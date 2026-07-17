Зеленский поручил открыть все архивы СБУ и СВР по Волынской трагедии

Отношения между Украиной и Польшей накалились настолько, что глава киевской хунты решился на шаги, которые ранее категорически отвергал, несмотря на настойчивые требования властей соседнего государства. Оно и понятно, совсем потерять такого союзника для Киева сейчас никак нельзя. И без того европейская поддержка, вопреки публичным заявлениям участников «коалиции желающих», стремительно идет на убыль.Сегодня на Банковой прошло специальное совещание, посвященное политике отношений Украины и Польши. О принятых на нем решениях Зеленский отчитался в своем телеграм-канале.Отметил, что Польша оказала значительную поддержку Украине после начала военного конфликта, за что «мы ей очень благодарны». Призвал и дальше продолжать ради общеевропейского единства и противостояния России.В ответ на возврат благосклонности Варшавы Зеленский готов совершить ряд знаковых действий. Прежде всего, восстановить нормальные дипломатические отношения, которые сильно пострадали после резких высказываний со стороны МИД обоих государств, демаршей по взаимному возврату всяческих наград.Самое главное, Зеленский сообщил, что будут открыты все архивы Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки, касающиеся трагических событий 20-го века на Волыни. Кроме того, будут приняты решения о предоставлении дополнительного значительного количества разрешений на поисково-эксгумационные работы на месте гибели поляков в годы Второй мировой войны. Киев окажет всяческое содействие в проведении поисковых работ, к этому подключится Институт национальной памяти Украины. Зеленский поручил подготовить предложения по увеличению финансирования и других ресурсов института.

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