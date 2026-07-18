ФСБ задержала жительницу Ялты по делу об убийстве офицера Черноморского флота
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В Крыму сотрудники ФСБ задержали жительницу Ялты по делу о теракте против офицера Черноморского флота Валерия Транковского. Напомним, что сам взрыв в Севастополе прогремел в ноябре 2024 года.
Задержанная 1967 года рождения по личной инициативе связалась с представителем СБУ через мессенджер. По указанию куратора сделала тайник на полуострове. Заложила туда компоненты для взрывного устройства, после чего передала координаты украинской стороне. Именно эти материалы использовались для подрыва автомобиля военнослужащего 13 ноября.
В результате подрыва взрывного устройства погиб капитан 1-го ранга Валерий Транковский. Заряд мощностью порядка 200 граммов в тротиловом эквиваленте был закреплён под днищем его служебного автомобиля.
Ранее в ФСБ уже сообщали: теракт был спланирован по линии СБУ, а его подготовкой занимался нынешний врио главы украинской спецслужбы генерал-майор Александр Поклад.
В рамках уголовного дела задержана ещё одна фигурантка – 34-летняя жительница Кировского района Крыма. По версии ФСБ, она совершила денежный перевод в размере 5 тысяч гривен в поддержку ВСУ, а также планировала передать Киеву данные о топливно-энергетическом комплексе, военном аэродроме и ряде других стратегических объектов России.
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