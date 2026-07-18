Финны вновь ограничили морской и авиационный трафик из-за украинских БПЛА

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Финны вновь ограничили морской и авиационный трафик из-за украинских БПЛА

Хотя в последнее время сообщений о том, что беспилотники пересекали границы балтийских государств, не поступало, очевидно, что такая угроза сохраняется. На это указывает решение официального Хельсинки об очередном ограничении движения судов и полетов авиации в восточной части Финского залива.

Власти балтийского государства такое ограничение называют временным и увязывают его с угрозами пролетов украинских беспилотников в ходе атак по северо-западным регионам России. О новом введении запрета на движение морских судов и частичное ограничение полетов авиации сообщает общественная телерадиокомпания Финляндии Yleisradio (Yle).



Ограничение вступило в силу сегодня утром в 5:45 по местному времени. Движение морских судов запрещено в прибрежных с городом Котка водах Финского залива. Что касается авиации, то полеты над указанной частью залива временно запрещены на высоте ниже 18 километров.

Военное ведомство Финляндии сообщает, что меры приняты для «обеспечения безопасности посторонних лиц и создания условий для работы властей по отражению возможных беспилотников». Одновременно в состояние повышенной готовности приведены силы противовоздушной обороны.

Ранее Силы обороны Финляндии перекрывали восточную часть залива из-за угроз появления украинских дронов 6 июля. Тогда фактов нарушения воздушного пространства республики зафиксировано не было.

После скандалов с проникновением дронов ВСУ в балтийские страны НАТО Киев пообещал заранее уведомлять о готовящихся налетах на РФ. Решение финских военных о перекрытии части залива, скорее всего, связано с подготовкой очередных атак вражеских беспилотников на нашу страну.
3 комментария
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  1. knn54 Звание
    knn54
    +1
    Сегодня, 12:15
    Финляндия объявила о новом взносе в 40 миллионов евро для усиления ПВО ВСУ.
    1. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
      Дмитрий Михайлович Серегин
      0
      Сегодня, 12:21
      Ну а что с них взять. Они взяли курс на конфронтацию.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 12:39
    Авиационный керосин и судовое топливо нынче дороги ,фины сэкономили.