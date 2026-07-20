Война по метрике: где кончается «цифровая» модель
В украинском оборонном кластере Brave1 работает закрытый маркетплейс, где подразделения расплачиваются за технику баллами. Заработать их можно на подтверждённых поражениях: пехотинец противника даёт 6 баллов, подбитый танк — 20, полностью уничтоженный — 40. На накопленное подразделение заказывает нужное: ударные БПЛА, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), наземные робототехнические комплексы (НРТК). Тяжёлый дрон типа Vampire «стоит» в этой системе около 43 баллов, почти столько же, во сколько система оценивает один уничтоженный танк. За 2026 год оборот по е-баллам достиг 14 млрд гривен, через маркетплейс заказано свыше полумиллиона изделий.
С точки зрения снабжения это красивое решение, ведь результат на передовой напрямую связан с поставкой, без бюрократической паузы. Но за этой механикой прячется целая философия войны — управлять ею как складом, по цифрам отгрузки. И у такого подхода есть структурный предел. Полугодовой эксперимент с гражданским технократом во главе оборонного ведомства этот предел наглядно проявил. К нему мы ещё вернёмся, а пока разберём, где вообще проходит граница «цифровой» войны.
Технократ во главе войны: ставка на множитель силы
В январе 2026 года ведомство, отвечающее за снабжение, мобилизацию и оборонный заказ воюющей страны, возглавил Михаил Фёдоров, человек, чьё имя связывали с приложением «Дія», цифровыми сервисами и программой «Армия дронов». Его переход из «цифрового» блока правительства на оборону подавали как усиление технологической составляющей армии, логичное продолжение курса на цифровизацию.
За назначением стояла понятная ставка. Украина уступает России по населению, промышленной базе и способности выдерживать затяжную войну. В такой ситуации тянет искать что-то, что позволит малыми силами делать работу большой армии. Рычаг, коэффициент, множитель — то, что на военном языке зовут «множителем силы» (force multiplier). Лучше всего на эту роль просились технологии: дроны, программное управление, цифровые платформы координации. Назначение Фёдорова стало прямым выражением этой логики.
Модель управления, которую он принёс, строилась на привычных для цифрового менеджмента опорах. Всё, что поддаётся счёту, надо оцифровать. Исполнителям следует выставить показатели эффективности, а стимулы завязать на цифру результата. Языком управления войной становился KPI, ключевой показатель эффективности. Маркетплейс Brave1 с его тарифной сеткой баллов — самое зримое воплощение этого языка.
Боль тыла и политический результат — не одно и то же
Летом 2026-го дальнобойные удары по глубокому тылу стали обыденностью сводок. Перебои с топливом и очереди на заправках, осложнённая логистика Крыма и новых территорий, поражённые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) — всё это измеримый ущерб, недооценивать который нельзя. Возникают реальные расходы: ремонт, перераспределение ресурсов, усиление ПВО и охраны критических объектов.
Но стратегический вопрос не в том, можно ли нанести боль. Он в том, превращается ли эта боль в политическое действие, а вот с этим куда сложнее. Предположение, что серия ударов по тылу автоматически ведёт к обвалу управляемости, массовому недовольству и смене курса, почти всегда оказывается слишком оптимистичным.
Причина проста: государство и общество не работают как механизм с одной кнопкой. Даже серьёзные неудобства не ведут к перелому, пока сохраняются три вещи — управляемость системы, ощущение внешней угрозы и способность власти объяснять происходящее так, чтобы ей верили. Тыл держится не только на физической инфраструктуре, но и на привычке населения приспосабливаться, на резервах, на административном принуждении. Чаще всего удары по тылу тыл не разваливают, а просто злят людей. Паники нет, есть привыкание.
Если так, то на что вообще ставит модель, где ударам по тылу отводят решающую роль?
Ставка на то, что не контролируешь
Логику «цифровой» войны, если развернуть её до конца, можно описать так. Армия удерживает периметр, не давая фронту обвалиться. Решающий эффект должны дать технологии — массовые дроны, цифровая разведка, информационное давление — и расчёт на то, что противник надломится изнутри. Войска здесь превращаются во вспомогательный элемент при цифровой надстройке.
На бумаге стройно. Но такая модель держится на условиях, которых атакующая сторона не обеспечивает. Нужна внутренняя нестабильность такого масштаба, при которой удары по тылу станут катализатором, а не просто раздражителем. Нужен раскол элит и утрата доверия к верховной власти. Нужна медиасреда, где каждый поражённый НПЗ читается как аргумент против войны, а не за сплочение вокруг флага. И желательно, чтобы внешние игроки подталкивали эти процессы.
Загвоздка в том, что сработать элементы должны одновременно. Стоит отсутствовать хотя бы одному, и модель теряет смысл: технология работает, объекты горят, а ожидаемого политического сдвига нет. Модель обещает обвал воли, а получает адаптацию и ужесточение контроля. Надежда на то, что противник рухнет под тяжестью собственного дискомфорта, — это не стратегия, а ставка на редкое совпадение обстоятельств.
Особенно наглядно хрупкость этой ставки видна там, где успех пытаются измерить.
Сорок баллов за танк: когда метрика подменяет цель
Вернёмся к тарифной сетке е-баллов: 6 за пехотинца, 20 за подбитый танк, 40 за уничтоженный. За Vampire дают примерно 43 балла. Тяжёлый дрон в этой экономике почти равен по «цене» одному уничтоженному танку: сжёг один танк, считай, отработал стоимость машины. Получается своеобразный обменный курс войны, при котором результат оцифрован, привязан к тарифу и виден в реальном времени. Снабженцу такое в радость. Стратега должно бы напрячь.
