Авианосец «Фуцзянь»: свой путь к совершенству
Китайцы продолжают не то чтобы удивлять, нет, уже не удивляешься, а принимаешь как должное: соседи готовы наизнанку вывернуться, но заставить мир воспринимать их всерьез на всех уровнях. Не только в плане промышленных возможностей, но и в военном плане. Факт, но многие зарубежные эксперты презрительно говорят о том, что да, у Китая самая большая армия в мире, но толку с нее очень немного: боевого опыта ноль, и как она себя поведет в случае нормального такого конфликта – вопрос.
Этот вопрос мы сегодня не поднимаем, это тема отдельного разговора. Сегодня у нас очередная модернизация «Фуцзяня», которая заставляет говорить о китайском авианосце как о месте приложения очередной новации.
По данным издания South China Morning Post, недавно введенный в эксплуатацию китайский авианосец «Фуцзянь» теперь оснащен действующей шеститрубной 324-миллиметровой системой противоторпедной защиты, предназначенной для перехвата приближающихся подводных боеприпасов. Это станет первым случаем, когда действующий авианосец использует специализированную систему противоторпедной защиты для защиты корпуса от тяжелых торпед, запускаемых с подводных лодок. Тактическая конфигурация устраняет уязвимости в системе обороны ближней морской зоны, смещая основную линию защиты авианосца от пассивных средств радиоэлектронного подавления и глубинных бомб большой площади поражения к прямому физическому перехвату.
Авианосец «Фуцзянь» типа 003, корабль водоизмещением 80 000 тонн, принятый на вооружение ВМС Народно-освободительной армии Китая в ноябре 2025 года, оснащен не устаревшими 12-трубными пусковыми для глубинных бомб, а специализированными поворотными шеститрубными установками по левому и правому борту. 324-миллиметровые торпеды-перехватчики, оснащенные водометным движителем, разгоняются до скорости от 50 до 60 узлов за три секунды, чтобы затем выполнить активный или пассивный маневр наведения.
Если система ATT (Anti-Torpedo Torpedo, ATT) будет введена в эксплуатацию, «Фуцзянь» станет первым в мире авианосцем, способным физически перехватывать и уничтожать приближающиеся торпеды, что обеспечит невиданный ранее уровень подводной защиты.
«Фуцзянь», введенный в эксплуатацию в ноябре 2025 года после первых ходовых испытаний в мае 2024 года, заменил устаревшие 12-трубные пусковые установки глубинных бомб, которыми были оснащены «Ляонин» и «Шаньдун», на более совершенные подводные перехватчики. Таким образом, последняя линия обороны авианосца переходит от обычных относительно неприцельных взрывов на большой площади к прямому поражению приближающихся торпед.
«Фуцзянь» — более крупный и мощный авианосец, чем два предыдущих китайских корабля, и противоторпедную установку следует рассматривать в контексте более масштабных изменений в конструкции авианосцев. Длина «Тип 003» составляет около 316 м, ширина — 76 м, а полное водоизмещение — примерно 80 000 тонн, в то время как водоизмещение «Ляонина» — около 60 000 тонн, а «Шаньдуна» — 66 000 тонн.
Система запуска самолетов также отличается от других: вместо трамплина STOBAR, который использовался на первых двух китайских авианосцах, на «Фуцзянь» применяется система CATOBAR с электромагнитными катапультами, что позволяет запускать самолеты с большим запасом топлива, более тяжелым вооружением и большей полезной нагрузкой. Предполагаемое авиакрыло из 50–60 самолетов с неподвижным крылом может включать палубные истребители J-15T, J-35, истребители-невидимки и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения KJ-600, что расширяет возможности корабля по сравнению с более ранними китайскими авианосцами.
Type 1130
HQ-10
Оборонительное вооружение «Фуцзянь» уже включает в себя как минимум четыре артиллерийские системы ближнего боя Type 1130 и четыре системы ПВО HQ-10 (FL-3000N), а новая противоторпедная система обеспечивает дополнительный уровень защиты под водой, предотвращая одну из немногих угроз, способных вывести из строя авианосец одним удачным попаданием.
Судя по имеющимся фотографиям, противоторпедная система авианосца состоит из двух вращающихся шеститрубных установок, установленных по левому и правому борту под полетной палубой. Хотя пусковая установка напоминает стандартную 324-миллиметровую легкую торпедную установку, ее назначение, скорее всего, не связано с традиционными методами противолодочной борьбы.
