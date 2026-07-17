Трамп готов к дальнейшей эскалации конфликта с Ираном, но решение пока не принял

Трамп, по всей видимости, готов к эскалации войны, чтобы нанести Ирану достаточный ущерб и вынудить иранское руководство открыть Ормузский пролив и принять требования Трампа по ядерной программе.

США рассматривают несколько вариантов продолжения ударов по Ирану, Трамп намерен принудить руководство исламской республики к принятию американских требований. Вариант с остановкой боевых действий на данный момент не актуален.Пентагон готовится отправить в Израиль дополнительно несколько десятков самолетов-заправщиков к уже находящимся там на фоне возможного расширения военной операции против Ирана. На этой неделе Трамп провел совещание с военными и советниками в Ситуационной комнате, где ему было представлено несколько вариантов продолжения конфликта с Ираном.Военные аналитики предлагают нанесение ударов по иранской энергетической инфраструктуре, включая электростанции, новые удары по ядерным объектам, чтобы исключить доступ Тегерана к обогащенному урану, а также атаки на строящийся подземный объект в районе горы Пикэкс. Трамп пока не принял окончательного решения, но склоняется к эскалации конфликта.Как предполагается, свое решение президент США озвучит уже в ближайшие дни. Если будет принято решение о продолжении ударов по Ирану, то с большой долей вероятности к ним присоединится и Израиль. В Тель-Авиве готовы атаковать Иран хоть прямо сейчас, но ждут разрешения от США.