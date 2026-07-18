Кадыров призвал применить силу против стран НАТО, поддерживающих Киев

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Кадыров призвал применить силу против стран НАТО, поддерживающих Киев


Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступил с резонансным заявлением в своем Telegram канале, призвав к жестким мерам в отношении стран НАТО, оказывающих военную и финансовую поддержку Киеву. Политик не скрывал эмоциональной окраски своих слов, подчеркивая, что Запад «откровенно и вызывающе» поставляет оружие, передает разведданные и тем самым напрямую вовлечен в конфликт.



В обращении Кадыров заявил о полной готовности чеченских подразделений выполнять любые задачи по приказу Верховного Главнокомандующего.

Он подчеркнул:

Мы – пехотинцы, и мы готовы выдвинуться в любом указанном направлении, а отряды спецназа буквально горят желанием выполнить приказы повышенной сложности.

Кадыров напомнил, что на протяжении всей российской истории земля всегда горела под ногами врагов нашей страны.

При этом глава Чечни акцентировал внимание на том, что на текущий момент Россия ведет боевые действия в щадящем режиме, стремясь минимизировать потери среди мирного населения. Однако, по его словам, в случае дальнейшей эскалации ситуация может кардинально измениться, а западные лидеры в итоге будут вынуждены публично извиняться за свою политику.

Заявление Кадырова наверняка вызовет широкий общественный резонанс как в России, так и за ее пределами. Слова главы Чечни демонстрируют жесткую позицию одного из наиболее ярких региональных лидеров, которую в нашей стране разделяют очень многие.
61 комментарий
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  1. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    -1
    Сегодня, 10:22
    Вместе с ИРИ нанесём удар по недогегемону и его вассалам!
    Смерть врагам всего мира и человечества - сионистам и полосатым агрессорам-террористам.
    Так победим!
    am angry
    1. Evgenijus Звание
      Evgenijus
      -12
      Сегодня, 10:44
      Ага, чем нанесем удар? Так как вы, говорил Ленин на своем броневике. Одни лозунги и призывы к победе. Перечислите, чем это вы будете сегодня наносить удар по врагу?
      1. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        +1
        Сегодня, 10:58
        Для начала посчитайте все военные базы пингвинов в мире и их уязвимости.
        Кроме того есть методы интеллектуального воздействия через Тырнет, хакеры потирают руки.
        Вспомним мигрантов у мелко бритов, гейропе, а также последние веяния по обретению независимости от королька чарлика у ирландцев, шотландцев.
        Есть ещё жирные куски трансокеанских кабелей с многолярдными ежедневными транзакциями, это одно из самых больных мест капиталистов.
        Аналитики и экономисты могут добавить ещё десяток нужных целей.
        1. роман66 Звание
          роман66
          +5
          Сегодня, 11:27
          Да хоть бы и диверсии на ВПК врага. Чтоб боялись уже
        2. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          +2
          Сегодня, 11:46
          Цитата: ZovSailor
          с многолярдными ежедневными транзакциями, это одно из самых больных мест капиталистов.

          А мы не капиталисты что ли? Социалисты? Коммунисты?
          1. ZovSailor Звание
            ZovSailor
            0
            Сегодня, 12:16
            AllX_VahhaB
            Сегодня, 11:46
            А мы не капиталисты что ли? Социалисты? Коммунисты?

            hi Мы - ёмкое понятие.
            Себя к таковым не причисляю.
            Могу зубом поклястся.
            1. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
              Дмитрий Михайлович Серегин
              0
              Сегодня, 12:25
              Ну нам чужих зубов не нать.)))
          2. Дед-дилетант Звание
            Дед-дилетант
            0
            Сегодня, 13:55
            А мы не капиталисты что ли? Социалисты? Коммунисты?

