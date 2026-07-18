Противник ударил по тамбовскому Котовску - есть погибшие и раненые

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Противник ударил по тамбовскому Котовску - есть погибшие и раненые

В ночь на 18 июля украинский режим атаковал беспилотниками город Котовск Тамбовской области. В результате попадания вражеских БПЛА в логистический центр Wildberries погибли 7 сотрудников ночной смены, ещё 24 человека получили ранения.

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что открытое горение на территории склада ликвидировано, тушение пожара продолжается. Все пострадавшие доставлены в медучреждения Котовска и Тамбова, где им оказывается необходимая помощь.



Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших и заявил, что семьям будет оказана всесторонняя поддержка. На месте происшествия работают пожарные расчёты, бригады скорой помощи, спасатели МЧС, а также сотрудники МВД и Следственного комитета.

Трагедия в Котовске произошла на фоне массированной ночной атаки беспилотников на ряд российских регионов.

В Воронежской области губернатор Александр Гусев сообщил о режиме опасности атаки БПЛА. Сирены зазвучали в Воронеже и Борисоглебске. Жители сообщали о взрывах и звуках, похожих на полёт БПЛА. Режим опасности также был объявлен в шести районах области, включая Россошанский, Лискинский, Острогожский, Бобровский, Бутурлиновский и Богучарский.

В Ленинградской области силы ПВО прикладывают усилия для отражения воздушной атаки. Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что над территорией региона сбито шесть беспилотников. «Боевая работа продолжается», — отметил глава региона. Опасность новых атак сохраняется, в том числе в отношении портов на Балтике.
39 комментариев
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  1. AllX_VahhaB Звание
    AllX_VahhaB
    +13
    Сегодня, 06:56
    А когда им Европа будет поставлять в 10 раз больше беспилотников... тогда что будет?
    Так же будем озабоченность проявлять, красные линии проводить и заявлять о готовности к переговорам?
    ИМХО. Что то Владимир не тянет на руководителя страны в критический военный период... request
    1. poquello Звание
      poquello
      -3
      Сегодня, 07:40
      Цитата: AllX_VahhaB
      А когда им Европа будет поставлять в 10 раз больше беспилотников... тогда что будет?

      топить транспорты с ними будут в десять раз больше
      1. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        0
        Сегодня, 09:27
        Цитата: poquello
        топить транспорты с ними будут в десять раз больше

        Ноль умноженный на 10 всё равно даёт ноль!!! request
    2. Amin_Vivec Звание
      Amin_Vivec
      -17
      Сегодня, 07:59
      Заканчивай уже, паникЁр. При Сталине уже давно бы к стенке тебя поставили))))
      1. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        +4
        Сегодня, 09:30
        Цитата: Amin_Vivec
        При Сталине

        При Сталине так войны не вели: здесь бьём, здесь не бьём, а здесь рыбу заворачиваем...
        1. topol717 Звание
          topol717
          -2
          Сегодня, 11:48
          Цитата: AllX_VahhaB
          При Сталине так войны не вели: здесь бьём, здесь не бьём, а здесь рыбу заворачиваем...
          Это вы расскажите тем кто погиб до 22 июня 41 года, когда был приказ на провокации не поддаваться.
          1. Amin_Vivec Звание
            Amin_Vivec
            0
            Сегодня, 12:19
            У этой ЦИПСОТы память короткая, тут помню, там не помню. Много её здесь нынче стало)))) Минусуют. Боятся.
            1. poquello Звание
              poquello
              -1
              Сегодня, 12:27
              Цитата: Amin_Vivec
              Много её здесь нынче стало))))

              на такие статьи летят как мухи
      2. knn54 Звание
        knn54
        +1
        Сегодня, 09:47
        -При Сталине уже давно бы к стенке тебя поставили..
        Значит при Сталине патроны были.
        1. Amin_Vivec Звание
          Amin_Vivec
          -1
          Сегодня, 12:22
          ПрАктики были, а не гуманитарии)))
    3. NordOst16 Звание
      NordOst16
      +1
      Сегодня, 09:30
      Цитата: AllX_VahhaB
      А когда им Европа будет поставлять в 10 раз больше беспилотников... тогда что будет?

      Перехватывать.
      Цитата: AllX_VahhaB
      Так же будем озабоченность проявлять, красные линии проводить

      Если РФ продолжит выносить морскую, энергетическую и газодобывающую инфраструктуру и, в идеале, уничтожать инфраструктуру крупнейших городов дабы ьам нормально жить нельзя было, то перед ЕС и США встанет вопрос сколько они готовы финансировать труп Украины.
      Цитата: AllX_VahhaB
      заявлять о готовности к переговорам?

      Обязательно, если реализацию интересов РФ можно приблищить переговорами, то почему бы и нет. Но это будет возможно только после того как в Киеве станет невозможно жить и у границ ЕС появятся толпы беженцев.
      Цитата: AllX_VahhaB
      Что то Владимир не тянет на руководителя страны в критический военный период...

      Да вполне неплохо идёт для конфликта с крупнейшими экономиками мира. Не допущен был военный переворот, остудили любителей мобилизаций.
      Хотя, конечно, если бы Украину начали бы уничтожать сразу, то СВО была бы уже завершена.
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +7
    Сегодня, 06:59
    Воюют с нашим народом бандеровские отродье...чем им кладовщики Валдбериса помешали?
    Нацисткие мерзавцы...нет слов. am
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +4
      Сегодня, 07:03
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      чем им кладовщики Валдбериса помешали?

      Видимо ответ за УкрПочту...
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        +4
        Сегодня, 07:13
        Цитата: AllX_VahhaB
        Видимо ответ за УкрПочту...

        Сколько заказывал на Валдберисе товаров ни разу там не видел бронетранспортеров и автоматического оружия...а вот укрпочта не ограничена подобными запретами. request
        Вообщем очередная красная черта сломана.
        1. Дмитрий Ригов Звание
          Дмитрий Ригов
          +3
          Сегодня, 08:46
          На ВБ есть товары двойного назначения, типа очки, пульты, сбросы для дронов, также комплектующие.
      2. poquello Звание
        poquello
        0
        Сегодня, 07:37
        Цитата: AllX_VahhaB
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        чем им кладовщики Валдбериса помешали?

        Видимо ответ за УкрПочту...

        и как Валберис связан с МО?
        1. esoterica Звание
          esoterica
          +4
          Сегодня, 08:25
          и как Валберис связан с МО?


          Никак не связан. Просто это новая стратегия Запада - полностью выносить все крупное. Расчет строится на том, что после таких выносов начнется волна недовольства, которая затем выльется в революцию.

          Я не пророк, но заранее знаю, что но после выноса НПЗ возьмутся за крупные логистические центры. После них последуют заводы, фабрики и любое производство.
          В этом и состоит план "дорогих партнеров" оставить Россию без вообще всего.

          Или есть альтернатива - подписать капитуляцию от "дорогих партнеров", на фоне которой "Похабный Мир" в Бресте покажется цветочками. Или не подписывай, но тогда "дорогие партнеры" помогут 404 вынести все произвотво на территории РФ.
          На западе, конечно, понимают - Россия, по крайней мере сейчас, не пойдет на такую капитуляцию. Вот поэтому удары по России продолжатся. И никакого промежуточного варианта не будет, как бы в Кремле не надеялись на всякие спасительные соломинки "Анкориджа" и прочих планов завершения войны.

          И слухи, что после выборов Путин начнет полную мобилизацию, все больше и больше становятся явью. Думаю, что в Кремле это понимают, что тянуть больше нельзя. С той скоростью с которой движется фронт за какие-то разрушенные села, НАТО руками укров успевает вынести целиком НПЗ, а теперь еще логистические центры. Вот такой обмен, явно не в нашу пользу.
          1. poquello Звание
            poquello
            -9
            Сегодня, 08:36
            Цитата: esoterica
            НАТО руками укров успевает вынести целиком НПЗ

            хватит чушь писать, 12-13% от общего производства, в отдельные дни 25-30%, всё компенсируют завозом пока не восстановят
            1. esoterica Звание
              esoterica
              +7
              Сегодня, 08:52
              хватит чушь писать, 12-13% от общего производства, в отдельные дни 25-30%, всё компенсируют завозом пока не восстановят


              Можете сравнить инфографику ударов по крупным предприятиям России со скоростью продвижения российской армии.

              И большая просьба - без наивности и розовых очков. Ударов по РФ будет становиться только больше и больше. Это объективная реальность.

              пока не восстановят


              Сколько времени надо на восстановление? А после восстановления туда уже не прилетит очередное?
              1. poquello Звание
                poquello
                -2
                Сегодня, 09:07
                Цитата: esoterica
                хватит чушь писать, 12-13% от общего производства, в отдельные дни 25-30%, всё компенсируют завозом пока не восстановят


                Можете сравнить инфографику ударов по крупным предприятиям России со скоростью продвижения российской армии.

                привязывать скорость продвижения группировки ВС РФ на СВО с ударами по предприятиям - это как спрашивать : "по голове дать, шнурки развяжутся?"
                Цитата: esoterica
                Сколько времени надо на восстановление?

                до года
                Цитата: esoterica
                А после восстановления туда уже не прилетит очередное?

                ну если вам в печень всё время пытаются ударить, локоть то правый уже наверное ниже держите?
                1. esoterica Звание
                  esoterica
                  +2
                  Сегодня, 10:45
                  привязывать скорость продвижения группировки ВС РФ на СВО с ударами по предприятиям


                  Вы русский язык понимаете? Или выражаясь вашим боксерским языком - "мы в неё едим"?

                  Еще раз повторяю: пока фронт движется черепашьей скоростью, враг успевают выносить крупные предприятия. Это все означает, что армия РФ пройдет 20-30 км, враги успеют разрушить у нас хрен знает сколько предприятий. Вот такой идет обмен, который для нас катастрофический.

                  ну если вам в печень всё время пытаются ударить, локоть то правый уже наверное ниже держите?


                  Некоторые НПЗ атакуются уже во второй раз, а некоторые в третий раз. Вокруг каждого НПЗ не сделаешь такое многоуровневое кольцо ПВО как вокруг Москвы.
                  1. poquello Звание
                    poquello
                    0
                    Сегодня, 10:54
                    Цитата: esoterica
                    Еще раз повторяю: пока фронт движется черепашьей скоростью, враг успевают выносить крупные предприятия.

                    какие крупные предприятия у нас "вынесены" и "разрушены"?
          2. NordOst16 Звание
            NordOst16
            +1
            Сегодня, 09:13
            Цитата: esoterica
            Думаю, что в Кремле это понимают, что тянуть больше нельзя.

            В Кремле понимают, что моьилизация похоронит российскую экономику. А в итоге ради чего?
            Пусть уж выносят энергетику, газодобычу и логистику - сделать из Украины чемодан без ручки для ЕС и США на вечных дотациях куда более выгодный сценарий. Сами откажутся от поддержки в скором времени если во всех крупных городах вынесут инфраструктуру без которой города функционировать не сможет.
            1. AllX_VahhaB Звание
              AllX_VahhaB
              +2
              Сегодня, 09:24
              Цитата: NordOst16
              если во всех крупных городах вынесут инфраструктуру

              Вот только такой цели пока не просматривается...
              1. NordOst16 Звание
                NordOst16
                -2
                Сегодня, 09:31
                Думаю надо ещё подождать, у нас в правительстве в начале сделают по всякому перед тем как примут правильное решение.
            2. esoterica Звание
              esoterica
              0
              Сегодня, 10:59
              В Кремле понимают, что моьилизация похоронит российскую экономику. А в итоге ради чего?


              Ради быстрого освобождения всего Донбасса. В противном случае армия будет черепашьими шагами освобождать Донбасс, а противник начисто выносить любое производство на территории РФ. Посмотрите сколько за последний год НАТО вынесла наших НПЗ и судов, и какое расстояние армия прошла за это время.

              сделать из Украины чемодан без ручки для ЕС и США на вечных дотациях куда более выгодный сценарий


              У коллективного Запада с Японией столько денег, что могут без труда содержать еще сотню подобных украин. Но вот загвоздка: по планам НАТО, они хотят принудить Россию содержать украину на сто лет вперед, а может и даже больше. И это их план который постепенно воплощается: "либо мы вас оставим с сохой, либо подпишите капитуляцию".

              Сами откажутся от поддержки в скором времени если во всех крупных городах вынесут инфраструктуру без которой города функционировать не сможет.


              Господи, хватит верить в сказки, что они откажутся от помощи украине! Да не откажутся они пока её руками можно будет выносить всю российскую промышленность.
              Это не укры воюют, а НАТО воюет, используя всю свою инфраструктуру и весь свой квалифицированный персонал для ударов по РФ. А укры только выполняют роль штурмовых батальонов
              1. NordOst16 Звание
                NordOst16
                0
                Сегодня, 13:57
                Цитата: esoterica
                Ради быстрого освобождения всего Донбасса.

                Ради того, чтобы к красивой дате успеть положить кучу людей, а перед этим насильно вырвав их из экономики. Общество во время частичной мобилизации показало своё недовольство к такму отношению.

                Цитата: esoterica
                а противник начисто выносить любое производство на территории РФ.

                Что им будет мешать заниматтся тем же самым после захвата всего Донбасса?

                Цитата: esoterica
                Посмотрите сколько за последний год НАТО вынесла наших НПЗ и судов, и какое расстояние армия прошла за это время.

                И что из этого вынесенного было уничтожено полностью и не подлежит восстановлению? И что они смогли добиться этим? Некритичной нехватки топлива на АЗС на половину вызванным ажиотажем из-за недоверия граждан к государству? Ну такой себе результат. Плюс доработают ПВО под массовые налёты БПЛА и количество таких эксцессов резко упадёт.

