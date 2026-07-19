Почему выжил 9×19 и исчез 7,62×25: патрон умирает вместе с концепцией оружия
Спор о двух пистолетных патронах обычно сводят к таблице. У кого выше дульная энергия, кто пробьёт на полигоне больше сосновых досок, у кого настильнее траектория. Из столбиков цифр выводят простое: кто мощнее, тот и лучше. История советского 7,62×25 ТТ и немецкого 9×19 Parabellum говорит обратное: самый мощный патрон не обязан оказаться самым живучим. А выживает он не на полигоне, где меряют дульную энергию, а в системе вооружения и в экономике производства.
Общий предок: от Борхардта и Люгера к трём линиям
Оба патрона выросли из одной школы — немецкой оружейной инженерии рубежа XIX и XX веков. Разошлись они позже, и показательно.
Первым был патрон Хуго Борхардта: 7,65×25 с бутылочной гильзой, появившийся в 1893 году под его же самозарядный пистолет. В 1896-м фирма Mauser взяла эту гильзу, слегка усилила заряд и приняла патрон 7,63×25 для своего C96, с пулей около 5,5 грамма. Именно этот маузеровский боеприпас в конце 1920-х лёг в основу советского выбора. СССР адаптировал его под собственный калибр 7,62 мм, и решающей оказалась не баллистика, а производство: вся оснастка, весь мерительный инструмент под «три линии», то есть 7,62 мм, уже существовали в стране со времён трёхлинейки. (Линия здесь — старая мера длины, 2,54 мм; три линии как раз и дают 7,62 мм.)
Вторая линия шла параллельно. В 1899 году появился патрон Георга Люгера 7,65×21, тоже с бутылочной гильзой, под пистолет, который мир запомнит как «Парабеллум». Немецким военным хотелось калибра побольше, и гильзу переработали: убрали бутылочное сужение, укоротили, и в освободившийся объём встала пуля номинального диаметра 9 мм. Так в 1904 году родился 9×19. Его принял флот кайзеровской Германии, а в 1908-м — и сухопутные войска вместе с пистолетом P08. Конфигурация патрона к этому моменту уже сложилась и дальше почти не менялась.
На старте обе линии решали одну задачу — самозарядный пистолет и растущую скорострельность ближнего боя. Разница в судьбах началась тогда, когда война стала массовой и индустриальной.
Советский выбор и миф о «превосходстве» ТТ
К концу 1920-х перед СССР стоял вопрос: какой патрон сделать базовым для новой школы короткоствольного оружия. Наследство было бедным — револьвер Наган со слабым и неудобным для автоматики патроном. Рассматривали два калибра: 9 мм в разных вариантах и 7,62 мм на базе маузеровского.
Любопытно, что по результатам полигонных испытаний специалисты склонялись к 9 мм: больший калибр давал лучшую останавливающую способность и более широкий раневой канал. Но решила экономика. Переход на 9 мм означал полную перестройку станочного парка и поверочного инструмента, а страна вела массовое перевооружение при скудных ресурсах. Оснастка под 7,62 уже стояла в цехах. В 1929–1930 годах приняли патрон 7,62×25 и под него — пистолет ТТ и линейку пистолетов-пулемётов (ПП), от ППД до ППШ и ППС. Для своей эпохи это было рациональное решение, если смотреть на реальное состояние промышленности, а не на баллистические идеалы.
Теперь о самом «превосходстве». По открытым данным, ТТ разгонял свою лёгкую пулю примерно до 420–430 м/с и давал около 500 джоулей дульной энергии. Стандартный армейский 9×19 с пулей около 8 граммов из Walther P38 выдавал порядка 330 м/с и около 430 джоулей. Оценки, конечно, гуляют от партии и длины ствола, но у среза ствола преимущество ТТ реально.
Вопрос в том, что с этим преимуществом происходит дальше. Пистолет работает на дистанциях до 25–50 метров, пистолет-пулемёт — до 100–200. На этих дальностях по незащищённой цели достаточно и того, и другого патрона с запасом, и разница «в одну сосновую доску» тактической картины не меняет. Лёгкая быстрая пуля 7,62×25 к тому же теряет скорость быстрее, а более тяжёлая 9-мм на траектории свою энергию держит лучше и при сопоставимой дульной энергии может прийти к цели даже с преимуществом.
А платить за высокую скорость приходится сразу. Отдача сухая и резкая, она мешает точности. Длинная гильза тянет за собой крупную рукоятку и более массивное оружие. Автоматика пистолета работает заметно напряжённее. Мощность здесь оказывается не бесплатным бонусом, а компромиссом с управляемостью и габаритом.
Звёздный час: пистолеты-пулемёты
Длинная гильза и высокая скорость пули, обуза для пистолета, в пистолете-пулемёте наконец пришлись к месту. Оружие держат двумя руками, отдача уходит в приклад, дистанции чуть больше пистолетных, и Вторая мировая стала для 7,62×25 тем полем, где он отработал по полной.
Сравнение энергий у среза ствола (по открытым данным, значения ориентировочные):
- ППШ под 7,62×25 — около 500 м/с и порядка 680–690 Дж;
- MP 40 под 9×19 — около 390 м/с и порядка 600 Дж;
- «горячие» варианты 9×19 (финский Suomi, итальянский M38) — около 390–410 м/с и порядка 680–750 Дж.
