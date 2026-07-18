Фридрих II: прусский ответ на уроки Полтавы



1-й батальон прусской лейб-гвардии в битве при Колине (1757 год). Автор этой исторической живописи — Ричард Кнётель

Полтава как рубеж

Армия без почерка



Битва при Гогенфридберге, «Атака прусской пехоты», картина Карла Рёхлинга

Огонь, который движется



«Цорндорфское сражение», написанная Александром Коцебу в 1852 году. На ней изображена битва Семилетней войны, произошедшая 14 (25) августа 1758 года между русской и прусской армиями. Сражение считается одним из самых кровопролитных в той войне и завершилось неопределенным результатом, так как обе стороны понесли тяжелые потери

Система вместо самодеятельности

пехота создаёт фронт и фиксирует противника, не давая ему перестроиться;



артиллерия обрушивает огонь на ключевые участки, расшатывая оборону и подрывая волю к сопротивлению;



кавалерия наносит решающий удар по флангу или тылу, когда сопротивление уже надломлено.



Нужно предвидеть всё, распознать все трудности и знать, как их устранить

Война решается только сражениями и не завершается иначе как ими



Кунерсдорфское сражение, произошедшее 1 (12) августа 1759 года. Автором полотна является художник Александр Евстафиевич Коцебу

Мориц Саксонский: поле боя как сцена

Вот таким образом благодаря искусным мерам можно заставить счастье склониться в свою сторону

Два полюса Европы