Авианосец явно не станет тратить свои торпеды малой дальности для охоты на подводные лодки, поскольку эта задача возлагается на корабли сопровождения, вертолеты, морские патрульные самолеты, палубную авиацию, гидроакустические буи, бортовые гидролокаторы, буксируемые антенны и прочие средства обнаружения и уничтожения авианосной ударной группы. Таким образом, по мнению SCMP, торпеды, скорее всего, используются для самообороны от торпед, которые уже прошли через заслон кораблей сопровождения и приближаются к авианосцу.
В этой роли система противоторпедной защиты действует как подводный эквивалент противокорабельной системы вооружения, но не уничтожая подводную лодку, а пытаясь перехватить приближающуюся угрозу на завершающем этапе атаки. Действительно, угроза, из-за которой возникла необходимость в такой системе, — это тяжелые торпеды, запускаемые с подводных лодок, а не легкие торпеды, которые используются вертолетами или кораблями сопровождения для борьбы с подводными лодками.
Тяжелые торпеды могут поразить цель ниже ватерлинии и повредить киль, подводную часть корпуса, валы, рули, рулевое управление, машинные отделения или смежные отсеки. Их воздействие может быть более серьезным, чем удар надводной ракеты, поскольку вода передает ударную волну гораздо эффективнее, чем воздух, вызывая деформацию конструкции, затопление и ударные нагрузки на оборудование на большей площади. Противокорабельные ракеты вполне в состоянии вывести из строя судовые механизмы или вообще вызвать детонацию боезапаса, в то время как торпеды добавляют к этому еще и угрозу затопления.
Современные корабли весьма энергозависимые. Как пример можно привести судьбу американского эсминца «Хенли», торпедированного 3 октября 1943 японской подводной лодкой «Ro-108». В эсминец попала одна торпеда, но попала настолько неудачно для американцев, обесточив весь корабль, что лишенный электрических насосов через два часа «Хенли» затонул. А торпеда с большой боевой частью может очень сильно осложнить жизнь авианосцу. Как, впрочем, любому современному кораблю, откровенно слабому перед атаками ниже ватерлинии.
Торпеды с проводным наведением позволяют подводной лодке корректировать оружие во время атаки. Торпеды с акустическим самонаведением могут вести пассивный или активный поиск, а после промаха — атаковать повторно. Торпеды с самонаведением могут следовать за возмущениями в воде позади корабля, а не за его акустическим следом. Эти режимы наведения особенно опасны для крупных авианосцев, поскольку акустические ложные цели, глушители, пузырьковые завесы и буксируемые средства противодействия не всегда могут отвлечь торпеду от реальной цели. Вероятное боестолкновение с противоторпедной обороной начнется с того, что гидролокатор авианосца или связанные с ним датчики обнаружения торпед зафиксируют высокоскоростной подводный объект. Боевая система должна будет классифицировать объект за считанные секунды, отфильтровав шумы морского движения, собственные шумы корабля, шумы сопровождения, ложные цели, эффекты теплового слоя, реверберацию и помехи от дна.
После расчета пеленга, глубины, скорости и предполагаемой точки перехвата из шеститрубной установки в направлении угрозы будет выпущена 324-миллиметровая торпеда-перехватчик. После входа в воду перехватчик активирует собственный широкополосный сонар, установленный в носовой части, начнет поиск приближающейся торпеды и скорректирует свой курс во время самонаведения.
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Механизм уничтожения может включать в себя детонацию на расстоянии, подводное взрывное давление, эффект кумулятивного заряда или прямое повреждение корпуса атакующей торпеды, ее головки самонаведения, управляющих поверхностей или двигательной установки с практической целью — нарушить управление, вызвать промах, преждевременно взорвать боеприпас или физически уничтожить его до столкновения.
По данным газеты South China Morning Post, скорость торпеды-перехватчика авианосца «Фуцзянь» достигает 50–60 узлов примерно через три секунды после запуска. Для первоначального старта используется небольшой ракетный ускоритель, а для движения под водой — водометная двигательная установка.
Широкополосная гидроакустическая антенная решетка в носовой части позволит перехватчику отличать настоящую торпеду от ложных целей на большом расстоянии, до нескольких тысяч метров, а двусторонняя подводная акустическая линия связи позволит носителю обновлять данные перехватчика после запуска.
