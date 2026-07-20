Зенитная артиллерия Израиля
Как уже говорилось в предыдущей публикации данного цикла, основу израильской зенитной артиллерии в течение длительного периода времени составляли 20-мм буксируемые и самоходные установки. Впрочем, в Армии обороны Израиля также эксплуатировались зенитные орудия других калибров, импортированные из других стран и захваченные у противника. Это были зенитки калибра 30, 37, 40, 57, 85 и 94-мм. Некоторые из них стояли на вооружении непродолжительное время, а срок службы других исчислялся десятилетиями.
30-мм зенитные установки Hispano Suiza НS-831А
B ходе Синайской кампании 1956-го Армия обороны Израиля захватила у египтян несколько 30-мм зенитных пушек Hispano Suiza HS-831А (Oerlikon KCB), которые произвели благоприятное впечатление на израильских военных, и их впоследствии использовали наравне с имеющимися средствами ПВО.
30-мм зенитные пушки Hispano Suiza HS-831А, захваченные у египтян
30-мм Hispano Suiza HS-831 является дальнейшим развитием 30-мм пушки HS-830, разработанной в конце Второй мировой на базе 20-мм HS-820. Основным мотивом при создании 30-мм зенитной установки являлось желание увеличить эффективную дальность зенитного огня и поражающее действие снаряда. Артиллерийская система имела комбинированную автоматику на основе полусвободного затвора с его разблокировкой за счет отвода части пороховых газов.
30-мм зенитная установка Hispano Suiza HS-831А в экспозиции израильского музея
По меркам 1950-х годов 30-мм Hispano Suiza HS-831А имела очень неплохие характеристики. При массе тела орудия 138 кг установка в боевом положении весила 1150 кг. Питание осуществлялось из барабанного магазина на 30 патронов или из коробчатого магазина на 40 патронов. Темп стрельбы достигал 600 выстр./мин. Боевая скорострельность — до 100 выстр./мин.
Пушка имеет ствол-моноблок длиной 75 калибров, оборудованный дульным тормозом, трехстанинный лафет и одноосный колесный ход. Для стрельбы из автоматической пушки применялись унитарные выстрелы со стальной гильзой размерности 30×170 мм с осколочно-фугасными и бронебойно-зажигательно-трассирующими снарядами. Бронебойно-зажигательный снаряд массой 300 г имел начальную скорость 1080 м/с и на дистанции 1000 м по нормали мог пробить 22 мм броню. Эффективная дальность по воздушным целям составляла 2500 м. Досягаемость по высоте — 1800 м.
Получив опыт использования трофейных 30-мм буксируемых установок, израильтяне через посредников приобрели дополнительную партию HS-831А, и по состоянию на 1960 год в войсках имелось 114 30-мм зенитных орудий, которые активно использовались против арабской авиации в ходе Шестидневной войны 1967 года. Эти зенитки оставались на вооружении к моменту начала Войны Судного дня, но они уже были на второстепенных ролях и прикрывали объекты в тылу.
37-мм зенитные установки 3,7 см Flak 37
В конце 1940-х годов в распоряжении израильских военных появилось несколько 37-мм зенитных автоматов немецкого производства 3,7 см Flak 37. Откуда эти орудия прибыли в Израиль, установить не удалось. Наиболее вероятным поставщиком являлась Чехословакия, но также эти зенитки могли быть импортированы из Испании или Франции.
Израильтяне тренируются с 37-мм зенитной пушкой 3,7 см Flak 37, 1948 год
Автоматическая зенитная пушка 3,7 см Flak 37 от предыдущей модели 3,7 см Flak 36 отличалась большим числом штампованных деталей, что позволило снизить металлоёмкость, стоимость производства и массу. В свою очередь 3,7 см Flak 36 была создана после осмысления опыта боевого применения 37-мм зенитки 3,7 cm Flak 18 в Испании. Артиллерийская часть 3,7 cm Flak 18 была переведена с четырёхколёсной «телеги» на двухосную повозку, что дало существенную экономию веса. Масса зенитки 3,7 см Flak 36 по сравнению с 3,7 cm Flak 18 существенно снизилась. Масса в боевом положении составляла 1550 кг, а в походном — 2400 кг.
