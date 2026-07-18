Стрелок под бронёй: что турецкий SARP меняет в войне дронов, а что нет
Турецкая ASELSAN показала кадры серийного производства боевых модулей SARP — семейства дистанционно управляемых оружейных станций под калибры от 7,62 до 35 мм (в самых лёгких исполнениях вплоть до 5,56 мм). Система уже стоит на малайзийских бронеавтомобилях Tarantula и идёт на модернизацию польских танков Leopard 2. Повод для разговора дал не сам ролик, а заявление Эрдогана от 8 июля о расширении военной помощи Украине. На этом фоне интересен не столько сам SARP, сколько весь класс такого оружия и то, чего он реально стоит на нынешнем фронте.
Идея старше квадрокоптера
Открытая пулемётная точка на броне сегодня долго не живёт. Стрелок в люке, вертящий крупнокалиберный пулемёт, — приоритетная цель для FPV-дрона: его видно, он не защищён, он привязан к машине. Отсюда простая логика: убрать человека из-под огня, оставив снаружи только оружие и оптику. Именно это делает дистанционно управляемый боевой модуль, по-английски remote weapon station, RWS. Расчёт работает из-под брони, а наводится и стреляет через прицельный пост.
Идея не родилась вместе с квадрокоптерами. Ещё на американском бомбардировщике B-29 стрелок вёл огонь из внешних турелей, сидя в кабине и передавая прицельные углы через электропривод. Совпадает главное: человек отделён от оружия, наведение дистанционное, прицел и ствол связаны вычислителем. Разница в том, что тогда речь шла о защите от истребителей на высоте, а не о компактном модуле для брони. Дальше линия шла через корабельные стабилизированные установки послевоенных десятилетий, а в 1990-е сложилась в узнаваемый жанр. Норвежский Kongsberg Protector и израильский Typhoon задали канон: оружие, приводы и оптоэлектроника в одном блоке, оператор в корпусе. Войны в Ираке и Афганистане сделали такой модуль штатным элементом бронетехники, спасавшим расчёты от снайперов и засад.
SARP стоит в этой линии как продукт второй волны, уже заточенный под борьбу с беспилотниками. Когда производитель говорит, что «в отличие от традиционных систем противодействия БПЛА, оператор работает из защищённого пространства», стоит помнить: сама идея дистанционной турели старше реактивной авиации. Новое в SARP не ствол, а задача, под которую этот ствол теперь применяют.
Что внутри: цифры без буклета
При стрельбе по FPV дело не в калибре. Дрон мелкий, быстрый, маневрирует у земли, поэтому важнее, как быстро модуль переводит ствол и что видит его оптика.
Приводы базового SARP дают скорость наведения до 60 градусов в секунду по каждой оси и ускорение порядка 90 градусов на секунду в квадрате. Диапазон по вертикали составляет от минус 30 до плюс 60 градусов, у низкопрофильного варианта Zafer — до плюс 65. Такой большой угол возвышения и отличает турель для наземного боя от станции, способной достать зависший над машиной дрон или цель на верхних этажах. Оптоэлектронный блок стандартен для класса: дневная телекамера, тепловизор, лазерный дальномер, баллистический вычислитель, автоматическое сопровождение цели. Точные дальности обнаружения ASELSAN не публикует; по набору сенсоров речь идёт о нескольких километрах, в пределах эффективной дальности штатного оружия.
Массу производитель приводит выборочно:
- базовая станция — порядка 165–225 кг (масса части, стоящей над крышей машины), без оружия и боекомплекта (по открытым данным);
- облегчённый SARP-L — менее 80 кг, вес одного человека: ставится на пикап, лёгкий броневик или наблюдательную вышку без переделки шасси;
- двухствольный SARP Dual нового поколения — менее 400 кг уже с вооружением и боезапасом.
Штатный боекомплект включает до 400 патронов калибра 12,7 мм, до 1000–1500 патронов 7,62 мм и порядка 80–96 выстрелов 40-мм АГС (автоматического гранатомёта). Дальше идёт семейство, и калибр тут выбирают под цель, а не по принципу «побольше»:
- 7,62 мм (SARP-L, базовый) — плотный огонь по FPV и малым дронам, большой боезапас на долгую очередь;
- 12,7 мм — работа по морским катерам, лёгким машинам, тяжёлым дронам-носителям;
- DUAL, два ствола (12,7 плюс 7,62 или АГС плюс 7,62) — переключение между FPV и наземной целью без смены модуля;
- 25, 30 и 35 мм (в заводской номенклатуре — SARP 100/25, 100/30, 100/35) — против легкобронированных целей и морских безэкипажных катеров.
