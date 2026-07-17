В Севастополе введён режим ограничения электроснабжения почти всех потребителей

В Севастополе значительно усложнилась ситуация с обеспечением подачи электроэнергии практически всем потребителям. Региональный сетевой оператор ГУП РК «Крымэнерго» вынужден ввести дополнительные ограничения мощности в целях стабилизации ситуации на всем Крымском полуострове, где уже длительное время подача света происходит по графикам.По команде диспетчера Черноморского РДУ (филиал АО «СО ЕЭС») в Республике Крым еще в июне введен режим временного ограничения электроснабжения. Наиболее сложная ситуация с подачей света в Севастополе, о чем жителей города предупредил губернатор Михаил Развожаев.В городе перестал действовать режим, при котором подача электричества осуществлялась по стабильной схеме «два через шесть», из-за нехватки мощности в энергосистеме. Это вынужденная мера, необходимая для исключения перегрузки электрической сети, с целью не допустить аварии во всей энергосистеме. Отключения будут производиться точечно и по необходимости.Стабильная подача света в Севастополе сохраняется только для жизненно важных и социально значимых потребителей. В первую очередь, это больницы, насосные станции и другие объекты критической инфраструктуры.Развожаев пояснил, что в одних домах свет может быть, а в других рядом нет не потому, что «забыли отключить». Скорее всего, свет подается в дома, которые находятся на одной линии с критически важным объектом.Проблемы в электросетях на всем полуострове связаны с атаками ВСУ на энергетическую инфраструктуру. Российские силы фиксируют регулярные попытки противника нанести удары по объектам энергетики Крымского полуострова.

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