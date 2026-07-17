Европейский прецедент: подсчитано потребление электроэнергии дата-центрами

3 510 17
Европейский прецедент: подсчитано потребление электроэнергии дата-центрами

Дата-центры потребляют почти столько же электроэнергии, сколько все жилые дома вместе взятые, что составляет почти четверть от общего национального энергопотребления. К такому выводу пришли в Ирландии после проведения масштабного исследования.

Согласно данным Центрального статистического управления Ирландии, в 2025 году дата-центры страны потребили 7663 ГВт·ч электроэнергии, что составляет 23% от общего национального потребления. Все дома страны потребляют порядка 27%.

В целом же с 2016 года потребление дата-центров выросло на 360%. Главной причиной такого взрывного роста стал бум облачных вычислений и особенно энергоёмких приложений искусственного интеллекта.

Таким образом наблюдается значительный крен в структуре потребления электроэнергии в сторону обслуживания технологий ИИ.

Этот тренд создаёт серьёзную нагрузку на электросети в целом ряде стран мира. Ирландия - лишь один из примеров. Регуляторы ужесточили требования к новым дата-центрам: они обязаны обеспечивать собственную генерацию и покрывать не менее 80% потребления за счёт новых возобновляемых источников энергии. Например, во Франции и Южной Кореи эту проблему пытаются решить с помощью размещения солнечных батарей на крупных автомобильных парковках. Пока вклад до требуемых 80% сильно не дотягивает.

По прогнозам Международного энергетического агентства, уже к концу 2026 года дата-центры могут потреблять до трети всей электроэнергии таких стран как та же Ирландия. Страна превратилась в наглядный пример глобальной проблемы: как быстрое развитие ИИ и цифровых технологий сталкивается с физическими ограничениями энергосистем. Ситуацию вполне можно экстраполировать на многие другие страны, где бурное развитие искусственного интеллекта также резко увеличивает нагрузку на энергетику, в том числе на потребление водных ресурсов в технологических целях.
17 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +3
    Вчера, 19:37
    То что телевизор,холодильник,торшер потребляют электричество любой человек видит от этого пользу,а то что какой-то ИИ потребляет электричества больше чем телевизор,холодильник,торшер и вся семья вместе взятые не видит не только лишь все,а все вместе взятые семьи не видят. . . hi
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +2
      Вчера, 20:17
      ИИ он такой - инвестиции на триллионы, а рынок ИИ-услуг спрашиваешь у чатагпт и начинается - ну где-то 20 миллиардов долларов на всю планету, но посчитать трудно... recourse
      1. Stas157 Звание
        Stas157
        +2
        Вчера, 20:29
        Цитата: alexoff
        ИИ он такой - инвестиции на триллионы, а рынок ИИ-услуг спрашиваешь у чатагпт и начинается - ну где-то 20 миллиардов

        Инвестиции в искусственный интеллект это инвестиции в будущее. И тратят такие огромные деньги не какие-то люди, а корпорации, в которых умеют считать деньги. Есть ещё и военный искусственный интеллект. Он вообще бесценен. Коммерческий палантир даёт неплохие результаты, к сожалению.
        1. alexoff Звание
          alexoff
          +2
          Вчера, 20:58
          И тратят такие огромные деньги не какие-то люди, а корпорации, в которых умеют считать деньги.
          и которые в курсе что если трындеть про ИИ то капитализация вырастет как на дрожжах.
          А толку с триллионов сколько-то конечно есть, просто пузырь надули слишком большой. Железнодорожный пузырь 19 века никто не оспаривает, как никто не оспаривает что железные дороги это хорошо
  2. кредо Звание
    кредо
    +4
    Вчера, 19:39
    По прогнозам Международного энергетического агентства, уже к концу 2026 года дата-центры могут потреблять до трети всей электроэнергии таких стран как та же Ирландия. Страна превратилась в наглядный пример глобальной проблемы: как быстрое развитие ИИ и цифровых технологий сталкивается с физическими ограничениями энергосистем. Ситуацию вполне можно экстраполировать на многие другие страны, где бурное развитие искусственного интеллекта также резко увеличивает нагрузку на энергетику, в том числе на потребление водных ресурсов в технологических целях.