При сохранении баллистических характеристик и скорострельности предыдущей модификации, максимальный угол возвышения довели с 80 до +85°. Значительно сократилось время перехода из походного положения в боевое и обратно. Лафет с четырьмя опорами при помощи цепной лебедки снимался и ставился на одноосную повозку за три минуты. Скорость буксировки по шоссе возросла с 30 до 60 км/ч.
37-мм зенитная пушка 3,7 см Flak 37 в транспортном положении
Успехи немецких специалистов в области создания механических баллистических вычислителей позволили приступить к выпуску зенитных прицелов Sonderhänger 52 со счётно-решающим устройством. Управление огнём зенитной батареи осуществлялось при помощи дальномера Flakvisier 40. Благодаря этим нововведениям точность огня на дистанциях, близких к предельным, возросла примерно на треть. Максимальная дальность стрельбы по воздушным целям составляла 6500 м. Потолок — до 4800 м. Темп стрельбы — 130 выстр./мин. Боевая скорострельность — до 70 выстр./мин.
Орудие использовало обойменное питание (по 6 патронов 37×263 мм в обойме) и могло вести огонь осколочно-зажигательными, осколочно-трассирующими, а также бронебойно-трассирующими снарядами. Бронебойно-трассирующий снаряд массой 680 г в стволе длиной 2 106 мм разгонялся до 800 м/с. Толщина брони, пробиваемой бронебойно-трассирующим снарядом на дальности 800 м под углом 60°, составляла 25 мм.
37-мм зенитная пушка 3,7 см Flak 37 на параде, 1950 год
Судя по всему, 37-мм зенитные пушки 3,7 см Flak 37 стояли на вооружении ЦАХАЛ недолго, и уже в середине 1950-х их заменили 40-мм автоматами Bofors L/60.
37-мм зенитные пушки образца 1939 года 61-К и В-47
В 1967 году ЦАХАЛ захватил более 240 пушек образца 1939 года 61-К. К началу Войны Судного дня на складах и в войсках имелось 217 пригодных к дальнейшему использованию 37-мм зениток. В 1973 году была затрофеена ещё 101 такая зенитка, а в 1982 году добычей израильтян в Ливане стало ещё несколько десятков 37-мм автоматов.
37-мм зенитная пушка 61-К, захваченная АОИ в 1967 году
Советская 37-мм автоматическая зенитная пушка создана на базе шведской 40-мм зенитки Bofors L60, конструктивно и по своим характеристикам очень близка к ней. Орудие 61-К способно поражать воздушные цели на дальности до 4000 м и высоте 3000 м. Эффективная дальность зенитного огня примерно в два раза меньше. Темп стрельбы — 160 выстр./мин. Боевая скорострельность — 60 выстр./мин. Масса в боевом положении составляла 2100 кг. Расчёт — 7 человек.
37-мм зенитная пушка 61-К в экспозиции израильского музея
По состоянию на 1982 год в подразделениях ПВО Армии обороны Израиля в войсках и на складах находилось 144 37-мм зенитных пушки 61-К, которые оставались на вооружении до 1987 года.
37-мм зенитная пушка 61-К на Голанских высотах
Также израильтяне захватывали 37-мм спаренные зенитные установки В-47 и их китайские клоны Тype 65.
Спаренная 37-мм зенитная установка Тype 65 в экспозиции израильского музея
Несколько спаренных 37-мм установок советского производства В-47 попали к израильтянам в 1973 году, и они служили вместе с пушками 61-К. В 1982 году АОИ отбили в Ливане примерно два десятка китайских Тype 65.
Трофеи АОИ в 1982 году
Китайская спаренная зенитка повторяла советскую В-47, в которой два блока стволов 37-мм автомата 61-К были объединены на одном лафете. Благодаря такому решению, удалось существенно увеличить практическую скорострельность и вероятность поражения цели. Масса зенитной установки Тype 65 в походном положении составляет 2650 кг, в боевом — 2550 кг. Темп стрельбы — до 300 выстр./мин. Расчёт — 7 человек. Дальность и досягаемость по высоте остались на уровне одноствольной установки.
40-мм зенитные пушки Bofors L60
В 1962–1964 гг. Германия передала Израилю 119 40-мм зенитных автоматов Bofors L60. Ещё примерно 90 таких пушек было приобретено в другой неназванной стране, после чего число таких зенитных установок в войсках и на хранении могло превышать 200 единиц. Всего в начале 1967 года в войсках имелось 343 орудия калибра 20, 30 и 40-мм, но ещё какое-то количество находилось на складах.
