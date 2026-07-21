Тысяча миль до цели: почему авианосцу перестало хватать дальности
Демонстрационный образец, использовавшийся при разработке беспилотного летательного аппарата-заправщика MQ-25 Stingray, на палубе суперавианосца USS «Джордж Буш» во время испытаний. ВМС США
15 июля 2026 года Командование авиационных систем ВМС США (NAVAIR) выпустило запрос информации по перспективному палубному ударному БПЛА (дрону). Среди требований — боевой радиус не менее 1000 морских миль (около 1850 км) без дозаправки в воздухе, совместимость с авианосцами типов Nimitz и Ford, способность решать широкий спектр задач — от удара по кораблям и берегу до разведки и радиоэлектронной борьбы. Документ выглядит как обычное техзадание. За цифрами читается другое — флот признаёт, что его авиакрыло проигрывает противнику в дальности.
Геометрия дальности
Представьте офицера оперативного планирования, который выбирает рубеж для авианосной группы у берегов вероятного противника в западной части Тихого океана. Он отводит корабль на дистанцию, где тот не попадёт под удар. И обнаруживает, что с этого рубежа палубные самолёты уже не дотягиваются до целей.
Это не гипотеза, а простая арифметика. Боевой радиус (расстояние, на которое самолёт может улететь, отработать по цели и вернуться) у основного палубного истребителя F/A-18E/F Super Hornet — примерно 390–450 морских миль. У более современного F-35C — около 600–670. Super Hornet при этом остаётся основой авиакрыла: F-35C флот закупил сравнительно немного.
F/A-18E/F «Супер Хорнет» и F-35C «Совместный ударный истребитель» на палубе суперавианосца «Теодор Рузвельт» 10 июля 2026 года. Ученик матроса Тайлер Харстад/USN
Четыреста пятьдесят морских миль — это чуть больше 800 км. На карте Тихого океана такой радиус означает, что для удара по защищённой цели на побережье кораблю приходится подходить к ней на считаные сотни километров. А эти сотни километров — уже внутри зоны, которую противник насытил средствами, построенными специально против авианосцев.
Дальше — дилемма без хорошего ответа. Держаться далеко — и авиакрыло не достаёт до цели. Подойти на дальность удара — и целью становится сам авианосец. Корабль, вся ценность которого в способности бить с безопасного расстояния, вынужден входить в опасную зону, чтобы выполнить задачу.
Дело не в качестве самолётов. F-35C — машина высокого класса. Дело в соотношении дальностей: у противника дальность средства поражения растёт быстрее, чем боевой радиус носителя у флота. Требование дать дрону 1000 морских миль — попытка перевести эту дилемму на язык техзадания и вернуть авиакрылу «длинную руку», не подставляя корабль.
Концентрические рубежи
Массовое представление о «противокорабельной ракете» — это одна ракета и одна черта на карте: пересёк — попал под удар, не пересёк — прошёл. В действительности противник выстроил несколько рубежей, вложенных один в другой, и каждый открывает огонь на своей дистанции.
Речь идёт о противокорабельных баллистических ракетах (ASBM) — они наводятся на движущийся корабль на конечном участке полёта. И о связанных с ними системах обнаружения и целеуказания. По открытым данным, рубежи выстраиваются примерно так:
- DF-21D — исторически первый «убийца авианосцев», дальность порядка 1500–2150 км. Самый зрелый рубеж.
- DF-26 — «убийца Гуама», около 3000–4500 км, мобильный, в обычном и ядерном оснащении.
- DF-27 — внешний рубеж, 5000–8000 км, с гиперзвуковым планирующим блоком.
- DF-17 и крылатые ракеты, включая YJ-21 с эсминцев проекта 055 — насыщающий слой ближнего боя.
Гиперзвуковой планирующий блок — это боевая часть, которая после разгона летит и маневрирует в атмосфере, а не идёт по предсказуемой баллистической дуге. Перехватывать такую цель заметно труднее.
Здесь и видно, зачем нужна тысяча миль и почему её мало. Радиус дрона в 1000 морских миль (около 1850 км) выносит авианосец за пределы DF-21D. Но DF-26 и DF-27 достают куда дальше. Техзадание закрывает ближнее кольцо и оставляет открытым дальнее.
Процесс подготовки к пуску китайской баллистической ракеты, предположительно семейства DF-21
Картина, впрочем, сложнее, чем «корабль обречён». Иметь ракету с дальностью 8000 км и поразить ею маневрирующую цель на 8000 км — разные вещи. Между ними лежит цепочка поражения (kill chain): обнаружить корабль, взять на сопровождение, удержать его положение всё время полёта ракеты, довести боевую часть до цели.
А цель не стоит на месте. Она идёт полным ходом, ставит помехи, глушит датчики наведения и сбивает то, что к ней летит. Каждое звено этой цепочки уязвимо, и достаточно разорвать одно, чтобы рухнула вся последовательность.
Подвижность работает на корабль. За полтора часа хода авианосная группа перемещается в пределах площади в тысячи квадратных километров — это район, который надо не просто просветить один раз, а держать под непрерывным наблюдением. К этому добавляются ложные цели и эшелонированная противоракетная оборона, включая перехватчики SM-6. Плюс режим радиомолчания: корабль сводит к минимуму всё, по чему его можно засечь.
А что реально подтверждено публично — куда скромнее, чем звучит имя «убийца авианосцев». Испытание, в котором китайская сторона поразила морскую мишень, по лучшим открытым оценкам велось по неподвижной цели, без помех, без ложных целей, без противоракет.
