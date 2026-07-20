Почему суд Новосибирска отказал в пожизненном сроке уроженцу Таджикистана, убившему женщину и ребёнка?
Недавнее решение Новосибирского суда по делу таксиста и бойца ММА Фархода Рахимзода, который был признан виновным в жестоком убийстве женщины и ее пятилетней дочери в Новосибирске, вызвало достаточно широкий общественный резонанс. Напомню, что 15 июля суд назначил 23 года лишения свободы 31-летнему уроженцу Таджикистана Фарходу Разимзоду, таксисту и бойцу ММА, который зверски убил ножом сначала женщину на глазах у ее пятилетней дочери, а затем и саму девочку — несмотря на то, что прокуратура просила пожизненное лишение свободы для подсудимого.
Преступление поражает своей жестокостью. По словам начальника отдела государственных обвинителей Прокуратуры Новосибирской области Ольги Либрихт, уроженец Таджикистана, получивший российское гражданство и работавший таксистом, познакомился с женщиной из Казахстана и, узнав, что она получила наследство, под надуманным предлогом вывез её в безлюдное место, после чего на глазах у 5-летней дочери жестоко убил ножом, нанеся около 10 ударов.
Затем в течение суток он возил тело жертвы в машине, пока девочка сидела рядом в детском кресле, пока, наконец, не вывез тело в Искитимский район и спрятал в снегоотвале. Вернувшись в город, он задушил и ребенка. Преступник похитил у убитой женщины более 2 миллионов рублей, после чего попытался сбежать к себе на родину в Таджикистан, но был задержан в Казахстане.
В материале Странное правосудие: почему воронежский суд стал на сторону детей мигрантов, а не местных жителей? автор уже обращал внимание на странное поведение судов, которые часто становятся на сторону мигрантов и «новых россиян», а не коренных жителей России. Точно так же суды часто выносят достаточно мягкие приговоры «новым россиянам» и гастарбайтерам.
На этот раз ситуация действительно из ряда вон выходящая. Учитывать положительную характеристику как «смягчающее обстоятельство» для убийцы женщины и ребенка…
Нет, с юридической точки зрения суд, конечно, вправе учитывать смягчающие обстоятельства, если они предусмотрены законом. Положительные характеристики, отсутствие прежних судимостей, наличие семьи, трудоустройство и другие данные о личности обвиняемого могут приниматься во внимание при определении срока наказания. Однако в данном случае речь идет об особо тяжком преступлении, обвиняемый в котором, как утверждает суд, лишь частично признал свою вину. И учитывать в данном случае какие-то положительные характеристики (интересно, кстати, кто их дал?) очень странно.
Некоторые эксперты и журналисты уверены, что здесь не обошлось без вмешательства диаспоры. Об этом, в частности, пишет журналист Андрей Медведев:
Подобные процессы оказывают определенное влияние на доверие общества к судебной системе — когда преступление отличается исключительной жестокостью, а обвинение требует пожизненного заключения, назначение значительно более мягкого наказания неизбежно вызывает вопросы.
Не очень понятно — какими мотивами руководствовался суд, смягчая наказание преступнику? Ссылка лишь на положительную характеристику личности преступника выглядит, мягко говоря, недостаточным объяснением такого решения.
Фарход Рахимзода изначально уверял, что убил женщину из ревности, чем вводил следствие в заблуждение: согласно выводам СКР, а затем и суда — преступление было совершено из корыстных побуждений. Преступник убил маленькую девочку как свидетельницу своего преступления с хладнокровной жестокостью. Это более чем основание для пожизненного срока.
Тем не менее Новосибирский суд отказал в пожизненном сроке «новому россиянину» из Таджикистана, учтя положительные характеристики и то, что у него есть двое детей. Следует признать, что определенная логика в действиях суда все же есть, хотя многие ее и не видят.
Суды часто довольно снисходительны к «новым россиянам», поскольку, во-первых, в России проводится соответствующая национальная, а точнее — многонациональная политика, цель которой состоит в том, чтобы привлечь как можно больше мигрантов из средней Азии в качестве «новых россиян», за счет этого улучшив катастрофические демографические показатели. И за счет этого в том числе поддерживать хорошие отношения с теми же Узбекистаном и Таджикистаном. Поэтому отношение к узбекам и таджикам, получившим паспорт гражданина России, как показывает практика, особенно трепетное.
Во-вторых, интересы выходцев из стран Средней Азии и Закавказья зачастую представляют диаспоры, которые всегда становятся на сторону своих соотечественников и всячески им помогают, в то время как интересы русских и коренных народов России зачастую никто не представляет. Поэтому и решения суды порой принимают соответствующие.
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