По большей части израильтяне эксплуатировали 40-мм орудия на модернизированном лафете М2А1, которые могли наводиться электрогидравлическими приводами по данным, поступающим с прибора управления огнём. В качестве дублирующего применяется зенитный прицел, данные в который вводились вручную. Обычно 40-мм автоматы сводили в батарею по 4–6 орудий, управляемых ПУАЗО. Но в случае необходимости расчёт каждой зенитной установки мог действовать индивидуально. Помимо ведения зенитного огня в АОИ отрабатывалась стрельба по наземным целям.
40-мм зенитная пушка Bofors L60 с израильским расчётом на учениях, 1958 год
Артиллерийская часть установки Bofors L60 смонтирована на четырёхколёсной повозке, которая на огневой позиции вывешивается на домкратах. В случае острой необходимости стрельбу можно было вести прямо «с колес», без дополнительных процедур, но с меньшей точностью. Масса зенитной установки в боевом положении — около 2400 кг. Углы вертикальной наводки: от −5° до +90°. Темп стрельбы: от 120 до 140 выстр./мин. Боевая скорострельность — около 60 выстр./мин. Расчёт: 5-6 человек. Заряжание зенитной установки производилось обоймой на четыре патрона.
Обойма с 40-мм выстрелами разных типов
Для созданной в Швеции зенитной установки был принят выстрел 40×311R с различными типами снарядов. Основным считался осколочно-трассирующий 900 г снаряд, снаряженный 60 г тротила, покидавший ствол со скоростью 850 м/с. Сплошной бронебойно-трассирующий 40-мм снаряд массой 890 г, с начальной скоростью 870 м/с, на дистанции 500 м мог пробить 50 мм броню. По дальности эффективного выстрела и массе снаряда зенитная установка Bofors L60 немного превосходила немецкие и советские 37-мм автоматы 3,7 сm Flak 36/37 и 61-К, имела примерно одинаковую с ними боевую скорострельность, но была тяжелей.
Парад в Хайфе, 1958 год
Зенитные автоматы Bofors L60 в силу хорошего баланса служебно-эксплуатационных и боевых характеристик пользовались популярностью в вооруженных силах многих государств и производились в Бельгии, Финляндии, Франции, Венгрии, Норвегии, Польше, Великобритании, США и Канаде. К концу Второй мировой во всём мире было изготовлено более 100 тыс. 40-мм зенитных орудий «Бофорс». Но в послевоенное время был создан ряд более эффективных зенитных артиллерийских установок, в связи с чем Bofors L60 стояли на вооружении относительно недолго.
Спаренная морская 40-мм зенитная установка в экспозиции израильского музея
Согласно имеющимся материалам, в 1967 году установок Bofors L60 уже не было в сухопутных частях первой линии. Однако такие зенитки израильтяне использовали в Семидневной войне, и, возможно, накануне очередного вооруженного арабо-израильского конфликта их вернули с хранения. По состоянию на 1967 год в Сухопутных войсках АОИ имелось 343 зенитных пушек калибра 20, 30 и 40-мм. На патрульных катерах и эсминцах одноствольные и спаренные 40-мм пушки служили до конца 1970-х.
40-мм зенитные пушки Bofors L70
Гораздо дольше и в больших масштабах в ЦАХАЛ эксплуатировались 40-мм зенитные орудия Bofors L70, которые Израиль с одобрения США купил в рамках секретной сделки в ФРГ. В 1962–1964 гг. было получено 119 L70 на сумму и 516 000 выстрелов к ним. Впоследствии в связи с большим расходом боеприпасов в боевых действиях осуществлялись дополнительные закупки боекомплекта.
40-мм зенитная установка Bofors L/70 является дальнейшим развитием Bofors L/60, но для увеличения дальности стрельбы в ней используется более мощный боеприпас 40×364R со снарядом массой 870 г. Увеличение внутреннего объёма гильзы в сочетании с облегчённым снарядом позволило довести начальную скорость до 1030 м/с, что положительно сказалось на точности стрельбы и несколько добавило дальность. Кроме этого, был переделан лафет и противооткатный механизм. В ноябре 1953 года это орудие приняли в качестве стандартной зенитки НАТО, и вскоре оно начало производиться тысячными сериями и широко распространилось в странах прозападной ориентации.
