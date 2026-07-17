Макрон заявил, что видит в Китае военную и экономическую угрозу для Европы

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Макрон заявил, что видит в Китае военную и экономическую угрозу для Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя совместное заявление глав МИД стран Евросоюза об экономической и военной угрозе Европе со стороны Китая, заявил, что убежден, что такая угроза действительно существует.

По словам Макрона, основную угрозу со стороны Китая он видит, помимо прочего, в стремительно увеличивающемся торговом дефиците с Китаем. Помимо прочих негативных для европейской экономики последствий, это приводит к тому, что в странах Евросоюза ежегодно теряются десятки тысяч рабочих мест. Макрон признает, что, продолжая импортировать китайские товары, Европа все больше отстает от Китая в технологическом развитии и инновациях. Президент Франции считает, что Европа остро нуждается в трансфере технологий и значительном увеличении инвестиций прежде всего в такие сектора, как химическая и автомобильная промышленность. Макрон сетует, что в настоящее время Китай в среднем поддерживает свои собственные отрасли в восемь раз больше, чем это способна делать Европа. Таким образом, европейская промышленность стремительно становится неконкурентноспособной.



Ранее главы МИД стран ЕС заявили об экономической и военной угрозе Европе со стороны Китая. В первую очередь европейцев чрезвычайно тревожит то, что, по их оценке, Пекин вместе с Россией стремится к установлению регионального господства. Основные опасения у европейцев вызывает обозначившееся, по их оценкам, стремление Китая и России «перестроить мировой порядок в соответствии со своими интересами, способствуя возвращению к логике сфер влияния».

В итоговом документе отмечается, что растущие «амбиции и напористость» Пекина в сочетании с его усиливающейся стратегической конкуренцией с США «будут все в большей степени влиять на безопасность, конкурентоспособность, экономическую безопасность и устойчивость Евросоюза».
10 комментариев
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  1. Buyan Звание
    Buyan
    +1
    Вчера, 20:20
    Каналья, тысяча чертей... Констанция wassat
  2. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +6
    Вчера, 20:20
    "Коалицию желающих" -против Китая. Не иначе как Макрон решил сколотить. . . hi
  3. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    +3
    Вчера, 20:23
    Макрон со свом женом сколотил анти союз против Китая и России.
  4. кредо Звание
    кредо
    +3
    Вчера, 20:29
    Старина Си оглядел присутствующих и улыбнувшись про себя подумал - "Старая ощипанная курица и цыплёнок желторотый, только и всего. Даже на завтрак не хватит."
    Старая курица Урсула и тщедушный цыплёнок Эммануэль замерли в ожидании и от улыбки старины Си их передёрнула судорога.
    "Этот удав проглотит нас и не подавится" - подумали они синхронно, но эта была их последняя в жизни мысль. wink
  5. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Вчера, 20:42
    Видимо Трамп убедительно попросил. Помню британского Бориса-царя заставили в 2020 году свой авианосец отправить к Тайваню, а сами свои убрали подальше
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Вчера, 23:38
    Больше 60% мирового тонножа судов торгового флота строится в КНР .Китайские " чудоверфи" обеспечены заказами на 5 лет.КНР уже посягнул на святое святых круизный лайнеры ,третий должны уже сдавать китайской круизный фирме .Кстати китайцы без проблем набирают экипажи в Европе для этих крузняков ,наберутся опыта - европейцев под зад ,вместе с англичанами .Китайские самолёты над Россией летают без проблем ,по кратчайшему пути .Для китайцев Российское небо не закрыто .А Европа добирается в ЮВА окольными путями .А авиационный керосин сейчас ой какой дорогой . crying
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      +1
      Сегодня, 00:25
      Так воны за що боролись, на то и напоролись... Это о гейропе... Пляшут они на тех граблях конкретно. hi
  7. BABAY22 Звание
    BABAY22
    +1
    Вчера, 23:58
    И в каком месте Китай начнет войну с европой?
    Единственное, что теоретически возможно - это Тайвань.
    Но где Тайвань и где европа, чёрт возьми! Умерьте амбиции свои, господа макроны. Сейчас не 16 век.
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 00:35
    Цитата: a.s.zzz888
    Так воны за що боролись, на то и напоролись... Это о гейропе... Пляшут они на тех граблях конкретно. hi

    У КНР как и Ирана история не одну тысячу лет . hi Проверял по туалетной бумаге Европа не зависит от КНР ,но ещё не вечер.Канада и Финляндия для КНР на один зуб .
  9. Mathurin Nankap Звание
    Mathurin Nankap
    +1
    Сегодня, 00:44
    Ici en France, sa popularité est au fond des abîmes. Il raconte sa vie pour exister à tout prix mais le monde n'a que faire de lui. Il est obnubilé par sa carrière au sein de l'UE après son mandat présidentiel. Il est seul dans son monde. l'Afrique lui fait des misères au point qu'il en est réduit à s'associer aux terroristes et les Ukrainiens au Sahel pour un résultat négatif. Il est un non événement en France.