            Вы, возможно, и капиталист. Не знаю, не стану напраслину городить, просто Вы лично только что об этом сообщили.
            А я - просто русский. Не социалист, не капиталист, не коммунист, не баптист и не сионист. Обычный русский человек. Как, в общем-то, бОльшая часть тех, кто посещает этот портал. А, да. Я еще и атеист, если угодно. И материалист.
      2. paul3390 Звание
        paul3390
        +7
        Сегодня, 11:29
        Вы вот например хуситам расскажите, что типа России удары наносить по врагам нечем... Парни в шлёпках точно решили бы что над ними издеваются..
      3. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        +5
        Сегодня, 11:44
        Цитата: Evgenijus
        Так как вы, говорил Ленин на своем броневике. Одни лозунги и призывы к победе.

        Ну, так то, Ленин победил...
        1. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
          Дмитрий Михайлович Серегин
          -5
          Сегодня, 12:27
          Ну правда, не надолго...
          1. AllX_VahhaB Звание
            AllX_VahhaB
            +3
            Сегодня, 12:31
            Цитата: Дмитрий Михайлович Серегин
            Ну правда, не надолго...

            В смысле ненадолго? До конца своей жизни! Он умер победителем!
      4. Spiidii Звание
        Spiidii
        +4
        Сегодня, 12:29
        Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет ищет отмазки..
      5. Appraiser Звание
        Appraiser
        +1
        Сегодня, 13:36
        Было бы желание, а чем найдется..... soldier
  2. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +23
    Сегодня, 10:23
    В данном случае поддерживаю Кадырова на 100%.
    Хватит сопли жевать, такими темпами скоро вытираться нечем будет.
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +8
      Сегодня, 11:21
      в нашей стране разделяют очень многие.
      Да уже похоже все сопли изжевали. Идёт откровенное издевательство на российским народом. am
    2. Гардамир Звание
      Гардамир
      +2
      Сегодня, 12:25
      А ведь перед февралем 2022 здесь шла ругань, по поводу тог. чечены умеют покупать краповые береты. Но если так быстро забываете, прикажут и про украинских террористов забудете.
  3. Pavel57 Звание
    Pavel57
    +7
    Сегодня, 10:30
    Я за жесткие меры, но надо оценивать последствия: сразу получим морскую и сухопутную блокаду, конфискацию и заморозку всех средств на западных счетах. Не санкции, а прекращение всякой торговли с западом. Необходимость военной мобилизации армии, населения и промышленности. Введение военного положения с соответствующими репрессиями. Ну и как следствие внутренние проблемы. Если мы готовы- вперед.
    1. Dead Мороз Звание
      Dead Мороз
      +6
      Сегодня, 11:06
      А если не вводить, то получим второй развал СССР (уже в формате России) и великолепный позор и окончательное внешнее управление. Потом будет исламизация и окончательная колония Израиля.
      1. nepunamemuk Звание
        nepunamemuk
        +2
        Сегодня, 11:38
        так исламизация или колония Израиля?
        1. Dead Мороз Звание
          Dead Мороз
          +1
          Сегодня, 13:27
          Одно другому не мешает. Кое-что уже есть.
      2. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        0
        Сегодня, 11:47
        Цитата: Dead Мороз
        Потом будет исламизация и окончательная колония Израиля.

        А в Израиле ислам? belay
        1. Dead Мороз Звание
          Dead Мороз
          0
          Сегодня, 13:27
          Нет, просто данная религия хорошо используется для контроля
          1. AllX_VahhaB Звание
            AllX_VahhaB
            0
            Сегодня, 13:31
            Любая религия хорошо используется для контроля! Христианские радикальные секты ничем не отличаются от таких же исламчких... Так же как и наоборот - умеренные течения. В Турции были?
            1. Dead Мороз Звание
              Dead Мороз
              0
              Сегодня, 13:37
              Нет, не пришлось.
              По первому вопросу не спорю. Но пока чаще вижу контроль с применением одной определённой религии. А так да, способов контроля масс немало.
        2. Дед-дилетант Звание
          Дед-дилетант
          0
          Сегодня, 13:57
          А в Израиле ислам?

