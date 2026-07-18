Противник атаковал сразу два логистических центра Wildberries на территории РФ

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Противник атаковал сразу два логистических центра Wildberries на территории РФ


Украинские беспилотники сегодня ночью предприняли массированную атаку на Подмосковье. Сильнее всего пострадал от ударов Богородский городской округ и его административный центр Ногинск.



Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

По информации чиновника, над регионом российские силы ПВО уничтожили 48 вражеских беспилотников.

Воробьев сообщил о пожаре на нефтебазе в Ногинске, который возник в результате падения сбитого украинского дрона на объект. Его ликвидацией занимаются пожарные и сотрудники других экстренных служб. В целях безопасности была проведена эвакуация роддома, который расположен неподалеку. Всех, кто там находился, перевезли в другие медучреждения.

В результате украинской беспилотной атаки есть пострадавшее, двое из которых получили травмы в Ногинске. Остальные 24 человека были ранены при падении дрона ВСУ на территорию склада Wildberries в Электростали. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии. Сейчас медики оказывают им помощь.

Таким образом, противник атаковал сегодня сразу два логистических центра Wildberries на территории РФ. О втором, который расположен в Котовске Тамбовской области, сообщалось ранее. Там погибли семь сотрудников, также есть раненые.

Сообщение об атаке противника на объект поступило от тамбовского губернатора Евгения Первышова. В нем он выразил соболезнования родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.
64 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Вольный Остров Звание
    Вольный Остров
    +19
    Сегодня, 09:12
    Семеро погибших? три десятка раненных? И так, ну или почти так, КАЖДЫЙ ДЕНЬ ??? Не пора ли мочителю террористов начать по начтоящему мочить террористов ?? Как в старые, добрые времена, когда главарей террористов вычисляли и те подыхали собачьей смертью
    1. ДЯДЯСТАС Звание
      ДЯДЯСТАС
      +6
      Сегодня, 09:17
      Конечно пора и давно пора...как в старые времена... Только наверное времена уже не те??
      1. Вежливый Лось Звание
        Вежливый Лось
        +11
        Сегодня, 09:47
        Цитата: ДЯДЯСТАС
        Только наверное времена уже не те??

        Не́где, в тридевятом царстве,
        В тридесятом государстве,
        Жил-был славный царь Дадон.
        Смолоду был грозен он
        И соседям то и дело
        Наносил обиды смело;
        Но под старость захотел
        Отдохнуть от ратных дел
        И покой себе устроить,
        Тут соседи беспокоить
        Стали старого царя,
        Страшный вред ему творя. (А.С. Пушкин)
        1. Баюн Звание
          Баюн
          +5
          Сегодня, 10:38
          Классика - вечная. Тоже постоянно в голову приходит о "царствующих, лежа на боку" и шепчущих судьбе, "мерси боку")
        2. Эд Мак Звание
          Эд Мак
          +7
          Сегодня, 11:24
          Если наш президент, то не "И соседям то и дело Наносил обиды смело;" а "И соседям то и дело давал подарки очень щедро." А обиды наносил своим, то пенсионная реформа, то собак защищать а от них дети гибнут...
    2. barclay Звание
      barclay
      +19
      Сегодня, 09:21
      Да, интересно.. террористы, организующие террористические атаки спокойно занимаются своими делами и принимают у себя гостей-спонсоров. Ну а мы продолжаем называть их проклятыми террористами и получать удары и жертвы каждый день. Интересная СВО получается.
      1. barclay Звание
        barclay
        +5
        Сегодня, 09:26
        Что характерно - происходящее на ЛБС, организаторов террористических атак вообще никак не касается...они живут своей жизнью.
        1. Vitaly_pvo Звание
          Vitaly_pvo
          +16
          Сегодня, 09:40
          Цитата: barclay
          они живут своей жизнью

