Русские не виноваты: Volkswagen подаёт сигнал SOS

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Русские не виноваты: Volkswagen подаёт сигнал SOS


Подарки от руководства


Заголовок статьи можно было переименовать в «Германия подает сигнал SOS», но пока это преждевременный посыл. Для понимания разворачивающегося сейчас кризиса необходимо оценить место концерна Volkswagen AG в Германии. По значимости для экономики и общества — это прямой аналог российского Сбера — первого в стране по обороту и прибыли. VW у немцев также на первых ролях, обгоняя по мощи и прибыльности Mercedes-Benz и BMW вместе взятые. В общем, очень значимый игрок внутреннего рынка. И этому игроку очень плохо.



На предприятиях концерна в самой Германии трудятся сотни тысяч человек, а с учётом смежников, поставщиков и сервисной сети — миллионы немецких семей прямо или косвенно зависят от его благополучия. VW выступает локомотивом немецкого экспорта, формируя значительную долю торгового профицита страны, а его финансовые показатели напрямую влияют на индексы Франкфуртской биржи и инвестиционный климат ФРГ. Если плохо VW, то плохо и всей Германии.

О проблемах немецкого концерна заговорили еще в прошлом году. Финансовые отчеты показали снижение операционной прибыли более чем в два раза за последние годы. Происходило это медленно, но верно. В минус VW пока не ушел, но есть все предпосылки для усугубления ситуации. Дело в том, что в прошлом году, несмотря на тревожную статистику, боссы концерна были скорее позитивно настроены. Появились планы о сокращении 30 тысяч рабочих мест и закрытии пары предприятий. Теперь же разговоры идут об увольнении 100–140 тысяч человек по всему миру.

Автомобильное производство — это мультипликативный процесс, то есть на каждого работающего в индустрии приходится 8–10 рабочих мест в смежных отраслях. Закрыли, например, завод в Нижней Саксонии и отправили на улицу условные 5 тысяч рабочих, а вместе с ними лишились стабильных заказов сотни смежников — производители тканей, полимеров, электроники и многого такого. Получается небольшая катастрофа в социальной сфере региона.

К слову, в России именно по этой причине так крепко держатся за хронически убыточный и дотационный «АвтоВАЗ» — закрой его, и работы лишится пара миллионов человек точно. Тольятти превратится в город-призрак. Что-то подобное ждет в ближайшее время промышленные центры Германии — VW явно не справляется с текущей ситуацией. Планы реструктуризации с каждым месяцем становятся все более радикальными.


Если внимательно посмотреть на европейскую точку зрения о причинах кризиса VW, то аналитики стараются вообще не вспоминать про российский фактор. И про свою близорукую политику. Дешевый трубопроводный газ из России десятилетиями был мощнейшим стимулом для европейской индустрии. Ценные углеводороды позволили, в первую очередь, немцам выпускать качественные автомобили при сравнительно высокой стоимости местного труда. Затраты на оплату труда могли быть и еще выше, но Меркель в свое время запустила миллионы мигрантов, которыми тот же VW активно пользовался. Турок, например, на сборочных конвейерах очень много. Но это было временно — профсоюзы взяли свое, и заработная плата в индустрии выровнялась.

Когда отказались от российского газа, у немцев остался только один козырь — пресловутое европейское качество. Марка VW автоматически вызывала у покупателя доверие и готовность переплачивать. Но это было до поры до времени.

Что немцу плохо, то китайцу в самый раз


Идем дальше. Вторым фактором текущего кризиса стали европейские эксперименты с зеленой повесткой. Еврокомиссия до сих пор так и не отменила запрет на продажу новых автомобилей с ДВС к 2035 году. В итоге автопроизводителям приходится разрываться — для экспорта разрабатывать линейку классических авто (далеко не все в мире готовы отказываться от бензина и солярки), а для европейского рынка готовить тотальную электромобильность. Само собой, это очень накладно. И VW явно не вывозит.

Подсыпали проблем американцы. Дональд Трамп, президент-бизнесмен, ввел таможенные пошлины на продукцию из Европы. Здесь сильно больно стало Audi и Porsche из колоды карт VW, у которых нет производства в США, и теперь они вынуждены оплачивать тарифы за счет покупателей. А с этим не согласны уже сами покупатели. Примечательна реакция Евросоюза, точнее, её отсутствие — все низко склонились перед Трампом. Из-за океана приплыл еще один американский «привет» — дорогой сжиженный газ в качестве заменителя российского. Обложили со всех сторон несчастных европейцев.


