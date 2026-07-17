Орешкин: Россия обладает самыми передовыми технологиями ИИ и готова ими делиться
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Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что Россия обладает самыми передовыми технологиями в сфере искусственного интеллекта и готова предлагать соответствующий опыт другим странам. При этом Запад, в отличие от Москвы или Пекина, держит свои ИИ-модели в тайне, надеясь осуществить «технологическую колонизацию» других государств. Россия стала одним из основателей Всемирной организации сотрудничества в сфере ИИ, в которую также вошли еще 25 стран.
В своем комментарии RT Орешкин также подчеркнул, что Россия находится на очень высоком уровне в области кибербезопасности и постоянно успешно отражает кибератаки, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта. Однако при этом замглавы администрации президента не уточнил, почему Россия, по его словам, располагающая самыми передовыми цифровыми технологиями, по какой-то причине не может создать, например, свою операционную систему для мобильных устройств, чтобы нивелировать зависимость от западных IT-гигантов, по политическим причинам ограничивающих доступ к российским приложениям.
Между тем председатель правления Сбербанка Герман Греф, выступая в Совете Федерации, отметил, что главный фактор развития ИИ в России заключается не в специалистах, а в объеме вычислительных ресурсов. Он подчеркнул, что существующий в настоящее время разрыв определяется не уровнем инженерных команд, который в России остается чрезвычайно высоким, а доступностью ресурсов для обучения и экспериментов.
Греф также отметил, что в современном мире лидерство в сфере ИИ перестало быть исключительно инженерной задачей и стало важной частью геополитической конкуренции. Этот фактор напрямую зависит от доступа к вычислительным мощностям, капиталу и возможности проводить эксперименты в промышленных масштабах. Именно поэтому вопрос наличия собственных ИИ-технологий становится для России ключевым фактором независимости страны.
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