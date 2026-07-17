Стартап из США готовится вывести на рынок 3D-печатный гиперзвуковой двигатель
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New Frontier Aerospace, стартап из США, готовится вывести на рынок 3D-печатный гиперзвуковой ракетный двигатель. Уже до конца года разработчик планирует установить его на дрон для демонстрации его работы и получения данных о характеристиках изделия.
Об этом в интервью обозревателю журнала Aerospace America Полу Бринкманну рассказал генеральный директор компании Билл Брунер.
Стартап, штаб-квартира которого расположена в штате Вашингтон, планирует продавать относительно компактные и работающие на СПГ двигатели Mjölnir. Масса изделия составляет всего около 12 килограммов. Специалисты компании предполагают, что такие силовые установки будут применяться на малоразмерных спутниках и ракетах.
Для испытательного полета планируется установка двигателя на беспилотник компании Pathfinder. В ходе кратковременного летного испытания испытательный 7,3-метровый экземпляр поднимется вертикально и ненадолго зависнет перед плавным снижением. Также в ходе полета будет оценена производительность двигателя.
На основании полученных во время испытаний данных New Frontier планирует разработать гиперзвуковой самолет вертикального взлета и посадки, а также орбитальный транспортный аппарат, который назовут Bifröst.
Гендиректор компании поделился дальнейшими планами:
Продажа двигателя – первый шаг в этом процессе, а затем, скорее всего, мы продадим наш космический аппарат, а затем самолет. Мы надеемся, что сможем получить несколько миллионов долларов дохода в ближайшие несколько лет.
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