Когда война описывается через число поражённых целей, проценты успешных ударов и эффектные видео объективного контроля, возникает иллюзия управляемости: цифры растут, значит, всё идёт по плану. Вот только рост метрики и приближение к цели войны — совсем не одно и то же.
Здесь уместна историческая параллель. В годы Вьетнамской войны Пентагон под руководством Роберта Макнамары, бывшего главы компании Ford, пришедшего в военное ведомство с верой в статистику и математические модели, всё чаще мерил эффективность количественными индикаторами, прежде всего через body count, счёт убитых противников. Считали нередко расчётно: по расходу боеприпасов выводили усреднённое число потерь врага. Метрика росла, отчёты выглядели убедительно, а стратегическая ситуация ухудшалась. Война подменялась управлением показателями, и в итоге США, сохраняя высокий «счёт», потеряли инициативу и ушли.
Границу аналогии стоит обозначить честно, различий тут несколько. У Макнамары был один централизованный показатель, спускаемый из Вашингтона, тогда как в украинской системе счёт распределён, его ведут сами операторы через платформу. Верификация тоже строже: поражение подтверждается видео и данными объективного контроля, а не выводится из расхода снарядов. Наконец, разнятся ставки. Для США Вьетнам был периферийной войной, для Украины речь идёт о выживании. И это работает не против аналогии, а на неё: чем выше ставки, тем сильнее соблазн отчитаться быстрым, видимым успехом и тем дороже обходится подмена реальной картины красивой цифрой.
Ловушка ровно та же, что у Макнамары: где успех определяется тем, что легче всего измерить, командир начинает оптимизировать таблицу вместо задачи. Цифровая инфраструктура, живущая по собственным показателям, перестаёт быть инструментом стратегии и превращается в новую бюрократию — с дашбордами вместо папок, но такую же самодовольную.
Есть у этого и прямое последствие, уже на земле.
Гонка за фрагами и раскол командования
Поставьте себя на место оператора дрона, которому баллы начисляют за подтверждённую цель. Есть цель важная, но невзрачная: пулемётная точка, которая прижала свою пехоту, а на видео её поражение почти не читается. И есть цель «зачётная»: техника в стороне от боя, удар по которой даст яркий кадр и понятный результат. Если система платит за подтверждённое попадание, выбор смещается ко второй. Оператор действует разумно, просто мотивация толкает его именно туда.
Так рождается гонка за фрагами, где целью становится личный зачёт, а не замысел командира и не стык с соседями. Это опаснее, чем кажется. Фраг не равен операционному результату: можно уничтожить дорогую цель и никак не изменить ход боя. Система поощряет мышление проектами, и каждый элемент войны начинает жить отдельно, со своей отчётностью. А если личный рейтинг весит больше приказа, страдает координация. Косвенный признак — диспропорция: тактических дронов у украинской стороны кратно больше, а отдача на фронте не растёт соразмерно их числу. Причин у этого несколько, но раздробленность усилий — одна из них: активность отдельных исполнителей повышается, а единый замысел размывается.
Этот же перекос — приоритет личного зачёта над общим замыслом — воспроизводится и на верхнем уровне управления. Цифровая модель дробит армию на сеть полунезависимых проектов: каждый продвигает свой дрон, свою тактику, свою систему стимулов, а центр всё больше похож на распорядителя ресурсов, чем на штаб. Оперативное командование устроено иначе, оно строится на единстве замысла, подчинении частного общему, ответственности за исход операции, а не за личный счёт. Именно на этой линии, судя по всему, и разошлись Фёдоров и главком Александр Сырский: столкнулись две логики — управление через показатели и управление через замысел. Детали спора закрыты, но сам его характер далёк от личной склоки: две логики просто плохо уживаются в одном ведомстве.
Предел цифровой надстройки
15 июля 2026 года Фёдоров ушёл в отставку, проработав ровно полгода; обязанности министра временно перешли к исполняющему обязанности Евгению Хмаре. Отставка подвела под экспериментом черту, и её удобно рассматривать как итог. Цифровая компонента за это время не ослабла: удары по российскому тылу продолжались, потери от дронов на фронте оставались чувствительными, «дроновая война» держалась в западной повестке. Модель работала так, как задумывалась. Но ни одна политическая цель ближе не стала. Российская экономика перестроила логистику топлива и усилила прикрытие объектов, а население в целом сохранило поддержку продолжения кампании.
Предел заложен в самой конструкции ставки. Цифровая модель рассчитана на то, что противник окажется внутренне слабее, чем он есть: что удары по тылу вызовут социальный взрыв, что информационное давление расколет элиты, что усталость Запада наступит раньше, чем сломается Россия. Каждое из этих условий лежит вне контроля того, кто модель строит. Раз они не сбылись, тактический эффект так и остался тактическим. Дроны не занимают территорию, это по-прежнему делает пехота. Удары по тылу вредят, но не ломают политическую волю, если институты устойчивы. Медийный эффект работает ровно до тех пор, пока Запад готов за него платить.
Технология вообще лишь усиливает то, что уже есть, — армию, промышленность, тыл. Но именно по этой базе Украина уступает, и умножать «цифровому превосходству» оказалось почти нечего. Ставка делалась на прорыв, а обернулась полугодовым сроком министра и его уходом в ссоре с собственным главкомом. Саму модель это, впрочем, не отменяет: беспилотное направление, платформы координации и система е-баллов уже вросли в ВСУ и никуда не денутся со сменой фамилии на двери кабинета.
За полгода выяснилась банальная вещь: цифрой войну можно описать. Выиграть нельзя. Главная беда цифровой модели в том, что она подменяет замысел отчётностью. Сорок баллов за танк — честная бухгалтерия. Только победа в этой бухгалтерии не значится ни одной строкой.
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