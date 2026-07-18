ВСУ используют боеприпас для беспилотников «Пузатый змей»

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ВСУ используют боеприпас для беспилотников «Пузатый змей»


В ходе специальной военной операции Вооруженные силы Украины начали активно применять специализированный боеприпас для сброса с беспилотных летательных аппаратов, получивший обозначение «Пузатый змей». Этот комбинированный заряд кумулятивно-осколочного действия представляет собой серьезную угрозу как для бронетехники, так и для живой силы на линии боевого соприкосновения.



Тактико-технические характеристики данного изделия говорят о его высокой поражающей способности. При общей массе чуть более килограмма триста граммов он несет свыше полукилограмма взрывчатого вещества и почти полкилограмма готовых осколков – 460 стальных элементов размером семь на семь миллиметров. Такое сочетание позволяет пробивать броню толщиной до двухсот миллиметров и создавать зону сплошного осколочного поражения радиусом десять метров. Инициирование заряда происходит электронным способом с двойной системой предохранителей и механизмом самоликвидации, что делает работу с ним крайне опасной для саперов противоборствующей стороны.



Особую активность в противодействии подобным угрозам проявляет батальонная тактическая группа «Апостол» спецназа «Ахмат». Именно ее бойцы и предоставили информацию о вражеском боеприпасе. Российские военнослужащие отмечают, что противник зачастую вынужден переходить на кустарное производство боеприпасов из-за снарядного голода и уничтожения предприятий военно-промышленного комплекса.
17 комментариев
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  1. роман66 Звание
    роман66
    +3
    Сегодня, 11:38
    Что-то маловато взрывчатки для 200 мм брони.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 11:52
      роман66
      Сегодня, 11:38

      hi Видимо, автор ошибся на порядок, не 200, а 20 мм, что будет более правдоподобнее ито возникают вопросы технического характера, основная масса стальные элементов должны бить многоточечно при подрыве, чего нельзя запрограммировать на таком примитивном устройстве.
      1. Spiidii Звание
        Spiidii
        -4
        Сегодня, 12:25
        Причем тут автор? Что чечены сообщили, то он и напечатал.
      2. topol717 Звание
        topol717
        0
        Сегодня, 12:34
        Цитата: ZovSailor
        Видимо, автор ошибся на порядок, не 200, а 20 мм, что будет более правдоподобнее ито возникают вопросы технического характера
        Насколько я понимаю обычная мина 82мм без метательного заряда и оперения.
    2. knn54 Звание
      knn54
      +3
      Сегодня, 12:28
      Бьет по люкам, моторным отсекам бронетехники. А также по окопам, блиндажам.
      Кустарщиной явно не пахнет.
      1. cpls22 Звание
        cpls22
        +1
        Сегодня, 12:49
        Цитата: knn54

        Кустарщиной явно не пахнет.

        Да. Корпус похоже литьём выполнен, судя по характеру поверхности.
    3. Sensor Звание
      Sensor
      0
      Сегодня, 12:55
      Что-то маловато взрывчатки для 200 мм брони.

      Боеприпас кумулятивно осколочный.
      Для сравнение граната РПГ 7, заряд ВВ 0.4кг, бронепробиваемость 700 мм
      https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9F%D0%93-7
      1. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 13:24
        С - 5 , тоже осколочно-фугасная, при большем весе бы имеет бронепробиваемость - 150 мм.
      2. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 13:29
        Кстати, бронепробиваемость свыше 600 мм - тандемный боеприпас, основной заряд - 1.2 кг
  2. AllX_VahhaB Звание
    AllX_VahhaB
    +5
    Сегодня, 11:39
    из-за снарядного голода

    Откуда у них снарядный голод? Запад поставки прекратил?
  3. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +4
    Сегодня, 11:43
    Средства поражения становятся все изощрённее … по мере накопления опыта появляются новые боеприпасы … совершенствуется тактика применения … надо уже закрывать этот гадюшник возможно любыми методами
  4. acetophenon Звание
    acetophenon
    +2
    Сегодня, 11:54
    Цитата: silberwolf88
    надо уже закрывать этот гадюшник возможно любыми методами

    Кому гадюшник, а кому война - мать родна. В Кремле всё всех устраивает. С утра выразил озабоченность и прочертил красные линии - до вечера свободен.
    1. rafat Звание
      rafat
      -2
      Сегодня, 12:28
      Как вы правы , по всему видно что это выгодно по главным террористам не прилетает и по нашему бомонду не прилетает гибнет мирняк и солдаты на фронте а они в домике, и вот это вот в ответ на удар мы тоже нанесли удар , а если не было удара то что?
  5. esoterica Звание
    esoterica
    +5
    Сегодня, 12:03
    что противник зачастую вынужден переходить на кустарное производство боеприпасов из-за снарядного голода и уничтожения предприятий военно-промышленного комплекса.


    Господи, неужели кто-то верит в эту ахинею?
    1. Rom8681 Звание
      Rom8681
      +1
      Сегодня, 12:19
      Кто-то хочет, чтобы верили
  6. iommi Звание
    iommi
    +1
    Сегодня, 12:18
    А у нас есть офсп и кзсп, как понятно осколочный и кумулятивный, но нет комбинированного, берем кзсп и надеваем на него корпус с полуготовыми пэ от офсп. Почему нет такого?
  7. WhoWhy Звание
    WhoWhy
    0
    Сегодня, 12:41
    Бронепробиваемость у кумулятивных боеприпасов где-то от 4-х до 7-и калибров (в зависимости от ВВ). Поскольку ни калибр, ни всё остальное не указаны, то судить о боевых свойствах не представляется возможным....
    Кстати, относительно недавние исследования показали, что внешняя насечка вообще не играет никакой роли в осколкообразовании.