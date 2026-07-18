«Можем потерпеть поражение»: генерал ВСУ публично раскритиковал состояние армии
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Начальник штаба 11-го армейского корпуса ВСУ генерал Сергей Собко выступил с публичной критикой системы управления в украинской армии. Своё заявление он опубликовал на фоне отставки министра обороны Михаила Фёдорова и его конфликта с главкомом ВСУ Александром Сырским:
Есть вещи, о которых сегодня нужно говорить открыто. Вооружённые силы нуждаются в срочных изменениях, иначе мы можем потерпеть поражение.
По его мнению, угрозой для ВСУ сейчас является не только Россия, но и те решения, которые принимаются внутри украинской армии.
По словам генерала, кадровая политика ВСУ строится не на профессионализме, а на личной преданности. На ключевые посты назначают тех, кто «удобен», а не тех, кто эффективен. В итоге командиры вынуждены постоянно оглядываться – не только как выполнить боевую задачу, но и как не попасть под репрессии. Инициатива снизу воспринимается как угроза, а конструктивный спор – как акт нелояльности.
Отдельно Собко затронул проблему искажения данных при передаче по командной цепочке. Цена такой лжи – потерянное время, упущенные шансы на передовой и жизни военных. Его выступление продолжило серию громких критических заявлений в адрес украинского военного руководства после отставки Фёдорова.
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