                Цитата: esoterica
                У коллективного Запада с Японией столько денег, что могут без труда содержать еще сотню подобных украин. Но вот загвоздка: по планам НАТО, они хотят принудить Россию содержать украину на сто лет вперед, а может и даже больше.

                Не особо похоже, особенно учитывая проблемы на Ближнем Востоке. Эти планы резко пойдут прахом если РФ своими ударами превратит Украину в огрызок с разрушенной инфраструктурой и разорённым населением.

                Цитата: esoterica
                Господи, хватит верить в сказки, что они откажутся от помощи украине! Да не откажутся они пока её руками можно будет выносить всю российскую промышленность.

                Откажутся как только у их границ не появится миллионов беженцев из украинских городов, а ущерб для РФ будеи меньше чем затраты (и так уже серьёзные) для Украины. Плюм будет примером, антирекламой, для остальных, кто за сладкие речи о интеграции в ЕС и НАТО будет готов ссориться с крупными соседями.
              2. Stas157 Звание
                Stas157
                0
                Сегодня, 14:14
                Цитата: esoterica
                Ради быстрого освобождения всего Донбасса.

                А если после освобождения Донбасса Украина не пойдёт на подписание мирного соглашения? Что тогда? Что нам даст быстрое освобождение Донбасса в таком случае? Я вот совсем не уверен что война закончится освобождением Донбасса.
          3. AllX_VahhaB Звание
            AllX_VahhaB
            0
            Сегодня, 09:22
            Цитата: esoterica
            НАТО руками укров успевает вынести целиком НПЗ

            А какие НПЗ вынесли целиком?
            1. esoterica Звание
              esoterica
              +1
              Сегодня, 11:02
              А какие НПЗ вынесли целиком?


              Разумеется не в труху. Но достаточно того, чтоб он длительное время не работал
  3. Евгений_Свириденко Звание
    Евгений_Свириденко
    +1
    Сегодня, 07:50
    А некоторые предприятия ночью даже иллюминацию не выключают. Дефективные менеджеры они такие. Живут в стране розовых пони... Теперь вот с утра гадаю, на том складе много знакомых и бывших коллег работают...
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 08:03
      Евгений Свириденко hi ,процентов 80 этих дронов как пишут СМИ идут по координатам и геолокации,так что будет освещение на объекте или нет БПЛА всё равно. Даже отключение интернета не сильно помогает,а вы про освещение.
      1. Евгений_Свириденко Звание
        Евгений_Свириденко
        0
        Сегодня, 09:46
        Да как сказать. На некоторых предприятиях иногда метры решают каковы будут последствия. То есть бить надо очень точно. И игерциалка думаю не всегда такую точность обеспечивает. Спутник конечно обеспечит, но РЭБ может помешать. Но иллюминация производств по контуру зданий точно лишняя. Это реально облегчает противнику наведение... Вот пример такой иллюминации из интернета.
    2. esoterica Звание
      esoterica
      +3
      Сегодня, 08:03
      А некоторые предприятия ночью даже иллюминацию не выключают. Дефективные менеджеры они такие. Живут в стране розовых пони...


      Вы мыслите категориями Великой отечественной, когда нужно было ночами отключать свет.

      Сейчас хоть отключи везде свет - это никак не является помехой современным систем БПЛА, которые заранее запрограммированы куда им лететь.
    3. Не_боец Звание
      Не_боец
      +1
      Сегодня, 08:09
      У нас что, введен режим светомаскировки?
      Минус мой.
    4. Попуас Звание
      Попуас
      0
      Сегодня, 08:14
      Посадить этих дефективных, за то что при беспилотной атаки людей в убежище не вывели... feel
  4. Andrey_5 Звание
    Andrey_5
    +1
    Сегодня, 08:35
    М-да, wildberries, это получается уже идет атака на гражданскую инфраструктуру. Ответка нужна в этот раз симметричная и в разы сильнее.
    1. NordOst16 Звание
      NordOst16
      0
      Сегодня, 09:14
      Уже - уничтожают терминалы укрпочты.
  5. acetophenon Звание
    acetophenon
    +2
    Сегодня, 09:55
    Цитата: AllX_VahhaB
    А когда им Европа будет поставлять в 10 раз больше беспилотников... тогда что будет?
    Так же будем озабоченность проявлять, красные линии проводить и заявлять о готовности к переговорам?
    ИМХО. Что то Владимир не тянет на руководителя страны в критический военный период... request

    На пятый год сидения под замком в сарае Соколиный Глаз заметил, что у сарая не хватает одной стены...