Массогабариты пушечных версий производитель не раскрывает, счёт идёт на несколько сотен килограммов. И здесь нужна честная оговорка, без которой картина будет рекламной: ствольный огонь по FPV не даёт гарантии. Попасть очередью в мелкую маневрирующую цель трудно даже со стабилизацией и автосопровождением. Модуль угрозу не снимает, но повышает шанс расчёта уцелеть и ответить, не вылезая из-под брони. Это уже немало, однако обещать «зонтик от дронов» было бы враньём.
Где узкое место, и оно не турецкое
По возможностям SARP из ряда не выделяется. Украина уже применяет испанский Guardian 1.5 на бронемашинах M113 и Kozak — стабилизированный модуль с 12,7-мм пулемётом, тепловизором и автосопровождением. Есть и собственные разработки, семейство «Таврия» на бронетехнике и наземных роботах. По базовой функции турецкая станция, испанская и украинская стоят в одном классе: стабилизация, стрельба на ходу, оператор под бронёй.
Сила SARP — в широте серийной линейки и отлаженной интеграции. Малайзия ставит его на Tarantula для поражения целей на полутора километрах, Польша — на башни модернизированных Leopard 2. Это семейство от 80-килограммовой станции до 35-мм пушки, с готовыми решениями под чужие парки техники и калибры, включая советские образцы вроде КПВТ. В войне дронов такое оружие ценят за массовость и унификацию, за тираж и единый стандарт под разные машины; паспортные цифры отдельного образца тут мало что решают.
Российская сторона — отдельный разговор, и начинать его честнее с признания: полного «отсутствия конвейера» здесь нет. Модуль «Арбалет-ДМ» под 12,7-мм «Корд» несколько лет идёт в войска серийно, на «Тиграх-М» и «Тайфунах». Универсальный модуль «Охотник» довели до серии и начали монтировать на бронеавтомобили «Тайфун-К»; его морская и стационарная версии развиваются под именами «Нарвал» и «Прометей». Есть «Спица» для КамАЗ-43269 «Выстрел», есть более ранний «Управа-Корд» под «Корд» или КПВТ, есть тяжёлые необитаемые башни вроде 57-мм «Байкала» и «Кинжала». Инженерная школа дистанционных модулей в стране есть, и её изделия доходят до серии.
Загвоздка в том, как это поставлено. У Kongsberg и ASELSAN есть одна-две унифицированные линейки, Protector и SARP, отработанные на десятках шасси и проданные в десятки армий. У российского ВПК вместо этого набор параллельных линий: «Арбалет» для одних машин, «Охотник» с производными для других, «Спица» для третьих, тяжёлые башни для БМП в отдельной программе. Каждое КБ ведёт свой модуль под свою технику. Серийность есть, но она раздроблена: под каждый заказ точат отдельно, а единого потока, штампующего одинаковые станции тысячами, не выходит. А защита расчёта от FPV на большей части парка до сих пор держится на кустарных турелях из ремонтных мастерских и на бронелисте у открытого люка. Школа есть, а поточного прикрытия для всего парка нет.
Анкара между двумя адресами
Важна здесь и политика, без неё картина неполная. На саммите НАТО в Анкаре 8 июля 2026 года Эрдоган заявил (в передаче западных и украинских СМИ):
Помощь одной стороне и обещание подтолкнуть к миру другую уместились в одном абзаце.
За словами стоит устойчивая практика. ASELSAN продаёт удалённо управляемые платформы в десятки стран, турецкая техника поставлялась Украине с 2022 года, и экспортная модель Анкары давно работает по обе стороны любого конфликта, где это выгодно. Продажа RWS и роль посредника «на путь мира» для Турции хорошо уживаются: это одно и то же поведение, стремление оставаться нужной сразу всем участникам.
Отсюда многие делают вывод, что SARP скоро появится у ВСУ. Вывод правдоподобный, но на 17 июля 2026 года это остаётся прогнозом: открытых данных об установке турецких модулей на украинскую технику пока нет. Уместнее осторожное «вероятно».
За годы дрон-войны стало очевидно простое: расчёт на броне без защиты от FPV не жилец, а дистанционный модуль эту защиту даёт, причём поточно. И задуматься об этом в первую очередь стоит тем, у кого расчёты до сих пор прикрывает мастерская, а не завод.
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