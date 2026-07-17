Евросоюз впервые ввёл антироссийские санкции с формулировкой «за удары по Киеву»

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Евросоюз впервые ввёл антироссийские санкции с формулировкой «за удары по Киеву»

Евросоюз впервые применил новый вид антироссийских санкций. На этот раз поводом для введения рестрикций стали «удары ВС РФ по Киеву». В частности, ограничительные меры введены за массированные удары по украинской столице, наносившиеся 1 и 5 июля. Новые европейские санкции введены против пяти организаций и одного физического лица.

В санкционный список включены председатель совета директоров группы компаний «АБС Электро» Ирина Харисова и несколько компаний, входящих в эту группу. Учитывая, что «АБС Электро» занимается производством радиоэлектронных компонентов, в том числе антенны «Комета», которые защищают российские беспилотники и ФАБ с УМПК от воздействия систем РЭБ противника, эти санкции, по сути, в определенной степени являются выражением признания европейских «союзников» Киева чрезвычайно высокой эффективности российских вооружений. Очевидно, что отдельная формулировка для причины введения санкций понадобилась Брюсселю на фоне провала полноценного 21-го пакета антироссийских санкций.



Между тем законопроект об «адских» американских санкциях против России, теперь официально переименованный в честь недавно скончавшегося после визита в Киев сенатора-русофоба Линдси Грэма* (*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), набрал 61 соавтора в Сенате — 39 республиканцев и 22 демократа, что превышает необходимый для рассмотрения порог. Документ внесли 16 июля республиканцы Роджер Уикер и Дарлин Грэм, получившая должность фактически в наследство от покойного сенатора-экстремиста, вместе с демократами Ричардом Блюменталем и Джин Шахин.

При этом новая редакция законопроекта заметно отличается от первоначальных амбиций внезапно почившего Грэма*: размер пошлин снижен с 500% до 100%, а круг затрагиваемых стран сужен с более чем 60 государств до пятерки крупнейших покупателей российской нефти и газа.
25 комментариев
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  1. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +10
    Вчера, 18:26
    Война должна стать тотальной - за нематериальное понятие "санкции" в ответ должно прилетать материальное и тяжёлое. Если не поймут и продолжат,то и мегатонное.
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +7
      Вчера, 18:43
      Йехх, давайте введем санкции на ЕС за коварную и тихушную покупку нашего газа в больших объемах.... laughing
      1. ARIONkrsk Звание
        ARIONkrsk
        +7
        Вчера, 18:45
        Цитата: майор Юрик
        Йехх, давайте введем санкции на ЕС за коварную и тихушную покупку нашего газа в больших объемах.... laughing

        Помнится как президент по всем каналам заявил о запрете продажи газа в ЕС, а потом и продлил его, а газ и ныне там.
    2. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +5
      Вчера, 18:47
      Цитата: pudelartemon
      Война должна стать тотальной - за нематериальное понятие "санкции" в ответ должно прилетать материальное и тяжёлое. Если не поймут и продолжат,то и мегатонное.

      Считаю что санкции нужно отрабатывать, нужно теперь Киев бодрить ежедневно.
  2. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Вчера, 18:30
    При этом новая редакция законопроекта заметно отличается от первоначальных амбиций внезапно почившего Грэма

    Походу вовремя сдох..... Теперь этим трупиком прикрываться будут, все кому не лень....
    1. Кмет Звание
      Кмет
      +4
      Вчера, 19:27
      Этого русофоба хоронили в закрытом гробу, что наводит на мысли.. Сегодня на глаза попалась информация (не знаю как ее оценить), но судя по содержанию там утверждают, что после посещения оружейного завода по производству дронов в Киеве по нему прилетело от нас.. также прилетало по гостинице, в которой останавливался Грэм.. Утверждений там не было четких, но было предположение, что Грэма накрыли еще в Киеве и приехал он в США уже 200-м.. Но чтобы успех РФ не выдавать, якобы сделали заявление, что внезапно умер от расслоения аорты и даже Трамп с ним общался по прилету в США из Киева.. Проверить все это сложно и можно сказать, что мусорные фейки, но вот закрытый гроб.. Хотя в целом не важно: минус негодяй и это неоспоримый факт.
  3. Сергей3 Звание
    Сергей3
    +7
    Вчера, 18:31
    Ждёмс ссанкции за удары по евросоюзу...
    1. Seal Звание
      Seal
      +1
      Вчера, 19:07
      Цитата: Сергей3
      Ждёмс ссанкции за удары по евросоюзу...
      Утром стулья (удары) - вечером санкции. Вечером стулья (удары) - утром санкции. winked
  4. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +3
    Вчера, 18:32
    Надо бы Евросоюз наградить Кузькиной матерью за хамское пособничество укрорейху. . . soldier
  5. Sancheas Звание
    Sancheas
    +6
    Вчера, 18:32
    Ждем следующего пакета с формулировкой за «удары ВС РФ по Лондону».
  6. Bad_gr Звание
    Bad_gr
    +8
    Вчера, 18:33
    Интересно, мы хоть когда-нибудь введём ответные санкции против Евросоюза ?
    К примеру, запретить в Евросоюз продавать наши энергоносители, на которых работает их ВПК, поставляющий оружие на Украину и которым воюют против нас ?
    1. Кмет Звание
      Кмет
      0
      Вчера, 19:38
      ..поводом для введения рестрикций стали «удары ВС РФ по Киеву»