40-мм зенитная пушка Bofors L70 в экспозиции израильского музея
Масса артиллерийской установки с автономным бензиновым энергогенератором достигала 4800 кг. Максимальная дальность стрельбы по воздушным целям составляет 8400 м. Эффективная — до 4000 м. Темп стрельбы — 330 выстр./мин. Питание осуществляется из пополняемого магазина на 16 выстрелов. В вертикальной плоскости орудие может наводиться в диапазоне от –4° до +90°. Расчёт установки — 6 человек, непосредственно в боевой работе участвует 4 человека. Имеется возможность централизованной наводки зенитных установок с единого прибора управления зенитным огнём. Для этого использовались гидравлические приводы, а команды поступали по кабелю. Спереди и по бокам расчёт установки частично прикрыт бронёй, выдерживающей попадания лёгких осколков.
Транспортировка Bofors L70 осуществлялась на четырёхколёсной подкатываемой повозке. На огневой позиции зенитная установка вывешивалась на домкратах.
Зенитные установки Bofors L70 на параде, 1968 год
На дульной части стволов зенитных установок, эксплуатируемых АОИ в 1960-е годы, имелись рамки с магнитными датчиками для измерения начальной скорости снаряда, что учитывалось при расчёте поправок в ходе зенитной стрельбы, но в начале 1970-х от них отказались.
Для управления огнём зенитной батареи из шести 40-мм пушек использовалась радиолокационная станция орудийной наводки Super Fledermaus (Feuerleitgerät 63) с импульсно-доплеровской РЛС, работавшей в диапазоне 8600–9600 МГц.
Станция орудийной наводки Super Fledermaus
Станция с импульсной мощностью 150 кВт могла обнаружить цель типа «истребитель» на дистанции до 40 км. Данные для стрельбы по кабельным линиям передавались на зенитные артиллерийские установки.
Израильский расчёт радиолокационной станции орудийной наводки Super Fledermaus
На момент принятия на вооружение в АОИ установки Bofors L70, работавшие в связке с РЛС управления зенитным огнём, являлись достаточно совершенным средством противовоздушной обороны на малых высотах. Однако уже к началу 1980-х станция Super Fledermaus, построенная на электронно-вакуумных лампах, уже не могла считаться современной. В связи с этим зенитным дивизионам (18 орудий) с середины 1980-х придавались РЛС Ramit, а станции Super Fledermaus заменили системой управления огнём Eagle Eye, разработанной компанией Israel Aerospace Industries.
РЛС Ramit
Радиолокационная станция сантиметрового диапазона Ramit, разработанная американской компанией Sanders Associates и смонтированная на трёхосном грузовике, была способна обнаруживать малоразмерные низколетящие воздушные цели на дистанции до 70 км, выдавать целеуказание зенитной артиллерии и ЗРК.
40-мм зенитные автоматы Bofors L70 неплохо проявили себя в ходе отражения атак арабских ВВС. На их счету иракский Ту-16 (1967 г.), четыре египетских Су-7Б (1967–1969 гг.), шесть египетских МиГ-17Ф (1967–1973 гг.), два МиГ-21 (1973 г.), египетская крылатая ракета КСР-2 (1973 г.). Помимо непосредственно пораженных средств воздушного нападения заслугой израильских расчётов 40-мм установок является то, что интенсивным и точным огнем они заставляли арабских пилотов отказаться от нанесения прицельных ударов по наземным объектам или сбрасывать все бомбы в одном заходе. В регулярных частях ПВО 40-мм автоматы L70 служили до 1994 года. Через пару лет они были сняты и с вооружения резерва. Часть орудий (с СУО Eagle Eye) была продана Колумбии.
Буксируемые 57-мм зенитные пушки АЗП-57 и самоходные установки ЗСУ-57-2
Среди других многочисленных трофеев войны 1967 года оказались 135 57-мм зенитных орудий АЗП-57 (С-60). Из этого количества более ста автоматических пушек поступило на вооружение АОИ. Приведением их в порядок на израильском ремонтном предприятии занимались в 1968–1969 гг. Еще примерно полсотни АЗП-57 было захвачено в 1973 и 1982 годах.