          Если бы! am Эти киевская мразь на Банковой просто жирует на крови простых людей как своих, так и наших. За время СВО еще не один организатор терактов в России не пострадал даже случайно. Разумного объяснения этому не могут найти не только в России, но и во многих других странах. Иранские, израильские и даже китайские комментаторы уже давно и откровенно крутят у виска, когда речь заходит об СВО.
          1. paul3390 Звание
            paul3390
            +7
            Сегодня, 10:33
            Потому что в тяжёлые времена стране нужен товарищ Сталин, а не Николай II...
            1. Баюн Звание
              Баюн
              0
              Сегодня, 10:41
              Не думали, что пока еще "сахар"? А случится настоящая "бяка", будет и Сталин)
              1. Aken Звание
                Aken
                +3
                Сегодня, 11:19
                Когда это случится, Сталин уже не поможет. Такой благостной для России ситуации, как в 1918-19 годах, больше не будет.
              2. paul3390 Звание
                paul3390
                +2
                Сегодня, 11:24
                Такого как товарищ Сталин - ещё заслужить надо. На халяву получить не прокатит.. А мы - увы, пока заслуживаем лишь Николая II...
            2. Ataman_stasian Звание
              Ataman_stasian
              +1
              Сегодня, 12:42
              Золотые слова! При том что в наличии именно последний
            3. alexoff Звание
              alexoff
              +2
              Сегодня, 14:16
              Цитата: paul3390
              а не Николай II

              считаю что у нас даже до царя-тряпки не дотягивает, тот начинал получше. У нас скорее Василий Шуйский, который порешил самого лучшего командира, а его сдали врагам собственные бояре. А что у нас такие бояре есть - вряд ли есть сомнения
      2. sub307 Звание
        sub307
        +2
        Сегодня, 09:47
        Цитата: barclay
        Интересная СВО получается.

        "Интересной" она стала вещё в 2022-ом..., и с тех пор всё "интересней, и интересней".
        1. Andrey Victorovich Звание
          Andrey Victorovich
          0
          Сегодня, 13:52
          Сейчас повылазят "умные головы" и скажут, что Валдберисы и Озоны должны иметь своё ПВО. Дальнобойные тихоходные беспилотники применяются противником с 2024 года, а нашему Кремлю и Генштабу, как с гуся вода.
    3. Silver99 Звание
      Silver99
      +5
      Сегодня, 09:36
      Конечно пора, но сейчас даже единого понятия нет что происходит один который главный считает операцией, другой его озвучивающий называет войной...... все это можно было закончит еще в 2022 г, ну и сейчас не поздно просто надо отвечать за население России, а не искать мнимых братьев и сестер.
    4. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
      Дмитрий Михайлович Серегин
      -2
      Сегодня, 09:59
      Какой Вы однако кровожадный.))) Ну давайте мочить террористов в сортире.)))
      1. Баюн Звание
        Баюн
        +3
        Сегодня, 10:46
        Террористы хитрее стали. Сами теперь "мочатся" не "В" сортире, а "НА" сортир... Вот, сортира нет, а террористы - есть.
        1. Dead Мороз Звание
          Dead Мороз
          +2
          Сегодня, 11:02
          Сортир как неопределяемая часть замачивания террористов / Коллектив авторов, М., 2026, 508 с.
        2. alexoff Звание
          alexoff
          0
          Сегодня, 14:17
          Цитата: Баюн
          Вот, сортира нет, а террористы - есть.

