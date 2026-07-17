«Ближневосточное Вишнёвое»: Иран уничтожил склад боеприпасов к ПВО США в Ираке

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«Ближневосточное Вишнёвое»: Иран уничтожил склад боеприпасов к ПВО США в Ираке

Иранские войска нанесли новую серию ударов по объектам на территории стран Ближнего Востока в ответ на американские бомбардировки своей территории. Одна из целей - крупнейший на территории Ирака склад боеприпасов американской армии. Попадание по складу привело к волне вторичных детонаций, что в свою очередь стало причиной возникновения нескольких очагов пожаров на расстоянии сотен метров друг от друга.

Одним из результатов детонации на складах в Иракском Курдистане стал блэкаут в нескольких районах - в связи с тем, что повреждения получили как ЛЭП, так и их опоры.



Уничтожение склада боеприпасов на севере Ирака вполне можно назвать «ближневосточным Вишнёвым». Масштаб значительно меньше, но оба случае объединяет то, что на воздух взлетали боеприпасы американского производства, включая ЗУР к ПВО.

Одновременно с этим иранское телевидение сообщает о том, что в результате удара по военному объекту был уничтожен ЗРК Patriot вооружённых сил США, который, собственно, базу и прикрывал.

Поражённая иранскими беспилотными летательными аппаратами база находилась в предместье Эрбиля - административного центра Иракского Курдистана.

Напомним, что ранее Трамп заявил о своих раздумьях по поводу того, бить ли по Ирану дальше или снова свернуть операцию «на время».
33 комментария
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +14
    Вчера, 21:19
    Если всё так ,то очень хорошая новость, особенно про ПВО.
    1. кредо Звание
      кредо
      +7
      Вчера, 21:36
      Иранцы учатся у нас, мы - у них. Международный обмен опытом в деле. drinks
      1. g_ae Звание
        g_ae
        +6
        Вчера, 21:49
        Эт точно. Иранцы учатся как НЕ надо делать.
        1. Ясная Звание
          Ясная
          +5
          Вчера, 22:41
          Цитата: g_ae
          Эт точно. Иранцы учатся как НЕ надо делать.

          Неужели МИД Ирана и их пресс-секретари не знают слов: озабоченность, тревога, беспокойство, опасение, опечаленность, волнение, озадаченность, напряжение, тревожность, анксиозность в конце концов lol
      2. Vauxhall Звание
        Vauxhall
        -5
        Вчера, 22:27
        Цитата: кредо
        Иранцы учатся у нас, мы - у них. Международный обмен опытом в деле. drinks

        Чему персы могут научиться от кремлевских терпил?
        1. bayard Звание
          bayard
          +4
          Сегодня, 00:35
          У Армии могут . На нашей войне сейчас все учатся .
    2. Silver99 Звание
      Silver99
      +16
      Вчера, 21:53
      Заметьте Иран без всякой оглядки на 5-ю статью НАТО отоваривает главного бенифициара блока, и никто, повторяю никто не дернулся. Достойны уважения.
      1. Starover_Z Звание
        Starover_Z
        +1
        Сегодня, 00:12
        Цитата: Silver99
        Заметьте Иран без всякой оглядки на 5-ю статью НАТО отоваривает главного бенифициара блока, и никто, повторяю никто не дернулся. Достойны уважения.

        Да, интересненько. Хотя Трампила призывал их помочь ему в заливе, но ГейРопа не захотела рисковать. А тут самим встревать в боевые действия ? А вдруг Иран и по Европе ударит, а у них нет от него ПРО - не достроили кажется ?
      2. Николай А. Шадов Звание
        Николай А. Шадов
        +1
        Сегодня, 01:16
        Замечаем) Но есть нюансы. В частности - у нас нет Ормузского пролива, который, как утверждают светлые головы, лучше любой ядерной бомбы.. Зато есть Калининградская область, которую при большом желании можно превратить во второй Ленинград. И города Причерноморья и Приазовья, морскому снабжению которых уже достается. А еще у Ирана нет протяженной сухопутной границы с США или Израилем (а также их союзниками в регионе), что сильно затрудняет проведение масштабных операций против него со стороны указанных стран, А "никто не дернулся" по ряду причин, одна из которых - на кой черт евросадоводам чужая война (где они получат кучу издержек при минимуме потенциальных выгод), да еще и в преддверии большой заварухи против нас.
    3. marchcat Звание
      marchcat
      0
      Вчера, 22:35
      Перенимать опыт ещё ни кто не запрещал. good
      1. Теренин Звание
        Теренин
        0
        Вчера, 22:50
        Цитата: marchcat
        Перенимать опыт ещё ни кто не запрещал. good

