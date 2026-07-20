«Квадрига»: назад, в будущее?
Почему «квадрига»? Интересный вопрос. Какая связь самолета (пусть и не самого современного) с древнеримской колесницей, запряженной четырьмя конями, сказать сложно. Конечно, квадрига для германцев – это почти их прошлое, а связь Германии с Древним Римом притягивали за уши еще с 30-х годов прошлого века. Правда, не очень удачно, но тем не менее.
На самом деле Quadriga, колесница, запряженная четверкой коней, и Eurofighter Typhoon Tranche 4 объединяет только цифра «4».
Мы уже писали на своих страницах, что 14 июля 2026 года компания Airbus Defence and Space подняла в воздух первый истребитель Eurofighter «Project Quadriga» для ВВС Германии на сборочном предприятии в Манчинге, тем самым начав кампанию по сертификации самолета перед его поставкой в конце этого года. Это событие знаменует собой появление немецкого истребителя стандарта Eurofighter, уже названного «новейшим», что по идее должно укрепить Люфтваффе по мере модернизации тактического истребительного парка Германии.
Конечно, «новейший» - это очень сильно сказано. Модернизация самолета, который родом из 90-х годов прошлого века, находящегося на службе более 20 лет – не очень тянет на новейшее.
Самолет 34+02 завершил часовой производственный приемочный полет (Production Flight Acceptance Test, PFAT) — первый из серии испытаний, необходимых перед передачей в Люфтваффе.
15 июля компания Airbus объявила об успешном полете, подтвердив, что первый вылет открывает процесс сертификации первого Eurofighter, произведенного в рамках проекта Quadriga — немецкой программы по замене устаревающих самолетов Tranche 1 более современными многоцелевыми истребителями.
Первый немецкий истребитель Eurofighter, построенный в рамках проекта Quadriga, самолет 34 + 02, взлетает с авиабазы Airbus Defence and Space в ходе первых приемочных испытаний (PFAT) 14 июля 2026 года
Пилот-испытатель Airbus Штефан Ауэр оценил управляемость самолета, реакцию двигателя, цифровую систему управления полетом, гидравлические и электрические системы, а также приборы кабины пилотов и навигационное оборудование. По данным Airbus, во время полета не было выявлено никаких аномалий. Прежде чем самолет будет доставлен заказчику, он должен пройти полную сертификацию. Поставки всех 38 самолетов запланированы до 2030 года.
В 2020 году Германия заказала программу Quadriga для приобретения 38 новых модернизированных истребителей Eurofighter, в том числе 30 одноместных и восьми двухместных. Они заменят имеющиеся у Люфтваффе истребители Eurofighter первого транша в соотношении один к одному.
Интересный ход: вместо увеличения численности парка программа предусматривает обновление авиапарка за счет самолетов с более современной архитектурой, которая позволит в будущем модернизировать программное обеспечение, датчики и средства радиоэлектронной борьбы.
Помимо нового радара, стандарт Tranche 4/Quadriga также предусматривает обновленную архитектуру авионики, повышенную вычислительную мощность и запас прочности, рассчитанный на поддержку будущих разработок в области программного обеспечения. Эта технологическая база призвана позволить Eurofighter со временем интегрировать дополнительные возможности без необходимости серьезной модификации планера.
Наиболее значимым техническим достижением является интеграция радара с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) European Common Radar System Mark 1 (ECRS Mk1), разработанного компаниями Hensoldt и Indra.
Первые самолеты Quadriga будут поставляться в конфигурации Step 0, созданной на основе радара ECRS Mk0, который уже стоит на вооружении Кувейта и Катара, но адаптирован под требования Германии.
Позже они будут модернизированы до конфигурации Step 1, в которой используется новое вычислительное оборудование и более совершенное программное обеспечение. Модернизация направлена на повышение эффективности обнаружения целей класса «воздух-воздух», режимов картографирования «воздух-земля» и будущих возможностей радиоэлектронной борьбы.
Еще одним важным достижением является программа Eurofighter EK, которая станет специализированной конфигурацией для ведения радиоэлектронной борьбы. Бундесвер планирует оснастить пятнадцать самолетов Quadriga подвесными контейнерами Saab Arexis в рамках стандарта Step 1.
И вот тут начинается интересное.
Блок радиоэлектронной борьбы Arexis – он шведский, от концерна Saab. Ожидаемо основан на той же архитектуре радиоэлектронной борьбы, что и бортовая система MFS-EW истребителя Gripen E, но оптимизирован для специальных операций по радиоэлектронному подавлению.