Если несколько перехватчиков смогут взаимодействовать друг с другом, система сумеет назначать цели во время залповой атаки, сократит количество повторных выстрелов и повысит эффективность использования ограниченного боезапаса. Система «жесткого» уничтожения не заменяет средства «мягкого» уничтожения, сопровождения или противолодочной обороны «Фуцзянь», но меняет последний уровень защиты.
На многих военных кораблях системы радиоэлектронного подавления, такие как акустические ложные цели, глушители, пузырьковые завесы, буксируемые ложные цели и устройства для нарушения кильватерного следа, остаются полезными, поскольку они могут ввести в заблуждение множество торпед, не расходуя боезапас. Их недостаток в том, что они полагаются на обман, а современные торпеды всё чаще оснащаются системами, которые позволяют игнорировать ложные цели, следовать за кильватерным следом, использовать несколько режимов поиска цели и совершать повторный атакующий маневр после потери цели.
ATT с функцией физического уничтожения пытается нейтрализовать оружие, что особенно актуально, когда торпеда уже вошла во внутреннюю зону обороны и времени на маневрирование или обман/постановку помех уже не хватает. Ограничения остаются серьезными: цель маленькая, быстрая и находится под водой, окно для применения ATT короткое, акустическая среда может быть перегружена, а у шеститрубной пусковой установки ограниченное количество готовых к запуску снарядов на случай возможного залпа из нескольких торпед.
Тем не менее, оборонительная система «Фуцзяня» может сыграть важную роль, если система ATT действительно будет работать. В 2010-х годах ВМС США протестировали концепции противоторпедной системы защиты (Anti-Torpedo Torpedo Defense System, ATTDS) и системы противодействия торпедам (Countermeasure Anti-Torpedo, CAT), в том числе провели испытания по интеграции с авианосцами, но не внедрили эту систему на флоте.
Система состояла из гидроакустической системы, торпед-перехватчиков и ложных акустических целей AN/SLQ-25 Nixie. Прототипы ATTDS устанавливали на трёх авианосцах типа «Нимиц»: «Джордж Буш», «Гарри Трумэн» и «Нимиц».
Однако американские военные специалисты пришли к выводу, что система неэффективна, и решили закрыть проект. По итогам испытаний выяснилось, что ATTDS не всегда может обнаружить вражескую торпеду, а также периодически даёт ложные оповещения, принимая за торпеды посторонние шумы.
Правда, в 2025 году прошла информация о том, что ВМС США планируют возобновить разработку ATTDS и установить её на более чем 165 различных надводных кораблях.
Европейские проекты SeaSpider и PESCO Anti-Torpedo Torpedo направлены на создание квалифицированного перехватчика, проверку концепции пусковых установок, интеграцию поражающего элемента с системами боевого управления и проверку всей цепочки от обнаружения до детонации в ходе морских испытаний. Но это тоже пока всё в ранге проектов и прототипов, всё даже хуже, чем у американцев, однако более перспективно, так как учитывает и негативный опыт союзников.
В российских системах «Пакет» уже используются противоторпедные перехватчики на надводных боевых кораблях, но эти установки предназначены для фрегатов и более мелких военных кораблей, а не для авианосца. Но в общем Россия ушла несколько дальше других стран в создании систем противоторпедного перехвата. То, что в российском флоте «Пакет» устанавливается не на авианосцы, обусловлено исключительно отсутствием таковых. Но многие новейшие фрегаты и корветы несут этот комплекс.
Кроме того, «Пакет-НК» оперирует не только торпедами-перехватчиками АТ, но и противолодочными торпедами МТТ, способными уничтожать и сами подводные лодки.
Для Китая наличие действующего противоракетного комплекса значительно повысит живучесть авианосца «Фуцзянь», который, как в общем-то любой авианосец, зависит от сопровождения, авиации и противолодочных сетей, и позволит самому современному авианосцу Китая защищаться от воздушных, ракетных и подводных угроз.
Как говорят сами китайцы, «Путь в тысячу ли начинается с одного шага», и создание собственных систем вооружения, которые в качестве модернизаций усиливают наступательный и оборонительный потенциал уже существующих кораблей – это действительно большой шаг вперед.
Впрочем, Китай постоянно делает такие шаги, и особенно тут нечему удивляться.
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