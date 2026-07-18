Кадыров призвал применить силу против стран НАТО, поддерживающих Киев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступил с резонансным заявлением в своем Telegram канале, призвав к жестким мерам в отношении стран НАТО, оказывающих военную и финансовую поддержку Киеву. Политик не скрывал эмоциональной окраски своих слов, подчеркивая, что Запад «откровенно и вызывающе» поставляет оружие, передает разведданные и тем самым напрямую вовлечен в конфликт.
В обращении Кадыров заявил о полной готовности чеченских подразделений выполнять любые задачи по приказу Верховного Главнокомандующего.
Он подчеркнул:
Мы – пехотинцы, и мы готовы выдвинуться в любом указанном направлении, а отряды спецназа буквально горят желанием выполнить приказы повышенной сложности.
Кадыров напомнил, что на протяжении всей российской истории земля всегда горела под ногами врагов нашей страны.
При этом глава Чечни акцентировал внимание на том, что на текущий момент Россия ведет боевые действия в щадящем режиме, стремясь минимизировать потери среди мирного населения. Однако, по его словам, в случае дальнейшей эскалации ситуация может кардинально измениться, а западные лидеры в итоге будут вынуждены публично извиняться за свою политику.
Заявление Кадырова наверняка вызовет широкий общественный резонанс как в России, так и за ее пределами. Слова главы Чечни демонстрируют жесткую позицию одного из наиболее ярких региональных лидеров, которую в нашей стране разделяют очень многие.
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