          В Израиле сионизм. Ислам, кстати, тоже присутствует, поскольку в Израиле и арабы проживают.
      3. ARIONkrsk Звание
        ARIONkrsk
        +3
        Сегодня, 12:26
        Цитата: Dead Мороз
        А если не вводить, то получим второй развал СССР (уже в формате России) и великолепный позор и окончательное внешнее управление. Потом будет исламизация и окончательная колония Израиля.

        Исламизация уже идет гигантскими шагами, если вы еще не заметили.
        1. Dead Мороз Звание
          Dead Мороз
          +1
          Сегодня, 13:27
          К сожалению, заметил. Одних только молельных (якобы) мест в моем городе знаю шесть, а бываю далеко не во всех районах города..
    2. Карельский Звание
      Карельский
      0
      Сегодня, 13:20
      А что последствия,они и так снежным комом нарастают и без наших жёстких мер.Замороженные активы? Не уверен,что,что то ещё уцелело.Блокада?Тоже присутствует.К осени плотно за Балтику возьмутся.
    3. alexandreII Звание
      alexandreII
      -2
      Сегодня, 13:31
      Не надо надумывать то что уже есть,та же блокада, замороженные активы, прекращение торговли,это все отмазки с Вашей стороны, СССР был в блокаде,учите историю,мало того скажу Вам по секрету даже интервенция была...
      1. Pavel57 Звание
        Pavel57
        0
        Сегодня, 14:24
        Интервенция была в СССР? Что- то новенькое в истории.
    4. valera75 Звание
      valera75
      -2
      Сегодня, 13:45
      Цитата: Pavel57
      Я за жесткие меры, но надо оценивать последствия: сразу получим морскую и сухопутную блокаду

      А есть уверенность что кто то эту блокаду сделает если начнём действовать жёстко и те кто только захотят блокаду создать будут понимать что 100% их корабли в ближайшие часы пойдут ко дну? Напомню, ни одна страна нато не помогают США уже во втором конфликте Иран-США а тут мы жёстко бить начнём и они раз и сразу блокаду нам, с чего бы такая смелость у них зная что 100% погибнут?
      Цитата: Pavel57
      конфискацию и заморозку всех средств на западных счетах

      У России какие та счета остались на западе, кроме уже арестовпнных? Президент говорил возвращайте назад иначе пыль глотать. Тогда пусть пыль глотают?
      Цитата: Pavel57
      Ну и как следствие внутренние проблемы.

      Если сделать как вы пишите:
      Цитата: Pavel57
      Необходимость военной мобилизации армии, населения и промышленности. Введение военного положения с соответствующими репрессиями

      Только не понял к чему репрессии, а если без них то никаких проблем скорее всего не будет.
  4. Баюн Звание
    Баюн
    -9
    Сегодня, 10:32
    Кадыров и чеченцы - ВОИНЫ. А в Москве правят предатели СССР.

    При жестком подходе Русь может заставить Запад платить ДАНЬ за само его существование на планете.

    П.С.: "Можно. Но зачем?"
    1. 16112014nk Звание
      16112014nk
      +8
      Сегодня, 10:50
      Цитата: Баюн
      А в Москве правят предатели СССР.

      Кто предал однажды, предаст и дважды.
      Предательство — это не случайная ошибка, а проявление устойчивой черты характера или системы ценностей
    2. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 11:49
      Цитата: Баюн
      Русь может заставить Запад платить ДАНЬ