57-мм зенитные орудия АЗП-57, захваченные АОИ в 1967 году
В боевом положении АЗП-57 весит 4800 кг. Заряжание обоймами по 4 патрона. Темп стрельбы — 120 выстр./мин. Боевая скорострельность — до 70 выстр./мин. В боекомплекте два основных типа боеприпасов: осколочно-трассирующие и бронебойно-трассирующие. Осколочный снаряд весом 2,81 кг с начальной скоростью 1000 м/с оснащен ударным взрывателем с самоликвидатором. Самоликвидация происходила через 15–16 сек. после вылета из ствола на дальности 6,5–7 км. Досягаемость по дальности — 6000 м, по высоте — 4000 м.
Автоматическое 57-мм зенитное орудие обладает неплохими возможностями по борьбе с бронетехникой. Для этого имелся выстрел с бронебойно-трассирующим снарядом массой 2,85 кг. Он покидает ствол с начальной скоростью 1000 м/с и на дистанции 1000 метров при угле встречи 60° пробивает броневой лист толщиной 80 мм. Расчет — 8 человек. В зенитной батарее обычно шесть пушек, которые автоматизированно наводятся по азимуту и углу возвышения с помощью следящих приводов по командам, передаваемым по кабелю от станции управления.
57-мм зенитная пушка АЗП-57, оптический дальномер и станция орудийной наводки в экспозиции израильского музея
В 1960-е годы для управления огнём 57-мм зениток в Египет и Сирию поставлялись централизованные системы наводки по данным от ПУАЗО-6-60 и буксируемой радиолокационной станции СОН-9, а в начале 1970-х — радиолокационные приборные комплексы РПК-1 «Ваза» на шасси «Урал-375». В связи с тем, что израильтянам не удалось захватить достаточного числа станций орудийной наводки СОН-9 и РПК-1 «Ваза», а эксплуатация имеющихся оказалась затруднена, для управления огнём части батарей С-60 приспособили станции Super Fledermaus.
В Израиле имелось достаточное количество боеприпасов для имеющихся 57-мм автоматических пушек, а состояние материальной части отремонтированных зенитных орудий позволяло эксплуатировать их очень долго. Однако все имевшиеся в АОИ АЗП-57 списали во второй половине 1970-х, что, по всей видимости, было связано с неудовлетворительными характеристиками систем управления огнём, построенных на устаревшей ламповой элементной базе.
Также в распоряжении израильтян оказалось примерно полтора десятка зенитных самоходок ЗСУ-57-2. Эта машина вооружена 57-мм спаренной артиллерийской установкой С-68, в которой используются 57-мм пушки С-60. Темп стрельбы спаренной установки достигает 480 выстр./мин. Однако боевая скорострельность не превышала 180 выстр./мин. Масса самоходки в боевом положении — 28 т. Внутренние агрегаты и экипаж прикрыты 8–13-мм противопульной бронёй. Сверху башня ЗСУ-57-2 брони не имеет. Скорость по шоссе — до 50 км/ч. Экипаж — 6 человек.
Трофейная ЗСУ-57-2 на параде, 1968 год
Две таких самоходки с израильскими тактическими номерами на лобовой броне были продемонстрированы на параде в 1968 году, и это дало основание утверждать, что данные машины стояли на вооружении АОИ. Однако подтвердить использование трофейных ЗСУ-57-2 по прямому назначению не удалось, и это можно объяснить низкой эффективностью спаренных установок против воздушных целей.
ЗСУ-57-2 в экспозиции израильского музея
Хотя мобильность гусеничной самоходной установки, вооруженной двумя 57-мм зенитными пушками, по сравнению с буксируемым орудием возросла, эффективность зенитной артиллерийской батареи, в которой имелось четыре боевые машины, была существенно хуже, чем у шестиорудийной батареи АЗП-57. На точность стрельбы отрицательно влияло отсутствие радиолокационной автоматизированной системы управления огнем. При ведении огня по воздушным целям экипаж ЗСУ-57-2 дальность и скорость полёта определял визуально. Кроме того, спаренная установка С-68 имела низкие угловые скорости наведения оружия на цель и фактически могла вести только заградительный огонь по воздушным целям.
