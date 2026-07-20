Почему суд Новосибирска отказал в пожизненном сроке уроженцу Таджикистана, убившему женщину и ребёнка?

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Почему суд Новосибирска отказал в пожизненном сроке уроженцу Таджикистана, убившему женщину и ребёнка?

Недавнее решение Новосибирского суда по делу таксиста и бойца ММА Фархода Рахимзода, который был признан виновным в жестоком убийстве женщины и ее пятилетней дочери в Новосибирске, вызвало достаточно широкий общественный резонанс. Напомню, что 15 июля суд назначил 23 года лишения свободы 31-летнему уроженцу Таджикистана Фарходу Разимзоду, таксисту и бойцу ММА, который зверски убил ножом сначала женщину на глазах у ее пятилетней дочери, а затем и саму девочку — несмотря на то, что прокуратура просила пожизненное лишение свободы для подсудимого.

Преступление поражает своей жестокостью. По словам начальника отдела государственных обвинителей Прокуратуры Новосибирской области Ольги Либрихт, уроженец Таджикистана, получивший российское гражданство и работавший таксистом, познакомился с женщиной из Казахстана и, узнав, что она получила наследство, под надуманным предлогом вывез её в безлюдное место, после чего на глазах у 5-летней дочери жестоко убил ножом, нанеся около 10 ударов.



Затем в течение суток он возил тело жертвы в машине, пока девочка сидела рядом в детском кресле, пока, наконец, не вывез тело в Искитимский район и спрятал в снегоотвале. Вернувшись в город, он задушил и ребенка. Преступник похитил у убитой женщины более 2 миллионов рублей, после чего попытался сбежать к себе на родину в Таджикистан, но был задержан в Казахстане.

В материале Странное правосудие: почему воронежский суд стал на сторону детей мигрантов, а не местных жителей? автор уже обращал внимание на странное поведение судов, которые часто становятся на сторону мигрантов и «новых россиян», а не коренных жителей России. Точно так же суды часто выносят достаточно мягкие приговоры «новым россиянам» и гастарбайтерам.

На этот раз ситуация действительно из ряда вон выходящая. Учитывать положительную характеристику как «смягчающее обстоятельство» для убийцы женщины и ребенка…

Нет, с юридической точки зрения суд, конечно, вправе учитывать смягчающие обстоятельства, если они предусмотрены законом. Положительные характеристики, отсутствие прежних судимостей, наличие семьи, трудоустройство и другие данные о личности обвиняемого могут приниматься во внимание при определении срока наказания. Однако в данном случае речь идет об особо тяжком преступлении, обвиняемый в котором, как утверждает суд, лишь частично признал свою вину. И учитывать в данном случае какие-то положительные характеристики (интересно, кстати, кто их дал?) очень странно.

Некоторые эксперты и журналисты уверены, что здесь не обошлось без вмешательства диаспоры. Об этом, в частности, пишет журналист Андрей Медведев:

Отчего суд решил проявить такой гуманизм? Уверен, что не обошлось без вмешательства диаспоры. Кто-то же дал хорошую характеристику упырю. Суд послушал, что у подсудимого дети малые, сам он спортсмен и общественник (подпольный клуб ММА и такая же мечеть), и решил помягче обойтись. Отличный сигнал всем потенциальным убийцам. Странный юридический прецедент, который создаёт явную базу для споров о правоприменительной практике. Не понятно, о чем я? Ну вот смотрите, у нас сажают на 15–17 лет тех, кто был завербован ГУР Украины и совершил диверсию. На 27 лет села Дарья Трепова. А убийца женщины и ребёнка получил 23 года колонии. Ничего никого тут не смущает?

Подобные процессы оказывают определенное влияние на доверие общества к судебной системе — когда преступление отличается исключительной жестокостью, а обвинение требует пожизненного заключения, назначение значительно более мягкого наказания неизбежно вызывает вопросы.