    Может и нашему руководству пора задуматься над тем, чтобы строить энергоструктуру страны с запасом, а не распылять усилия по строительству АЭС за свой счёт в совсем не бедных странах мира.
    Вот Орешкин уже радужные новости про ИИ нам глаголит, а насчёт его энергопотребления почему-то молчит или мы дата-центры развивать не собираемся?
    1. Stas157 Звание
      Stas157
      +2
      Вчера, 20:32
      Цитата: кредо
      мы дата-центры развивать не собираемся?

      Было бы ещё из чего строить эти дата-центры.
      1. marchcat Звание
        marchcat
        +4
        Вчера, 20:37
        Мы уже построили: нано центр, сколково центр и много еще чего, вы отдачу видите...а она, как говорят, есть. request
      2. кредо Звание
        кредо
        +2
        Вчера, 20:39
        Было бы ещё из чего строить эти дата-центры.

        Если у Орешкина есть самый лучший в мире ИИ, может у него и соответствующая коробочка создана где это ИИ живёт. yes
    2. Керенский Звание
      Керенский
      0
      Вчера, 22:25
      мы дата-центры развивать не собираемся?

      Так уже развили. В Абхазии горы дымятся от майнинг-ферм. С бесплатным-то электричеством.
      Мне тут намекнули, что у них майнинг запрещён, - я так и увидел патрули в бурках и папахах, которые на скаку кабели шашкой рубят, по всем ущельям.
  3. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    +3
    Вчера, 19:53
    Согласно данным Центрального статистического управления Ирландии, в 2025 году дата-центры страны потребили 7663 ГВт·ч электроэнергии, что составляет 23% от общего национального потребления. Все дома страны потребляют порядка 27%.
    - "вот с этого и надо было начинать" - как сказал Штирлиц, а то у них энергоносителей не хватает, а с мозгами у ЕС вообще напряг.
  4. opuonmed Звание
    opuonmed
    +5
    Вчера, 19:55
    Европа строит, США строит, Китай строит большими темпами, а РФ строит свои дата-центры так же массово, как и другие ?
  5. Дес Звание
    Дес
    +3
    Вчера, 20:07
    В Ирландии(~5млн.человек) около 80 центров обработки данных, (Москва 100). В США более 4000, далее "Англия" с 500 и далее Германия, КНР... РФ 180, 16 место.
    При этом до половины(+\-) потребляемой эл.энергии дата центром уходит на охлаждение и преобразование(транс-ры и пр.).
    Похоже, что строить их может быть более выгодно в северных районах.
    Пока все справляются с этой нагрузкой.
    "Есть мнение")) строить для них АЭС.
    Помимо этой проблемы ещё и расход воды, шум.
    И ведь никуда уже не деться от этого прогресса, кроме как создать иную систему обработки информации. Менее габаритную и менее энергоёмкую.
    1. Керенский Звание
      Керенский
      0
      Вчера, 22:35
      "Есть мнение")) строить для них АЭС.
      Помимо этой проблемы ещё и расход воды, шум.

      У нас же есть плавучие АЭС. Загони в Карское, Охотское, Лаптевых... Бурли там себе, - никому не мешаешь. Во! И самокатчиков туда....
  6. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    +1
    Вчера, 20:09
    Суждено очевидно думать европейскому ИИ в минуты солнечных и ветренных дней. У творческих личностей это называется озарением. Ветрено-солнечное озарение ,звучит даже романтично
    В пасмурную погоду ,зимой и осенью за неимением мозгового питания ИИ ЕС будет отдыхать или работать на удалёнке за пол ставки
  7. Сергей3 Звание
    Сергей3
    +1
    Вчера, 20:43
    Это на фото что? Стеллажи со старыми компами? Но точно не дата центр.
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Вчера, 21:09
    Забавная информация из Гардиан ,технопарк дата центров ,западнее аэропорта Хитроу показывал на 4- 9 градусов выше по температуре воздуха ,чем средняя температура в этом районе .За 40 градусов ,да при дикой влажности - это ад ,покруче чем в Сахаре . laughing drinks good В Нью- Олесунде ( норвежский технопарк на Шпице) из за внешних теплопритоков сломался фундамент научной лаборатории - лаборатория закрыта .У нас в Баренцбурге и Пирамиде ни чего не ломается .Памятник В.И .Ленину построенный на фундаменте ( по советским технологиям) в Пирамиде стоял ,стоит и будет стоять как живой.
  9. ettore Звание
    ettore
    0
    Вчера, 22:07
    Таким образом наблюдается значительный крен в структуре потребления электроэнергии в сторону обслуживания технологий ИИ.

    Каждому дата центру по своей АЭС, к этому всё идёт.