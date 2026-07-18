ВС РФ нанесли удары по топливной инфраструктуре в порту Одессы
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Министерство обороны России сообщило о серии ударов по объектам в Одесской области и акватории Чёрного моря. Согласно отчёту ведомства, в порту Одессы поражены объекты для разгрузки горюче-смазочных материалов и резервуары с топливом.
В порту Черноморска атакован контейнеровоз, а в районе острова Змеиный – сухогруз. В российском военном ведомстве утверждают, что оба судна перевозили военные грузы. В ходе атаки использовались реактивные дроны «Герань-4», запущенные несколькими волнами.
В районе населённого пункта Рыбаковка Николаевской области поражена установка «Нептун-2». Она использовалась для запуска противокорабельных ракет. Официального подтверждения со стороны Киева не поступало, однако сторона противника накануне уже сообщала об ударе по Рыбаковке.
Власти Одесской области подтвердили факт ракетного удара по портовой инфраструктуре региона. Там отметили, что пострадало якобы гражданское судно под флагом Маршалловых Островов. По данным Воздушных сил ВСУ, ночью Одесскую область атаковали две баллистические ракеты, сбить которые не удалось. Противник отчитался только о 69 сбитых беспилотниках и подтвердил, что 19 БПЛА достигли своих целей.
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