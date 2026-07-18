ВС РФ нанесли удары по топливной инфраструктуре в порту Одессы

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ВС РФ нанесли удары по топливной инфраструктуре в порту Одессы


Министерство обороны России сообщило о серии ударов по объектам в Одесской области и акватории Чёрного моря. Согласно отчёту ведомства, в порту Одессы поражены объекты для разгрузки горюче-смазочных материалов и резервуары с топливом.



В порту Черноморска атакован контейнеровоз, а в районе острова Змеиный – сухогруз. В российском военном ведомстве утверждают, что оба судна перевозили военные грузы. В ходе атаки использовались реактивные дроны «Герань-4», запущенные несколькими волнами.

В районе населённого пункта Рыбаковка Николаевской области поражена установка «Нептун-2». Она использовалась для запуска противокорабельных ракет. Официального подтверждения со стороны Киева не поступало, однако сторона противника накануне уже сообщала об ударе по Рыбаковке.

Власти Одесской области подтвердили факт ракетного удара по портовой инфраструктуре региона. Там отметили, что пострадало якобы гражданское судно под флагом Маршалловых Островов. По данным Воздушных сил ВСУ, ночью Одесскую область атаковали две баллистические ракеты, сбить которые не удалось. Противник отчитался только о 69 сбитых беспилотниках и подтвердил, что 19 БПЛА достигли своих целей.
12 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +8
    Сегодня, 10:29
    Похоже что то много на саммите НАТО в Стамбуле наговорили .Что начали мочить суда не по детски .На счёт торпедных атак посмотрите глубины у украинских портов и на подходах к ним.Там уже : партнёры" из НATO постарались накидав донных мин ,против ПЛ .
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +4
      Сегодня, 10:38
      Цитата: tralflot1832
      Похоже что то много на саммите НАТО в Стамбуле наговорили .Что начали мочить суда не по детски .На счёт торпедных атак посмотрите глубины у украинских портов и на подходах к ним.Там уже : партнёры" из НATO постарались накидав донных мин ,против ПЛ .

      Андрей hi , вы нарушили традицию сайта.☝️ Первым должен быть коммент, что ВС РФ всё делают неправильно, бьют не туда и не так, как нужно. И вообще, всё заранее согласовано с "уважаемыми партнёрами", чтобы не причинить им слишком большой ущерб, а то они обидятся и у кого-то пострадают "дети, деньги, недвижимость в Лондоне и Париже" . laughing
      1. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 11:25
        ВС РФ всё делают неправильно, бьют не туда и не так, как нужно.

        Да
    2. Константин Константинович Звание
      Константин Константинович
      +1
      Сегодня, 11:06
      На счёт торпедных атак посмотрите глубины у украинских портов и на подходах к ним.Там уже : партнёры" из НATO постарались накидав донных мин ,против ПЛ .
      - Приветствую hi , и поддерживаю. По поводу торпедирования портов 404-ой, я уже писал коменнтарий 20.03.2026 и карту глубин прикладывал, правда карта хохлостана, но сделанная уже по Британской адмиралтейской карте. Кто хочет может глянуть: https://topwar.ru/uploads/posts/2026-03/2c41d48586_i.webp
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 11:28
        Цитата: Константин Константинович
        правда карта хохлостана, но сделанная уже по Британской адмиралтейской карте.

        Британские карты хороши, но на подходах к портам, только истина на фарватерах, а далее одна "деза" ( глубины указывают специально не верные).
        1. Константин Константинович Звание
          Константин Константинович
          0
          Сегодня, 13:55
          Ну, для нас не проблема, т.к. у нас есть карты ГУНиО МО РФ со всеми промерами Чёрного моря с времён СССР, с подходами и для прибрежного плавания, что были в последствии переданы, с подобострастием , натовцам и потом переработаны в их систему картографии. Так что теперь у вмс стран нато есть, как минимум, подробные карты всего Чёрного и Азовского морей. А как максимум всех морей омывающие РФ. hi
    3. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 11:23
      Торпеды, понятно. Но ведь и ПКР с самолётов можно использовать . А то как по попе ладошкой
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 10:40
    Тяжёлая это работа, там этих портов на сотню километров, тем более построены во времена СССР.
    1. Диvannый анаlitик Звание
      Диvannый анаlitик
      0
      Сегодня, 11:28
      Самое то для испытаний Посейдона с фугасом. Рельеф дна, наверное, позволит.
  3. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +6
    Сегодня, 10:59
    ак же, как я высказывал критику, теперь я хочу поздравить российское правительство и армию с нанесением ударов по украинскому сельскохозяйственному сектору и его экспорту, хотя очень трудно понять, почему они так долго с этим тянули. Вот результаты российских ударов, подтвержденные независимыми источниками.¹ Морской экспорт зерна фактически прекратился, поскольку иностранные судовладельцы не хотят рисковать. В результате ударов по портовой инфраструктуре утрачена 1/3 украинских мощностей по экспорту через Черное море. Альтернативные экспортные маршруты — речные и т. п. — снижают конкурентоспособность украинского сельскохозяйственного экспорта, а избыток зерна на складах, не имеющий сбыта, привёл к падению цен на внутреннем рынке Украины. Без сомнения, мы имеем дело с большим успехом России, сопоставимым с значительным и решающим ослаблением энергетической системы Украины. Поэтому необходимо продолжать наносить удары по энергетической системе и системе сельскохозяйственного экспорта Украины.
    1. Juan Звание
      Juan
      0
      Сегодня, 12:16
      Sono d' accordo al 100%
  4. Juan Звание
    Juan
    +1
    Сегодня, 12:15
    L'unica cosa che uno non si spiega è perché abbiano tardato tanto per bombardare i porti ucraini sul Mar Nero. Comunque meglio tardi che mai. Impedire all' Ucraina l'accesso al Mar Nero è percorrere la metà della cammino verso la vittoria.