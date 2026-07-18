Противник ударил по тамбовскому Котовску - есть погибшие и раненые
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В ночь на 18 июля украинский режим атаковал беспилотниками город Котовск Тамбовской области. В результате попадания вражеских БПЛА в логистический центр Wildberries погибли 7 сотрудников ночной смены, ещё 24 человека получили ранения.
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что открытое горение на территории склада ликвидировано, тушение пожара продолжается. Все пострадавшие доставлены в медучреждения Котовска и Тамбова, где им оказывается необходимая помощь.
Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших и заявил, что семьям будет оказана всесторонняя поддержка. На месте происшествия работают пожарные расчёты, бригады скорой помощи, спасатели МЧС, а также сотрудники МВД и Следственного комитета.
Трагедия в Котовске произошла на фоне массированной ночной атаки беспилотников на ряд российских регионов.
В Воронежской области губернатор Александр Гусев сообщил о режиме опасности атаки БПЛА. Сирены зазвучали в Воронеже и Борисоглебске. Жители сообщали о взрывах и звуках, похожих на полёт БПЛА. Режим опасности также был объявлен в шести районах области, включая Россошанский, Лискинский, Острогожский, Бобровский, Бутурлиновский и Богучарский.
В Ленинградской области силы ПВО прикладывают усилия для отражения воздушной атаки. Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что над территорией региона сбито шесть беспилотников. «Боевая работа продолжается», — отметил глава региона. Опасность новых атак сохраняется, в том числе в отношении портов на Балтике.
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