Ни одна капля нефти и газа не пройдёт через Ормузский пролив, пока США бьют по Ирану.

Иран полностью перекрыл Ормузский пролив, танкеры с нефтью, находящиеся в Персидском заливе, не могут пройти ни по одному из ранее объявленных коридоров. Об этом сообщают арабские медиа.Корпус стражей исламской революции выпустил заявление, согласно которому Ормузский пролив будет закрыт абсолютно для всех груженных нефтью танкеров и газовозов, пока США не прекратят удары по Ирану. КСИР утверждает, что полностью контролирует пролив, несмотря на заявления Трампа о «свободном судоходстве».Согласно данным мониторинговых ресурсов, трафик прохода судов через Ормузский пролив за последние дни значительно упал и сегодня полностью встал. Если 15 июля через Ормуз прошли 23 судна, 16 июля — 8 судов, то 17 июля на 16:00 по московскому времени не было зафиксировано ни одного судна, пересекающего пролив.По сути, ситуация в Ормузском проливе вернулась к мартовской, когда ни о каком меморандуме о взаимопонимании никто и не говорил. Рынок уже отреагировал на закрытие пролива, стоимость барреля нефти пошла вверх, заявления Трампа никто в расчет не берет. По последним данным, цена нефти сорта Brent уже пошла вверх и перевалила за отметку 87 долларов за баррель.Между тем в Европе стоимость дизельного топлива бьет все рекорды, во-первых, из-за закрытого Ормузского пролива, а во-вторых, из-за ударов Киева по российским НПЗ. Зеленский знатно подгадил союзникам своими ударами, Москва прекратила поставку дизтоплива на экспорт, общее количество доступного к продаже дизеля в мире сократилось, предложений стало меньше, а цены пошли вверх.