В ФРГ задержали гражданина Молдавии за съёмки оборонного предприятия с дрона

1 055 5
В ФРГ задержали гражданина Молдавии за съёмки оборонного предприятия с дрона

В Германии правоохранители задержали 37-летнего гражданина Молдавии по подозрению в шпионаже. Немецкие СМИ пишут со ссылкой на источники в прокуратуре Мюнхена, что мужчина организовал съемку с БПЛА территории крупного оборонного предприятия, входящего в концерн KNDS.

Завод расположен на территории федеральной земли Бавария и участвует в европейских программах производства немецких танков «Леопард 2» и французских САУ «Цезарь». Неизвестный беспилотник в небе заметили сотрудники предприятия и сообщили об этом в полицию. При обследовании прилегающей к заводу местности полицейские задержали предполагаемого оператора дрона.

Предполагаемый преступник был задержан еще 15 июля, однако информация в СМИ просочилась только сегодня. По данным источников нескольких изданий, следствие полагает, что молдаванин вел съемку объектов и материалов, имеющих критическое значение для национальной обороны Германии. Впоследствии он намеревался передать полученные данные за вознаграждение иностранному государству либо экстремистской организации.

Какому именно государству шпион из Молдавии намеревался продать видеоинформацию, версий пока нет. Не исключено, что мужчина «признается» в работе на российскую разведку. В Европе что-то давно не было ничего слышно о неопознанных БПЛА, которые ранее регулярно обнаруживались в небе над стратегически важными объектами, в том числе военными. Чаще всего появление дронов приписывалось работе российских спецслужб, хотя ни разу это не было доказано.

В настоящее время задержанный гражданин Молдовы находится под стражей в СИЗО на территории Баварии до окончания расследования и передачи материалов дела в суд.
5 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    0
    Вчера, 19:58
    Это пока там нет России … но скоро появится и след скорее всего приведёт к российским дипломатам)) … ну вот они там по шаблону работают
  2. Диvannый анаlitик Звание
    Диvannый анаlitик
    0
    Вчера, 20:08
    Вполне можно в европке найти синяков, торчков, мигрантов которые захотят бабок на очередную дозу и готовы поснимать с дронов тамошние "свечные заводики", или закинуть туда презентик. МО РФ соответствующий списочек составило.
  3. Светлан Звание
    Светлан
    0
    Вчера, 20:30
    А зачем?
    То есть спутники видят сегодня достаточно хорошо и без дронов
  4. BAI Звание
    BAI
    -2
    Вчера, 20:55
    Какому именно государству шпион из Молдавии намеревался продать видеоинформацию, версий пока нет. Не исключено, что мужчина «признается» в работе на российскую разведку

    А кому еще нужен немецкий завод?
    К сожалению - прокол нашей разведки
  5. aybolyt678 Звание
    aybolyt678
    0
    Вчера, 21:58
    Лишь бы он не был нашим гражданином под прикрытием