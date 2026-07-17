Новые перестановки на Банковой: Зеленский снимает Умерова с поста главы СНБО
2 9856
Новые перестановки в окружении Зеленского, «нелегитимный» убирает с должности главы СНБО Рустема Умерова. Вместо него новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины станет экс-глава МВД Игорь Клименко, отказавшийся от должности министра обороны.
Умерова снимают с поста главы СНБО. Как предполагают некоторые украинские ресурсы, Зеленский хочет убрать теперь уже экс-главу подальше от НАБУ и САП. Уголовное дело в отношении Миндича продолжает расследоваться, а Умеров там засветился по полной. Антикоррупционное бюро продолжает под него копать, и лучшим вариантом для Умерова будет временно выпасть из поля зрения НАБУ. На пост главы СНБО уже утвержден Клименко, с ним Зеленский уже встретился.
По дальнейшей судьбе Умерова пока информации мало, есть данные, что его могут отправить послом в США, поскольку экс-премьер Свириденко от этого поста отказалась. Тем более, что у Умерова в США хорошие связи, да и от НАБУ далеко. Однако официально это пока никто не подтвердил, в офисе Зеленского ушли от ответа на этот вопрос. Советник «нелегитимного» Литвин заявил, что в планах Зеленского встретиться с Умеровым и обсудить его будущее.
Напомним, что вся чехарда с перестановками в правительстве была затеяна для снятия с поста министра обороны Федорова, который, по версии российских аналитиков, начал перехватывать денежные потоки Зеленского, уменьшая финансирование подконтрольной «нелегитимному» компании Fire Point и передавая контракты на дроны двум другим компаниям, связанным с теперь уже экс-министром обороны.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация