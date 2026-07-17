Новые перестановки на Банковой: Зеленский снимает Умерова с поста главы СНБО

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Новые перестановки на Банковой: Зеленский снимает Умерова с поста главы СНБО

Новые перестановки в окружении Зеленского, «нелегитимный» убирает с должности главы СНБО Рустема Умерова. Вместо него новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины станет экс-глава МВД Игорь Клименко, отказавшийся от должности министра обороны.

Умерова снимают с поста главы СНБО. Как предполагают некоторые украинские ресурсы, Зеленский хочет убрать теперь уже экс-главу подальше от НАБУ и САП. Уголовное дело в отношении Миндича продолжает расследоваться, а Умеров там засветился по полной. Антикоррупционное бюро продолжает под него копать, и лучшим вариантом для Умерова будет временно выпасть из поля зрения НАБУ. На пост главы СНБО уже утвержден Клименко, с ним Зеленский уже встретился.



По дальнейшей судьбе Умерова пока информации мало, есть данные, что его могут отправить послом в США, поскольку экс-премьер Свириденко от этого поста отказалась. Тем более, что у Умерова в США хорошие связи, да и от НАБУ далеко. Однако официально это пока никто не подтвердил, в офисе Зеленского ушли от ответа на этот вопрос. Советник «нелегитимного» Литвин заявил, что в планах Зеленского встретиться с Умеровым и обсудить его будущее.

Напомним, что вся чехарда с перестановками в правительстве была затеяна для снятия с поста министра обороны Федорова, который, по версии российских аналитиков, начал перехватывать денежные потоки Зеленского, уменьшая финансирование подконтрольной «нелегитимному» компании Fire Point и передавая контракты на дроны двум другим компаниям, связанным с теперь уже экс-министром обороны.
6 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Вчера, 18:05
    ❝ Новые перестановки в окружении Зеленского*❞ —

    — Койки двигают, но «девочки» всё те же ...
    1. хрыч Звание
      хрыч
      0
      Вчера, 18:16
      Ну, похоже английских наймитов, меняет на наймитов еэсовцев или даже американских. Линься Грэм что-то приуныл, но дело его живет.
    2. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      0
      Вчера, 18:30
      А может, Федоров метит на место Зелинского.
  2. knn54 Звание
    knn54
    0
    Вчера, 18:19
    -уменьшая финансирование подконтрольной «нелегитимному» компании
    "Деньги всегда есть, только карманы меняются".
  3. Себенза Звание
    Себенза
    0
    Вчера, 18:25
    Перехватчик денежных потоков. Так уже вроде как и блокбастер. А по чьей там версии, уже по барабану. Алюминий на картонку неплохая сделка.
  4. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Вчера, 18:29
    А вы,друзья,как не садитесь, всё в музыканты не годитесь.
    И.А.Крылов