          террористов тоже нет. Вот в Курской области была КТО, а террористов там не было, никто ими не командовал, ни в какие организации не входили request
    5. Dead Мороз Звание
      Dead Мороз
      +1
      Сегодня, 11:00
      Едет доктор, едет
      Сквозь Анкориджа дымину,
      Озверин тот доктор
      Леопольду везёт,
      Леопольд, надеюсь,
      Озверин тот примет,
      И Зеленский в гости
      К Грэму уж придёт
      1. Сергей Новиков_3 Звание
        Сергей Новиков_3
        +1
        Сегодня, 13:29
        Да не.. Сердечко уж не то, не примет. Не то что озверин, но и крепкого чая уже сторонится, не говоря о чайфире
    6. Eskobar Звание
      Eskobar
      +2
      Сегодня, 12:24
      Хозяева дедушке по рукам надают.
  2. Livonetc Звание
    Livonetc
    -22
    Сегодня, 09:17
    Бабло на инет торговле комерсы делают огромное.
    А вот тратить средства на защиту не торопятся.
    Последствия для них недостаточно "значимые".
    Люди для рих каа терпилы для бандосов девянтстых.
    А защитить людей и обьекты от беспилотья среднегь класса (до 250 кг весом и боевой частью 15 кг) вполне посильно пассивными физическими средствами защиты по всему пприметру.
    Защищает на практике и от более серьёзных аппаратов.
    Да и активные системы, вплоть по полноценного ПВО, приобрести и организовать "позиционный" мини район, договорившись в соответствующими структурами возможно и посильно бюджетам бизнеса.
    1. Aleksandr21 Звание
      Aleksandr21
      +20
      Сегодня, 09:25
      Цитата: Livonetc
      Бабло на инет торговле комерсы делают огромное.
      А вот тратить средства на защиту не торопятся.


      Может всё таки государство, должно заниматься защитой страны, а не коммерсы ? Так то, люди налоги платят в казну. И потом, у каждого магазина ПВО не поставишь... завтра прилетит в 5ку или какой то ларек, а послезавтра (не дай бог) в школу/больницу. И сколько таких зданий/объектов на просторах нашей необъятной Родины ?
      1. spektr9 Звание
        spektr9
        +4
        Сегодня, 09:53
        Может всё таки государство, должно заниматься защитой страны

        Походу власть и те кто озвучивают и объясняют её решения считают что спасение утопающих дело самих утопающих, а то что они налоги платят с которых их защищать должны так это так ...
      2. Гардамир Звание
        Гардамир
        +3
        Сегодня, 11:37
        Когда вы последний раз слышали слово государство? А так когда то была самоизоляция, теперь само спасение. Забудьте про советское. Теперь каждый сам за себя.
    2. rocket757 Звание
      rocket757
      +1
      Сегодня, 09:30
      Если подумать.... для кого предупреждения о нападении рассылают???
      Война... необходимо следовать распоряжениям соответствующих служб!!!
      Это, даже, не "авось пронесёт"... в основ жадность хозяев и безответственность, глупость многих прочих... soldier
    3. Дмитрий Ригов Звание
      Дмитрий Ригов
      +3
      Сегодня, 09:35
      А защитить людей и обьекты от беспилотья среднегь класса (до 250 кг весом и боевой частью 15 кг) вполне посильно пассивными физическими средствами защиты по всему пприметру.

      Вам бы сразу в Генштаб генералом работать, научите их там защищать НПЗ пассивными методами.
      Да и активные системы, вплоть по полноценного ПВО

      Бизнес может закупить, но самостоятельно использовать ПВО не может. Все закупленное переходит на баланс МО, а вот уподобится ли МО организовать защиту большой вопрос.
      1. Livonetc Звание
        Livonetc
        -8
        Сегодня, 09:48
        Цитата: Дмитрий Ригов
        А защитить людей и обьекты от беспилотья среднегь класса (до 250 кг весом и боевой частью 15 кг) вполне посильно пассивными физическими средствами защиты по всему пприметру.

        Вам бы сразу в Генштаб генералом работать, научите их там защищать НПЗ пассивными методами.
        Да и активные системы, вплоть по полноценного ПВО

        Бизнес может закупить, но самостоятельно использовать ПВО не может. Все закупленное переходит на баланс МО, а вот уподобится ли МО организовать защиту большой вопрос.

