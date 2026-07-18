ФСБ задержала жительницу Ялты по делу об убийстве офицера Черноморского флота

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ФСБ задержала жительницу Ялты по делу об убийстве офицера Черноморского флота


В Крыму сотрудники ФСБ задержали жительницу Ялты по делу о теракте против офицера Черноморского флота Валерия Транковского. Напомним, что сам взрыв в Севастополе прогремел в ноябре 2024 года.



Задержанная 1967 года рождения по личной инициативе связалась с представителем СБУ через мессенджер. По указанию куратора сделала тайник на полуострове. Заложила туда компоненты для взрывного устройства, после чего передала координаты украинской стороне. Именно эти материалы использовались для подрыва автомобиля военнослужащего 13 ноября.

В результате подрыва взрывного устройства погиб капитан 1-го ранга Валерий Транковский. Заряд мощностью порядка 200 граммов в тротиловом эквиваленте был закреплён под днищем его служебного автомобиля.

Ранее в ФСБ уже сообщали: теракт был спланирован по линии СБУ, а его подготовкой занимался нынешний врио главы украинской спецслужбы генерал-майор Александр Поклад.

В рамках уголовного дела задержана ещё одна фигурантка – 34-летняя жительница Кировского района Крыма. По версии ФСБ, она совершила денежный перевод в размере 5 тысяч гривен в поддержку ВСУ, а также планировала передать Киеву данные о топливно-энергетическом комплексе, военном аэродроме и ряде других стратегических объектов России.
24 комментария
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  1. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +7
    Сегодня, 11:26
    Сколько ещё этих продажных хохлоориентированных граждан предстоит выявить … пятую колонну нужно чистить нещадно … после отсидки полное поражение в правах а лучше лишение гражданства (близких родственников тоже) и высылать из страны
    1. Константин Константинович Звание
      Константин Константинович
      0
      Сегодня, 11:34
      Цитата: silberwolf88
      отсидки полное поражение в правах а лучше лишение гражданства (близких родственников тоже)
      - так то да! good что то надо делать и побыстрее! А вот высылать не надо - каторга всех вылечит, сроки по суду. Дмитриев тоннель хочет до Аляски копать - кайло им в руки и норма день в подарок! hi "Номынетакие"
      1. frruc Звание
        frruc
        +2
        Сегодня, 11:49
        подготовкой занимался нынешний врио главы украинской спецслужбы генерал-майор Александр Поклад.

        Почему этот Поклад еще живой и гадит своим присутствием воздух. Этих деятелей стоит утилизировать без тени сомнений.
        1. VovaVVS Звание
          VovaVVS
          0
          Сегодня, 12:44
          Ну если Роман Аркадьевич даже "азовцев" не разрешает трогать...
      2. frruc Звание
        frruc
        +2
        Сегодня, 11:52
        Константин Константинович
        Дмитриев тоннель хочет до Аляски копать

        Xpeн им , а не тоннель. Считаю, что он нам не к чему.
        1. Константин Константинович Звание
          Константин Константинович
          0
          Сегодня, 14:09
          Считаю, что он нам не к чему.
          - согласен, но это я как пример. Можно копать в принципе в любом месте нашей страны. Кстати на месте нашего ВПР, когда соберутся строить мост через Татарский пролив пусть заодно, руками каторжан будущих, тоннель капнут под этим проливом! Ну, чтоб два раза не кататься! hi
    2. роман66 Звание
      роман66
      +4
      Сегодня, 11:35
      На кол. Буквально привселюдно с трансляцией. Чтоб хоть боялись
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 11:40
      silberwolf88
      Сегодня, 11:26

      Судя по действиям таких отмороженных, они сделали выбор в пользу бандеронацистов.
      Народный суд примет правильное решение, после отсидки срока вручать всем подобным волчий билет в одну сторону, куда они так стремятся, без обратного возвращения в Россию.
      am
      1. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 12:13
        ZovSailor
        Народный суд примет правильное решение

        Не Народный суд, а Южный Окружной Военный суд, тот который находится в г. Ростов-на-Дону, где судят террористов и их сподручных.
    4. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 11:41
      Цитата: silberwolf88
      Сколько ещё этих продажных хохлоориентированных граждан

      Эти не продажные, эти идейные...
    5. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 11:42
      Цитата: silberwolf88
      лучше лишение гражданства (близких родственников тоже)