По неподтверждённой официально информации, несколько трофейных ЗСУ-57-2, приспособленных для стрельбы по наземным объектам, израильтяне в 1967–1968 гг. использовали на Синайском полуострове в неподвижных огневых точках. В настоящее время одна такая самоходка имеется в коллекции бронетанкового музея в Латруне.
85-мм зенитные орудия КС-1
В 1950–1960-е годы Советский Союз и Чехословакия передали Египту и Сирии около 500 85-мм зениток КС-1 обр. 1944 г., и несколько десятков таких пушек оказалось в распоряжении израильтян.
85-мм зенитное орудие КС-1 в экспозиции израильского музея
В боевом положении орудие весило около 4400 кг. Осколочная граната с дистанционным взрывателем массой 9,2 кг покидала ствол с начальной скоростью 800 м/с. Досягаемость по высоте составляла немногим более 10 000 м. Скорострельность — до 20 выстр./мин. Скорость буксировки по шоссе — до 50 км/ч. Расчёт — 9 человек. В составе зенитной батареи имелись приборы управления зенитным огнём, данные для которых поступали от оптических дальномеров. В боекомплекте не было снарядов с радиовзрывателем, а сами орудия не имели централизованной дистанционной наводки при помощи электрических или электрогидравлических приводов.
По меркам конца 1960-х годов всё это являлось анахронизмом и не позволяло эффективно противодействовать реактивным боевым самолётам, летающим с околозвуковыми скоростями на малых высотах. 85-мм зенитные орудия при массовом применении могли представлять опасность для относительно тихоходных средств воздушного нападения на средних и больших высотах, но в этой нише гораздо более успешными являются зенитные ракетные комплексы.
От использования трофейных 85-мм зениток по прямому назначению АОИ вполне предсказуемо отказалась. Какое-то количество КС-1 было стационарно размещено на Голанских высотах для стрельбы по наземным целям, а также на побережье для противодействия возможным набегам ВМС арабских государств. С учётом того, что дальность стрельбы бронебойным снарядом превышала 3 км, а осколочно-фугасной гранатой достигала 15 км, такой способ использования устаревших зенитных орудий можно считать вполне оправданным.
94-мм зенитные орудия QF 3.7-inch AA gun
Несколько британских тяжелых 94-мм зенитных орудий QF 3.7-inch AA gun еврейские вооруженные формирования захватили в 1948 году. В ходе военной операции на Синае, целью которой было прекращение рейдов палестинских федаинов и деблокада Суэцкого канала после его национализации Египтом, израильская армия с 29 октября по 5 ноября 1956 года затрофеила не менее 12 таких зениток.
94-мм зенитное орудие QF 3.7-inch AA gun в экспозиции израильского музея
Это 94-мм тяжёлое зенитное орудие было принято на вооружение в 1939 году и в годы Второй мировой являлось основным средством ПВО Британских островов на средних и больших высотах. Всего было выпущено около 10 000 зениток трёх модификаций. Производство продолжалось до 1945 года, в среднем по 228 орудий в месяц. Зенитная артиллерийская система последовательно модернизировались, что дало существенное улучшение служебно-эксплуатационных характеристик.
По меркам Второй мировой 94-мм зенитные орудия обладали отличной досягаемостью по высоте и хорошим поражающим действием снаряда. Осколочный снаряд массой 12,96 кг с начальной скоростью 810 м/с мог поражать цели на высоте до 9000 м. Дальность стрельбы по наземным целям превышала 18 км. Масса в боевом положении — 8392 кг. Орудие обслуживал расчёт из семи человек.
QF 3.7-inch AA gun Mark III, используемые в послевоенное время, были оснащены усовершенствованной системой управления огнем, механическим досылателем, устройством автоматизированной установки взрывателя (в результате скорострельность повысилась до 25 выстр./мин) и дистанционным наведением. При нормально работающей автоматике орудийная прислуга занималась только чисткой орудий и обслуживанием автомата заряжания.
40-мм автомат Bofors L60 и 94-мм зенитное орудие QF 3.7-inch AA gun на выставке трофейного оружия, 1958 год
Какое-то время несколько батарей 94-мм зениток британского производства несли боевое дежурство в окрестностях крупных израильских городов. Но уже в середине 1960-х годов после начала поставок американских ЗРК MIM-23 Hawk крупнокалиберные зенитные орудия вывели в резерв, где они находились приблизительно 10 лет.
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