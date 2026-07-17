Орешкин: Россия обладает самыми передовыми технологиями ИИ и готова ими делиться

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Орешкин: Россия обладает самыми передовыми технологиями ИИ и готова ими делиться

Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что Россия обладает самыми передовыми технологиями в сфере искусственного интеллекта и готова предлагать соответствующий опыт другим странам. При этом Запад, в отличие от Москвы или Пекина, держит свои ИИ-модели в тайне, надеясь осуществить «технологическую колонизацию» других государств. Россия стала одним из основателей Всемирной организации сотрудничества в сфере ИИ, в которую также вошли еще 25 стран.

В своем комментарии RT Орешкин также подчеркнул, что Россия находится на очень высоком уровне в области кибербезопасности и постоянно успешно отражает кибератаки, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта. Однако при этом замглавы администрации президента не уточнил, почему Россия, по его словам, располагающая самыми передовыми цифровыми технологиями, по какой-то причине не может создать, например, свою операционную систему для мобильных устройств, чтобы нивелировать зависимость от западных IT-гигантов, по политическим причинам ограничивающих доступ к российским приложениям.



Между тем председатель правления Сбербанка Герман Греф, выступая в Совете Федерации, отметил, что главный фактор развития ИИ в России заключается не в специалистах, а в объеме вычислительных ресурсов. Он подчеркнул, что существующий в настоящее время разрыв определяется не уровнем инженерных команд, который в России остается чрезвычайно высоким, а доступностью ресурсов для обучения и экспериментов.

Греф также отметил, что в современном мире лидерство в сфере ИИ перестало быть исключительно инженерной задачей и стало важной частью геополитической конкуренции. Этот фактор напрямую зависит от доступа к вычислительным мощностям, капиталу и возможности проводить эксперименты в промышленных масштабах. Именно поэтому вопрос наличия собственных ИИ-технологий становится для России ключевым фактором независимости страны.
48 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. кредо Звание
    кредо
    +8
    Вчера, 19:14
    Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что Россия обладает самыми передовыми технологиями в сфере искусственного интеллекта и готова предлагать соответствующий опыт другим странам. При этом Запад, в отличие от Москвы или Пекина, держит свои ИИ-модели в тайне, надеясь осуществить «технологическую колонизацию» других государств...

    Делится то как он собирается - по-братски, за красивые глаза, или на коммерческой основе, как это принято у "загнивающего запада"? fellow
    1. Карельский Звание
      Карельский
      +10
      Вчера, 19:26
      Да давно поделился.С чего бы украинские дроны всё дальше.а наши на Днепре спотыкаются.
      1. кредо Звание
        кредо
        +3
        Вчера, 19:34
        Да давно поделился.С чего бы украинские дроны всё дальше.а наши на Днепре спотыкаются.

        "Украинские" дроны они похоже только по одной причине - летят с Украины, а по начинке и производству основных деталей они похоже чьи угодно, но только не украинские и сопровождение их по нашей территории идёт судя по всему на самом высоком интеллектуальном уровне. soldier
    2. кукс Звание
      кукс
      +5
      Вчера, 20:44
      Это заявление для внутреннего употребления. К реальности отношения не имеет.
      1. topol717 Звание
        topol717
        +1
        Вчера, 21:43
        Если говорить про железо, то тут США на первом месте, на втором Китай, но отстает на 5-7 лет. Если про модели, то тут США на первом месте и Китай очень близко. Все остальные делают вид, что тоже что то знают.
    3. opuonmed Звание
      opuonmed
      +1
      Вчера, 20:44
      Цитата: кредо
      Делится то как он собирается


      Наверное,роботом,который показал гравитацию
    4. tsvetahaki Звание
      tsvetahaki
      +1
      Вчера, 20:53
      Имел бы стыд говорить, мягко говоря, неверные вещи.
      Читатели могут не волноваться - при попадании в руки ярых врагов наших новейших технологий ИИ произойдет только трата их времени на обзор.
      Конечно, сильно поднимает дух нашего народа - не специалистов... А в остальном...
      Это заявление для внутреннего употребления. К реальности отношения не имеет.
      1. Приходимец_СЭМ Звание
        Приходимец_СЭМ
        +1
        Вчера, 21:29
        Цитата: tsvetahaki
        произойдет только трата их времени на обзор.