      На сколько близких?
    6. п-к Звание
      п-к
      0
      Сегодня, 11:58
      Для особо отличившихся - смертная казнь необходима. Но...
    7. Shelest2000 Звание
      Shelest2000
      0
      Сегодня, 13:11
      Чистить надо фатально для них. И показательно с опубликованием во всех СМИ,пусть и не в прямом эфире,пусть в записи. Каждая с*олочь,каждый террорист и предатель, должны знать,что их ожидает и как они будет выглядеть - обо*ссаной,обгадившейся и раскачивающейся на ветру тушкой.
      Приговоры с большими сроками и с пожизненным не помогают. Деды их вешали и нам не надо стесняться - мы ж варвары "с раскосыми и жадными очами!". Т.ч. плевать на всех!
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 11:32
    Вот чего им не хватало - Заполярье пейзажей ? Будут заполярные пейзажи на всю оставшуюся жизнь .И похоронят в " вечной мерзклоте" за место фамилии - номер .Таким кстати в Заполярье предлагают без вариантов место в болоте.Кучненько так стоят столбики .
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 11:43
      Цитата: tralflot1832
      Будут заполярные пейзажи на всю оставшуюся жизнь

      Женщинам пожизненное не дают...
      1. KCA Звание
        KCA
        0
        Сегодня, 11:49
        Долго-ли внести поправку за терроризм - можно
        1. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          0
          Сегодня, 12:20
          Цитата: KCA
          Долго-ли внести поправку за терроризм - можно

          УК РФ (ч. 2 ст. 57) пожизненное лишение свободы женщинам не назначается. В СССР, за всю историю, казнили только трёх женщин. Одна из них Тонька-пулемётчица. В РИ так же на практике не применяли смертную казнь к женщинам...
          Вы думаете кто то захочет войти в историю подобным образом?
          1. KCA Звание
            KCA
            0
            Сегодня, 12:25
            Я разве писал про казни? Я писал о введении в качестве наказания, вон в США можно и 20 лет ждать, и помереть естественной смертью, а нам слабо? Это не пожизненное, это тягомотина судебная, ну не дотерпела подсудимая приговора, бядв-бяда, но виновных нет
  3. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +2
    Сегодня, 11:32
    В другое время, этой тупой овце, сразу пуля в затылок была бы обеспечена.
  4. Комментарий был удален.
  5. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 11:51
    1967 года рождения
    меня всегда интересует вопрос, а что такие как она говорили на комсомольских собраниях?
  6. Диvannый анаlitик Звание
    Диvannый анаlitик
    0
    Сегодня, 12:23
    Десятилетия Крыма под хOхлами (благодаря одному плешивому недоумку, художества которого сейчас расхлебываем) не прошли бесследно. Сколько там еще идейных бандеро-элементов и просто продажных шкур окопались ! Давно требуется ужесточение ответственности по законам военного времени и отмены всех поблажек для различных контингентов.
  7. Комментарий был удален.
  8. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 12:38
    Сегодня под Ногинск приехал на дачу там дымяк солнца не видно, фото есть но разрешено ли постить хрен знает...
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:58
    Цитата: AllX_VahhaB
    Цитата: tralflot1832
    Будут заполярные пейзажи на всю оставшуюся жизнь

    Женщинам пожизненное не дают...

    Российский суд может подойти к свой работе творчески .Срок 27 лет для женщины - террористки равен пожизненному. В истории есть женщина заключённая которая освобождается после 20 лет отсидки на " казёных харчах"?
  10. советник 2 уровня Звание
    советник 2 уровня
    0
    Сегодня, 13:25
    новость видно как то неполно подана, из-за чего выглядит нелогичной.. "Задержанная 1967 года рождения по личной инициативе связалась с представителем СБУ через мессенджер. По указанию куратора сделала тайник на полуострове. Заложила туда компоненты для взрывного устройства, после чего передала координаты украинской стороне. Именно эти материалы использовались для подрыва автомобиля военнослужащего 13 ноября."
    где тогда она взяла компоненты, чтобы заложить в тайник? если из другого тайника, то зачем она вообще в этой "схеме"-перенести из одного тайника в другой- а смысл? а если они были у нее дома, значит она не просто связалась, а завербована еще с 2014 и не случайно "оступилась"..