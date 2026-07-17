В ФРГ задержали гражданина Молдавии за съёмки оборонного предприятия с дрона
1 0555
В Германии правоохранители задержали 37-летнего гражданина Молдавии по подозрению в шпионаже. Немецкие СМИ пишут со ссылкой на источники в прокуратуре Мюнхена, что мужчина организовал съемку с БПЛА территории крупного оборонного предприятия, входящего в концерн KNDS.
Завод расположен на территории федеральной земли Бавария и участвует в европейских программах производства немецких танков «Леопард 2» и французских САУ «Цезарь». Неизвестный беспилотник в небе заметили сотрудники предприятия и сообщили об этом в полицию. При обследовании прилегающей к заводу местности полицейские задержали предполагаемого оператора дрона.
Предполагаемый преступник был задержан еще 15 июля, однако информация в СМИ просочилась только сегодня. По данным источников нескольких изданий, следствие полагает, что молдаванин вел съемку объектов и материалов, имеющих критическое значение для национальной обороны Германии. Впоследствии он намеревался передать полученные данные за вознаграждение иностранному государству либо экстремистской организации.
Какому именно государству шпион из Молдавии намеревался продать видеоинформацию, версий пока нет. Не исключено, что мужчина «признается» в работе на российскую разведку. В Европе что-то давно не было ничего слышно о неопознанных БПЛА, которые ранее регулярно обнаруживались в небе над стратегически важными объектами, в том числе военными. Чаще всего появление дронов приписывалось работе российских спецслужб, хотя ни разу это не было доказано.
В настоящее время задержанный гражданин Молдовы находится под стражей в СИЗО на территории Баварии до окончания расследования и передачи материалов дела в суд.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация