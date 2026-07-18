Противник атаковал сразу два логистических центра Wildberries на территории РФ
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Украинские беспилотники сегодня ночью предприняли массированную атаку на Подмосковье. Сильнее всего пострадал от ударов Богородский городской округ и его административный центр Ногинск.
Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
По информации чиновника, над регионом российские силы ПВО уничтожили 48 вражеских беспилотников.
Воробьев сообщил о пожаре на нефтебазе в Ногинске, который возник в результате падения сбитого украинского дрона на объект. Его ликвидацией занимаются пожарные и сотрудники других экстренных служб. В целях безопасности была проведена эвакуация роддома, который расположен неподалеку. Всех, кто там находился, перевезли в другие медучреждения.
В результате украинской беспилотной атаки есть пострадавшее, двое из которых получили травмы в Ногинске. Остальные 24 человека были ранены при падении дрона ВСУ на территорию склада Wildberries в Электростали. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии. Сейчас медики оказывают им помощь.
Таким образом, противник атаковал сегодня сразу два логистических центра Wildberries на территории РФ. О втором, который расположен в Котовске Тамбовской области, сообщалось ранее. Там погибли семь сотрудников, также есть раненые.
Сообщение об атаке противника на объект поступило от тамбовского губернатора Евгения Первышова. В нем он выразил соболезнования родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.
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