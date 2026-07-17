Стартап из США готовится вывести на рынок 3D-печатный гиперзвуковой двигатель

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Стартап из США готовится вывести на рынок 3D-печатный гиперзвуковой двигатель


New Frontier Aerospace, стартап из США, готовится вывести на рынок 3D-печатный гиперзвуковой ракетный двигатель. Уже до конца года разработчик планирует установить его на дрон для демонстрации его работы и получения данных о характеристиках изделия.

Об этом в интервью обозревателю журнала Aerospace America Полу Бринкманну рассказал генеральный директор компании Билл Брунер.

Стартап, штаб-квартира которого расположена в штате Вашингтон, планирует продавать относительно компактные и работающие на СПГ двигатели Mjölnir. Масса изделия составляет всего около 12 килограммов. Специалисты компании предполагают, что такие силовые установки будут применяться на малоразмерных спутниках и ракетах.

Для испытательного полета планируется установка двигателя на беспилотник компании Pathfinder. В ходе кратковременного летного испытания испытательный 7,3-метровый экземпляр поднимется вертикально и ненадолго зависнет перед плавным снижением. Также в ходе полета будет оценена производительность двигателя.



На основании полученных во время испытаний данных New Frontier планирует разработать гиперзвуковой самолет вертикального взлета и посадки, а также орбитальный транспортный аппарат, который назовут Bifröst.



Гендиректор компании поделился дальнейшими планами:

Продажа двигателя – первый шаг в этом процессе, а затем, скорее всего, мы продадим наш космический аппарат, а затем самолет. Мы надеемся, что сможем получить несколько миллионов долларов дохода в ближайшие несколько лет.
4 комментария
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  1. alexoff Звание
    alexoff
    +7
    Вчера, 18:20
    Ракетные двигатели теперь гиперзвуковыми кличут? Типа стильно, модно, молодежно?
  2. К-50 Звание
    К-50
    0
    Вчера, 18:51
    New Frontier Aerospace, стартап из США, готовится вывести на рынок 3D-печатный гиперзвуковой ракетный двигатель.

    Ну, может, какую деталюшку и напечатают. Но называть сие двигателем слишком громко.
    Но зато денег под это можно спилить не хило. fellow wassat
  3. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    -1
    Вчера, 19:43
    Очень не приятно что Россия отстаёт от басурман в технологиях 3D печати, а теперь они ещё начали печатать гиперзвуковые двигатели - очень, очень неприятно - нужно развивать и не отставать свои технологии!
  4. Магог_ Звание
    Магог_
    +3
    Вчера, 22:17
    Дурдом такой же как и их якобы пилотируемая космонавтика... "Гиперзвуковой" - значит, летящий с соответствующей скоростью. А двигатель, естественно, при этом должен быть реактивным ( ракетным ) и питаться бортовым топливом и окислителем, поскольку атмосферный кислород возможно захватывать воздухозаборниками, сделанными для условий гиперзвукового полёта... Человечество не имеет на сегодня материалы, способные выдерживать температуры таких скоростей. Американцы умеют "включать дуру", если затевают очередной обман "технологического прорыва". Не получается реальный гиперзвук, так теперь будут рассказывать всему миру про некий новый компактный, а на самом деле обычный ракетный двигатель, только теперь под брэндом "гиперзвуковой". И ведь найдут кому его втюхивать ! Как продают свои F-35 якобы "пятого поколения"...