        Выше и было описано применение.
        Это прерогатива соответствующих подразделений.
        Практика соответствующих договоренностей есть.
        Как и подтвержденная практика применения систем пассивной физическойбезопасности объектов..
        В частности защиты обьектов энергетики.
        Причем подтвержденная, как на специальных полигонах, так и в реальных обстоятельствах атак защищанмых обьектов.
        Мне приходится этой темой заниматься по основнтму роду деятельности.
        Вы можете сами изучить тему если есть интерес.
        По системам реального ПВО.
        Стоимость вполне сопоставимая со стоимостью отдельных агрегатов технологической цепочки предприятий энергетики.
        ВПК не "рубит бабло" и маржу не накручивает.
        1. spektr9 Звание
          spektr9
          +4
          Сегодня, 09:55
          Стоимость вполне сопоставимая со стоимостью отдельных агрегатов

          А простым гражданам видимо надо покупать двухстволки или рогатки и вилы ( смотря от состоятельности ) и ими отбивать налеты дронов или пешие атаки противника ?
    4. Розмари Звание
      Розмари
      +10
      Сегодня, 10:06
      Цитата: Livonetc
      Бабло на инет торговле комерсы делают огромное.

      7 июля Wildberries обновил оферту, в которой конкретизировал обстоятельства непреодолимой силы. Как раз было указано, что атаки БПЛА, обстрелы и так далее (а это они и есть) - обстоятельства непреодолимой силы, так что тем чей товар сгорел в этих логических центрах ничего выплачиваться не будет
    5. ism_ek Звание
      ism_ek
      +2
      Сегодня, 10:45
      Ну вот у нас инфраструктурная компания. Начали готовиться к зимним ударам по инфраструктуре. Требования силовиков заоблачные. Как результат, объявили о сокращениях. Вначале в управлении, теперь обычных работяг попросили. Подрядчиков банкротят (там тоже люди работали).
      Но этого мало. Рост цен неизбежен.
    6. Эд Мак Звание
      Эд Мак
      +7
      Сегодня, 11:27
      Если бизнесу придется самим с оружием защищаться, то это значит "каждый сам за себя", а это уже некий распад страны.
  3. EpIvIaK Звание
    EpIvIaK
    +2
    Сегодня, 09:23
    Достаточно каждый день светиться на камеры ТВ, улыбаться и говорить что всё будет хорошо.
  4. Евгений_4 Звание
    Евгений_4
    +7
    Сегодня, 09:33
    Цитата: Livonetc
    Бабло на инет торговле комерсы делают огромное.
    А вот тратить средства на защиту не торопятся.
    Последствия для них недостаточно "значимые".
    Люди для рих каа терпилы для бандосов девянтстых.
    А защитить людей и обьекты от беспилотья среднегь класса (до 250 кг весом и боевой частью 15 кг) вполне посильно пассивными физическими средствами защиты по всему пприметру.
    Защищает на практике и от более серьёзных аппаратов.
    Да и активные системы, вплоть по полноценного ПВО, приобрести и организовать "позиционный" мини район, договорившись в соответствующими структурами возможно и посильно бюджетам бизнеса.

    А комерсы ли должны заниматься защитой?
    Может это работа государства и военных.
    1. Гардамир Звание
      Гардамир
      +2
      Сегодня, 11:40
      Конечно может, а зачем?
  5. acetophenon Звание
    acetophenon
    +3
    Сегодня, 09:33
    Цитата: Вольный Остров
    Семеро погибших? три десятка раненных? И так, ну или почти так, КАЖДЫЙ ДЕНЬ ??? Не пора ли мочителю террористов начать по начтоящему мочить террористов ?? Как в старые, добрые времена, когда главарей террористов вычисляли и те подыхали собачьей смертью

    Ему действительно пора. На выход. Но он не торопится.
  6. Розмари Звание
    Розмари
    +4
    Сегодня, 09:42
    противник атаковал сегодня сразу два логистических центра Wildberries на территории РФ.Там погибли семь сотрудников, также есть раненые.