Компания Saab разработала этот блок, чтобы обеспечить более высокую выходную мощность и более широкий охват для борьбы с низкочастотными радиолокационными системами, используемыми в современных интегрированных сетях противовоздушной обороны.
Платформа оснащена антеннами с активной фазированной решеткой (АФАР) на основе нитрида галлия (GaN), расположенными в ее передней и задней частях. Эти антенны рассчитаны на работу в L-диапазоне и S-диапазоне, что позволяет системе обнаруживать радиолокационные угрозы, обычно используемые для дальнего наблюдения и обнаружения малозаметных летательных аппаратов.
Модуль Arexis сочетает в себе технологию цифровой радиочастотной памяти (Digital Radio Frequency Memory, DRFM) с интерферометрическим пеленгатором (DF) для обнаружения, идентификации, определения местоположения и электронного противодействия вражеским радиолокационным станциям.
Технология DRFM позволяет системе улавливать входящие радиолокационные сигналы, обрабатывать их и передавать измененные сигналы обратно на радар противника. Это реализует целый ряд методов радиоэлектронной борьбы, включая радиоэлектронные обман, подавление и создание ложных целей. Интерферометрический метод определения направления обеспечивает точную геолокацию радиолокационных источников, помогая определять местоположение систем противовоздушной обороны противника во время операций.
Контейнер с модулем Arexis – это весьма значительное усиление возможностей самолета, но есть нюансы.
Здесь возникает вопрос, насколько эффективно шведские системы будут интегрированы в немецкий истребитель. С одной стороны, шведы практически всё или почти всё делают по стандартам НАТО, с другой – у каждой страны есть свои «фишки», которые не позволяют вот так запросто использовать свои боевые системы на самолетах других, пусть и трижды союзников.
Но контейнер с электроникой – это только половина дела. Компания Airbus также интегрирует усовершенствованную противорадиолокационную управляемую ракету AGM-88E (AARGM) для подавления средств противовоздушной обороны противника. С этой ракетой проблем не будет, освоена давно и нареканий не вызывает.
В совокупности эти системы предназначены для обнаружения радиолокационного излучения противника, повышения живучести самолетов в условиях электромагнитного противодействия и борьбы с системами противовоздушной обороны противника. Планируется, что эти возможности заменят задачи, которые в настоящее время выполняет парк самолетов Tornado ECR ВВС Германии. Сертификация НАТО запланирована на 2030 год.
Стандарт Tranche 4 сохраняет без изменений фюзеляж, треугольное крыло самолета Eurofighter и два двигателя EJ200, каждый из которых развивает тягу до 90 кН с форсажной камерой. Это обеспечивает совместимость с существующей инфраструктурой технического обслуживания Люфтваффе, системой подготовки пилотов и арсеналом вооружения. Таким образом, основные разработки сосредоточены во внутренних системах самолета, включая вычислительные мощности, датчики и системы управления. То есть то, о чем мы говорили в начале: Quadriga, он же Tranche 4 – не «новейший» самолет, а всего лишь модификация «Тайфуна», причем, фактически только в области радиоэлектроники.
В оперативном плане новый самолет весьма перспективен: он предоставит Люфтваффе расширенные возможности для оповещения о быстром реагировании (QRA), патрулирования воздуха НАТО, перехвата за пределами видимости и выполнения задач «воздух-земля».
По сравнению с радаром с механическим сканированием, установленным на более ранних немецких истребителях, радар с АФАР обеспечит одновременное отслеживание большего количества целей, улучшенное картографирование местности и большую устойчивость к радиоэлектронному противодействию. Самолеты, поставляемые в конфигурации Step 0, тем не менее, потребуют более поздней модернизации для достижения полного стандарта ECRS Mk1 и возможностей Eurofighter EKV.
Программа Quadriga является частью более масштабного возрождения производства Eurofighter в Европе.
Италия заказала 24 самолета Tranche 4 для замены своих самых старых Eurofighter.
Испания приобретает 45 самолетов в рамках программ Halcón I и Halcón II для обновления и расширения своего авиапарка.
Турция рассматривает вариант приобретения 20 Eurofighter. Туркам вообще надо хоть что-то после фиаско с F-35 и крахом своих отечественных программ истребительной авиации.
В совокупности эти программы поддерживают европейские производственные линии и финансируют дальнейшую разработку радара, программного обеспечения и систем управления для будущих самолетов.
