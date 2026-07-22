«Смерть его была великим горем для христиан», или Загадка Сартака

Миф о братании

Миф есть (для мифического сознания, конечно) наивысшая по своей конкретности, максимально интенсивная и в величайшей мере напряженная реальность.

Моал и христианин: возможен ли знак равенства?

Был у него (Батыя – И.Х.) сын по имени Сартах (так в тексте – И.Х.), воспитанный кормилицей-христианкой; вступив в возраст, он уверовал в Христа и был крещен сирийцами, которые вырастили его.

Что касается до Сартаха (так называл его францисканец – И.Х.), то я не знаю, верует ли он во Христа или нет.



Гильом де Рубрук, иллюстрация из рукописи XIV века

Не говорите, что наш господин — христианин, он не христианин, а Моал.

Эти слова, конечно, показывают только, что, по понятиям монголов, слово «христианин» имело этнографическое значение.

Бывал у Сартаха; он сказал мне много хорошего о Сартахе, чего я впоследствии не нашел.

Он жил в постоянном страхе Божьем и благочестии – возил с собой в шатре алтарь, всегда исполняя священные обряды.

О том, что Сартак, — пишет историк А. В. Майоров, — был приверженцем христианской веры, говорит в своей «Истории завоевателя мира» Ала-ад-дин Ата-Мелик Джувейни (1226 — 1283), назначенный монголами правителем Багдада, Ирака и Хузистана. Другой персидский автор середины XIII в. Абу Омар ал-Джузджани сообщает, что Сартак, обратившись в христианство, показал себя как правитель, «чрезвычайно жестоко и несправедливо обращавшийся с мусульманами».

Сартак, католицизм и будущее Орды



Папа Иннокентий IV

Иннокентий IV, очевидно, — пишет А. В. Майоров, — получил от посла Сартака заверения насчет готовности его господина отказаться от догматов несторианства в пользу вероучения католической церкви. Это следует из слов понтифика, адресованных хану: «Утешайся, говорим, непрестанно и славь то, что, не взяв ничего из могилы умерших, которые не могли слышать голоса Евангелия Христова, ты доверился духовной жизни, пробуждаемой иррациональным всплеском мысли, благодаря чему сможешь быть причастным к святому воскрешению живых».



Икона с изображением сюжета из жития святого Петра, царевича Ордынского

Мы слышали, что о вашем господине Сартахе (Sarcaht) говорят в Святой Земле, будто он христианин, и христиане этому очень обрадовались, а в особенности христианнейший государь, король Франков, который там странствует и сражается с сарацинами, чтобы вырвать из рук их святые места; поэтому я намереваюсь отправиться к Сартаху и отвезти ему грамоту господина короля, в которой тот внушает ему о пользе всего христианства.

Немало способствовало татарам (имеется в виду их победам – И.Х.) и то обстоятельство, что их появлению предшествовала молва о том, что они – маги и христиане, творят чудеса и пришли отомстить мусульманам за притеснения христиан.

Сын короля (речь о сыне Бату — И.Х.) заболел тяжким недугом, и врачи вообще были бессильны, и тогда король призвал к себе нашу паству и других христиан, сказав, что если их Бог не исцелит его сына, то они должны будут заплатить за это своим здоровьем и имуществом, если же, однако, ребенок выздоровеет, то король охотно сразу же сам обратится в их веру. Поэтому христиане объявили между собой трехдневный пост, и осенили больного крестным знамением, и призвали имя Христа, который внезапно обратил свое исцеляющее лицо к больному и избавил его от страданий; после этого король должен был принять крещение, а за ним и весь дом его, и вот уже более пятидесяти тысяч татар. Этот армянин, посол короля, с почетом был принят верховным понтификом. На все время пребывания ему были предоставлены необходимые одежда и продовольствие. Ответное письмо от господина нашего папы он должен был доставить туда, откуда пришел, своему господину».

Во время приема (делегации Г. де Рубрука – И. Х.) Сартаку были поднесены Псалтирь и Библия, и он сам спросил, есть ли в этой Библии Евангелие.

Есть сведения о том, – пишет А. В. Майоров, – что не только Сартак, но и его отец Батый питал склонность к христианству и даже сам мог быть христианином, хотя избегал открыто признавать это. Персидский автор Вассаф, современник Рашид ад-Дина, с неудовольствием сообщает, что Батый «был веры христианской, а христианство это противно здравому смыслу, но у него не было наклонности и расположения к одному из религиозных вероисповеданий и учений, и он был чужд нетерпимости и хвастовства». По отзыву Джувейни, Батый «был царем, не склоняющимся ни к какой вере или религии: он признавал только веру в Бога и не был слепо предан какой-либо секте или учению».

Смерть его была великим горем для христиан, ибо он был совершенным христианином и часто являлся виновником спасения многих, обращая в христианскую веру из своих и из чужих.



Несторианский крест, примерно XIII – XIV столетия