    ВС РФ совсем недавно системно атаковали логистические центры украинской "Новой Почты" (тоже с жертвами). Вот и "симметричный ответ".
    Кстати, ВС РФ в последнее время также системно атаковала сеть супермаркетов "АТБ" (украинского аналога "Пятёрочки"), поэтому украинские "симметричные ответы" могут расшириться ещё и на супермаркеты.
    Давно пора всю эту xpeнотень заканчивать
    1. kventinasd Звание
      kventinasd
      0
      Сегодня, 09:50
      Цитата: Розмари
      Давно пора всю эту xpeнотень заканчивать

      Может подскажете каким образом?
      1. spektr9 Звание
        spektr9
        +1
        Сегодня, 10:00
        Может подскажете каким образом?

        Подскажу
        Даже по секрету скажу - одна держава так в 1945 году принудила к миру одну страну, так что это страна до сих пор её союзник
        1. Мурзик Звание
          Мурзик
          0
          Сегодня, 12:45
          Вы державы перепутали, в 1945 это было не США а СССР, и не бомба а разгром за 12 дней крупнейший армии Японии ( Квантунская)
      2. Розмари Звание
        Розмари
        -6
        Сегодня, 10:01
        Цитата: kventinasd
        Может подскажете каким образом?

        Известно каким:
        Минимум - взаимное прекращение ударов вглубь территорий с обеих сторон, ограничив боевые действия только линией соприкосновения.
        Максимум - полное прекращение огня и заморозка боевых действий по линии соприкосновения
        1. Маргадон Звание
          Маргадон
          0
          Сегодня, 14:03
          А. Точно. Нужен Минск-3. Мало нас нахлобучивали
  7. ximkim Звание
    ximkim
    +2
    Сегодня, 09:51
    Ситуация будет только накалятся.
    Опять же , Кремлю это выгодно, так как : это позволяет затягивать гайки, РКН по указке уже доигрался , навязывание макса который удалили плеймаркетов г и я ,(если у вас нет макса , это ваши проблемы, что не сможете получить кр код для заправки).
    Что лучше? Запрещённый телеграмм, от которого приходит оповещение сообщения , или макс - который не оповещает о получении сообщения .
    И поэтому, отправитель звонит получателю , чтобы тот зашёл в макс.
    Браво!!
  8. Livonetc Звание
    Livonetc
    -5
    Сегодня, 09:53
    Цитата: Aleksandr21
    Цитата: Livonetc
    Бабло на инет торговле комерсы делают огромное.
    А вот тратить средства на защиту не торопятся.


    Может всё таки государство, должно заниматься защитой страны, а не коммерсы ? Так то, люди налоги платят в казну. И потом, у каждого магазина ПВО не поставишь... завтра прилетит в 5ку или какой то ларек, а послезавтра (не дай бог) в школу/больницу. И сколько таких зданий/объектов на просторах нашей необъятной Родины ?

    Государство и занимается.
    Но и в первую мировую и во вторую были люди, которым хащита страны была небезразлична.
    На собранные средства строились даже крейсеры.
    Такая практика есть и сейчас и в других странах.
    А оосударство работает.
    Но закрыть все "дыры" не в состоянии.
    Увы.
    1. Эд Мак Звание
      Эд Мак
      +4
      Сегодня, 11:31
      Государство особо и не пытается закрывать дыры, недавно ГД отвергла запрет на зарубежную собственность и капиталлы.
      1. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        +2
        Сегодня, 12:06
        Цитата: Эд Мак
        недавно ГД отвергла запрет на зарубежную собственность и капиталлы.

