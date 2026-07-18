«Можем потерпеть поражение»: генерал ВСУ публично раскритиковал состояние армии

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«Можем потерпеть поражение»: генерал ВСУ публично раскритиковал состояние армии


Начальник штаба 11-го армейского корпуса ВСУ генерал Сергей Собко выступил с публичной критикой системы управления в украинской армии. Своё заявление он опубликовал на фоне отставки министра обороны Михаила Фёдорова и его конфликта с главкомом ВСУ Александром Сырским:



Есть вещи, о которых сегодня нужно говорить открыто. Вооружённые силы нуждаются в срочных изменениях, иначе мы можем потерпеть поражение.

По его мнению, угрозой для ВСУ сейчас является не только Россия, но и те решения, которые принимаются внутри украинской армии.

По словам генерала, кадровая политика ВСУ строится не на профессионализме, а на личной преданности. На ключевые посты назначают тех, кто «удобен», а не тех, кто эффективен. В итоге командиры вынуждены постоянно оглядываться – не только как выполнить боевую задачу, но и как не попасть под репрессии. Инициатива снизу воспринимается как угроза, а конструктивный спор – как акт нелояльности.

Отдельно Собко затронул проблему искажения данных при передаче по командной цепочке. Цена такой лжи – потерянное время, упущенные шансы на передовой и жизни военных. Его выступление продолжило серию громких критических заявлений в адрес украинского военного руководства после отставки Фёдорова.
12 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +5
    Сегодня, 10:37
    Бдительность нашу усыпляют , а сами хочут до Урала дойти к осени.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 11:31
      Пусть сдаются. После фильтрации, колоннами, под конвоем, как раз дойдут
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        -1
        Сегодня, 11:46
        После фильтрации, колоннами, под конвоем, как раз дойдут
        А если подгонять дронами сверху, то бегом будет намного быстрее...
    2. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 11:35
      "Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера"(с) wassat
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +4
    Сегодня, 10:43
    По словам генерала, кадровая политика ВСУ строится не на профессионализме, а на личной преданности. На ключевые посты назначают тех, кто «удобен», а не тех, кто эффективен. В итоге командиры вынуждены постоянно оглядываться – не только как выполнить боевую задачу, но и как не попасть под репрессии. Инициатива снизу воспринимается как угроза, а конструктивный спор – как акт нелояльности.

    Что то мне это напоминает... what похоже у него ящик гранат взорвется скоро в личном сортире.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +2
      Сегодня, 11:33
      По-моему - это в любой армии так. Кроме, может, Советской Красной Армии
  3. Фразах Звание
    Фразах
    +3
    Сегодня, 10:55
    Мнение туземцев хозяев не волнует, эпидемия войны зашла слишком далеко. Войной управляют из безопасных мест, на гибнущих пешек всем плевать, кончатся люди - в ход пойдут дроны и.., ещё есть целая восточная Европа, которую не жалко.
    1. Aken Звание
      Aken
      +1
      Сегодня, 11:30
      Ещё пол года и для войны с Россией люди не понадобятся. Хватит дронов.
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        -1
        Сегодня, 11:41
        Для них дроны дороже людей, так что вряд ли без чубатых на ЛБС обойдутся...
        1. Aken Звание
          Aken
          0
          Сегодня, 11:43
          Я сейчас не про бандеровцев. Я про Европу. У них появился исторический шанс одержать победу без пехоты. А схронных никто жалеть не собирается.
  4. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +2
    Сегодня, 11:34
    Вот мне прям интересно … а генералитет шумерии верит в свою победу? в случае неких «правильных» решений … нуу что сказать тогда это болезнь и лечиться галоперидолом
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 11:44
      нуу что сказать тогда это болезнь и лечиться галоперидолом
      А может всё таки попробовать тактическим ядерным...??? Для надёжности, так сказать...