        Так и США по мостам в Иране бьют наотмаш и эффективно, как будто не читали заключения наших специалистов по Украине, что это невозможно. stop
  2. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +4
    Вчера, 21:20
    Неужели у Ирана нет возможности заслать своих диверсантов на территорию США и устроить там второе "11 сентября".
    1. topol717 Звание
      topol717
      +12
      Вчера, 21:37
      Цитата: taiga2018
      Неужели у Ирана нет возможности заслать своих диверсантов на территорию США и устроить там второе "11 сентября".
      Иран не террористы. Да и цели взорвать США у них нет. Цель убрать базы США из соседних государств.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +1
        Вчера, 21:56
        Цитата: topol717
        Иран не террористы. Да и цели взорвать США у них нет. Цель убрать базы США из соседних государств.

        И урезать амбиции Израиля - пусть знает, что на него есть управа, если будет продолжать свою нынешнюю политику.
        1. Mathurin Nankap Звание
          Mathurin Nankap
          -1
          Сегодня, 00:07
          Ils s'en occuperont une fois qu'ils auront finit avec le papa. Israël n'a jamais attaqué L'Iran sans être sûr de la participation de Papa. D'ailleurs L'Iran a envoyé un message très clair au Jihadiste syrien qu'il aura le salaire qu'il mérite s'il tentait de s'approcher du Hezbollah. Les différents acteurs dont les Houthis sont prêts pour l'ultime confrontation sans oublier le Hezbollah irakien. Téhéran montre les dents et rappelle qu'il ne faut pas confondre retenue et faiblesse. Je crois et j'ai toujours cru en eux. Ils me font panser à la résilience du ratel. Force à vous les hommes fiers.
    2. PN Звание
      PN
      +8
      Вчера, 21:44
      11 сентября не надо, а вот Пёрл Харбор очень даже стоит.
      1. Варяжко Звание
        Варяжко
        +3
        Вчера, 22:19
        С языка сняли. Удары по чувстительным точкам экономики и ВПК: энергетика, нефтеперерабатывающие заводы, точки логистики, заводы по создания микрочипов и композитных материалов, заводы электробатарей(от машин до беспилотников), двигатели для беспилотников и ракет пво, заводы по система связи и навигации.
    3. Не_боец Звание
      Не_боец
      +2
      Вчера, 21:45
      Вы про падение ВТЦ? А кто сказал что это сделали те кого в этом обвинили?
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +10
    Вчера, 21:21
    Мы здесь не причём у Ирана есть один разведовательный спутник ,он очень многофункциональный. Ирану нас рать на американские РЭБ . bullyИ американские Пэтриоты . laughing
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Вчера, 21:24
      tralflot1832 hi , возможно что этот"Патриот" не такой уж и "Патриот" как его расписывали? Впрочем как и любой комплекс ПВО.
    2. KCA Звание
      KCA
      +1
      Вчера, 22:52
      Один, всё-так, мало, полосу небольшую захватывает, полетает над точкой раз в полтора часа
  4. К-50 Звание
    К-50
    +2
    Вчера, 21:35
    Иранские войска нанесли новую серию ударов по объектам на территории стран Ближнего Востока в ответ на американские бомбардировки своей территории. Одна из целей - крупнейший на территории Ирака склад боеприпасов американской армии. Попадание по складу привело к волне вторичных детонаций. Поражённая иранскими беспилотными летательными аппаратами база находилась в предместье Эрбиля - административного центра Иракского Курдистана.

    Так вот кто "научил" скакуасов боеприпасы хранить рядом с жилыми застройками. what lol
  5. Ныробский Звание
    Ныробский
    +9
    Вчера, 21:38
    Ну красавцы же! good
    Что тут ещё можно сказать? request
  6. Комментарий был удален.
  7. Podvodnik Звание
    Podvodnik
    0
    Вчера, 23:09
    Эх, помню на стадионе после гола тысячи глоток орали:"МА-ЛАД-ЦЫ!"
    Ничего более на ум не приходит.
    Молодцы!
  8. Nord11 Звание
    Nord11
    +1
    Вчера, 23:42
    Трампушка, а зачем бить по многократно уже стёртому с лица земли противнику? Или мы твои победные реляции не так поняли?
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      +1
      Сегодня, 00:14
      Nord11
      (Cергей)
      +1
      Вчера, 23:42
      Новый
      Трампушка, а зачем бить по многократно уже стёртому с лица земли противнику? Или мы твои победные реляции не так поняли?
      А чего уж тут не понять? он,трамп, уже восемь войн закончил. С его слов конечно же. А Иран так он на третий день объявил повергнутым и побежденным wink
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Вчера, 23:51
    Цитата: Silver99
    Заметьте Иран без всякой оглядки на 5-ю статью НАТО отоваривает главного бенифициара блока, и никто, повторяю никто не дернулся. Достойны уважения.

    НАТО уже ясно сказало : Трамп ,война с Ираном это не наша война " второй фронт мы не потянем " ,наша война это Украина .Трамп - Украина это не моя война ,это война Байдена .Так и сруть друг другу под дверь .А Иран этим пользуется .
    1. Mathurin Nankap Звание
      Mathurin Nankap
      -1
      Сегодня, 00:11
      L'Iran s'en fiche que ce soit la guerre de Bush, Trump, Lindsay Graham, Aipac, Epstein ou autres. Ce sont des Yankees qui les emmerdent depuis plus de 4 décennies, point barre.
  10. BABAY22 Звание
    BABAY22
    +3
    Сегодня, 00:01
    Иран уничтожил склад боеприпасов к ПВО США

    А что?! Так можно было? Удивились в ГШ ВС РФ....
  11. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 00:11
    Масштаб значительно меньше, но оба случае объединяет то, что на воздух взлетали боеприпасы американского производства, включая ЗУР к ПВО.
    Самонадеянные мерикатосы... Ну, это к лучшему. Будет за що репу чесать, та думку гадать. laughing
  12. Eugene Zaboy Звание
    Eugene Zaboy
    0
    Сегодня, 00:26
    Уничтожение склада боеприпасов на севере Ирака вполне можно назвать «ближневосточным Вишнёвым». Масштаб значительно меньше, но оба случае объединяет то, что на воздух взлетали боеприпасы американского производства, включая ЗУР к ПВО.


    Так потихоньку, одну за другой, могут и все базы США вынести. С другой стороны, по Ирану также наносятся удары и будет ли чем бить по американским базам неизвестно. Американский флот и авиация чувствуют себя довольно свободно и видимо у Ирана недостаточно возможностей для нанесения ударов по движущимся целям. Одних ракет для современной войны недостаточно.
  13. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 00:39
    Цитата: Mathurin Nankap
    Ce sont des Yankees qui les emmerdent depuis plus de 4 décennies, point barre.

    Иран готовится к этой войне 40 лет ,уходя под землю . hi
  14. Lynx2000 Звание
    Lynx2000
    +1
    Сегодня, 00:56
    Цитата: Silver99
    Заметьте Иран без всякой оглядки на 5-ю статью НАТО отоваривает главного бенифициара блока, и никто, повторяю никто не дернулся. Достойны уважения.

    Европе сЦыкотно вступаться за "гегемона" задействуя пресловутую 5 статью Устава НАТЫ, тем более, что юридически можно отмазаться о применении этой нормы, ведь Иран же не нападал на территорию Североамериканских штатов, ну и что - что янки'з базы это их амерская территория, зато может Брюсселю достаться.