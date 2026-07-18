«Вынос» морской логистики: атакованы цели в Черноморске, Одессе, Николаеве
6 87117
Российские войска нанесли новые удары по целям на подконтрольных киевскому режиму территориях. Поступают сообщения о продолжающемся «выносе» логистики противника в портах на Чёрном море. Несколько волн ударов реактивными дронами «Герань-4» зафиксировано в порту Черноморск (переименованный Ильичёвск). Атакованы погрузочно-разгрузочные кластера, складские помещения и другие объекты, используемые при перевалке военных грузов.
Под удар попало используемое в интересах киевского режима грузовое судно под флагом Маршалловых островов. На нём вспыхнул пожар.
Несколько прилётов было минувшим вечером и в ночное время суток по Днепропетровску. Враг традиционно заявляет об атаках на гражданские объекты, конечно же, не решаясь рассказать о том, как именно эти объекты используются. Например, объекты программы ООН в Днепропетровске противник использует для размещения там военного имущества, считая, что вывеска «ООН» должна его оберегать.
В Запорожской области – удары с применением ФАБ с УМПК. Сообщается, что со вчерашнего вечера по объектам в областном центре ударили как минимум 6-ю авиабомбами с модулями планирования и коррекции. Поражены цеха промышленных объектов и пункты размещения личного состава и военного имущества противника.
Атаковали «Герани» объекты в Николаевской, Харьковской и Сумской областях. Также новая серия прилётов в районе Одесского морского порта.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация