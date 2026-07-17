В Севастополе введён режим ограничения электроснабжения почти всех потребителей

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В Севастополе введён режим ограничения электроснабжения почти всех потребителей

В Севастополе значительно усложнилась ситуация с обеспечением подачи электроэнергии практически всем потребителям. Региональный сетевой оператор ГУП РК «Крымэнерго» вынужден ввести дополнительные ограничения мощности в целях стабилизации ситуации на всем Крымском полуострове, где уже длительное время подача света происходит по графикам.

По команде диспетчера Черноморского РДУ (филиал АО «СО ЕЭС») в Республике Крым еще в июне введен режим временного ограничения электроснабжения. Наиболее сложная ситуация с подачей света в Севастополе, о чем жителей города предупредил губернатор Михаил Развожаев.

В городе перестал действовать режим, при котором подача электричества осуществлялась по стабильной схеме «два через шесть», из-за нехватки мощности в энергосистеме. Это вынужденная мера, необходимая для исключения перегрузки электрической сети, с целью не допустить аварии во всей энергосистеме. Отключения будут производиться точечно и по необходимости.

Стабильная подача света в Севастополе сохраняется только для жизненно важных и социально значимых потребителей. В первую очередь, это больницы, насосные станции и другие объекты критической инфраструктуры.

Развожаев пояснил, что в одних домах свет может быть, а в других рядом нет не потому, что «забыли отключить». Скорее всего, свет подается в дома, которые находятся на одной линии с критически важным объектом.

Проблемы в электросетях на всем полуострове связаны с атаками ВСУ на энергетическую инфраструктуру. Российские силы фиксируют регулярные попытки противника нанести удары по объектам энергетики Крымского полуострова.
12 комментариев
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  1. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +4
    Вчера, 18:48
    Российские силы фиксируют регулярные попытки противника нанести удары по объектам энергетики Крымского полуострова.

    А если бить по ТЭЦ у хо хлов, а не по КТП?
  2. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    0
    Вчера, 18:48
    Что тут комментировать … война есть война и потери несут все … кардинально всё прекратиться после окончательной денацификации зараженной коричневой чумой территории
  3. ARIONkrsk Звание
    ARIONkrsk
    +10
    Вчера, 18:49
    Тут на днях САМ заявлял о жесточайших ответах, где ответы за обесточивание Крыма, его бензиновый сушняк, атаки на ЗАЭС.
  4. Normann Звание
    Normann
    +8
    Вчера, 18:56
    А на фото со взрывами в Киеве в домах есть свет, загадка.
    1. кокосов тима Звание
      кокосов тима
      +9
      Вчера, 19:35
      Киевская ГЭС живёт и здравствует
      1. Аль Манах Звание
        Аль Манах
        +3
        Вчера, 20:30
        Наверное кто-то из партнёров по татами на неё глаз положил.
  5. Monster_Fat Звание
    Monster_Fat
    +8
    Вчера, 19:35
    Что-то подсказывает, что зима у нас будет нелегкая.... Хотелось бы ошибаться.... sad
  6. Fan-Fan Звание
    Fan-Fan
    +10
    Вчера, 19:57
    Мы хотели заморозить Украину, а получается наоборот, враг заморозит Крымчан.
    1. Десница ока Звание
      Десница ока
      0
      Вчера, 20:47
      Потому что, укров завалил запад разного рода элекрогенераторами... Писала уже, что почитываю форум, заблокированный в РФ, где общается много укров и они, еще год назад, наперебой писали, что у каждого, практически в каждом домовладении имеется чуть ли не по несколько мини электрогенераторов, поэтому, даже зимой особых, серьезных проблем население не испытывает.... У нас же - такого нет, электрогенераторы массово не завозятся и с запада ничего не шлют, понятное дело, наоборот - санкции на продажу многого. В общем - да, укра сейчас более готова, к "выживанию", в условиях тотального разноса энергетической инфраструктуры, чем мы... Увы.
  7. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    +1
    Вчера, 20:28
    подача света происходит по графикам.

    Бред, нет тут никаких графиков, о чём даже официально объявляли...
  8. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +1
    Вчера, 21:18
    Почему не применить в данном случае практику применяемую в Петропавловске на Камчатке?
    В лихие 90-е там были большие проблемы со светом. Решение было найдено очень оригинальное.
    Всю мощность выдаваемую генераторами ПЛ подключили к городской сети. По словам местных это практически решило все вопросы. И работала она так не один месяц.
    1. котик-русич Звание
      котик-русич
      0
      Вчера, 22:50
      Цитата: Аркадий007
      Почему не применить в данном случае практику применяемую в Петропавловске на Камчатке?
      В лихие 90-е там были большие проблемы со светом. Решение было найдено очень оригинальное.
      Всю мощность выдаваемую генераторами ПЛ подключили к городской сети. По словам местных это практически решило все вопросы. И работала она так не один месяц.
      На Камчатке есть в Вилючинске база с АТОМНЫМИ подводными лодками...
      В Крыму есть база КЧФ, но нет АПЛ.
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