В 2025 году Германия также заказала 20 дополнительных истребителей Eurofighter Tranche 5, поставки которых запланированы до 2034 года. Вместе с парком самолетов Quadriga эти самолеты должны оставаться на вооружении Люфтваффе до 2060-х годов. Тем не менее эта стратегия зависит от своевременного завершения работ по сертификации, модернизации радаров и интеграции будущих средств радиоэлектронной борьбы. Таким образом, полет в Манчинге — важная веха в развитии промышленности, но это только начало процесса, который приведет к полной боеготовности.
Начало летных испытаний пришлось на период, когда военно-воздушные силы европейских стран проводят три параллельные программы модернизации. Несколько стран, в том числе Германия, Бельгия, Финляндия, Польша, Швейцария, Чехия и Румыния, продолжают закупать F-35, чтобы получить боевые самолеты пятого поколения. В то же время самолеты Eurofighter, Rafale и Gripen проходят существенную модернизацию, которая позволит им оставаться в строю еще несколько десятилетий.
В то же время разработка боевых самолетов шестого поколения в настоящее время сосредоточена в основном на Глобальной программе создания боевого самолета (Global Combat Air Programme, GCAP), которую возглавляют Великобритания, Италия и Япония. После закрытия программы создания истребителя Future Combat Air System (FCAS) начались дискуссии о возможном участии Германии в GCAP.
В этом контексте программа Quadriga отвечает как насущным оперативным потребностям, так и долгосрочным целям в области структуры вооруженных сил. Она предусматривает замену устаревших в технологическом плане истребителей Eurofighter первого поколения и создание авиационной архитектуры, способной интегрировать перспективные датчики, вооружение и системы радиоэлектронной борьбы.
Для Люфтваффе эта программа позволяет сохранить современный парк истребителей на период внедрения F-35A и при этом сохранить потенциал боевой авиации на ближайшие годы. В более широком смысле продолжение закупок Eurofighter Германией, Испанией и Италией поддерживает европейскую промышленную базу по производству боевых самолетов, обеспечивая наличие современного парка, пока Европа готовит следующее поколение боевых самолетов.
Шаг вперед, два шага назад. Провалив с треском программу FCAS, в Германии вспомнили, что когда-то умели делать самолеты. Однако говорить громко о возрождении немецкого авиастроения, мягко говоря, рано. Оставшись без перспективы самолета 6-го поколения, о котором столько было сказано, немцы довольно суматошно вернулись к модернизации своего самолета 4-го поколения.
Это, конечно, лучше, чем ничего или F-35 (ничего обходится намного дешевле), но назвать модернизацию самолета 4-го поколения до 4+ «новейшим» — более чем оптимизм. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов, что до возрождения немецкого авиастроения далеко: радар, на который возлагают столь большие надежды, — испано-германский. Комплекс РЭБ — шведский. Ракеты — американские. Руки, которые всё это соединят, — да, немецкие. Но не более того.
Растерянность понятна. Желание выйти из пике, в котором оказались ВВС Германии, заслуживает уважения. Реализация… Здесь не по желаниям, а по возможностям. Менять «Торнадо», эксплуатация которых становится весьма опасным делом, необходимо. Получится сделать это путем покупки F-35 — вопрос. Скорее всего, нет, и виной тому не возможности F-35, а стоимость его эксплуатации.
Здесь «Тайфун», имеющий приличный модернизационный потенциал, реально хорош. Чем-то напоминает наш Су-27, который смог на своих крыльях протащить ВВС России через девяностые и двухтысячные годы, до момента, как ему на смену пришли Су-30 и Су-35.
«Тайфун», признаем, хороший самолет, но не шедевральный. Но на него тоже можно опереться в выстраивании воздушной обороны Германии, и все получится, если действительно модернизации сыграют. И этот самолет вполне может прослужить до 40-50-х годов без проблем.
Если не ввязываться в современные военные конфликты, конечно.
А дальше? А дальше два пути: либо снова бросаться в омут разработки нового самолета, либо… американцы будут очень рады предложить что-то свое. По сходной для союзника цене. Почти даром.
Впрочем, не нам ломать над этим голову. В Берлине сделали, пожалуй, единственный правильный ход, с одной стороны, отбросив развитие Люфтваффе лет на десять назад, с другой — сохранили перспективы развития собственной авиастроительной отрасли. Дальше только наблюдать, что у них получится в итоге.
Quadriga не вывезет, но даст возможность перевести дух и осмотреться, куда дальше править.
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