      И когда такое было? Или мы никогда жёсткими не были? wassat
  5. Zyablicev43 Звание
    Zyablicev43
    +2
    Сегодня, 10:37
    Пороху не хватит у пропитанных "духом Анкориджа" врезать по целям в европах ,убивающих наших ребят. А нужно,НУЖНО,,,
  6. Evgenijus Звание
    Evgenijus
    -3
    Сегодня, 10:38
    Да, можно поддержать Кадырова на 100%!
    Но Россия и ее ВС пока не обладают тем объемом вооружений (кроме ядерного) для разгрома противника в Европе. В последнее десятилетие (при Шойгу) ВПК России занимался глупыми и дорогими проектами, типа Арматы. Угроблены миллиарды. Раздавали направо и налево комплексы ПВО (Панцири), продавали новейшие модели самолетов в Африку. В результате у нас горят нефтяные заводы.
    Надо накопить столько вооружений, чтобы убить врага одним ударом, а не тянуть время несколько лет на взаимные поражения.
    1. KCA Звание
      KCA
      -1
      Сегодня, 11:42
      Вы так пишите, как будто СССР никакие страны не кормил, причём и не по военным мотивам, но и политическими, если страна заявляла что выбирает курс на социализм, сразу закидывалась ништяками, мечта догнать и обогнать США в космосе можете сказать сколько миллиардов или триллионов потратили на ракету Н-1, хотя на том уровне развития компьютерной техники это было невозможно, это только один пример, вероятно, самый дорогой, окончившийся чем? Правильно, ничем
    2. valera75 Звание
      valera75
      0
      Сегодня, 13:49
      Цитата: Evgenijus
      Да, можно поддержать Кадырова на 100%!
      Но Россия и ее ВС пока не обладают тем объемом вооружений (кроме ядерного)

      А Европа и США обладают вооружением, кроме ядерного, что бы нас в ноль уничтожить и от ответки самим не скатиться в каменный век.
  7. Ирек Звание
    Ирек
    -5
    Сегодня, 10:44
    Наносить удары можно и нужно наносить изнутри, только дефективный диванный икспееерд или провокатор или хайпожор , будет призывать бомбить НАТО.
  8. вертухай 2003 Звание
    вертухай 2003
    +4
    Сегодня, 10:50
    А в чём проблема? Дайте товарищу попробовать, получится, Героя не грех дать, а не получится, скажем это он самовольно...
  9. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +6
    Сегодня, 10:58
    Мы – пехотинцы, и мы готовы выдвинуться в любом указанном направлении, а отряды спецназа буквально горят желанием выполнить приказы повышенной сложности

    А вот когда наступление на Курскую область началось, что же не остановили врага сразу на границе, эти отряды?
  10. Самоед Звание
    Самоед
    +1
    Сегодня, 11:00
    Резкая смена действий ведёт к появлению многих последствий, которые "революционеры" не могут просчитать. Скорость перемен увеличивается и у руководителей просто не хватает "мозгов" , чтобы в реальном времени принимать адекватные решения. Вспомните Перестройку. Лозунгами были , типа:ускорение и качество. А ведь народная мудрость, тысячелетняя:"Поспешишь-людей насмешишь!" А ведь повелись на краснобайство. Вся страна, дружно ополоумела. А ведь даже, в щадящем медленном режиме СВО, российское руководство "тормозит". Вонь Анкориджа вам в пример. Только такие гении, уровня Ленина, могли резко менять курс страны , в зависимости от потребностей . И враги не успевали за противодействием их решениям. Или индустриализация нынешней России, сколько бы она у сталинских наркомов заняла времени?
  11. Приходимец_СЭМ Звание
    Приходимец_СЭМ
    -1
    Сегодня, 11:03
    Представляю: Путин - Западу:"Сталина у меня нет, но есть Кадыров, Хотите?!"
    Ой, Что будет?!!
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +1
      Сегодня, 11:32
      долго сдерживал себя что бы не спросить...
      и всеже, что будет то?
      1. Приходимец_СЭМ Звание
        Приходимец_СЭМ
        -2
        Сегодня, 12:23
        А давайте выберем Президентом РФ Кадырова и посмотрим - "Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!" Так?
        Думаю, что тогда Вы будете задаваться вопросом: "Ну Зачем я спросил?!!!" Или не будете?
        1. Личное мнение Звание
          Личное мнение
          -1
          Сегодня, 12:31
          Путину пугать запад нужно не Кадыровои, а передачей власти коммунистам. Даже такому их подобию как Зюганов.
        2. Владимир М Звание
          Владимир М
          +3
          Сегодня, 12:51
          Большей глупости, чем выбрать Кадырова Президентом России тяжело придумать...
          hi
          1. Приходимец_СЭМ Звание
            Приходимец_СЭМ
            0
            Сегодня, 13:33
            Спасибо за общение! Всех благ Вам и Вашим близким! hi
            1. Владимир М Звание
              Владимир М
              +1
              Сегодня, 13:37
              И Вам спасибо за общение! Удачи и всего самого наилучшего! hi
  12. Artax Звание
    Artax
    +8
    Сегодня, 11:17
    Мы – пехотинцы, и мы готовы выдвинуться в любом указанном направлении, а отряды спецназа буквально горят желанием выполнить приказы повышенной сложности.