Не очень понятно — какими мотивами руководствовался суд, смягчая наказание преступнику? Ссылка лишь на положительную характеристику личности преступника выглядит, мягко говоря, недостаточным объяснением такого решения.

Фарход Рахимзода изначально уверял, что убил женщину из ревности, чем вводил следствие в заблуждение: согласно выводам СКР, а затем и суда — преступление было совершено из корыстных побуждений. Преступник убил маленькую девочку как свидетельницу своего преступления с хладнокровной жестокостью. Это более чем основание для пожизненного срока.

Тем не менее Новосибирский суд отказал в пожизненном сроке «новому россиянину» из Таджикистана, учтя положительные характеристики и то, что у него есть двое детей. Следует признать, что определенная логика в действиях суда все же есть, хотя многие ее и не видят.

Суды часто довольно снисходительны к «новым россиянам», поскольку, во-первых, в России проводится соответствующая национальная, а точнее — многонациональная политика, цель которой состоит в том, чтобы привлечь как можно больше мигрантов из средней Азии в качестве «новых россиян», за счет этого улучшив катастрофические демографические показатели. И за счет этого в том числе поддерживать хорошие отношения с теми же Узбекистаном и Таджикистаном. Поэтому отношение к узбекам и таджикам, получившим паспорт гражданина России, как показывает практика, особенно трепетное.

Во-вторых, интересы выходцев из стран Средней Азии и Закавказья зачастую представляют диаспоры, которые всегда становятся на сторону своих соотечественников и всячески им помогают, в то время как интересы русских и коренных народов России зачастую никто не представляет. Поэтому и решения суды порой принимают соответствующие.
23 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. turembo Звание
    turembo
    +11
    Сегодня, 04:37
    Ну мне кажется я еще доживу до момента когда за такое будут освобождать в зале суда, давать медали героев, и президент будет ручку жать на совместном фото. Практически так сказать "традиционные ценности". Самое интересное есть люди которые возмущаются русофобской политикой Казахстана, после такого можно не удивляться. Интересно как отреагировал их местный мид на подобное. Суды вообще вещь интересная, причем здесь например спорт? Получается так подсудимый убил двух человек, но он каждое утро делает утреннюю зарядку, полностью оправдан! По хорошему необходимо проверить суд выносящий подобные решения, проверить всех людей которые выдавали гражданство данному объекту. Наши органы не поймали преступника, спасибо хоть Казахи постарались. Кстати желательно всю семью и родственников убийцы лишить гражданства и выдворить из страны без права получения гражданства до конца жизни, если диаспоры готовы впрягаться, пусть несут ответственность за своих граждан.....
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 05:47
      Рассматривать корень зла необходимо ещё с момента образования цивилизации и культуры Древней Руси, а затем с искусственно собранного лоскутного одеяла СССР, ошибочность отголосков которого мы ощущаем до сих пор, когда РФ жертвовала интересами своего российского народа во имя нерушимой дружбы"братских народов".
      Лично из своего опыта наблюдений за самым справедливым судом в мире ещё эпохи 90-х годов мне было достаточно посетить десяток заседаний судов и понаблюдать за внутренней кухней, чтобы вынести свой, пусть субъективный вердикт.
      Для меня было непонятно, как при низких зарплатах помощники судей и секретари ходят в одежде из бутиков и носят драгоценности неподъёмной тяжести своих зарплат.
      Периодические кампании по коррупционным скандалам в силовых и судебных органах, проходящие до сих пор, лишь отголосок той уродливой системы, которая выстроена за долгие годы либеральной политики.
      А мы, как законопослушные граждане и порядочные налогоплательщики, пожинаем плоды этого либерального творчества.
  2. Владимир_2У Звание
    Владимир_2У
    +12
    Сегодня, 04:44
    Потому что нынешнее российское государство не ставит своей целью защиту русского народа.
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      +1
      Сегодня, 05:03
      Цитата: Владимир_2У
      Потому что нынешнее российское государство не ставит своей целью защиту русского народа.