Чиновники Евросоюза с подачи Вашингтона устроили экономическую войну с китайцами. Речь о курсе «снижения рисков» (de-risking) с КНР. В Китае есть такой концерн BYD, который в год выпускает 4,6 млн автомобилей разных мастей и форматов — это, на минутку, в 3,5 раза больше прошлогоднего авторынка в России. И делает это очень хорошо, а главное, машинки получаются дешевыми. Американцы в своей стратегической антикитайской мании вынудили Европу повысить пошлины на авто из Китая, в первую очередь на машинки BYD. Но в такие игры можно резвиться вдвоем, и китайцы взяли курс на суверенный автопром, то есть стали покупать только made in China. Было ли это негласное распоряжение компартии Китая, или граждане сами сделали свой выбор, но европейцы ушли в настоящий нокдаун.

VW десятилетиями был самым любимым иностранным автобрендом в Поднебесной. В лучшие годы каждый десятый новый автомобиль в КНР нес знак VW. Но все меняется. За прошлый год мировые продажи VW просели до 8,86 млн автомобилей, и во многом это заслуга китайского рынка, на котором прибыльность упала на 80 %. Ранее немцы хвастались 10–11 миллионами автомобилей.

Китайский рынок для иностранных компаний замечателен еще и солидными скидками, которые вынуждены объявлять автосалоны просто ради удержания доли рынка. Именно поэтому статистика «в лоб» мало чего говорит. VW может продавать много машин, но себе в убыток — такая вот арифметика. Сейчас «народные автомобили» из Германии занимают лишь третью строчку продаж в КНР. На первой позиции упоминаемый BYD, на второй — хорошо известный в России Geely.

Справедливости ради, кризис VW спровоцирован не только политическими причинами, но и технологиями. Точнее, отсутствием значимых инноваций. Немцы уже несколько лет в роли догоняющих. Как и японцы, и корейцы, и американцы. Автоконцерны безуспешно пытаются настичь китайский локомотив. Если посмотреть на гамму моделей и наполнение машин, то нет ничего такого, чего не может предложить среднестатистический китайский автомобиль. И наоборот, опции, характеристики и, главное, стоимость китайской продукции не идет ни в какое сравнение с европейскими моделями. Вне конкуренции, пожалуй, пока только ультрадорогие марки — Ferrari, Rolls-Royce, Bentley и прочие. Но китайцы очень быстро учатся.

Проблема VW не уникальна. В прошлом году еще хуже себя чувствовал концерн Stellantis, в состав которого входят Fiat-Chrysler и Groupe PSA (Peugeot, Citroën, DS, Opel и Vauxhall). Группа этих товарищей в 2025 году потеряла 842 млн евро против прибыли в 8,65 млрд в 2024 году. Снижение продаж в Китае вызвало лихорадку и у соседей VW — компаний BMW и Mercedes-Benz.

Какие перспективы у VW и окружающей группы товарищей? Закрывать немецкую контору в Вольфсбурге не станут. Концерн ждет неминуемое сокращение — под нож пойдут несколько заводов и десятки тысяч рабочих мест. Немцам придется смириться с давлением китайского автомпрома по всем фронтам. Евросоюз защитит внутренний рынок от внешней экспансии, и у VW останется на нем хорошая доля. Но не более того. Жирных 2000-х в истории немецкого автопрома точно не случится. Вопрос в другом — как использовать освободившиеся производственные мощности? Ответ очевиден — на нужды возрождающего ВПК Европы. Такое VW уже проходил в 30–40-е годы прошлого столетия. Но это уже совсем другая история.
17 комментариев
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  1. Дырокол Звание
    Дырокол
    0
    Сегодня, 04:14
    Автор из патриотизма приплел к проблемам ФВ Россию. Но она тут совсем не при чем. Немцам приходится закрывать заводы в Европе по следующим причинам:
    1. США подняла пошлины на ввоз авто из ЕС в десять раз, что сделало бессмысленным ФВ продавать авто произведенные в Европе в США, т.к. проще продавать свои авто с заводов расположенных в США ибо они пошлинами не облагаются. Если кому непонятно, ФВ произведенный в США будет дешевле аналогичного привезенного из ЕС на 25% и стоимость энергоносителей тут не играют никакой роли.
    2. Китайцы отказываются от авто с ДВС и переходят на гибриды и электрички и тут у ФВ все плохо. Китайцы на сегодня мировые лидеры в подобных авто. Основное в электричке и гибриде это батарея, и основной производитель их именно Китай, поэтому ФВ волей неволей приходится покупать их у Китая, а это уже изначально ставит ФВ в невыгодное положение ибо тот же BYD сам является производителем батарей.
    3. ФВ отстает вынужден покупать электрику у Китая ибо вся электрика ныне производится в Китае. Что также добавляет стоимости к авто. По итогу авто равный по классу и начинке будет отличаться в цене, для ФВ конечно в сторону увеличения, а для китаемобиля в сторону снижения. Потребитель же голосует кошельком.
    Но в ФВ не отчаиваются, они проибрели 4,99% акций Xpeng и теперь использует их технологическую базу в разработке своих моделей авто.
    Для справки. Xpeng основали 12 лет назад. За 12 лет они набрали компетенций на столько, что ФВ учится у них делать современные авто. Это к вопросу можно ли сегодня с нуля создать популярный автобренд.
    1. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      0
      Сегодня, 04:48
      В сибирской тайге электромобили как верблюды в Арктике... smile китайцы приспосабливают автомобили к своим реалиям...немцы пытаются политику привязать к продажам своей продукции...яркий пример санкции против России.
      Так что все закономерно...экономика победит политику рано или поздно.
      Напрасно скидывать со счетов цены на энергоресурсы...они играют большую роль в ценообразование конечной продукции.
      1. Дырокол Звание
        Дырокол
        0
        Сегодня, 05:02
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        В сибирской тайге электромобили как верблюды в Арктике...