        Правильно, знать надо, как читать технологическую документацию, там же чёрным по-русски писано: " после сборки- обработать напильником!" bully Да и спецов по матерщине ещё найти надо, а без матерщины ни как, не запустится..
  2. Александр Х Звание
    Александр Х
    +7
    Вчера, 19:14
    Что то не то Орешкин говорит. Все раздать врагам... Это, еак минимум, недальновидно.
    1. Карельский Звание
      Карельский
      +5
      Вчера, 19:57
      Может,поэтому и Орешник ,по сараям?
      1. Аль Манах Звание
        Аль Манах
        +2
        Вчера, 20:23
        Ну, не по врагам же им бить... Можно в своих партнёров попасть ненароком...
    2. красноярск Звание
      красноярск
      +6
      Вчера, 20:29
      Цитата: Александр Х
      Что то не то Орешкин говорит. Все раздать врагам... Это, еак минимум, недальновидно.

      Собака лает, ветер носит.
      Сдается мне, что в словах Орешкина больше понта, чем дела.
      А если и вправду Россия впереди планеты всей в области ИИ, в чем я сильно сомневаюсь,
      то раздавать новейшие технологии, есть факт вопиющего предательства интересов страны.
  3. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +4
    Вчера, 19:20
    Орешкин вряд ли рос в обычном дворе с дворовыми ребятами ,а то бы иначе знал бы правило двора как ответить на -"48-половину просим!". - "41- я не магазин!" . . . winked
  4. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +8
    Вчера, 19:29
    Прям таки - делиться? А, за чей счет банкет? И, кто это чем то поделился с нами, кроме долгов? Министр- щедрая душа? За всех на порешал.
    А, делиться, то собственного говоря, есть чем? Излишки накопились? Поразительная оторванность от реалий.
    1. Аль Манах Звание
      Аль Манах
      +1
      Вчера, 20:26
      Ну, мы же за свой счёт всегда помогаем надёжным турецким партнёрам самизнаетекого, если у них случится лесной пожар или землетрясение... А они никогда нам не помогали, только гадости делали всегда.
  5. KelWin Звание
    KelWin
    +6
    Вчера, 19:29
    Угу, два непревзойденных гения, ростовщик и дворецкий. laughing
  6. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +12
    Вчера, 19:29
    "Орешкин: Россия обладает самыми передовыми технологиями ИИ и готова ими делиться". #неимеютаналоговвмире
    1. Аль Манах Звание
      Аль Манах
      +2
      Вчера, 20:27
      Можно ещё так: #аналоговнет
  7. Лена Петрова Звание
    Лена Петрова
    0
    Вчера, 19:30
    "Этот фактор напрямую зависит от доступа к вычислительным мощностям". Зависит. А вычислительные мощности зависят от энергетических. А что там с ними?
  8. Svarog5570 Звание
    Svarog5570
    +10
    Вчера, 19:31
    Очередной эффективный менеджер, всё готов отдать.
  9. Cartalon Звание
    Cartalon
    +5
    Вчера, 19:32
    Лень выдумывать заменители, как дышит, короче.
  10. alexoff Звание
    alexoff
    +10
    Вчера, 19:32
    А можно поменять наше Минэкономразвития и руководство ЦБ на этот ИИ чтоб он нам экономику развивал, а не охлаждал?
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Вчера, 21:44
      Цитата: alexoff
      А можно поменять наше Минэкономразвития и руководство ЦБ на этот ИИ чтоб он нам экономику развивал, а не охлаждал?
      Там никакой ИИ не поможет. Вся экономика на ручном управлении, постоянные новые налоги и обдираловка. Бизнес просто решил смыться ибо дела вести не дают. Если что то заработал, то сразу же отбирают.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +1
        Вчера, 23:26
        Там никакой ИИ не поможет.
        помню в Городке была сценка где эффективный менеджер показывал мэру города как поднять экономику. Для этого они с мэром должны были как можно реже появляться в городе и вот без них экономика попрет feel
  11. Toby Dammit Звание
    Toby Dammit
    +13
    Вчера, 19:34
    Че за бред он несёт? Какие передовые позиции? Это он о своих снах рассказывал?
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Вчера, 21:47
      Вы не поверите, но это он реально так думает. Он просто не владеет ситуацией.
  12. vitaliy20091959 Звание
    vitaliy20091959
    +10
    Вчера, 19:44
    очередной треп представителя едим россию перед выборами , уже не знают что соврать
  13. Million Звание
    Million
    +7
    Вчера, 19:53
    Хрень какая то...Зачем делиться ?
  14. Никита Че Звание
    Никита Че
    +11
    Вчера, 19:57
    Господи,какое же зазеркалье,какой же бред несут эти чинуши..Россия со скоростью звука проигрывает гонку ИИ,да она даже в ней не участвует.....Аналоговнет
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Вчера, 21:52
      Цитата: Никита Че
      Россия со скоростью звука проигрывает гонку ИИ
      Справедливости ради, еще с далеких 70х годов СССР и потом Россия, проигрывают гонку микроэлектроники и вычислительной техники. У нас конечно есть несколько фирм таких как Яндекс, 1С, Сбер и Аскон, которыми можно гордится. Но это я бы сказал исключение. А уж железо так вообще просто дно. Хотя последнее время хотя бы платы паять начали, уже огромный прогресс.
  15. Eug Звание
    Eug
    +3
    Вчера, 20:00
    Ой, а вытрите об меня ножки здесь, я в этом месте помягче и вам приятнее будет...настораживает, что это идёт сверху.
    И уж если делиться, то с Ираном и Северной Кореей, остальным - только "упакованным" в БГ (разумеется, только не в Бориса Гребенщикова).
  16. D O Звание
    D O
    +2
    Вчера, 20:04
    замглавы администрации президента не уточнил, почему Россия, по его словам, располагающая самыми передовыми цифровыми технологиями, по какой-то причине не может создать, например, свою операционную систему для мобильных устройств, чтобы нивелировать зависимость от западных IT-гигантов, по политическим причинам ограничивающих доступ к российским приложениям.