      Вам действительно нужен ответ или это "крик отчаяния"?
      1. Владимир_2У Звание
        Владимир_2У
        0
        Сегодня, 05:36
        Цитата: Дырокол
        Вам действительно нужен ответ

        А вы можете его дать?
        1. Дырокол Звание
          Дырокол
          0
          Сегодня, 06:11
          Цитата: Владимир_2У
          А вы можете его дать?

          Свой вариант конечно же, довольно субъективный.
          1. Владимир_2У Звание
            Владимир_2У
            +1
            Сегодня, 06:14
            Цитата: Дырокол
            Свой вариант конечно же, довольно субъективный.

            Думаю, что как и мой, не стоит озвучивать, во избежание...
    2. marchcat Звание
      marchcat
      +7
      Сегодня, 05:24
      Сначала "мягкий" приговор, потом роскошная вилла и счета на миллиарды...всё судейство в РФ нужно коренным образом пересмотреть и сделать так, что судью можно переизбрать.
      1. Per se. Звание
        Per se.
        0
        Сегодня, 06:24
        Цитата: marchcat
        что судью можно переизбрать.
        Конституция, Закон, должны быть для всех, в том числе и для судей, кто так или иначе себя скомпрометировал.
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +6
    Сегодня, 04:54
    Периодически просматриваю уголовную хронику по России.
    В целом имеется ряд особенностей и тенденций в уголовной практике России.
    1.Рост тяжких преступлений в летний период.
    2.Рост совершенных мигрантами преступлений летом.
    3.Необъяснимая толерантность к этнической преступности в целом по России.
    4.Необъяснимое ужесточение наказания для лиц совершивших самооборону при нападении преступников.
    5.Низкие сроки и приговоры судей для рецидивистов и лиц совершивших жестокие преступления.
    Есть еще ряд неприятных моментов в УК России.
    Как объяснить такое поведение нашего правосудия?
    Не понимаю. request
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      +1
      Сегодня, 05:01
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Как объяснить такое поведение нашего правосудия?
      Не понимаю.

      Возможно не видят в этом смысла, преступник уходит на СВО, а далее либо на тот свет, либо герой и образец для подражания с чистой биографией.
    2. yuriy55 Звание
      yuriy55
      0
      Сегодня, 06:27
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Как объяснить такое поведение нашего правосудия?

      Правосудие на страже денежных мешков...Это обычная практика при определённых условиях...
  4. север 2 Звание
    север 2
    +4
    Сегодня, 05:06
    было бы интересно на эту тему послушать главных зазывал мигрантов - Алики Асанбаева который сейчас Васильев и Затулина . А поскольку все уже устали повторять , что эти диаспоры со своими главарями это есть очень влиятельная мафия , то глупо было бы отрицать , что главные зазывалы мигрантов в Россию из Ср. Азии не является покровителями этих диаспор . А попробуйте им предложить , что и русские в России создадут организации под названием "Русская Диаспора " с своими вождями .
    Да вы что , запрет наступит сразу ... им до сих пор икается после только пробных шагов "Русской весны "
    2014 году .
    А давно это началось ? А вы вспомните , в какой из пятнадцать республик СССР не было своей республиканской организации КПСС . У четырнадцати республик было , только у русской нации тогда уже своей организации не было .
  5. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 05:13
    Цитата: Дырокол
    Возможно не видят в этом смысла, преступник уходит на СВО, а далее либо на тот свет, либо герой и образец для подражания с чистой биографией.