        И сколько в т.н. "Сибирской тайге" проживает россиян? Их доля от всей численности?
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        немцы пытаются политику привязать к продажам своей продукции...

        В смысле "пытаются"? Это как? Если вы про санкции, то их вводит государство, а частные компании их либо соблюдают, либо нет. И неужели помимо немцев никто в мире не оглядываются на санкции? Китайцы на пример?
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        экономика победит политику рано или поздно.

        Ох как наивно...
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Напрасно скидывать со счетов цены на энергоресурсы...они играют большую роль в ценообразование конечной продукции.

        Ок. Докажите, что используя российский газ немецкое авто произведенное в Германии будет продаваться в США по той же цене, что и произведенное в США с учетом пошлины 25%.
      2. osp Звание
        osp
        +1
        Сегодня, 05:14
        Причем тут сибирская тайга ? Там за Уралом уже мало населения осталось.
        Основной автомобильный рынок это Европейская часть.
        Так вот, даже Вологодская или Тверская область зимой могут до - 25 С выхолаживаться в течении недели. Ну - 10-15 С тут устойчиво может быть. Вот.
        Даже если хозяйка электромобиля состоятельная женщина семья которой живет в коттедже где теплый гараж, трехфазная сеть и зарядная станция.
        Ночью машина постояла в тепле подключенная к сети.
        Утром хозяйка ее берет из тепла, заводит и едет на работу на ней.
        А там нет возможности поставить в тепло и подключится к сети просто негде - машина с утра до вечера стоит на морозе.
        Вечером же домой этот электромобиль едет на буксире. Внутри пар из рта идет.
        Для аккумуляторов подобное ну очень плохо. Для людей, тем более женщины большие неудобства.
        И это я еще привел очень хорошие условия! Которые далеко не каждая семья имеет в России.
        Жителям многоэтажек подобное и близко не доступно.
        1. Дырокол Звание
          Дырокол
          0
          Сегодня, 05:21
          Цитата: osp
          Вечером же домой этот электромобиль едет на буксире.

          О как... Какая глупая женщина однако. Утром за рулем, вечером на буксире. Прям какое то извращение получается.
          Вы это для чего придумали?
          1. osp Звание
            osp
            0
            Сегодня, 05:32
            Температура воздуха на улице -20 С.
            С 8 утра и до 5 вечера машина стоит на улице при такой температуре.
            Тут даже с обычной машиной аккумулятор с трудом прокручивает двигатель с загустевшим маслом.
            При такой температуре то.
            А это электромобиль. И российские реалии с неочищенными как следует от снега дорогами. Буксовать приходится порой.
            Иногда еще после работы люди за детьми куда-то заезжают или в магазин не раз.
            Полчаса-час электромобиль стоит, выхолаживается и теряет заряд - некуда его подключить. И до дома хрен доедешь.
  2. andrewkor Звание
    andrewkor
    0
    Сегодня, 04:37
    Узбекистан ,так уж и быть,выручит Фольсков ,строит завод с их участием.
  3. Xenon Звание
    Xenon
    0
    Сегодня, 04:45
    Цитата: Дырокол
    Если кому непонятно, ФВ произведенный в США будет дешевле аналогичного привезенного из ЕС на 25%
    Основные заводы Фольксваген, питающие американский автомобильный рынок, находятся в Мексике, что вызывает справедливое негодование американцев к качеству сборки. Перевод же этих заводов на территорию США сразу же поднимет на них цены. Это обсуждается уже давно, и задолго до Трампа
    1. osp Звание
      osp
      0
      Сегодня, 05:03
      Я не раз встречал микросхемы и процессоры Intel где написано Коста-Рика.
      Та-самая что ананасами славится, это в Центральной Америке страна.
      Но завод Intel там действительно есть.
    2. Дырокол Звание
      Дырокол
      0
      Сегодня, 05:31
      Цитата: Xenon
      Основные заводы Фольксваген, питающие американский автомобильный рынок, находятся в Мексике

