«Вынос» морской логистики: атакованы цели в Черноморске, Одессе, Николаеве

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«Вынос» морской логистики: атакованы цели в Черноморске, Одессе, Николаеве

Российские войска нанесли новые удары по целям на подконтрольных киевскому режиму территориях. Поступают сообщения о продолжающемся «выносе» логистики противника в портах на Чёрном море. Несколько волн ударов реактивными дронами «Герань-4» зафиксировано в порту Черноморск (переименованный Ильичёвск). Атакованы погрузочно-разгрузочные кластера, складские помещения и другие объекты, используемые при перевалке военных грузов.

Под удар попало используемое в интересах киевского режима грузовое судно под флагом Маршалловых островов. На нём вспыхнул пожар.

Несколько прилётов было минувшим вечером и в ночное время суток по Днепропетровску. Враг традиционно заявляет об атаках на гражданские объекты, конечно же, не решаясь рассказать о том, как именно эти объекты используются. Например, объекты программы ООН в Днепропетровске противник использует для размещения там военного имущества, считая, что вывеска «ООН» должна его оберегать.

В Запорожской области – удары с применением ФАБ с УМПК. Сообщается, что со вчерашнего вечера по объектам в областном центре ударили как минимум 6-ю авиабомбами с модулями планирования и коррекции. Поражены цеха промышленных объектов и пункты размещения личного состава и военного имущества противника.

Атаковали «Герани» объекты в Николаевской, Харьковской и Сумской областях. Также новая серия прилётов в районе Одесского морского порта.
17 комментариев
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  1. AllX_VahhaB Звание
    AllX_VahhaB
    +6
    Сегодня, 06:49
    Поступают сообщения о продолжающемся «выносе» логистики противника в портах на Чёрном море. Несколько волн ударов реактивными дронами «Герань-4» зафиксировано в порту Черноморск (переименованный Ильичёвск). Атакованы погрузочно-разгрузочные кластера, складские помещения и другие объекты, используемые при перевалке военных грузов.

    Это всё конечно хорошо и "картинку" правильную создаёт в сознании обывателя... Но вот если взять сухие цифры... То за первое полугодие объём грузооборота украинских портов возрос до 42.2 млн. тонн грузов, превысив прошлогодние показатели за тот же период. То есть эксплуатационные возможности украинских портов продолжают расти. И это не смотря на заявления о серьёзных повреждениях инфраструктуры из-за ударов наших войск...
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      -1
      Сегодня, 07:28
      Под удар попало используемое в интересах киевского режима грузовое судно под флагом Маршалловых островов. На нём вспыхнул пожар

      Почему оно ( судно) не утонуло?
      1. Правдодел Звание
        Правдодел
        +4
        Сегодня, 07:32
        Почему оно ( судно) не утонуло?

        Маломощными зарядами бьют. Эти плавучие утюги достаточно прочные. А пожары потушат. Чтобы утонуло, нужно серьезной ракетой ударить, торпедой или подорвать на мине. Вот тогда точно есть шанс, что утюг утонет.
        1. ваш вср 66-67 Звание
          ваш вср 66-67
          0
          Сегодня, 07:43
          Цитата: Правдодел
          Маломощными зарядами бьют.

          Вы не поняли моего сарказма?!
          1. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
            Дмитрий Михайлович Серегин
            +2
            Сегодня, 07:50
            Конечно поняли. сарказм - весчь хорошая... Вот только на все его не хватает.)))
        2. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
          Дмитрий Михайлович Серегин
          +4
          Сегодня, 07:46
          Все верно. Но чтобы расхреначить портовую инфраструктуру нужен либо тактический ядерный заряд, либо ковровая бомбардировка. В тротиловом эквиваленте одно и то же. Несколько тысяч тонн.
      2. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 08:50
        Цитата: ваш вср 66-67
        Почему оно ( судно) не утонуло?