Заметьте, как выросла энергия того же ТТ-патрона: из пистолета около 500 Дж, из длинного ствола ППШ уже почти 700. Казалось бы, это довод в пользу ТТ. Но тот же рост от длинного ствола даёт и форсированный 9×19, и вот тут картина получается неожиданная для тех, кто привык считать ТТ безоговорочно мощнее. Разница целиком идёт от ствола, в котором пороху хватает времени разогнать пулю. У среза ствола разница между ПП под 7,62×25 и форсированными 9×19 либо минимальна, либо вовсе в пользу отдельных 9-мм вариантов. На двухстах метрах тяжёлые 9-мм пули нередко сохраняли даже чуть больше энергии, чем быстрые 7,62. Полигонные отстрелы на пробитие досок дают то же самое: на 50 метрах ППШ, Suomi и немецкие пистолеты-пулемёты под 9×19 различались по пробитию в пределах одной доски.
Конвейерная сборка пистолетов-пулеметов ППШ (пистолет-пулемет Шпагина) на одном из советских оборонных заводов в Москве в 1943 году
А дальше всё решилось не цифрами, а тем, как каждая сторона своим патроном распорядилась. Для СССР пистолет-пулемёт стал массовым оружием большой войны, и под 7,62×25 развернули колоссальное патронное производство. Для Германии и её соседей 9×19 оказался универсальным боеприпасом сразу для пистолета и для ПП, и именно эта универсальность позволит ему пережить войну, тогда как советский патрон окажется намертво привязан к одному классу оружия.
Доктринальный разлом: как СССР сам закрыл свой стандарт
Перелом произошёл в доктрине стрелкового вооружения, и устроил его сам Советский Союз.
В 1949 году принимается новая система под промежуточный патрон 7,62×39, центром которой становится автомат Калашникова. Автомат забирает себе ту тактическую нишу, которую в войну занимал пистолет-пулемёт: огонь очередями на дистанциях до нескольких сотен метров. Отдельный класс ПП под пистолетный патрон в этой картине становится избыточным. А вместе с классом оружия теряет смысл и патрон, который под этот класс оптимизировали. Потребление 7,62×25 обваливается, и не потому, что патрон стал хуже, а потому, что исчезла задача, ради которой он существовал.
Личное оружие тоже уходит в сторону. Для офицеров и служб под пистолет Макарова создаётся патрон 9×18 ПМ — с заметно меньшей энергией, зато с мягкой управляемой отдачей, калибром 9 мм для ближнего боя и под простое надёжное оружие. Здесь стоит забежать вперёд и назвать ещё один фактор, который проявится позже, — бронежилет. Со временем он изменит требования к пистолетному боеприпасу, и «винтовочный» подход ТТ к скорости и пробитию, казалось бы, должен был пригодиться. Но уже к началу 1950-х под ТТ перестают выпускать оружие, производство сворачивают, а сам патрон доживает в выпуске примерно до 1980-х, после чего остаётся лишь на складах.
Так и вышло, что советский стандарт погубила не слабость, а собственная армия. Сменив систему вооружения, она убрала обе ниши, где 7,62×25 имел смысл, и патрон остался без оружия и без задачи.
Почему 9×19 стал глобальным — и почему ТТ не вернулся
Запад распорядился своим пистолетным патроном иначе, и началось это с простого обстоятельства: пистолет и пистолет-пулемёт из системы вооружения там никуда не делись. Винтовочную нишу в НАТО занял свой патрон, 7,62×51, но короткоствол остался в строю. Ему нужен был боеприпас, и им стал 9×19.
НАТО, кстати, ничего не навязывало с нуля. К моменту стандартизации 9×19 уже был широко распространён: на нём работала немецкая школа, под него переделывали британские пистолеты-пулемёты Sten в странах Содружества, его применяли в Италии и Финляндии. Альянс закрепил и усилил сложившийся тренд. Стандарт вообще редко побеждает декретом, чаще его тащит инерция уже принятых решений.
Дальше в дело вступила гражданская и полицейская жизнь. В 1970-х волна политического терроризма и рост организованной преступности подтолкнули полицию Европы и США к более мощному и вместительному оружию: от револьверов и слабых карманных патронов к самозарядным пистолетам и ПП. Здесь 9×19 оказался почти идеальным кандидатом: мощности хватает для поражения цели и лёгких преград, отдача остаётся управляемой, а логистика уже отлажена армиями. Добавьте гражданский рынок: практическую стрельбу, массовые пистолеты Glock, SIG, Beretta, мировой экспорт оружия и патронов. Сложилась экономия масштаба, и никакая баллистика против неё уже не играла.
Весь секрет 9×19 в этой логике. Он не лучший ни по одному отдельному параметру: не самый мощный, не самый настильный, не самый пробивной. Он удачный баланс: достаточная энергия, умеренный калибр, удобство и для пистолета, и для ПП, готовность работать с любым типом пули, от экспансивной до бронебойной. Баланс можно тиражировать миллионами. Крайность — нельзя.
У 7,62×25 второго дыхания не случилось по причинам столь же системным. Он был жёстко сцеплен с концепцией ПП военных лет и с советским производством, а после отказа от этого класса оружия крупного заказчика, который бы его развивал, не осталось. Варшавский договор ушёл в 9×18, а позже и в 9×19, и поддерживать старый стандарт было незачем и некому. Попытки форсированных вариантов под пистолеты-пулемёты в чехословацком семействе vz. остались локальным эпизодом и погоды не сделали.
Финал
Патрон не живёт сам по себе, он живёт и умирает вместе с оружием и системой, в которую встроен. Остаётся вопрос, который всё чаще задают: если на поле давно вышел бронежилет, а 7,62×25 с его пробитием как раз про это, не время ли ему вернуться? И вот тут ждёт разочарование. Задачу пробития брони сегодня решают специализированные боеприпасы вроде 5,7×28 и 4,6×30: они дают пробитие при меньшей отдаче и лучшей управляемости огня, а разрабатывались под современное оружие, до наследия C96 им нет дела. Ниша, ради которой мог бы вернуться патрон 1930-х, оказалась занята более молодыми и точными решениями. Логичного места для его возвращения не просматривается.
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