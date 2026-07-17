Зеленский встретился с командирами нацбригад ВСУ и НГУ на фоне демарша Фёдорова

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Зеленский встретился с командирами нацбригад ВСУ и НГУ на фоне демарша Фёдорова

Столкнувшийся с публичной критикой после демарша снятого с поста министра обороны Федорова Зеленский провел срочную встречу с командирами националистических подразделений. Об этом «нелегитимный» написал в своем ТГ-канале.

Выступления Федорова с обвинениями в адрес Сырского и всей системы ВСУ всколыхнули украинскую армию, и почувствовавший, что может «запахнуть жареным», Зеленский в срочном порядке устроил встречу с командирами националистических подразделений, чтобы удостовериться в их лояльности действующему режиму.



Общение велось с помощью видеосвязи, а командир 3-го армейского корпуса «Азов»* (террористическая организация, запрещена в России) ВСУ Андрей Билецкий* (внесен в России в список экстремистов и террористов) прибыл на Банковскую для личной беседы с Зеленским. Также состоялись сеансы связи с командующим Силами беспилотных систем Робертом «Мадьяром» Бровди, командиром «Азова»* Нацгвардии Денисом «Редисом» Прокопенко, командиром 13-й отдельной бригады Нацгвардии «Хартия» Игорем Оболенским, а также замкомандующего десантно-штурмовыми войсками Ткачуком и и. о. командира 19-го корпуса «Юг» Скредом.



Как утверждает «нелегитимный», обсуждалась ситуация на фронте, назначение нового министра обороны Хмары, ранее возглавлявшего СБУ, а также увольнение Федорова. Зеленский перестраховался, поскольку ходили упорные слухи, что на Киев может двинуться «Азов»* якобы для участия в «картонном майдане» в поддержку экс-министра. Вероятней всего, Билецкий* и Прокопенко «успокоили» Зеленского своими заявлениями.
9 комментариев
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  1. Irokez Звание
    Irokez
    +1
    Вчера, 19:09
    Ну говорить можно много по связи, а в мозги всё равно не залезешь. Сказали для успокоения, а топор за спиной держат.
    1. ian Звание
      ian
      0
      Вчера, 19:58
      Именно так там обычно все и происходит.
      Все клятвы и заверения в верности с дулей в кармане. request
  2. илья63 Звание
    илья63
    +2
    Вчера, 19:11
    Вот почему всю эту шоблу не накрыть орешником?Как тараканов тапком.
    1. Gvardeetz77 Звание
      Gvardeetz77
      0
      Сегодня, 01:12
      Цитата: илья63
      Вот почему всю эту шоблу не накрыть орешником?Как тараканов тапком.

      Вы саму статью читали? Ключевое слово "по видеосвязи", очень сомневаюсь что они проводили видеоконференцию находясь по разным углам одного сарая, который как магнит притягивает Орешник
  3. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Вчера, 19:13
    И сказал им Зеля вновь-"Я ведь не лох". . .надеясь что командиры нацбатов вновь поверят,что он не лох и для пущей убедительности сыграл перед ними на рояле с опущенными штанами . . . winked
  4. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Вчера, 19:31
    Нацики с недофюрером билецким воглаве будут в первых рядах когда начнется смута швайнерейхе. Еврей Зеленский это зло, которое они терпят до поры.
  5. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    0
    Вчера, 20:19
    Сидит с поддержкой всей Гейропы и матрасов, а со своих нациков все равно жидким в штаны припустил.
  6. 123_123 Звание
    123_123
    0
    Вчера, 20:21
    Кучка заднеприводных нацистов клялись во взаимной любви онлайн, а один не смог сдержать чувств и прибыл на офлайн свидание
  7. Диvannый анаlitик Звание
    Диvannый анаlitик
    0
    Вчера, 21:40
    Слушать заверения хOхлов дело неблагодарное. Киевский торчок и по себе это знает и забыл своего же классика:
    "....Связаться Боже упаси!
    С тремя - жидом, хOхлом и ляхом.
    ................................................................
    хOхол же - съест с тобою хлеб,
    И тут же в суп тебе нагадит..."