На выставке Eurosatory США представили M1E3 Abrams с ИИ и автоматом заряжания
Выставка Eurosatory 2026 проходит в Париже. Она позиционируется как главная площадка для демонстрации технологий, которые определят облик бронетанковых войск НАТО в ближайшие десятилетия. Ключевой новинкой салона стал новейший американский основной боевой танк M1E3 Abrams, разработанный компанией General Dynamics Land Systems.
В отличие от предыдущих модификаций, сделавших ставку на огневую мощь и броню, M1E3 делает акцент на ситуационную осведомлённость, живучесть и глубокую сетевую интеграцию. Машина, по сути, превращается в командно-боевой узел в единой экосистеме поля боя.
Ключевые технологические решения танка включают искусственный интеллект и сенсорную интеграцию. ИИ помогает выявлять угрозы, следить за ними в режиме реального времени и расставлять приоритеты целей. Предполагается, что боевой модуль с ИИ сможет в автоматическом режиме поражать FPV-дроны. ИИ использует данные с датчиков и камер, обеспечивающих круговой обзор.
Танк имеет необитаемую башню и автомат заряжания. Это позволило сократить экипаж с четырёх до трёх человек, разместив их в усиленной бронированной капсуле. На башне установлен дистанционно-управляемый модуль EOS R400S-Mk2 с 40-мм гранатомётом, пулемётом и ПТРК Javelin.
Танк оснащается системой активной защиты Trophy и средствами борьбы с беспилотниками и противотанковыми ракетами.
В качестве гибридной силовой установки дизель-электрический двигатель, пришедший на смену газотурбинному, снижает расход топлива, уменьшает так называемую тепловую сигнатуру боевой машины.
Модульная конструкция танка построена по стандартам MOSA и позволяет оперативно обновлять программное обеспечение и интегрировать новейшие системы по мере появления угроз.
Принципиальным решением стало смещение акцента с пассивной брони на активные средства защиты и малозаметность.
Разработчики фактически признали, что ни один танк не способен «абсорбировать» современные высокоточные боеприпасы. Как заявила Мишель Линк, заместитель руководителя программы наземных боевых платформ, M1E3 «сочетает в себе передовую защиту, сниженный вес и меньший логистический след для решения задач завтрашнего дня на поле боя». Он позиционируется как танк для сетецентричной войны.
Первые M1E3 Abrams поступят в войска для испытаний уже в 2026 году, а серийное производство планируется развернуть к 2030 году
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