    Не обязательно так...если копнуть поглубже, вручать оружие такому контингенту затея опасная...и может аукнутся в будущем их авторам. smile Один Пригожин чего стоит.
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +3
    Сегодня, 05:47
    Цитата: turembo
    Кстати желательно всю семью и родственников убийцы лишить гражданства и выдворить из страны
    В Израиле, к тому же, ещё и полностью разрушают дома террористов. В этом вопросе я Израиль поддерживаю обеими руками
  7. carpenter Звание
    carpenter
    +4
    Сегодня, 05:47
    Отчего суд решил проявить такой гуманизм? Уверен, что не обошлось без вмешательства диаспоры. Кто-то же дал хорошую характеристику упырю.
    Это говорит о том, что даже судьи боятся таджикскую (среднеазиатскую мафию), а что начнётся в Москве, когда там их не один миллион.
    Дикий капитализм России, губит страну и её народ.
    1. Per se. Звание
      Per se.
      -1
      Сегодня, 06:19
      Цитата: carpenter
      Дикий капитализм России, губит страну и её народ.
      Разве не для того всё было затеяно по развалу в 1991 году, а, фактически, раньше? Приходилось слышать от "одарённостей", что Россия процветала в годы дружбы с Западом, им трудно понять, что хрюшки тоже процветают в "дружбе" с мясником, на откорме к забою. Сильная Россия Западу не нужна, и подобранный капитализм, с продажной и зависимой "элитой", всё делает для того, чтобы Россию разрушить. Когда же это будет понятно...
  8. Николай Малюгин Звание
    Николай Малюгин
    +2
    Сегодня, 05:49
    Быстрая смена законов не сулит ничего хорошего.Если раньше убийца в зале суда был в ожидании смертной казни.То сегодня он гадает,дадут ему пожизненное или просто отсидит в тюрьме.Разница существенная.А там глядишь освободишься по УДО.Рост преступности в 90 годах показал весь негатив смены законов.
  9. Владимир М Звание
    Владимир М
    +2
    Сегодня, 06:17
    Какая дичь в стране происходит.
    Это говорит о том, что в стране диаспоры-нац ОПГ стали реальной властью, правда пока толлько на местном уровне.
    Ну и извечный русский вопрос - кто виноват и что делать?
    1. yuriy55 Звание
      yuriy55
      +1
      Сегодня, 06:30
      Цитата: Владимир М
      Ну и извечный русский вопрос - кто виноват и что делать?

      Риторический вопрос... yes
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        0
        Сегодня, 06:45
        С вопросом "кто виноват?" вообще-то ясно, а вот с вопросом "что делать?" все намного сложнее...
  10. Lynx2000 Звание
    Lynx2000
    0
    Сегодня, 06:26
    Ну вот смотрите, у нас сажают на 15–17 лет тех, кто был завербован ГУР Украины и совершил диверсию. На 27 лет села Дарья Трепова. А убийца женщины и ребёнка получил 23 года колонии. Ничего никого тут не смущает?

    В НСО хорошо себя чувствует азербайджанская диаспора, её представители сидят в заксобрании области, в МВД...
    Памятен случай с двумя сотрудниками ДПС, когда при задержании нарушителей был застрелен один азербайджанец. Благодаря общественному резонансу дело пересмотрели, парней из ДПС оправдали.
    С выводами указанными в статье согласен.
    Знать оперативную обстановку в этнических группировках (диаспорах) сложно, а это помогает раскрывать и пресекать преступления и розыскивать преступников.
    Знаю что ОРМ в таких диаспорах намеренно пересекались сверху, не поощряя инициативу сотрудников опер подразделений.

    Кстати, осужденные на пожизненный срок заключения, имеют право подавать ходатайство об УДО после 25 лет заключения, в случае отказа, подавать повторно через 3 года.
    Случаи редки, но есть.
    Совершенное этим таджиком преступление, по своей жестокости, особенно убийство ребёнка, является общественно опасным, тем более наличие у него якобы на иждивении двух детей не является в данном случае смягчающим обстоятельством.
  11. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    0
    Сегодня, 06:56
    Почему суд Новосибирска отказал в пожизненном сроке уроженцу Таджикистана, убившему женщину и ребёнка?

    Да здравствует российский суд! Самый продажный суд в мире.