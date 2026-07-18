На выставке Eurosatory США представили M1E3 Abrams с ИИ и автоматом заряжания

3 214 32
На выставке Eurosatory США представили M1E3 Abrams с ИИ и автоматом заряжания

Выставка Eurosatory 2026 проходит в Париже. Она позиционируется как главная площадка для демонстрации технологий, которые определят облик бронетанковых войск НАТО в ближайшие десятилетия. Ключевой новинкой салона стал новейший американский основной боевой танк M1E3 Abrams, разработанный компанией General Dynamics Land Systems.

В отличие от предыдущих модификаций, сделавших ставку на огневую мощь и броню, M1E3 делает акцент на ситуационную осведомлённость, живучесть и глубокую сетевую интеграцию. Машина, по сути, превращается в командно-боевой узел в единой экосистеме поля боя.



Ключевые технологические решения танка включают искусственный интеллект и сенсорную интеграцию. ИИ помогает выявлять угрозы, следить за ними в режиме реального времени и расставлять приоритеты целей. Предполагается, что боевой модуль с ИИ сможет в автоматическом режиме поражать FPV-дроны. ИИ использует данные с датчиков и камер, обеспечивающих круговой обзор.

Танк имеет необитаемую башню и автомат заряжания. Это позволило сократить экипаж с четырёх до трёх человек, разместив их в усиленной бронированной капсуле. На башне установлен дистанционно-управляемый модуль EOS R400S-Mk2 с 40-мм гранатомётом, пулемётом и ПТРК Javelin.

Танк оснащается системой активной защиты Trophy и средствами борьбы с беспилотниками и противотанковыми ракетами.

В качестве гибридной силовой установки дизель-электрический двигатель, пришедший на смену газотурбинному, снижает расход топлива, уменьшает так называемую тепловую сигнатуру боевой машины.

Модульная конструкция танка построена по стандартам MOSA и позволяет оперативно обновлять программное обеспечение и интегрировать новейшие системы по мере появления угроз.

Принципиальным решением стало смещение акцента с пассивной брони на активные средства защиты и малозаметность.

Разработчики фактически признали, что ни один танк не способен «абсорбировать» современные высокоточные боеприпасы. Как заявила Мишель Линк, заместитель руководителя программы наземных боевых платформ, M1E3 «сочетает в себе передовую защиту, сниженный вес и меньший логистический след для решения задач завтрашнего дня на поле боя». Он позиционируется как танк для сетецентричной войны.

Первые M1E3 Abrams поступят в войска для испытаний уже в 2026 году, а серийное производство планируется развернуть к 2030 году
32 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. pyagomail.ru Звание
    pyagomail.ru
    +2
    Сегодня, 08:47
    Сначала нужно определить место танка в современной войне.
    1. Вадим Топал-Паша Звание
      Вадим Топал-Паша
      -1
      Сегодня, 09:14
      /молча посматривает в сторону сортира/ :)
      1. pyagomail.ru Звание
        pyagomail.ru
        -1
        Сегодня, 09:31
        Цитата: Вадим Топал-Паша
        /молча посматривает в сторону сортира/ :)

        Если серьезно, то на СВО танки работают самоходными орудиями, не более. И тут ни активная броня, ни необитаемая башня не актуальны.
        1. Вадим Топал-Паша Звание
          Вадим Топал-Паша
          0
          Сегодня, 14:23
          Да, где-то так. Вот только не понятно, кто вас заминусил и за что? /искренне недоумевает/
    2. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 10:37
      Вес уменьшен тонн на 18,т.е машина весит не более 60т. Это увеличивает проходимость, облегчает транспортировку.
      Вот только стоимость резко поднимется, ремонт усложнится. Уменьшена толщина брони ,башня необитаемая и вся надежда только на датчики/сенсоры. Выход из строя которых(например осколками) сделает неповрежденную машину недееспособной.
  2. smart fellow Звание
    smart fellow
    +1
    Сегодня, 08:48
    Короче, американцы решили скопировать китайский ZTZ-100, только у китайцев пушка 105 мм, а у экипажа китайского танка очки дополненной реальности - комплекс кругового обзора, транслирует данные прямо на них.
  3. Nexcom Звание
    Nexcom
    +4
    Сегодня, 08:48
    ..автомат заряжания, ага. афроамериканцы отказались служить заряжающими?
    1. Normann Звание
      Normann
      -2
      Сегодня, 08:53
      Минус парочка негров из армии)
    2. Моторист Звание
      Моторист
      +1
      Сегодня, 14:12
      Цитата: Nexcom
      афроамериканцы отказались служить заряжающими?