      В Мексике один завод в Пуэбло.
      Цитата: Xenon
      Перевод же этих заводов на территорию США сразу же поднимет на них цены.

      В штате Тенесси уже 15 лет работает завод Volkswagen Chattanooga Assembly Plant. Второй строят в Южной Каролине. Видимо немцы не обладают инсайдом от вас. Напишите им, пусть строительство сворачивают.
  4. osp Звание
    osp
    0
    Сегодня, 04:47
    Конструктивно большинство моделей "АвтоВАЗа" сегодня это развитие линейки Lada Kalina образца 2004 года. Как по конструкции кузова, двигателя, механической коробки и ряду других узлов.
    А Kalina в свою очередь как разрабатываемая модель относится еще к позднесоветскому периоду начала 90-х годов. Там вообще база "Восьмерки" была.
    То есть продукция основного автозавода страны это технологический уровень 20-25 летней давности.
    Но из плюсов по сравнению с китайскими машинами это то, что они для российского рынка хоть созданы. Под наши условия эксплуатации , запчасти к ним всегда доступны.
    А ведь в России жизненный цикл автомобиля 15-20 лет.
    В Китае же нет культа длительного использования автомобилей. Они не рассчитаны на такой длительный жизненный цикл.
    Потому ниша ушедших европейских иномарок которые собирались в России так и остается пуста - Lada лишь частично ее закрыла, китайских машин класса седан типа Logan или Oktavia вообще не поставляется сюда. Они были наиболее продаваемые в том числе под такси.
    Надо сказать что европейские машины тоже долго могут эксплуатироваться как наши.
    Те модели что выпускали в России они были с учетом наших реалий доработаны.
  5. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 04:50
    Цитата: andrewkor
    Узбекистан ,так уж и быть,выручит Фольсков ,строит завод с их участием.

    Опыт китайцев пошёл на пользу. smile
  6. osp Звание
    osp
    0
    Сегодня, 05:00
    То, что в России сегодня не разработано и не выпускается бюджетного малолитражного автомобиля ценовым порогом в 500-800 тысяч рублей это плохо.
    Серпуховский завод погиб , это был во многом его профиль.
    Если бы "Ока" и готовившаяся там в производстве "Мишка" выпускались, совершенствовались, эволюционировали все эти годы - сегодня из них могли быть машины уровня Getz , Matiz , Picanto.
    Только дешевле этих корийских.
    Была бы бюджетная малолитражка для женщин, пенсионеров, инвалидов, малоимущих.
    Ну надо же людям давать возможность какие-то недорогие новые автомобили приобретать.
    Россия ведь не Монако и не Ватикан по территории. Часто без автомобиля никак.
    Можно было как опцию газомоторное топливо им сделать.

    P.S.

    "Атом" проект полностью провальный. Дорогая игрушка на электротяге для состоятельных людей, ни больше не меньше.
    Совершенно не годная для наших реалий. Она не найдет себе покупателя.
    Не для нашей страны такое.
  7. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 05:21
    Цитата: osp
    Там за Уралом уже мало населения осталось.

    Это вам так кажется. smile
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      0
      Сегодня, 05:32
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Это вам так кажется.

      Сколько россиян живет в тайге? Если вы про города Кемеровской области, то там 20 тыс. проживают.
    2. osp Звание
      osp
      0
      Сегодня, 05:35
      Москва сегодня около 20 миллионов человек.
      Агломерация Москвы всего это 25-27 миллионов возможно.
      80% и более населения живет в европейской части страны.
      За Уралом не больше 15 миллионов...
  8. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 05:26
    Цитата: Дырокол
    Докажите, что используя российский газ немецкое авто произведенное в Германии будет продаваться в США по той же цене, что и произведенное в США с учетом пошлины 25%.

    Трамп не даст...этот кадр в любом случае не даст немцам развернуться в США...здесь опять экономика...зачем Трампу нужны конкуренты в производстве автомобилей в своей стране. what Опять безработный американцев плодить что ли...но тут ещё ряд факторов имеется.