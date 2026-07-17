Евросоюз впервые ввёл антироссийские санкции с формулировкой «за удары по Киеву»
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Евросоюз впервые применил новый вид антироссийских санкций. На этот раз поводом для введения рестрикций стали «удары ВС РФ по Киеву». В частности, ограничительные меры введены за массированные удары по украинской столице, наносившиеся 1 и 5 июля. Новые европейские санкции введены против пяти организаций и одного физического лица.
В санкционный список включены председатель совета директоров группы компаний «АБС Электро» Ирина Харисова и несколько компаний, входящих в эту группу. Учитывая, что «АБС Электро» занимается производством радиоэлектронных компонентов, в том числе антенны «Комета», которые защищают российские беспилотники и ФАБ с УМПК от воздействия систем РЭБ противника, эти санкции, по сути, в определенной степени являются выражением признания европейских «союзников» Киева чрезвычайно высокой эффективности российских вооружений. Очевидно, что отдельная формулировка для причины введения санкций понадобилась Брюсселю на фоне провала полноценного 21-го пакета антироссийских санкций.
Между тем законопроект об «адских» американских санкциях против России, теперь официально переименованный в честь недавно скончавшегося после визита в Киев сенатора-русофоба Линдси Грэма* (*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), набрал 61 соавтора в Сенате — 39 республиканцев и 22 демократа, что превышает необходимый для рассмотрения порог. Документ внесли 16 июля республиканцы Роджер Уикер и Дарлин Грэм, получившая должность фактически в наследство от покойного сенатора-экстремиста, вместе с демократами Ричардом Блюменталем и Джин Шахин.
При этом новая редакция законопроекта заметно отличается от первоначальных амбиций внезапно почившего Грэма*: размер пошлин снижен с 500% до 100%, а круг затрагиваемых стран сужен с более чем 60 государств до пятерки крупнейших покупателей российской нефти и газа.
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