      Просто качество изменилось. Автомат заряжания с ИИ -- это негр с высшим образованием.
  4. barclay Звание
    barclay
    0
    Сегодня, 08:50
    Ну, что? Совершенно новая ступень развития танкостроения. Что-то есть общего и с нашей Арматой ( канувшей в неизвестность). Осталось дело за малым -испытать во всех условиях и запустить массовое производство. Можно заметить, что у америкосов до сих пор запуск производства получался получше, чем у нас, к сожалению.
    1. Normann Звание
      Normann
      +1
      Сегодня, 08:54
      Когда деньги не могут закончиться - это попроще будет.
      1. alex-defensor Звание
        alex-defensor
        -1
        Сегодня, 10:09
        Цитата: barclay
        Осталось дело за малым -испытать во всех условиях и запустить массовое производство. Можно заметить, что у америкосов до сих пор запуск производства получался получше, чем у нас, к сожалению

        Все обратили внимание на год запуска? 2030... полагаю, что к этому году Уиткоффы и Зятькоффы перестанут одурманивать нашу "элитку" "духами Анкориджа" и Европа как раз подоспеет со своей подготовкой, время-то мы им даем. А вот в каком состоянии к этому 2030 году подойдет Россия, по которой уже прилетает - вопрос.

        Цитата: Normann
        Когда деньги не могут закончиться - это попроще будет.

        Так-то оно так. Вот только оправдания не помогут изменить расклад. Не хотим вдарить по Европе сейчас, к 2030 году получим более слабую из-за ударов и санкций Россию и более сильный с модернизированной армией и налаженным производством - Запад.

        Одна надежда остается на Китай, быть может ему удастся наконец сокрушить элитарный Запад, "чудовище", которое давно "пьет кровь" всего человечества.
    2. красноярск Звание
      красноярск
      0
      Сегодня, 09:32
      Цитата: barclay
      Что-то есть общего и с нашей Арматой

      Автомат заряжания и необитаемая башня. Если сравнивать "Армату" и "Абрамс", то надо знать полные ТТХ того и другого. Полной информации о Т-14 мы, по понятным причинам, не знаем. А если сравнивать то, что мы знаем о Т-14 и то, что узнали из статьи об "Абрамсе", то Т-14 конечно же уступает новому матраснику.
      Вопрос лишь в том, - а будет ли работать то, что заявлено в "Абрамсе"?
    3. Гордей. Звание
      Гордей.
      0
      Сегодня, 09:39
      "...Усовершенствованные боеприпасы, включая маневрирующие гиперзвуковые снаряды и запускаемые из пушки противотанковые управляемые ракеты..."Да,конечно верим...Гиперзвуковые снаряды!!??ТрампушкО,вперёд.
      1. Amin_Vivec Звание
        Amin_Vivec
        0
        Сегодня, 13:39
        Американцы молодцы. Они могут го...но завернуть в золотую обертку и продать под видом дубайского шоколада втридорога, в умении зарабатывать бабло они мастера. Браво)))

