Есть вещи, о которых сегодня нужно говорить открыто. Вооружённые силы нуждаются в срочных изменениях, иначе мы можем потерпеть поражение.

Начальник штаба 11-го армейского корпуса ВСУ генерал Сергей Собко выступил с публичной критикой системы управления в украинской армии. Своё заявление он опубликовал на фоне отставки министра обороны Михаила Фёдорова и его конфликта с главкомом ВСУ Александром Сырским:По его мнению, угрозой для ВСУ сейчас является не только Россия, но и те решения, которые принимаются внутри украинской армии.По словам генерала, кадровая политика ВСУ строится не на профессионализме, а на личной преданности. На ключевые посты назначают тех, кто «удобен», а не тех, кто эффективен. В итоге командиры вынуждены постоянно оглядываться – не только как выполнить боевую задачу, но и как не попасть под репрессии. Инициатива снизу воспринимается как угроза, а конструктивный спор – как акт нелояльности.Отдельно Собко затронул проблему искажения данных при передаче по командной цепочке. Цена такой лжи – потерянное время, упущенные шансы на передовой и жизни военных. Его выступление продолжило серию громких критических заявлений в адрес украинского военного руководства после отставки Фёдорова.