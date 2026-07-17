Иран заблокировал Ормузский пролив, цены на нефть снова пошли вверх

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Иран заблокировал Ормузский пролив, цены на нефть снова пошли вверх

Иран полностью перекрыл Ормузский пролив, танкеры с нефтью, находящиеся в Персидском заливе, не могут пройти ни по одному из ранее объявленных коридоров. Об этом сообщают арабские медиа.

Корпус стражей исламской революции выпустил заявление, согласно которому Ормузский пролив будет закрыт абсолютно для всех груженных нефтью танкеров и газовозов, пока США не прекратят удары по Ирану. КСИР утверждает, что полностью контролирует пролив, несмотря на заявления Трампа о «свободном судоходстве».



Ни одна капля нефти и газа не пройдёт через Ормузский пролив, пока США бьют по Ирану.

Согласно данным мониторинговых ресурсов, трафик прохода судов через Ормузский пролив за последние дни значительно упал и сегодня полностью встал. Если 15 июля через Ормуз прошли 23 судна, 16 июля — 8 судов, то 17 июля на 16:00 по московскому времени не было зафиксировано ни одного судна, пересекающего пролив.

По сути, ситуация в Ормузском проливе вернулась к мартовской, когда ни о каком меморандуме о взаимопонимании никто и не говорил. Рынок уже отреагировал на закрытие пролива, стоимость барреля нефти пошла вверх, заявления Трампа никто в расчет не берет. По последним данным, цена нефти сорта Brent уже пошла вверх и перевалила за отметку 87 долларов за баррель.

Между тем в Европе стоимость дизельного топлива бьет все рекорды, во-первых, из-за закрытого Ормузского пролива, а во-вторых, из-за ударов Киева по российским НПЗ. Зеленский знатно подгадил союзникам своими ударами, Москва прекратила поставку дизтоплива на экспорт, общее количество доступного к продаже дизеля в мире сократилось, предложений стало меньше, а цены пошли вверх.
18 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Вчера, 20:26
    Вверх,вниз,вверх вниз,туда сюда,туда сюда.(С).
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +3
      Вчера, 20:36
      Гораздо важнее когда хуситы перекроют Баб-эль-Мандебский пролив, вот тогда не только нефтянка, а вся торговля с Ближнего Востока встанет. Привет рыжему с большим ртом.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +6
        Вчера, 20:44
        Silver99 hi ,гораздо важнее причём прям ГОРАЗДО когда Россия перекроет порты Черного моря находящиеся на данный момент под Украиной.
        1. Silver99 Звание
          Silver99
          +4
          Вчера, 20:51
          Ропот 55, hi так уже пятый год вся страна в недоумении, даже Иран уже в открытую призывает Россию размазать это бандеровское гнездо, нам постоянно говорили Крым это не потопляемый авианосец, простреливается ВСЁ Черное море, в Ильичевске терминал НПЗ работает до сих пор, у нас же везде зарубежные "партнеры" владельцы мостов и НПЗ на Украине.
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            -1
            Вчера, 21:22
            Silver99,позвольте ответить классикой.
            Кто виноват из них, кто прав, — судить не нам; Да только воз и ныне там.
        2. paul3390 Звание
          paul3390
          +3
          Вчера, 20:57
          Мне кажется - ещё важнее станет когда Россия наконец-то прекратит продавать стратегическое сырьё своим лютым врагам....
          1. bayard Звание
            bayard
            0
            Сегодня, 00:48
            Это недопустимо , РФ - надёжный поставщик !
            Посмотрите куда идёт СПГ с арктических месторождений . И кто настоящий акционер этой компании компании . А ведь хотели перенаправить всё на азиатские рынки ... но нам стали взрывать газовозы . А ВМФ то деффективные не построили , защищать своё морское судоходство нечем .
    2. кокосов тима Звание
      кокосов тима
      +1
      Вчера, 20:39
      «Туда — сюда — обратно, тебе и мне приятно» — качели, однако.
  2. PASus Звание
    PASus
    +1
    Вчера, 20:32
    "Нас это вполне устраивает" (с)
    Спектакль всё интереснее и интереснее...
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Вчера, 20:42
      PASus hi ,если вы про цены на нефть?
      Несмотря на высокие цены, нефтегазовые доходы РФ в первом полугодии снизились
      Статья от 9 июля.
  3. кредо Звание
    кредо
    -1
    Вчера, 20:36
    Иран полностью перекрыл Ормузский пролив, танкеры с нефтью, находящиеся в Персидском заливе, не могут пройти ни по одному из ранее объявленных коридоров...

    Не загадываю чем закончится это противостояние заморского крокодила, его ручных заливных гиен и средиземноморского шакала, но иранский лев заслуживает уважения и является хорошим примером для всех пресмыкающихся и заторможенных, кто решил как крыса пересидеть в норе, в надежде что крокодил смилуется над ними, когда увидит их слёзы и гибкие приседания перед ним. angry
    1. doker79 Звание
      doker79
      +1
      Вчера, 20:37
      Вообще ничего не понял из ваших иносказаний
      1. Ivanhoe Звание
        Ivanhoe
        0
        Вчера, 20:45
        "Учись, студент!"
      2. кредо Звание
        кредо
        -2
        Вчера, 20:49
        Вообще ничего не понял из ваших иносказаний

        Мудрость великих персидских философов и учёных (таких как Абу Али ибн Сина, Омар Хайям, Шихаб ад-Дин Сухраварди, Садр ад-Дин аш-Ширази, Абу Исмаил Абдаллах Ансари, Аль-Бируни и других) пусть живёт во веки веков и освещает светом знаний головы современных потомков. hi
  4. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +1
    Вчера, 20:41
    Не получилось у Трампа запудрить мозги Ирану "духом Пакистана".
  5. old64 Звание
    old64
    0
    Вчера, 20:44
    Цены на нефть пошли вверх, только США методично и планомерно отодвигает нас от этой "кормушки".
  6. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 00:18
    Москва прекратила поставку дизтоплива на экспорт,
    Ну да, было такое заявление...Продажа ДТ врагу пока приостановлена. Ничего не понимаю!!! Война, а с врагами идет торговля...
  7. Mathurin Nankap Звание
    Mathurin Nankap
    0
    Сегодня, 00:26
    Est-ce une surprise ? Ça fait des décennies que les perses préviennent qu'en cas de conflit, ils fermerait Hormuz mais l'hubris occidental les a pris de haut et feignent la surprise aujourd'hui. Ce conflit nous montre que le roi est nu.