        Снаряды, сверхзвуковые, маневрирующие, пусть они еще и думающие и чувствующие будут))) а по выходным еще и Гёте читать будут.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 08:57
    Производители вооружений должны придумать, предложить много чего интересного, что б их изделие показалось интересным, перспективным, а ещё и востребованный... но это так, лирика, не факт что предложенное, обещанное, будет работать как надо, а то и вообще, работать хоть как то и будет отвечать требованиям заказчика... soldier
    1. barclay Звание
      barclay
      +3
      Сегодня, 09:01
      факт что предложенное, обещанное, будет работать как надо, а то и вообще...
      Для этого и существуют испытания (в том числе и в боевых условиях), и гибкое реагирования на устранение недостатков.
      Это нормальный процесс, конечно требующий времени и ресурсов.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 09:19
        Таки да, любая серьёзная техника проходит свой путь доведения до нужного, рабочего состояния... но ведь и не вся, всякая, проходит этот путь до того рабочего состояния, соответствует требованиям заказчика...
        Так тоже бывает...
        И кстати, а чего неправильного я написал ... все ведь так и есть, на самом деле... soldier
        1. barclay Звание
          barclay
          +1
          Сегодня, 09:39
          Да все вы правильно пишите, только видимо акценты у нас разные. Испытания и корректировки в ходе испытаний для того, чтобы максимально приблизиться к требованиям заказчика или понять , что все требования не выполнимы.
  6. Вадим Топал-Паша Звание
    Вадим Топал-Паша
    -1
    Сегодня, 09:12
    Ура! наши "партнёры" с Дикого Запада наконец-то догнали в танкостроении СССР-1960х! Я про первый автомат заряжания на массовом танке Т-64А.
    1. Дембельнутый Звание
      Дембельнутый
      +1
      Сегодня, 13:35
      Самое главное здесь - ситуационная осведомленность и сеть .
      1. Вадим Топал-Паша Звание
        Вадим Топал-Паша
        0
        Сегодня, 14:27
        Как бЭ (теоретически) и да... Я насчёД "партнёров с Дикого Запада с автоматом заряжания " больше позубоскалить, чем серьёзно.А как на практике на поле боя будет работать сеть -это писями на воде виляно! :)
  7. Izotovp Звание
    Izotovp
    -1
    Сегодня, 09:17
    А вот эта модификация-это уже серьезно. Фактически реализованы все современные наработки, учитывающие современную картину боевых действий. И, если мы не возобновим программу «Армата» как единственный средний ОБТ, либо как тяжелый со 152 в дополнение к средним со 125 на основе Т-80/90, то мы можем и проиграть контроль поля боя.
    Кстати-очки дополненной реальности-это красиво, но насколько они живучи и удобны в условиях задымления/зарыления, частичном отказе вследствие вибраций и нетоавмоопасны при активном движении в условиях боя на пересеченной местности? На полигоне то оно, конечно, космически !)
  8. ЯсеньПосейдонов Звание
    ЯсеньПосейдонов
    -1
    Сегодня, 09:32
    Хороший танк запилили, судя по выложенным характеристикам. Но дроны решают всё, не считая РПГ и ПТРК
    1. tehnix Звание
      tehnix
      +1
      Сегодня, 10:33
      Но дроны решают всё
      Про мины забыли! танк с тралом - неповоротливая и медленная конструкция...
  9. 501Legion Звание
    501Legion
    +1
    Сегодня, 09:33
    и где нормальные фото или видео. че за идиотская картинка у новости стоит
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 09:38
    Негр заряжающий в Абрамсе это рассовая сегрегация. Свободу Анджеле Девис!!! wassat
  11. FeHa3eIIaM Звание
    FeHa3eIIaM
    -1
    Сегодня, 10:31
    Классика жанра - не успели американцы анонсировать новый танк, интернетные эксперты на ВО уже опустили его ниже плинтуса. Ничему их жизнь не учит.
  12. tehnix Звание
    tehnix
    +1
    Сегодня, 10:32
    Может чего не понимаю, но из того, что я слышал и читал выходит, что чаще всего танки подрывались на минах. На военхронике как-то писали, что танк выдержал до 60ти попаданий дронов. Значит машину можно обварить настолько, что просто так её не пробьешь дроном, а вот как спастись от мин, если трал сковывает движение машины. Добавьте нагрузку на двигатель от мангала и трала...
    У меня вообще на языке вертится вопрос - а насколько нужна такая толстая броня на танке, если на прямой огневой контакт танк - танк редкая машина доедет?
  13. tehnix Звание
    tehnix
    +1
    Сегодня, 10:40
    Ключевые технологические решения танка включают искусственный интеллект и сенсорную интеграцию. ИИ помогает выявлять угрозы, следить за ними в режиме реального времени и расставлять приоритеты целей. Предполагается, что боевой модуль с ИИ сможет в автоматическом режиме поражать FPV-дроны. ИИ использует данные с датчиков и камер, обеспечивающих круговой обзор.

    Вот ИИ со скорострельными, максимально точными самонаводящимися пушками.... это мне нравится. Но при этом 30мм пушек должно быть не одна, а минимум 3 шт , иначе при нападении с нескольких сторон - не отбиться. А еще боезапаса к ним поболее, пару стингеров .. Мы приближаемся к сухопутному линкору Сталина?.... Нет?
  14. lukash66 Звание
    lukash66
    0
    Сегодня, 11:26
    Дык негры опять бунт поднимут, как же так с автоматом заряжания и без негра закидного?😀 Кудой же теперь им бедолагам податься.
  15. acetophenon Звание
    acetophenon
    -1
    Сегодня, 11:39
    Цитата: Вадим Топал-Паша
    Ура! наши "партнёры" с Дикого Запада наконец-то догнали в танкостроении СССР-1960х! Я про первый автомат заряжания на массовом танке Т-64А.

    Цитата: Вадим Топал-Паша
    /молча посматривает в сторону сортира/ :)

    Вот посматривали молча - и посматривали бы себе потихоньку!