    Кадыров заявил, что его спецназ готов воевать с любой страной НАТО?
    Для начала неплохо бы одолеть Украину, которая совсем не в НАТО.
    Кстати, из информационного поля полностью исчез А. Алаудинов. Ни на что не намекаю, но очень уж многие этим интересуются...
  13. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +3
    Сегодня, 11:38
    Сколько чеченского, боеспособного, мужского населения, Кадыров готов предоставить в один путь, из того что имеется. Спец.подразделения, это капля в море, в основной массе пехотинцев.
  14. Константин Константинович Звание
    Константин Константинович
    0
    Сегодня, 11:42
    Это звонок серьёзный! На Кавказе не жалуют слабаков, да вообще-то нигде не привечают - а, сторонятся и презирают. Там вон Азербайджан поглядывает на Дагестан, в рамках "великого турана" для великого султана и англосаксы пока мешать не будут. Им пока выгодно. Операция "Анаконда" руками прокси в действии!
    1. kventinasd Звание
      kventinasd
      -3
      Сегодня, 12:08
      Цитата: Константин Константинович
      англосаксы пока мешать не будут.

      Конечно не будут, потому что довели ситуацию до того, что самих анлосаксов в любой момент могут смешать с дерьмом.
  15. Tagan Звание
    Tagan
    +2
    Сегодня, 11:43
    Цитата: Аркадий007
    В данном случае поддерживаю Кадырова на 100%.
    Хватит сопли жевать, такими темпами скоро вытираться нечем будет.

    Только эта поддержка вам ничего не стоит, кроме буковок в комменте. Не паясничали бы. Личину-то свою уже давно засветили.
  16. СергейСмирнов3663 Звание
    СергейСмирнов3663
    +3
    Сегодня, 12:18
    Пиарится глава Чечни. Вопрос только и по указанию, или по собственной инициативе.
    Если по указанию, то это радует, значит верха начали суетиться.
    Проблема только с войсками тик-ток.
    Хотя, если их доставить на передовую, нарезать участок фронта, поставить во вторую линию тех, за кем они раньше стояли, дать приказ ни шагу назад, то может, что-то и изменится.
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +2
      Сегодня, 12:59
      Нет, не изменится.
      Да чеченцы достойно воевали и в Брестской крепости, и в Афганистане, и в....
      Но все они были в составе многонациональных подразделений.
      Создавать воинские подразделения по национальному признаку - глупость на которой Россия не раз "обжигалась" и ещё "обожгется".
  17. Сергей Новиков_3 Звание
    Сергей Новиков_3
    0
    Сегодня, 12:59
    Да кто ж спорит!? Финску волость, пожалуйста, сюда. Я уже рюкзак собираю, чтобы "оккупировать" какой-нибудь приглянувшийся финский домик..
  18. tjeck91 Звание
    tjeck91
    0
    Сегодня, 13:14
    Надеюсь что Адам Кадыров лично будет назначен курировать столь важную операцию.
  19. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 13:35
    Давно его не было слышно .И Апти тоже.
  20. sir Galant Звание
    sir Galant
    0
    Сегодня, 14:32
    У ВВВ такой задачи нет, жаль Рамзан ... Он читать не умеет )