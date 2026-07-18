Военные Греции: откуда Киев знает, у скольких наших ЗУР истекает срок годности
Афины испытывают растущее давление со стороны партнёров по НАТО и Евросоюзу с требованием передать часть систем ПВО Украине. Речь идёт о ЗРК Patriot для, как это обозначают в Брюсселе, усиления истощённой украинской обороны.
Западные партнёры Афин, в первую очередь Германия и Нидерланды при поддержке Франции, убеждают Грецию отказаться от части из шести зенитных батарей и передать значительные запасы ракет-перехватчиков.
Некоторые чиновники в Брюсселе прямо настаивают на передаче как минимум половины действующих батарей - то есть, трёх. Украина скорректировала запрос, сосредоточившись на ракетах Patriot PAC-2: Киев просит до 200 ЗУР, отмечая, что после 23 лет службы в греческих ВВС часть боеприпасов приближается к концу срока годности, а потому Греция, мол, всё равно их будет вынуждена снимать с производства.
Это заявление подвергли резкой критике в самой Греции, обвинив украинскую сторону в том, что она, на секундочку, раскрывает секретные данные. Мало того, кто-то эти данные Киеву передал, что фактически нарушает устав НАТО о конфиденциальности информации с запретом на её передачу странам вне блока. С учётом того, что греки обновляли арсеналы, информация чувствительна.
Греческие военные напрямую задались вопросом, откуда Киев вообще знает, сколько у Греции ЗУР и какие из них близки к истечению срока годности (эксплуатации). Наверное, забывают, что США сливают всю информацию военного и военно-технического плана.
Предлагаемый Брюсселем механизм предполагает продажу систем Норвегии, которая затем профинансирует и организует прямую поставку на Украину.
Однако из-за высокого мирового спроса на продукцию Raytheon замена запасов столкнётся с серьёзными задержками. Греция твёрдо отказывается выполнять такого рода требования, подчёркивая, что её ЗРК Patriot полностью задействованы в интересах коллективной безопасности альянса. Одна батарея развёрнута в Саудовской Аравии для защиты критической нефтяной инфраструктуры. Кроме того, системы размещены в районе Суды, на Карпатосе и в Эвросе, обеспечивая прикрытие ключевой инфраструктуры на Крите и юго-восточном фланге НАТО.
Афины напоминают, что уже внесли вклад, продав истекающие запасы ракет Sea Sparrow и Crotale для передачи Киеву.
Ранее Греция заблокировала новый пакет санкций против России из-за энергетических вопросов.
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