    Автор, а наше время даже IT гиганты не разрабатывают ОС с нуля. Например, в основе Андроида ядро Линукса и джава-подобная машина.
    И свои мобильные ОС в России есть. Это и пересобранный открытый Андроид с российским магазином приложений, и Аврора на основе финской ОС, и другие мобильные ОС на базе Линукса.
    1. spektr9 Звание
      spektr9
      +4
      Вчера, 20:19
      И свои мобильные ОС в России есть. Это и пересобранный открытый Андроид с российским магазином приложений, и Аврора на основе финской ОС, и другие мобильные ОС на базе Линукса.

      Они примерно настолько же свои, насколько свой новый москвич ...
      1. D O Звание
        D O
        +1
        Вчера, 21:10
        Spektr9, например посчитано, что разработка ядра Линукса, по средним расценкам труда коллективов программистов, обойдется более чем в миллиард долларов и в годы труда. Соответственно практически все разработчики мира, независимо от размера и авторитета компании, как Вы выразились "делают свой новвй Москвич", используя в своих разработках код ядра Линукса.
  17. Stas157 Звание
    Stas157
    +1
    Вчера, 20:06
    Россия обладает самыми передовыми технологиями ИИ

    Это Орешкин про Алису так?? Чего они (технологии) стоят если нет вот этого:
    Этот фактор напрямую зависит от доступа к вычислительным мощностям
  18. spektr9 Звание
    spektr9
    +3
    Вчера, 20:08
    Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что Россия обладает самыми передовыми технологиями в сфере искусственного интеллекта

