Наследие Грэма: Пошлины для покупателей газа из РФ могут «потопить» Словакию

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Наследие Грэма: Пошлины для покупателей газа из РФ могут «потопить» Словакию

Разработанный сенатором Линдси Грэмом* (внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ) незадолго до его смерти документ получил беспрецедентную двухпартийную поддержку в США. Более 60 сенаторов готовы проголосовать за его принятие.

Изначально текст предполагал введение 500-процентных пошлин на товары из стран, продолжающих покупать российскую нефть и газ. Однако администрация Дональда Трампа добилась «смягчения»: теперь речь идёт о пошлине до 100%.



Пошлины затронут пять крупнейших покупателей российской нефти. В текущий перечень входят Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан.

По мнению чешских СМИ, особенно драматичной ситуация выглядит для Словакии и Венгрии. Российский газ покрывает около трети потребностей Словакии, а у Венгрии ещё больше. Попадание в список пяти крупнейших покупателей означает прямую угрозу пошлинами для их экспорта в США. Это может стать фатальным ударом по автомобильной промышленности Словакии и машиностроительному сектору Венгрии.

Будапешт и Братислава, как считают в Чехии, окажутся перед тяжелейшим выбором. Либо немедленно разорвать контракты с Россией и переходить на альтернативные поставки, что потребует миллиардных вложений в перестройку инфраструктуры, либо потерять конкурентоспособность на американском рынке.
17 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 09:59
    Само сдохло - но дело его живёт .
  2. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    -3
    Сегодня, 10:03
    Пусть подставляют недогегемону все места, может оценит и отсрочит пошлины.
    Как говорится, дружба - дружбой, а табачок врозь.
  3. SUKRAM Звание
    SUKRAM
    +2
    Сегодня, 10:08
    The RU should also play that game,
    any country that imports any thing at all from the US will not get any gas or oil or any thing else
    i can say with a certainty that this will give some euro countries a serious headache,
    as their economies are really fractured thru sky high energy costs
    the thought of not being able to get energy will make them come to their senses
    the uk imports quite alot of oil from russia, albeit thru 3 rd parties, but yet still chimes the mantra that sanctions are working
    1. solovjoff Звание
      solovjoff
      0
      Сегодня, 10:17
      The Russian leadership already has neither character nor sane purpose, and they will be even more afraid to do as you write...
    2. Капитан Пушкин Звание
      Капитан Пушкин
      0
      Сегодня, 12:08
      Перевод:
      Россия также должна играть в эту игру, любая страна, которая импортирует что-либо из США, не получит ни газа, ни нефти, ни чего-либо еще.
      Я могу с уверенностью сказать, что это доставит серьезную головную боль некоторым странам еврозоны, поскольку их экономика действительно разрушена из-за заоблачно высоких затрат на энергоносители. то, что Великобритания импортирует довольно много нефти из России, хотя и через третьих лиц, но все еще повторяет мантру о том, что санкции работают.
      1. Капитан Пушкин Звание
        Капитан Пушкин
        +3
        Сегодня, 12:17
        От себя добавлю, что эмбарго на поставки энергоносителей следовало бы наложить на всех пособников Зеленского. Конечно, оно мало выполнимо при множестве посредников, но цену покупки должно поднять.
        А экспорт мазута необходимо для начала просто запретить. а когда цена вырастет раза в три, снова продавать, но по квотам, что бы цену не уронить. Постоянно бормоча, что бы все слышали, а на хрена я его продаю, скоро снова перестану....
  4. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 10:19
    Как то не жаль словаков,венгров и азеров.Они всё время что то выгадывают,но это только из за географии,была бы альтернатива,они бы с нами вряд ли "дружили"..С Китаем может статься так,что янкам обойдутся довольно дорого "хотелки",а вот Индия-флюгер:"и хочется и колется.."хотя,иногда и у неё прорезается характер.
    1. Капитан Пушкин Звание
      Капитан Пушкин
      +1
      Сегодня, 12:21
      Цитата: HAM
      Индия-флюгер:"и хочется и колется.."хотя,иногда и у неё прорезается характер.

      Индия -барыга, выбирает только то, что по деньгам выгоднее. Хотя сопровождает это разнообразными танцами на тему необыкновенной независимости и абсолютного суверенитета.
  5. Отставной старлей Звание
    Отставной старлей
    0
    Сегодня, 10:27
    А мне интересно, где же штаты мазуту покупать будут для своих НПЗ, которая является компонентом смеси для технологически относительно дешёвого способа перевода "лёгкой" сланцевой нефти в автомобильное топливо? Россия, как и США в моторном топливе, является ключевым игроком на мировом рынке мазута. Венесуэла с её битумами в море и на побережье не спасёт подешёвке.
    1. Deadушка Звание
      Deadушка
      +2
      Сегодня, 10:43
      А мне интересно, где же штаты мазуту покупать будут для своих НПЗ
      - там же, где и до этого(как и гейропа). Через посредников и "частные конторы" или переливать в море в свои корыта.
    2. Евгений_Свириденко Звание
      Евгений_Свириденко
      +3
      Сегодня, 10:45
      А что разве США уже не партнёры ? У РФ наверное и будут покупать, включив опционально "Вы не понимаете - это другое"...
    3. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 11:31
      Они найдут. Не переживайте.
  6. кот Краш Звание
    кот Краш
    0
    Сегодня, 11:08
    Ну, что, наплевать на Словакию, у нас Калмыкия в полтора раза больше, чего сами хотели - того добились. Вот бы им пососать нефтепродуктов из какой-нить австрии или чехии...
  7. Константин Константинович Звание
    Константин Константинович
    +1
    Сегодня, 11:22
    Будапешт и Братислава, как считают в Чехии, окажутся перед тяжелейшим выбором.
    - Доброго дня автор. hi Да, ни фига подобного! Что эти страны поставляют в штаты такого необыкновенного, что они могут пострадать от 100% пошлин по сравнению с закупкой Российских энергоносителей!? Для них это не катастрофично! Для остальных перечисленных стран вероятно будет болезненно. Хотя на Азербайджан амеры глазки подзакроют скорее всего, т.к. они втягиваются в орбиту контроля США и Израиля за Каспием. yes
    России надо чуть чуть подождать, и когда Венгры и Словаки демонстративно откажутся, под давлением Англосаксов, от наших энергоносителей - перекрыть вентиль!
  8. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 12:12
    Плевать на словакию, эти фашисты танки гнали эшелонами.
  9. BrTurin Звание
    BrTurin
    0
    Сегодня, 13:36
    Словакия, Словакия... словаки вообще то не входят в тройку основных покупателей трубопроводного газа, если только за май
    Лидерами по закупкам остаются Венгрия (€204 млн), Греция (€129 млн) и Болгария (€122 млн). Словакия купила у России газ на €121 млн. Всего за январь - май 2026 года Евросоюз заплатил за трубопроводный газ РФ €2,4 млрд против €2,8 млрд годом ранее. Главными покупателями стали Венгрия (€1,1 млрд), снизившая закупки на 14%, Болгария (€561 млн) и Греция (€472 млн). https://tass.ru/ekonomika/27922541
    Только не стоит забывать, что вся эта четвертка дружно продает свой газ на Украину...
  10. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    0
    Сегодня, 14:38
    А много Венгрия и Словакия экспортируют в США?