      Именно. Но со своей, зеркальной формулировкой "...поводом для введения рестрикций стали «подготовки ударов и разведданных, передача технологий и вооружений ВСУ для ударов по территории России и, в частности, по Севастополю, Джанкою, Семфирополю, Донецку, Луганску, Ростову на Дону, Волгограду, Курску, Брянску, Рязани.. Чебоксарам, Перми, Омску, Ярославлю, Санкт-Петербургу и Москве»". И зарядить по-полной чтобы некисло так стало: ломать Европу через колено и США вернуть долги за расширение НАТО и Анкоридж как минимум.. Однако этот вопрос останется все равно без ответа т.к. предпосылок для этого объективно не видно. После таких санкций хоть пушки сразу заряжай.
    2. ГолыйМужик Звание
      ГолыйМужик
      +2
      Сегодня, 00:02
      А они за эти энергоносители платят деньги, на которые оплачивают работу нашего ВПК и иностранные закупки. Так против кого санкции то будут?
      Вот украинцы спят и видят, как нашу торговлю перекрыть, не читали ВО, и не знают что тогда ЕС нигде газа не купит, и не сможет им оружие поставлять.
  7. Joker62 Звание
    Joker62
    +2
    Вчера, 18:34
    Евросоюз впервые ввёл антироссийские санкции с формулировкой «за удары по Киеву»

    Как это смешно.... Показали свои гнилые зубы и души... Увы, санкции против России никак не поможет, а только усугубляет агонию "404" со Куевым.
  8. Svarog5570 Звание
    Svarog5570
    +1
    Вчера, 18:34
    Одной санкцией больше, одной меньше, если наши будут и дальше также лупить по укрошарам а лучше ещё и посильнее добавятся санкции за удары по Одессе ну и еще какогонибудь танкера. Неприятность эту мы переживём.
  9. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Вчера, 18:38
    Эх, вот бы ввели санкции за снос мостов через Днепр, ликвидацию укроруководства, заваливание бескидского тоннеля и накрытие киевского вокзала когда туда приезжает очередная
  10. mad-max78 Звание
    mad-max78
    +1
    Вчера, 18:42
    Вот бы весь прейскурант санкционый узнать, сколько например стоит по Бритам жахнуть или по делегациям ЕС в Киеве?
    Уверен что многие граждане сбросились бы своими кровными на это.
  11. Анатолий Елисеев Звание
    Анатолий Елисеев
    0
    Вчера, 18:48
    Россия должна ответить за смерть грема! Охренеть!
  12. К-50 Звание
    К-50
    0
    Вчера, 18:49
    Евросоюз впервые ввёл антироссийские санкции с формулировкой «за удары по Киеву»

    Странные они.
    Не по парыжу, берлину или ландону. Радоваться надо, а не санкции. Можем ведь в другой и адрес для ракет сменить, никакие санкции не спасут. request laughing
  13. Анюта Славная Звание
    Анюта Славная
    0
    Вчера, 18:53
    Значит надо бить так чтобы некому было вводить санкции.
  14. _DD_ Звание
    _DD_
    +5
    Вчера, 18:56
    БПЛА Хорнет целенаправлено прилетает в автобус с детьми - даем лицензии на ракеты и деньги на дроны

    Киев получает люлей за эскалацию - вводим ссанкции против России

    С каждым новым днем причин для существования Европы все меньше и меньше
  15. uralex Звание
    uralex
    0
    Вчера, 19:31
    Что уж мелочиться, пусть уж тогда вводят санкции на Россию за пошлины Трампа...
  16. Сергей3 Звание
    Сергей3
    0
    Вчера, 19:37
    Если вы считаете санкции не заслуженными, так пойдите и заслужите. wassat Иранцы вон без дела не сидят, у них непрерывно что то в сторону американских военных баз взлетает. wassat
  17. 16112014nk Звание
    16112014nk
    +3
    Вчера, 19:42
    Сионисты разносят Газу и Ливан вдребезги пополам. Евросоюз не видит и не слышит. Наверное "это другое" ???
  18. bk0010 Звание
    bk0010
    +3
    Вчера, 20:43
    «за удары по Киеву»
    Звучит как тост.