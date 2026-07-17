«Ближневосточное Вишнёвое»: Иран уничтожил склад боеприпасов к ПВО США в Ираке
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Иранские войска нанесли новую серию ударов по объектам на территории стран Ближнего Востока в ответ на американские бомбардировки своей территории. Одна из целей - крупнейший на территории Ирака склад боеприпасов американской армии. Попадание по складу привело к волне вторичных детонаций, что в свою очередь стало причиной возникновения нескольких очагов пожаров на расстоянии сотен метров друг от друга.
Одним из результатов детонации на складах в Иракском Курдистане стал блэкаут в нескольких районах - в связи с тем, что повреждения получили как ЛЭП, так и их опоры.
Уничтожение склада боеприпасов на севере Ирака вполне можно назвать «ближневосточным Вишнёвым». Масштаб значительно меньше, но оба случае объединяет то, что на воздух взлетали боеприпасы американского производства, включая ЗУР к ПВО.
Одновременно с этим иранское телевидение сообщает о том, что в результате удара по военному объекту был уничтожен ЗРК Patriot вооружённых сил США, который, собственно, базу и прикрывал.
Поражённая иранскими беспилотными летательными аппаратами база находилась в предместье Эрбиля - административного центра Иракского Курдистана.
Напомним, что ранее Трамп заявил о своих раздумьях по поводу того, бить ли по Ирану дальше или снова свернуть операцию «на время».
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