    Это какими ?
  19. opuonmed Звание
    opuonmed
    +3
    Вчера, 20:09
    Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что Россия обладает самыми передовыми технологиями в сфере искусственного интеллекта и готова предлагать соответствующий опыт другим странам
    Сперва бы в открытый доступ бы выложили ИИ модели, а то пока только на словах. ой пардон а что за технологии ?
    Однако при этом замглавы администрации президента не уточнил, почему Россия, по его словам, располагающая самыми передовыми цифровыми технологиями, по какой-то причине не может создать, например, свою операционную систему для мобильных устройств, чтобы нивелировать зависимость от западных IT-гигантов, по политическим причинам ограничивающих доступ к российским приложениям.
    Наверное, только на словах и на бумаге эти технологии, вот из-за этого и не хотят обрадовать и показывать жителям РФ.
    Греф также отметил, что в современном мире лидерство в сфере ИИ перестало быть исключительно инженерной задачей и стало важной частью геополитической конкуренции.
    Ну так где российские наработки и массовость , если все всё понимают?
    Именно поэтому вопрос наличия собственных ИИ-технологий становится для России ключевым фактором независимости страны.
    ну так покажите свои модели ИИ как делают лидеры ИИ сша китай а то Если Россия будет использовать только чужие открытые модели (Open Source) или пытаться копировать их, страна попадет в полную зависимость от чужих обновлений, стандартов и закладок безопасности.
  20. 123_123 Звание
    123_123
    +7
    Вчера, 20:13
    Звучит как самоирония. Серьезно к такому заявлению относиться сложно.
  21. Ballnatrae Звание
    Ballnatrae
    +1
    Вчера, 20:33
    Создать свою ОС для телефонов то можно, только кому это надо? Это дорого (хотя с чем сравнивать). А окупится ли? Если бы мы свои телефоны делали и продавали их всему миру, тогда без вопросов.
  22. faterdom Звание
    faterdom
    +2
    Вчера, 20:37
    Не, лучше бы "Орешник" поделился над другими странами, чем Орешкин.
    Список стран НАТО, а также "партнеров вне НАТО" для желающих можно приложить.
  23. Бенчик Звание
    Бенчик
    +2
    Вчера, 20:45
    Где-то, невзначай, переутребил запрещенные препараты, и на фоне глюков выдал речугу.
  24. кукс Звание
    кукс
    +2
    Вчера, 20:53
    Между тем председатель правления Сбербанка Герман Греф, выступая в Совете Федерации, отметил, что главный фактор развития ИИ в России заключается не в специалистах, а в объеме вычислительных ресурсов. Он подчеркнул, что существующий в настоящее время разрыв определяется не уровнем инженерных команд, который в России остается чрезвычайно высоким, а доступностью ресурсов для обучения и экспериментов
    Как в одной фразе можно соединить чрезвычайно высокий инженерный уровень и вмести с тем отсутствие доступных ресурсов для экспериментов и обучения??? Как???Если нет возможностей для обучения и экспериментов, откуда взяться чрезвычайно высокому уровню инженерных команд. Гениальность мысли запредельная. recourse
  25. Мурзик Звание
    Мурзик
    +3
    Вчера, 21:44
    Все стабильно по классике
  26. alberigo Звание
    alberigo
    0
    Вчера, 22:43
    Со всеми готовы поделиться, только с Россией никто не хочет.
  27. Товарищ Ким Звание
    Товарищ Ким
    +1
    Вчера, 22:59
    Он один из трёх чиновников, которых принимала глава МВФ, Кристин Лагард в Москве. Ещё там были Набиулина и Силуанов.
    Именно тогда, в 2017 году они обязались исполнить решение МВФ, повысить пенсионный возраст и увеличить налоги.
    Напоминаю, Крым был уже наш.
    Но эти чиновники инициировали чудовищную трагедию- именно с их подачи, сначала ГосДума, а потом и опять введённый в очередное (какое по счёту) заблуждение, одобрили этот по сути приказ сатанистки Кристин Лагард.
    А в 2018 году все жители России потеряли пять лет пенсионных выплат!
    Именно из за таких людей, как Орешкин, пред пенсионеры вместо того, чтобы сидеть с внуками, будут горбатится ещё пять лет.
    Вот кто такой Орешкин.
  28. Сергей Новиков_3 Звание
    Сергей Новиков_3
    0
    Вчера, 23:55
    Зачем делиться технологиями ИИ? Это самый большой потенциал, который только есть. Какому И-А вообще пришла в голову мысль делиться технологиями ИИ, если только мысли вообще посещают эту голову?
    1. Сергей Новиков_3 Звание
      Сергей Новиков_3
      +1
      Сегодня, 00:13
      Технологии ИИ - это напервеешее, что должно охраняться органами госбезопасности любого государства, если оно на что-то претендует. Тот, кто владеет информацией, владеет миром.
  29. Arkee Звание
    Arkee
    +1
    Сегодня, 00:08
    Это обёртка дипсика и других китайских нейронок передовая?