        Так это депутаты оберегают себя любимых от электората!
    2. Дембельнутый Звание
      Дембельнутый
      0
      Сегодня, 13:27
      А нахрена тогда постоянно увеличивающиеся налоги ?
  9. Ирек Звание
    Ирек
    -3
    Сегодня, 09:57
    Ответочка уже улетела, хахло будет визжать в мокрых шальварах Анастозащо.
    1. Гардамир Звание
      Гардамир
      +3
      Сегодня, 11:41
      Вы ненавидите Россию и даже не скрываете.
  10. Александр_68 Звание
    Александр_68
    +9
    Сегодня, 10:24
    В нашей, не очень далёкой, истории был такой император Николай -2, который окружил себя лизоблюдами, либералами и казнокрадами, влез в никому ненужную войну, потом сдрефил и просрал всё что можно, - церковь, родину, семью и верноподданных. Теперь наш вождь повторяет все его ошибки, ...наверное тоже хочет в лике святых просиять...
    1. Мурзик Звание
      Мурзик
      +1
      Сегодня, 12:47
      Это потому что мы постоянно ищем себе вождей
  11. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 10:32
    Противник атаковал сразу два логистических центра Wildberries на территории РФ
    Вроде по сообщениям, вся Свинляндия горит, воевать в свиномордой армии некому, а киевский клоун пакует чемоданы
  12. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    -1
    Сегодня, 10:40
    Цитата: Розмари
    Известно каким:
    Минимум - взаимное прекращение ударов вглубь территорий с обеих сторон, ограничив боевые действия только линией соприкосновения.
    Максимум - полное прекращение огня и заморозка боевых действий по линии соприкосновения

    Проходили это несколько раз...зерновые перемирия,хлебные,новогодние и так далее...каждый раз укронацики их нарушали...так что мечтать не вредно.
  13. spirit Звание
    spirit
    +9
    Сегодня, 10:47
    А что блокировка интернета не помогает при атаке фанерных пердолетов?)Просчитались но где? request
  14. moneron Звание
    moneron
    +2
    Сегодня, 10:53
    сво по договорняку на условиях киевско западных партнёров можно остановить хоть завтра, но это грозит реальным распадом россии. центр подписанием такого договора распишется в своей полной беспомощности. трусливого старого льва никто бояться не будет. правитель лишившийся авторитета внутри страны является мощным катализатором такой вполне возможной катастрофы. ну и в такой момент украина и европа по полной отыграются на российском барабане за свои пролитые слёзы. нам уже показали. как это происходит, в 90е. .....появятся новоявленные сибир, дальневосточная республика. татарское ханство, свободный кавказ, профинская карелия...мощный по сравнению с россией, ссср рухнул в 3дня...на глазах у изумлённой публики.
    так что, если добровольно влезли в эту бандеровскую помойку. извольте доводить дело до конца.....никакой горлопанистый соловьёв не оправдает договорную псевдопобеду.
    1. даэтоя Звание
      даэтоя
      0
      Сегодня, 11:06
      нет впечатления что уже расписался?а сейчас боится?авторитет сейчас имеется? whatоптимизм почему то таит у многих request
  15. Wildcat Звание
    Wildcat
    +6
    Сегодня, 11:25
    " Боевые диваны с ЯО"! Поберегите силы, после 18-20 сентября покажете лично, как надо воевать в полную силу! Удивите своей мощью всех в Кремле!
    1. spirit Звание
      spirit
      +2
      Сегодня, 12:17
      Боевые диваны с ЯО"! Поберегите силы, после 18-20 сентября покажете лично, как надо воевать в полную силу
      Да вы что)Они же первые и будут ныть что они старенькие и никуда пойти не могут😆Эти даже при войне с блоком НАТО будут сидеть в лесу и писать ,давайте ребята на Берлин laughing
    2. gribanow.c Звание
      gribanow.c
      0
      Сегодня, 12:26
      покажете лично, как надо воевать в полную силу

      Это вряд ли, сейчас не 19-й в., сейчас успех сражения не решают пехотные массы и конные лавы, сейчас решает высокоточное оружие + связь-разведка-целеуказание, если этого нет, или оно слабое, ничто не поможет. И рядовые граждане при всем желании не могут этого организовать, это под силу только государству, причем очень развитому технически и экономически, а у нас оно устроено так, что к сожалению , простой народ никак не может повлиять на его решения, поэтому остается только вот так сожалеть и удивляться, что ж это делается
  16. кот Краш Звание
    кот Краш
    +1
    Сегодня, 12:06
    Соболезнования, сочуствия, даже подаяния на лечение - вещи очень хорошие, но где месть за все гадости жёсткая и неизбежная?
  17. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 13:36
    Лента ру пишет,что рейтинг "брежнева" 66%.