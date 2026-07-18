Военные Греции: откуда Киев знает, у скольких наших ЗУР истекает срок годности

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Военные Греции: откуда Киев знает, у скольких наших ЗУР истекает срок годности

Афины испытывают растущее давление со стороны партнёров по НАТО и Евросоюзу с требованием передать часть систем ПВО Украине. Речь идёт о ЗРК Patriot для, как это обозначают в Брюсселе, усиления истощённой украинской обороны.

Западные партнёры Афин, в первую очередь Германия и Нидерланды при поддержке Франции, убеждают Грецию отказаться от части из шести зенитных батарей и передать значительные запасы ракет-перехватчиков.

Некоторые чиновники в Брюсселе прямо настаивают на передаче как минимум половины действующих батарей - то есть, трёх. Украина скорректировала запрос, сосредоточившись на ракетах Patriot PAC-2: Киев просит до 200 ЗУР, отмечая, что после 23 лет службы в греческих ВВС часть боеприпасов приближается к концу срока годности, а потому Греция, мол, всё равно их будет вынуждена снимать с производства.

Это заявление подвергли резкой критике в самой Греции, обвинив украинскую сторону в том, что она, на секундочку, раскрывает секретные данные. Мало того, кто-то эти данные Киеву передал, что фактически нарушает устав НАТО о конфиденциальности информации с запретом на её передачу странам вне блока. С учётом того, что греки обновляли арсеналы, информация чувствительна.

Греческие военные напрямую задались вопросом, откуда Киев вообще знает, сколько у Греции ЗУР и какие из них близки к истечению срока годности (эксплуатации). Наверное, забывают, что США сливают всю информацию военного и военно-технического плана.

Предлагаемый Брюсселем механизм предполагает продажу систем Норвегии, которая затем профинансирует и организует прямую поставку на Украину.

Однако из-за высокого мирового спроса на продукцию Raytheon замена запасов столкнётся с серьёзными задержками. Греция твёрдо отказывается выполнять такого рода требования, подчёркивая, что её ЗРК Patriot полностью задействованы в интересах коллективной безопасности альянса. Одна батарея развёрнута в Саудовской Аравии для защиты критической нефтяной инфраструктуры. Кроме того, системы размещены в районе Суды, на Карпатосе и в Эвросе, обеспечивая прикрытие ключевой инфраструктуры на Крите и юго-восточном фланге НАТО.

Афины напоминают, что уже внесли вклад, продав истекающие запасы ракет Sea Sparrow и Crotale для передачи Киеву.

Ранее Греция заблокировала новый пакет санкций против России из-за энергетических вопросов.
17 комментариев
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  1. poquello Звание
    poquello
    +5
    Сегодня, 07:46
    турки не полезут на Крым, а вот Грецию могут запросто нахлобучить
    1. Отставной старлей Звание
      Отставной старлей
      +1
      Сегодня, 08:17
      Кипр - это аналог Украины с той же ДНР и столицей Северная Никосия вместо Донецка. Вот только турки не рискнули провести там референдум о присоединении, вот их не выперли из НАТО. А может неприсоединение Северного Кипра и было условием или причиной не наложения на саму Турцию санкций? winked
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 08:43
      Цитата: poquello
      а вот Грецию могут запросто нахлобучить

      Скорее на Крит и острова северной Греции, граничащие с Турцией.
  2. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
    Дмитрий Михайлович Серегин
    +1
    Сегодня, 07:54
    "...откуда Киев вообще знает, сколько у Греции ЗУР и какие из них близки к истечению срока годности,,," - из штатов вестимо.)))
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 07:58
    Что себе позволяют эти греки laughing ,иш ты распоясались, сейчас как рявкнут из Брюсселя и побегут как миленькие,а то глядя на это другие тоже не захотят делиться с Киевом.
    1. poquello Звание
      poquello
      0
      Сегодня, 09:46
      Цитата: Ропот 55
      Что себе позволяют эти греки laughing ,иш ты распоясались, сейчас как рявкнут из Брюсселя и побегут как миленькие,а то глядя на это другие тоже не захотят делиться с Киевом.

