спроса, массово переводя автобусные парки, коммунальную и дорожную технику на метан.
На бумаге всё выглядело стройно и убедительно. Газ — отечественный, дешёвый, экологичный. Заправка метаном обходится в 2–3 раза дешевле бензина. Что могло пойти не так? Как показала практика — почти всё.
Программа, которая не сработала
В настоящее время сеть ООО «Газпром газомоторное топливо» насчитывает порядка 326 газовых метановых заправок. Ещё несколько десятков станций принадлежат независимым операторам — «НОВАТЭКу», «Роснефти» и ряду небольших компаний. Суммарно — около 700–750 метановых заправок на всю страну. Для сравнения: пропановых заправок — более 6 тысяч, бензиновых АЗС — свыше 25 тысяч.
Но даже не абсолютное число станций является главной проблемой. Проблема — в их географическом распределении. Метановые заправки сконцентрированы в крупных городах европейской части России. Выехать на метановом автомобиле за пределы Московской области, Татарстана или Краснодарского края — это задачка со звёздочкой. Федеральные трассы Сибири и Дальнего Востока практически лишены метановой инфраструктуры. О путешествии из Москвы в Иркутск или Владивосток на метане не может быть и речи.
«Газпром» периодически рапортует о планах: построить 50 новых станций до конца 2026 года на федеральных трассах. Но, во-первых, этого категорически недостаточно — для минимального покрытия только основных магистралей требуется не менее 500–600 новых точек. Во-вторых, планы имеют свойство корректироваться. Изначально предполагалось довести ежегодный ввод до 150 станций. Реальность оказалась скромнее в разы.
Как отметил в своём комментарии один из экспертов отрасли (его цитирует издание «Эксперт»): «Весь план развития инфраструктуры не сработал. Не смогли привлечь обычного потребителя, делали ставку на госзаказ».
Простому потребителю метан в автомобиле вообще кажется ненужным. Возьмём калькулятор. Установка метанового газобаллонного оборудования на среднестатистический легковой автомобиль обходится в 80–120 тысяч рублей. Государство субсидирует до 27 тысяч. Оставшиеся 50–90 тысяч — затраты автовладельца. При цене метана около 20–25 рублей за кубометр и расходе 5–6 кубометров на 100 км (что эквивалентно примерно 7–8 литрам бензина на 100 км) экономия составит около 150–200 рублей на каждые 100 км. Чтобы окупить затраты в 70 тысяч рублей, нужно проехать около 35–50 тысяч километров. Для среднего российского автомобилиста, проезжающего 15–20 тысяч км в год, это 2–3 года. Вроде бы терпимо.
Но дьявол в деталях. Метановый баллон для легкового автомобиля — это огромная тяжёлая ёмкость, которая съедает багажник. Для многих автовладельцев это критично. Кроме того, метановый баллон имеет ограниченный срок службы (обычно 15–20 лет, по истечении которого требуется замена или переосвидетельствование). Давление в 200 атмосфер требует регулярного и дорогого обслуживания. А главное — ограниченный запас хода: на одной заправке метановый легковой автомобиль проезжает 250–350 км, после чего требуется искать метановую заправку. С учётом их редкости это превращает каждую дальнюю поездку в логистический квест. Иная ситуация с пропаном. Пропановое ГБО стоит дешевле (30–60 тысяч рублей для легковушки), баллон можно установить в нишу для запасного колеса, сохранив багажник, заправки есть повсюду, заправляться можно почти на любой АГЗС. Пропан окупается быстрее и не требует радикального изменения потребительских привычек. Но на пропан государственная программа практически не распространяется. Субсидии дают только на метан.
Для грузовиков и автобусов экономика выглядит привлекательнее. Магистральный тягач на метане экономит сотни тысяч рублей в год. Но и затраты на переоборудование здесь значительно выше: 1,5–2 миллиона рублей, из которых государство субсидирует до 147 тысяч (около 7–10%). Оставшуюся сумму бизнес должен изыскать самостоятельно. А если учесть, что коммерческий транспорт часто работает на маршрутах, выходящих за пределы зоны покрытия метановых заправок, то риски перевешивают выгоду.
Что касается фактических показателей, то объём потребления метана на транспорте вырос с 0,9 млрд куб. м в 2019 году до 2,52 млрд в 2024-м, а в 2025 году достиг 3,6 млрд куб. м. Рост вроде бы есть — сразу в четыре раза за шесть лет. Но сравните это с целевым ориентиром в 13,85 млрд куб. м к 2035 году. При текущих темпах достичь его не представляется возможным.
Отдельная и весьма болезненная тема — производство автомобилей, изначально спроектированных под метан.
В 2024 году в России было выпущено всего 5,43 тысячи автомобилей на газе. Это исчезающе мало. Заводские газовые версии есть у LADA (модели Vesta и Largus), у ГАЗа (вся линейка коммерческих автомобилей «ГАЗель» и «ГАЗон»), у КАМАЗа. Но продажи заводских газовых машин стабильно низкие.
Причина банальна: потребитель не хочет переплачивать. Заводской газовый автомобиль стоит на 150–300 тысяч рублей дороже бензинового аналога. Дилеры жалуются, что такие машины «зависают» в автосалонах на месяцы. Рыночная логика проста: зачем покупать более дорогой метановый автомобиль, если разница в цене окупится только через несколько лет — и то при условии, что вы живёте в регионе с развитой заправочной сетью?
Власти пытались стимулировать спрос через госзакупки. Действительно, автобусные парки многих городов — Москвы, Казани, Уфы, Ростова-на-Дону и других — пополнились метановыми машинами. Но, во-первых, объёмы госзакупок недостаточны для формирования устойчивого рынка. Во-вторых, как только региональные бюджеты сталкиваются с дефицитом, газовые программы секвестрируются в первую очередь.
В сухом остатке получилась классическая история о том, как административная гигантомания сталкивается с бытовой реальностью и проигрывает. Государство десятилетиями инвестировало в метан, игнорируя живой, самоорганизовавшийся рынок пропан-бутана.
В результате страна с крупнейшими в мире запасами газа так и не сделала его по-настоящему массовым, а шанс создать децентрализованную, устойчивую к атакам противника топливную систему оказался упущен. Программа газификации автотранспорта стала ещё одним памятником бюрократическому прожектёрству — красивым на бумаге и бесполезным на дороге.
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