        "Герань" судно не утопит, только создаст пожар и повреждения, а чтобы утопить, нужно нанести удар прямо в МКО, для этого нужны другие боеприпасы.
    2. Капитан Пушкин Звание
      Капитан Пушкин
      +2
      Сегодня, 07:38
      Цитата: AllX_VahhaB
      за первое полугодие объём грузооборота украинских портов возрос до 42.2 млн. тонн

      Количество ударов несопоставимо мало с количеством целей. Необходимо повышать интенсивность ударов на порядок. На данный момент, порты - цель номер 1.
      Плюс, пора объявлять зоной боевых действий все территориальные воды Украины и начать жесткую блокаду с применением морских мин и ПКР.
      Боюсь, все опять уйдет в размен взаимно не бить по портам с односторонним выполнением.
    3. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
      Дмитрий Михайлович Серегин
      +3
      Сегодня, 07:39
      Правильно. Согласен. Только полная блокада портов может принести результат.
    4. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 08:57
      Надо суда топить. Торпедами. И не нужна будет вся эта инфраструктура
    5. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 09:39
      AllX_VahhaB
      Сегодня, 06:49

      hi Вспомним, что активный вынос логистики портов и судов в бандерштате ВС РФ начали в конце июня 2026 с ежедневными атаками.
      Дождёмся отчёта за второе полугодие, памятуя, что бандеронацисты занимаются приписками и очковтирательством, смело можно рубить цифры процентов на 30-50.
    6. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 10:22
      Цитата: AllX_VahhaB
      Но вот если взять сухие цифры... То за первое полугодие объём грузооборота украинских портов возрос до 42.2 млн. тонн грузов, превысив прошлогодние показатели за тот же период.

      Во-первых, эти "сухие цифры" выдаёт украинская сторона:
      Администрация морских портов Украины хвастается, что за первое полугодие 2026 года украинские порты переработали 42,4 млн тонн грузов превысив показатели прошлого года.

      https://nikolaev-news.ru/society/2026/07/17/69917.html

      Во-вторых, надо учесть, что эти цифры приведены за всё полугодие в целом, а последние недели меняют картинку в обратную сторону, и в дальнейшем эта картинка будет только усугубляться.
      Украина потеряла около трети своих возможностей по экспорту зерна через черноморские порты, сообщила Украинская аграрная конфедерация (УАК), передает Reuters.

      По данным профсоюза, если в рамках зерновой сделки порты в Одесской области — Одесса, Черноморск и Южный — могли обрабатывать до 6 млн т грузов в месяц, то к текущему моменту в связи с ударами России отгрузка упала в среднем до 4 млн метрических тонн зерна ежемесячно.

      При этом экспорт зерна остается для Украины крупнейшим источником валютных поступлений в страну, а 90% поставок осуществляется через три порта на Черном море.
      1. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        0
        Сегодня, 11:11
        Цитата: Монтесума
        Во-первых, эти "сухие цифры" выдаёт украинская сторона:

        У вас есть другие?
        Цитата: Монтесума
        последние недели меняют картинку в обратную сторону, и в дальнейшем эта картинка будет только усугубляться.

        Ну вот когда усугубиться тогда и поговорим, на основании данных за второе полугодие...
  2. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
    Дмитрий Михайлович Серегин
    +1
    Сегодня, 07:22
    Может пора всю логистику выносить в ноль.
    1. Normann Звание
      Normann
      -1
      Сегодня, 08:02
      Конечно пора, правда года так четыре назад.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 09:46
    У кого есть сейчас хороший доступ к маринтрафику ( спутник ) южнее Николаева сразу по правому берегу на входе в николаевский фарватер должны быть притоплены две биржи. Кто притопил не знаю мы или 404 ые.Николаев закупорен.Что мы выносим сейчас в Николаеве это суда склады .Эрдоган не смог их вывести по " зерновой сделке " и суда сдал в аренду ВСУ .У каждого такого кораблика в танках двойного дна может быть саляра от 1000 тонн.Не говорю что может быть в трюмах .Как то так .Мочим турецкие суда за эрдогановскую разговорчивость в Стамбуле .
  4. SUKRAM Звание
    SUKRAM
    0
    Сегодня, 10:19
    if the Black Sea fleet was active, then there be no ships going into ukelele nazi land
    how on earth can supplies be going there with a war on

    the Brits have sunk quite alot of RU ships, in open water and in port, civilian as well as military ships and subs, and got away with it so far
    look what they did to the ship that was carrying goodies for another country , sunk in international waters of Spain, . a good ship lost and also a valuable cargo

    get the fleet out and sink them all coming into the ports, so that the prots are blocked by the sunken ships