      На встрече в городе Дессау-Рослау во вторник сопредседатель АдГ Тино Крупалла вместе с ведущим кандидатом партии в федеральной земле Саксония-Анхальт Ульрихом Зигмундом и кабаретистом Уве Штаймле исполнили гимн ГДР.
      что себе позволяют эти немцы? )
  4. Livonetc Звание
    Livonetc
    +3
    Сегодня, 08:05
    Греки люди неплохие.
    А вот как государство, Греция страна проститутка.
    Была и есть.
    По крайней мере на протяжении практически всего 20го и текущего веков.
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      +6
      Сегодня, 08:26
      греки, болгары-братушки, славяне ... чем больше им помогали, в том числе гибли наши воины при их освобождении! тем гадостней они становятся/стали
      1. Havoc Звание
        Havoc
        0
        Сегодня, 09:42
        Цитата: a.s.zzz888
        греки, болгары-братушки, славяне ... чем больше им помогали, в том числе гибли наши воины при их освобождении! тем гадостней они становятся/стали

        В свете недавних событий Вы про Сербию упомянуть забыли.
    2. Spiidii Звание
      Spiidii
      0
      Сегодня, 12:41
      Я бы так не сказал. В конце концов именно греки придумали педерастов, педофилов и демократию. Все это даже называется греческими словами.
  5. Комментарий был удален.
  6. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +2
    Сегодня, 08:24
    Греческие военные напрямую задались вопросом, откуда Киев вообще знает, сколько у Греции ЗУР и какие из них близки к истечению срока годности (эксплуатации).
    Ну, млин греки такие наивные! "Сия тайна за семью замками!" о которой знают все! laughing
  7. К-50 Звание
    К-50
    -2
    Сегодня, 08:53
    Военные Греции: откуда Киев знает, у скольких наших ЗУР истекает срок годности

    Экие недалёкие. lol
    Кто вам их поставил? Ну не сами же вы их изготовили.
    А кто главный спонсор скакуасов?
    "Дважды два" считайте.
    Уж кто, кто, но производитель точно обязан знать, куда какая партия ракет была продана. Мало ли какие тёрки и разбирательства.
    Вон, как с нашими "Буками" было, когда скакуасы уронили нидерландский лайнер с пассажирами.
    Так что такие "хода" должны быть записаны.
    А то, что производитель передал информацию своим "боевым бобикам", ну так бьют его, вот и "вспоминает" где у кого, когда и что "завалялось". yes
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 09:00
    Да ладно, их внутренние разборки.... хотя, прикольно, как у них там все пошло... wink
  9. ALEKS112233 Звание
    ALEKS112233
    0
    Сегодня, 09:06
    Раз давят есовцы, значит додавят! Греки, держитесь, не отдавайте!
  10. Розмари Звание
    Розмари
    0
    Сегодня, 09:12
    Афины напоминают, что уже внесли вклад, продав истекающие запасы ракет Sea Sparrow и Crotale для передачи Киеву.

    Офигенный вклад wink . Вместо затрат на дорогостоящую утилизацию ракет с истекающим сроком эксплуатационного ресурса (эти ракеты находились на вооружении около четырёх десятилетий) Греция получила доход от их продажи Франции с последующей передачей Украине.
    С началом СВО в мире вообще прекратилась утилизация устаревших боеприпасов - все продают их кто Украине, а кто и России
  11. fiv Звание
    fiv
    0
    Сегодня, 10:17
    Это так греки шумят, на публику. Сами уже смахивают пыль с упаковок и грузят в контейнеры и на суда. Осталось следить за нашими ударами по морским портам 404. Или по судам, в них идущим.
  12. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    0
    Сегодня, 13:24
    Нам не надо переживать дадут греки "Патриоты" с ракетами или не дадут Украине. Для нас главное это уничтожать всё вооружение и боеприпасы что приходит на Украину в пункте доставки и выдачи. Это лучший ответ на атаки Валдберис.