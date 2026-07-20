Переносы и новые проекты: перспективы американского гиперзвука
Опытный комплекс LRHW Dark Eagle, 2021 г.
Сейчас Пентагон и его подрядчики работают над несколькими гиперзвуковыми ракетными комплексами разного назначения. Наиболее продвинутые проекты уже дошли до испытаний и опытной эксплуатации. Но все программы сталкиваются с проблемами: они выбиваются из сроков и дорожают, из-за чего перевооружение отодвигается.
Сначала стоит пояснить, что это вообще за класс оружия. По заявленным и оценочным данным открытых источников, армейский LRHW и его флотский вариант используют планирующий гиперзвуковой блок C-HGB (Common Hypersonic Glide Body). До гиперзвуковой скорости его разгоняет двухступенчатый твердотопливный бустер, после чего блок планирует к цели без собственного двигателя. Заявленная дальность составляет 2700–3500 км, скорость — от Мах 5 с пиками до Мах 10–15 на отдельных участках траектории. Тип боевого заряда официально не раскрывается, но в публичных описаниях фигурирует неядерное (конвенциональное) оснащение. Авиационная HACM устроена иначе. Это крылатая ракета с прямоточным воздушно-реактивным двигателем (scramjet), оценочная дальность около 1800–1900 км, скорость Мах 5+. Во всех случаях речь идёт о моноблочных высокоточных средствах: ставка тут на точность одного попадания, а про массовость залпа речи не идёт.
Второй общий момент — зачем США вообще форсируют это направление. Гиперзвук в Пентагоне рассматривают как средство сдерживания на фоне уже принятых на вооружение российских комплексов («Авангард», «Кинжал») и активных китайских программ. Речь о способности быстро поражать защищённые командные пункты и объекты ПВО, а также обходить зоны ограничения доступа (A2/AD) в западной части Тихого океана. Именно конкуренция с Россией и Китаем давит на сроки: даже при регулярных срывах графика заказчик держится за намеченный срок развёртывания, то есть за вторую половину 2020-х годов.
Проект Dark Eagle
Самая готовая из американских гиперзвуковых разработок — сухопутный комплекс LRHW Dark Eagle. К настоящему времени он дошёл до стадии опытно-войсковой эксплуатации, и ожидается заступление на боевое дежурство. Но по ряду причин проект заметно отстаёт от графика, и с ракетами в полноценном боевом составе комплекс пока не развёрнут.
Напомним, что первый опытный комплекс в полной конфигурации Dark Eagle изготовили ещё в 2021 г. Его передали 17-й артиллерийской бригаде Армии США для освоения и тренировок. В 2022–2023 гг. армия получила первые ракеты, которые потом использовали в испытаниях.
В прошлом году началось введение первой батареи LRHW в эксплуатацию. Она должна была выйти на начальную оперативную готовность в первых месяцах 2026 финансового года (конец 2025-го календарного). Тогда же ожидалось развёртывание второй батареи.
Недавно, в начале июля, Счётная палата США (Government Accountability Office, GAO) опубликовала очередной ежегодный отчёт Weapon Systems Annual Assessment. В нём приводятся разрешённые для публикации сведения о программах Пентагона, в том числе по гиперзвуку.
По данным GAO, боевая готовность второй строевой батареи Dark Eagle, ранее намеченная на 2027 фин. г., откладывается минимум на полгода, то есть не ранее 2028 фин. г. С третьим комплексом задержки тоже ожидаются, но дату его поставки назвать пока не могут.
Испытательный запуск ракеты LRHW, 12 декабря 2024 г.
GAO раскрывает причины. Перед запуском работ по LRHW Пентагон не оценил в полной мере производственные возможности подрядчиков. Отдельно отчёт указывает на «отсутствующие, несогласованные и неясные стандарты работ по производству ракет». На испытаниях всплыли недочёты, которые пришлось исправлять уже во время подготовки производства. Отсюда и сдвиг сроков.
Узких мест здесь несколько. Начинается всё с самого планирующего блока (глайдера) C-HGB: композиты и термостойкие материалы дают нестабильное качество, а планер и теплозащиту трудно собирать воспроизводимо, отсюда и постоянные доработки после испытаний. Дальше дело упирается в теплозащиту как таковую, ведь полёт в плотной атмосфере — это тысячи градусов, а высокотемпературные керамики и композиты дороги и плохо идут в серию. Наконец, есть проблема бустеров и корпуса ракеты: заводских мощностей по сборке крупных твердотопливных ступеней мало, а топливо капризно к однородности. Именно задержку испытаний новой модификации ракеты GAO и увязывает со сдвигом второй батареи на 2028 фин. г.
Программа CPS
Параллельно с LRHW разрабатывается флотский комплекс «быстрого удара средней дальности в обычном оснащении» — Conventional Prompt Strike (CPS; в более широком контексте встречается обозначение IRCPS). Ракета та же, что у LRHW, но комплекс предназначен для развёртывания на кораблях. По изначальным планам, эксплуатация должна была начаться в середине двадцатых годов.
