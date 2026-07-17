Макрон заявил, что видит в Китае военную и экономическую угрозу для Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя совместное заявление глав МИД стран Евросоюза об экономической и военной угрозе Европе со стороны Китая, заявил, что убежден, что такая угроза действительно существует.По словам Макрона, основную угрозу со стороны Китая он видит, помимо прочего, в стремительно увеличивающемся торговом дефиците с Китаем. Помимо прочих негативных для европейской экономики последствий, это приводит к тому, что в странах Евросоюза ежегодно теряются десятки тысяч рабочих мест. Макрон признает, что, продолжая импортировать китайские товары, Европа все больше отстает от Китая в технологическом развитии и инновациях. Президент Франции считает, что Европа остро нуждается в трансфере технологий и значительном увеличении инвестиций прежде всего в такие сектора, как химическая и автомобильная промышленность. Макрон сетует, что в настоящее время Китай в среднем поддерживает свои собственные отрасли в восемь раз больше, чем это способна делать Европа. Таким образом, европейская промышленность стремительно становится неконкурентноспособной.Ранее главы МИД стран ЕС заявили об экономической и военной угрозе Европе со стороны Китая. В первую очередь европейцев чрезвычайно тревожит то, что, по их оценке, Пекин вместе с Россией стремится к установлению регионального господства. Основные опасения у европейцев вызывает обозначившееся, по их оценкам, стремление Китая и России «перестроить мировой порядок в соответствии со своими интересами, способствуя возвращению к логике сфер влияния».В итоговом документе отмечается, что растущие «амбиции и напористость» Пекина в сочетании с его усиливающейся стратегической конкуренцией с США «будут все в большей степени влиять на безопасность, конкурентоспособность, экономическую безопасность и устойчивость Евросоюза».

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