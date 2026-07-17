Трамп готов к дальнейшей эскалации конфликта с Ираном, но решение пока не принял

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Трамп готов к дальнейшей эскалации конфликта с Ираном, но решение пока не принял

США рассматривают несколько вариантов продолжения ударов по Ирану, Трамп намерен принудить руководство исламской республики к принятию американских требований. Вариант с остановкой боевых действий на данный момент не актуален.

Пентагон готовится отправить в Израиль дополнительно несколько десятков самолетов-заправщиков к уже находящимся там на фоне возможного расширения военной операции против Ирана. На этой неделе Трамп провел совещание с военными и советниками в Ситуационной комнате, где ему было представлено несколько вариантов продолжения конфликта с Ираном.



Военные аналитики предлагают нанесение ударов по иранской энергетической инфраструктуре, включая электростанции, новые удары по ядерным объектам, чтобы исключить доступ Тегерана к обогащенному урану, а также атаки на строящийся подземный объект в районе горы Пикэкс. Трамп пока не принял окончательного решения, но склоняется к эскалации конфликта.

Трамп, по всей видимости, готов к эскалации войны, чтобы нанести Ирану достаточный ущерб и вынудить иранское руководство открыть Ормузский пролив и принять требования Трампа по ядерной программе.

Как предполагается, свое решение президент США озвучит уже в ближайшие дни. Если будет принято решение о продолжении ударов по Ирану, то с большой долей вероятности к ним присоединится и Израиль. В Тель-Авиве готовы атаковать Иран хоть прямо сейчас, но ждут разрешения от США.
10 комментариев
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  1. knn54 Звание
    knn54
    0
    Вчера, 21:04
    -но ждут разрешения от США.
    Сами не рискнут.
    1. bayard Звание
      bayard
      0
      Сегодня, 00:40
      Трамп ? Он просто делает что хочет , а хочет он чтоб нефть Залива исчезла с рынка . Зачем ему разрешение Сената ? У него не война , а переговоры с Ираном другими методами . Иран - это повод . Война - инструмент . Двухсторонняя пробка в Заливе - цель .
  2. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +2
    Вчера, 21:07
    Боженька,пусть у Ирана будет хоть не большая ядреная бомба,и пусть она рванет если не в США то хотя бы в Израиле.Аминь.
  3. Грац Звание
    Грац
    +1
    Вчера, 21:08
    Россия должна помочь Ирану разведданными и наведением на американские военные и экономические объекты в регионе.
    1. taiga2018 Звание
      taiga2018
      +4
      Вчера, 21:18
      Цитата: Грац
      Россия должна помочь Ирану разведданными и наведением на американские военные и экономические объекты в регионе.

      В Кремле лишний раз чихнуть боятся в сторону США, а вы говорите "помочь Ирану".
      1. maximaniak Звание
        maximaniak
        +1
        Вчера, 21:56
        Самолёт наш специальный туда летал недавно... Может всё-таки чихнут?
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        -2
        Вчера, 22:39
        Цитата: taiga2018
        В Кремле лишний раз чихнуть боятся в сторону США, а вы говорите "помочь Ирану".

        Вы в этом абсолютно уверены? smile
        В начале года западные аналитики потирали руки: иранская дроновая программа, казалось, получила серьезный удар. По оценкам американских военных, Тегеран потерял больше половины своего парка ударных беспилотников в ходе столкновений. Прогнозы звучали осторожно-оптимистично: восстановление займёт не один год, производственные мощности ограничены, санкционная петля затягивается.

        Все это оказалось желаемым вместо действительного. Иранские склады пополняются с темпом, который не укладывается в прежние расчеты. По данным, которые американские чиновники передали журналистам The New York Times, Россия методично поставляет Ирану то, что необходимо для сборки ударных беспилотников: двигатели, навигационные блоки, компоненты систем управления. Маршрут — через Каспийское море.

        Французский исследователь иранско-российских отношений Николь Граевски из парижского Sciences Po сформулировала это предельно точно:
        «Если вы думаете об идеальном месте для обхода санкций и военных поставок, то это Каспийское море».

        Показательно, что иранская сторона даже не скрывает масштаб торговой активности. Официальные лица Тегерана открыто говорят о четырех иранских портах на Каспии, работающих в круглосуточном режиме. Официальная версия грузов — зерно, подсолнечное масло, кукуруза, комбикорм. Что идет в трюмах тех судов, что выключают маяки, — это уже совсем другой разговор.

        Глава компании «РусИранЭкспо» Александр Шаров не скрывал оптимизма, заявив публично, что грузооборот через Каспий в 2026 году может удвоиться. Цифра примечательная. Особенно если вспомнить, что речь идет только о той части потока, о которой говорят вслух.

        RuNews24.ru
  4. Сергей Новиков_3 Звание
    Сергей Новиков_3
    0
    Вчера, 23:33
    Фото очень характерное. Там человеческого уже в нем не осталось, в общем-то, ничего.. Уже ближе к насекомым (но не животным)
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 00:05
    Трамп очень удачно слетал в Анкоридж к Путину wassat и не менее удачно слетал в Пекин к Си Цзиньпину.Итог у Трампа - не кому позвонить как на чемпионате мира по футболу и назначить себя победителем.Разве что позвонить Гутерешу .Трамп на развилке - трупы американцев ,похоронят на выборах республиканцев если дальше продолжать с Ираном воевать.На дистанционную войну Иран умело огрызается пока ..
  6. Mathurin Nankap Звание
    Mathurin Nankap
    0
    Сегодня, 00:22
    L'Iran n'a que faire des réflexions de Trump et sa situation room. Ils savent ce que eux ils ont à faire et le font méthodiquement. Trump devrait plutôt réfléchir à pourquoi ses prédécesseurs n'ont pas tenté l'aventure même à l'époque où ils entrenaient l'OTAN derrière eux. Je me rappelle que durant la 2eme guerre du golfe, les Iraniens ont attrapé des soldats "anglais" qui s'étaient "égarés" sur le Châtel Arab sans oublier les soldats yankees que les usa ont récupérés moyennant finance. Retenez surtout que les perses disent ce qu'ils font et font ce qu'ils disent.