GAO сообщает, что программа продвигается вперёд. Головной подрядчик Lockheed Martin к началу 2026 г. завершил ключевые этапы интеграции систем и подготовки к установке на корабль. В 2027 г. оборудование планируют смонтировать на опытовый (испытательный) корабль, эсминец класса Zumwalt. Но и этот срок уже скорректированный: GAO фиксирует задержку интеграции примерно на девять месяцев из-за непредвиденных испытательных и производственных трудностей.
В GAO отмечают и риски по производству боеприпасов LRHW/CPS. Те же узкие места могут помешать работам по корабельному комплексу, так что новые пересмотры графика не исключены.
Авиационная HACM
С 2022 г. для ВВС разрабатывается авиационная крылатая ракета Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM). Уже в 2024–2025 гг. стало ясно, что проект столкнулся с трудностями и отстаёт от графика. Требования и планы пересмотрели: согласно отчёту GAO, из-за задержки проектных работ ВВС сократили лётную кампанию в рамках пятилетнего цикла быстрого прототипирования с семи запусков до пяти.
Первый испытательный полёт HACM должен был состояться во втором квартале 2026 фин. г., но его перенесли, и теперь начало лётных испытаний ожидается в течение 2026 календарного года. ВВС и разработчики, Raytheon и Northrop Grumman, стараются наверстать отставание как можно быстрее, но выйти в срок пока не получается.
Проектный облик ракеты HACM
В Счётной палате считают, что график HACM под угрозой. После сокращения числа испытаний временного резерва у программы почти не осталось. Сами разработчики уверяют GAO, что и пяти пусков хватит для подтверждения боеготовности, но в графике, как отмечает Счётная палата, не остаётся запаса на серьёзную неудачу. Любой провальный лётный тест — и завершить опытно-конструкторские работы до конца 2027 календарного года не удастся, а за этим сдвинутся серия и перевооружение частей. Часть независимых аналитиков осторожнее и относит реалистичную начальную готовность ближе к 2029 г.
Перспективный проект
Несмотря на все затруднения, гиперзвуковые программы США развиваются и кое-каких успехов достигают. На этом фоне Пентагон планирует новые комплексы с особыми характеристиками, а также новые схемы разработки и производства, которые, как ожидается, помогут избавиться от нынешних проблем.
На днях стало известно, что Пентагон выдал очередной заказ на разработку гиперзвукового комплекса. Подрядчиками стали Anduril Industries, Castelion и Ursa Major. Обозначение проекта, стоимость контракта, сроки и прочие подробности пока не раскрываются.
По имеющимся сведениям, Castelion и Anduril должны создать основные конструкции и системы управления гиперзвукового боевого блока, а Ursa Major — твердотопливную двигательную установку. Правда, столь детальное распределение ролей официально не подтверждено: это реконструкция по профилю компаний, а не дословная формулировка контракта. Достоверно известно лишь о самом совместном проекте.
По заявлению Пентагона, комплекс создаётся как дополнение к Dark Eagle, но с другими требованиями. Заказчик готов пожертвовать предельными характеристиками ради снижения стоимости и упрощения производства.
За счёт нового комплекса Пентагон рассчитывает расширить ударные возможности сухопутных войск и сделать ракетные части гибче. Также можно будет нарастить запасы ракет и снизить риск их нехватки в сложной обстановке, а заодно сократить зависимость от узкого круга поставщиков.
Опытная авиационная ракета ARRW
Впрочем, реальные перспективы проекта пока под вопросом. Причина кроется в самих требованиях: гиперзвуковые технологии, изначально сложные и дорогие, нужно упростить. Только «упрощение» не означает сделать простой саму физику полёта. Экстремальные тепловые и механические нагрузки при Мах 5+ никуда не денутся, а снижение требований к материалам напрямую бьёт по скорости, высоте, манёвренности и точности. Речь скорее о том, чтобы разбить ракету на модульные узлы, которые можно стандартизировать и делать параллельно на разных площадках, и осознанно отказаться от части предельных характеристик ради удешевления и роста серийности. То есть цель не «дешёвый гиперзвук» как таковой, а система попроще и пригодная к серии на фоне куда более сложных LRHW и CPS.
Большие планы
Итог простой: работу над гиперзвуком США не сворачивают. Все три основные программы, LRHW, CPS и HACM, технически продвинулись, но системно отстают от первоначальных графиков. GAO в отчёте 2026 г. отмечает и общую тенденцию: среднее время доведения крупных программ вооружений до войск перевалило за 12 лет, причём многие программы не обновляют официальные графики, хотя задержки очевидны.
Различается характер трудностей. HACM споткнулась ещё на стадии проектирования, пришлось урезать программу испытаний, а результат всё равно не гарантирован. Dark Eagle испытания прошёл, но буксует на производстве. Отдельная история — ARRW: её официально закрыли из-за отсутствия прогресса, однако в бюджетных запросах на 2026–2027 фин. гг. снова появились деньги на возобновление закупок и вариант Increment 2. Так что корректнее говорить не о «перезапуске» в прежнем виде, а о возвращении к программе в изменённой конфигурации.
Пентагон от своих планов не отказывается: продолжает HACM, возвращается к наработкам ARRW, запускает новые проекты. По скорректированным планам, полноценная эксплуатация ряда перспективных комплексов должна начаться уже в 2026–2027 гг. Вот только уложатся ли в эти сроки с учётом зафиксированных GAO задержек и осторожных оценок независимых аналитиков — большой вопрос.
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