Это показывает, что сама цепочка пуска и наведения отрабатывает штатно. По неподвижной мишени в полигонных условиях — и только. Что будет с маневрирующим кораблём под РЭБ, из этого испытания не следует никак. Угроза — вызревающая траектория, а не готовая стена. Но планировщик обязан считать по худшему варианту, и в этом требование к дальности дрона логично.
Советская тень над Тихим океаном
Тому, кто помнит холодную войну на море, нынешняя задача покажется знакомой, но с переменой ролей: сорок лет назад ровно эту дилемму решали сами ВМС США — только тогда в роли атакующей стороны были они. И решали её тогда изящнее, чем сегодня получается у самих же американцев, снова оказавшихся перед этой задачей.
В 1970–80-е годы главную противоавианосную работу в советском флоте вела морская ракетоносная авиация: полки Ту-22М3 с крылатыми ракетами Х-22, дополненные тяжёлыми противокорабельными ракетами «Гранит» на кораблях и подлодках. Чтобы всё это стреляло по авианосцу в океане, его нужно было сначала найти и выдать целеуказание. Этим занимались загоризонтные радиолокационные станции и морская космическая система разведки и целеуказания «Легенда» (МКРЦ).
Дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3
Американский ответ назывался Outer Air Battle, «дальний воздушный бой». Идея: не ждать, пока ракетоносцы выйдут на рубеж пуска, а перехватить их раньше. Для этого служили палубные F-14 с дальнобойными ракетами AIM-54 Phoenix — авиакрыло выносило рубеж перехвата как можно дальше от корабля.
Сходство здесь в двух вещах. Во-первых, обе стороны строили доктрину вокруг одной идеи — убить угрозу до рубежа её применения. Тогда отодвигали подальше носитель ракет, теперь отодвигают сам корабль. Во-вторых, и это важнее, обе схемы, советская и нынешняя китайская, упираются в одно и то же слабое звено: нащупать крупную подвижную цель в океане и удержать её положение достаточно долго. Полвека назад это было тяжёлой задачей для космической разведки и загоризонтных радаров. Сегодня, если верить открытым данным, это по-прежнему неподтверждённое звено уже китайской цепочки.
Граница аналогии проходит там, где поменялись роли. Тогда СССР строил дальнобойную противоавианосную систему, а США уводили и прикрывали главную платформу. Теперь Китай реализует по сути ту же идею на новой технологической базе, а США оказались в положении стороны, которая вынуждена отодвигать свой авианосец и искать, чем дотянуться с дальнего плеча. Спор о том, что дешевле удлинить — дальность носителя или дальность средства поражения, — идёт не первое десятилетие.
Гонка, которую нельзя выстроить
В этом споре у одной стороны структурное преимущество. Удлинить ракету дешевле и быстрее, чем удлинить боевой радиус палубного носителя.
Флотский ответ на проблему дальности — истребитель шестого поколения F/A-XX, у которого дальность должна быть примерно на четверть больше, чем у F-35C. Программа буксует. В бюджете на 2026 финансовый год деньги на заключение контракта срезали, около 1,4 млрд долларов флот вынес в список неоплаченных приоритетов, решение по проекту сдвинуто на август 2026 года, а самолёты на палубах появятся ещё годами позже. Параллельная история — танкерный дрон MQ-25, который должен растягивать радиус авиакрыла дозаправкой в воздухе: его ввод в строй перенесён с 2024 на 2027 год. У ВВС картина ровнее: боевой радиус F-47 заявлен как «1000+» морских миль, у их дронов-партнёров — «700+».
На этом фоне становится понятна одна тонкость самого техзадания. NAVAIR требует не строго боевой радиус, а «доставление эффекта» на 1000 морских миль. Формулировка нарочно размытая: пусть дрон пройдёт 600–800 миль, а остальное добьёт дальнобойная ракета класса standoff (то есть запускаемая с безопасного удаления, вне зоны ПВО противника), — например, из семейства LRASM. Дальность системы складывается из дальности платформы и дальности оружия.
Вывод отсюда: требование 1000 морских миль — это страховка. Решения в нём нет. Флот не знает, когда получит оптимальную связку из дальнего пилотируемого носителя и стаи дронов-партнёров: сроки F/A-XX и палубных беспилотников плывут. Дальнобойный ударный дрон нужен как элемент, который частично закроет потребность в дальности при любом раскладе, включая срыв основных программ.
Справедливости ради, стоит критически смотреть и на ведомственный оптимизм. Флот говорит о доле беспилотных машин в авиакрыле в 60 % и более. Ориентир достойный, но полезно помнить: первый же палубный дрон, MQ-25, вышел на рубеж готовности с опозданием на три года. Между красивой долей в презентации и дроном на палубе лежит тот же зазор, что между дальностью ракеты и вероятностью попадания, — и заполняется он не декларацией.
Обе расхожие версии при ближайшем рассмотрении рассыпаются. «Авианосец мёртв» переоценивает готовность китайской цепочки поражения по маневрирующей цели. «Дрон его спасёт» переоценивает темп, с которым флот способен этот дрон построить и поставить в строй.
Финал
Требование дать палубному дрону тысячу морских миль — это вопрос геометрии. Технология здесь вторична. Оно отодвигает авианосец за ближнее кольцо противокорабельных ракет, но не за дальнее, и достаётся ценой участия в гонке, где удлинить ракету дешевле, чем удлинить самолёт. В техзадании нет готового решения. Есть честно измеренный размер проблемы — и флот, похоже, отдаёт себе в этом отчёт.
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