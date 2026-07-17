Зеленский поручил открыть все архивы СБУ и СВР по Волынской трагедии

5 784 16
Зеленский поручил открыть все архивы СБУ и СВР по Волынской трагедии

Отношения между Украиной и Польшей накалились настолько, что глава киевской хунты решился на шаги, которые ранее категорически отвергал, несмотря на настойчивые требования властей соседнего государства. Оно и понятно, совсем потерять такого союзника для Киева сейчас никак нельзя. И без того европейская поддержка, вопреки публичным заявлениям участников «коалиции желающих», стремительно идет на убыль.

Сегодня на Банковой прошло специальное совещание, посвященное политике отношений Украины и Польши. О принятых на нем решениях Зеленский отчитался в своем телеграм-канале.

Отметил, что Польша оказала значительную поддержку Украине после начала военного конфликта, за что «мы ей очень благодарны». Призвал и дальше продолжать ради общеевропейского единства и противостояния России.

В ответ на возврат благосклонности Варшавы Зеленский готов совершить ряд знаковых действий. Прежде всего, восстановить нормальные дипломатические отношения, которые сильно пострадали после резких высказываний со стороны МИД обоих государств, демаршей по взаимному возврату всяческих наград.

Самое главное, Зеленский сообщил, что будут открыты все архивы Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки, касающиеся трагических событий 20-го века на Волыни. Кроме того, будут приняты решения о предоставлении дополнительного значительного количества разрешений на поисково-эксгумационные работы на месте гибели поляков в годы Второй мировой войны. Киев окажет всяческое содействие в проведении поисковых работ, к этому подключится Институт национальной памяти Украины. Зеленский поручил подготовить предложения по увеличению финансирования и других ресурсов института.
16 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Вчера, 20:25
    Так закавыка то не в архивах и не в секретах,а в героизации цензура. А с эти то тишина по ходу, интересно поляки проглотит,или почуяв слабину начнут давить?
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +4
      Вчера, 20:38
      Там и без архивов память жива, остались еще живые свидетели, просто поляки Россию больше ненавидят чем бандеровцев, и будут в десна с ними лобзаться.
  2. topol717 Звание
    topol717
    +2
    Вчера, 20:26
    Самое главное, Зеленский сообщил, что будут открыты все архивы Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки, касающиеся трагических событий 20-го века на Волыни
    Это все хранится в Москве в Архиве КГБ СССР, ну и дальше в России как правопреемнице. Если будет официальное обращение и Россия посчитает это необходимым то конечно раскроют.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +4
      Вчера, 21:55
      наверняка в архивах КГБ УССР были документы, либо копии документов
    2. Рязанец87 Звание
      Рязанец87
      0
      Вчера, 22:02
      Вы недооцениваете объем Отраслевого государственного архива СБУ - по советскому периоду там огромный массив документов, начиная с 1918 года, встречал оценку, что около 800 тыс. дел. В принципе, публиковалось много чего, преимущественно в части республиканского ведения. Но там документы и по Белоруссии, и по Молдавии попадаются.
    3. aybolyt678 Звание
      aybolyt678
      +2
      Вчера, 22:05
      Цитата: topol717
      Если будет официальное обращение и Россия посчитает это необходимым то конечно раскроют.

      А по моему и ждать не надо, надо предложить Польше жест доброй воли - предоставить всю информацию! про бандеровцев, про то сколько среди них было великих ученых, инженеров, врачей, педагогов, просто хороших отзывчивых людей и героев спасающих евреев из Бабьего яра.
  3. К-50 Звание
    К-50
    +11
    Вчера, 20:31
    Зеленский поручил открыть все архивы СБУ и СВР по Волынской трагедии

    А они у них есть? belay
    Вашему "государству" без году неделя, а туда же архивы СБУ и СВР.
    Это архивы НКВД, МГБ и КГБ.
    Вашего там ничего нет, ибо "декоммунизация". lol
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +4
      Вчера, 22:05
      К-50, есть у них архивы. В этих архивах и указано,кто,где,при каких обстоятельствах вырыл " чёрное море".И прочая лабуда... Что " Геракл народывся на Украине". Страна,даунов...
  4. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +4
    Вчера, 21:54
    Зеленский сообщил, что будут открыты все архивы Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки, касающиеся трагических событий 20-го века на Волыни.
    не удивлюсь если найдут документы по которым резню организовал НКВД
  5. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Вчера, 22:03
    Пора бы уже полякам, понаехавшее быдло,на лыжи ставить. Что то загостились там,чубатые. Открытие архивов,только ускорит этот процесс.
  6. Silbi Звание
    Silbi
    0
    Вчера, 23:10
    Походу, Зеля успел уже и архивы переписать по Волыни. Не будет ничего удивительного, если в этих событиях будет виновата РККА, с четырьмя танкистами и собакой!
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Вчера, 23:49
      Цитата: Silbi
      с четырьмя танкистами и собакой!

      если учесть, что один из членов экипажа - грузин Григорий Саакашвили, то ....
      кстати там была еще замешана русская медсестра Маруся, не хилый сюжетец может завернуться с подачи СБУ
      1. Сергей Ткач Звание
        Сергей Ткач
        0
        Сегодня, 00:02
        Да. Механик- водитель был. Сериал классный ...
  7. Сергей Ткач Звание
    Сергей Ткач
    0
    Сегодня, 00:00
    "Сегодня на Банковой прошло специальное совещание.." - почему туда ничего не прилетело? Если знают про совещание
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      0
      Сегодня, 00:21
      Скорее пост фактум. Хотя...
  8. Lynx2000 Звание
    Lynx2000
    0
    Сегодня, 00:46
    Цитата: Василенко Владимир
    Цитата: Silbi
    с четырьмя танкистами и собакой!

    если учесть, что один из членов экипажа - грузин Григорий Саакашвили, то ....
    кстати там была еще замешана русская медсестра Маруся, не хилый сюжетец может завернуться с подачи СБУ

    Раньше, этот т/сериал так и называли в народе: "Четыре поляка, грузин и собака".
    "Ставка больше чем жизнь", там польский Штирлиц все архивы СБУ выкрадет.