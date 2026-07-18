На Украине горят военные склады, поражённые дронами ВС РФ

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На Украине горят военные склады, поражённые дронами ВС РФ


Российские ударные беспилотники «Герань» успешно атакуют цели на украинской территории. Так, дроны «Герань» результативно «посетили» военные склады в Кривом Роге.



Украинские пользователи сервиса TikTok опубликовали кадры с места происшествия.

И хотя съемка велась с большого расстояния, зарево пожара и клубы густого черного дыма на кадрах видны отлично.



Сообщения о горящем складском комплексе ВСУ поступали еще вчера поздним вечером. Неизвестно, идет ли речь об одной и той же локации, но вчерашний источник утверждал, что объект полностью сгорел.

Также вчера сообщалось о возгорании топливных резервуаров украинской армии в Черниговской области.

Таким образом, на Украине горят военные склады и другие объекты, используемые армией, на фоне бессмысленных ударов ВСУ по объектам маркетплейсов Wildberries, расположенным в РФ. Уничтожение этих складов с товарами и убийства их сотрудников не представляют для противника совершенно никакого военного интереса. Единственной целью таких ударов может быть только внушение страха и недовольства среди обычных граждан и представителей бизнеса России.

Эти неадекватные действия ВСУ почему-то вызвали широкий резонанс в украинских СМИ и пабликах. В то же время о российских ударах по военным объектам на Украине они сообщают крайне скупо и неохотно, а то и вовсе ничего не говорят.

А в это время ВС России продолжают методично уничтожать объекты ВСУ, а также украинскую логистику и энергетику.
4 комментария
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  1. Bazyl LIVE
    Bazyl LIVE
    0
    Сегодня, 12:45
    Последнее время вообще много чего горит.
  2. Карельский Звание
    Карельский
    +1
    Сегодня, 13:09
    Ну почему не представляют военного интереса? Всё,что может посеять панику,создать проблемы не только ВС,но и населению,создать в тылу хаос .Как бы много народа не живёт в городах,но в провинции Озон и Валдберис очень много значат.И удары вполне понятны.Тем более,НАТО ( для кого-то Украина) не стоит перед выбором,,как одним беспилотников поразить две цели.Средст поражения у них более,чем достаточно.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 13:20
    Если осмотрется вокруг, пошире, то сразу видно, что средства воздушного нападения преодолевает и долетают, везде, практически...
    Всей разницы, где то больше, где то меньше... т. е. тот, кто занимался созданием СИСТЕМЫ ПВО, активно, серьёзно, может стбить больше опасных объектов, но до 100% никто и близко не дотягивает!
    Таковы реалии сейчас и сколь долго это будет продолжатся... фиг её знает!
    Хотя, один способ решения проблемы есть, но уж больно он радикальный и последствия его реализации не предсказуем!? soldier
    1. Кармела Звание
      Кармела
      0
      Сегодня, 13:53
      Цитата: rocket757
      Хотя, один способ решения проблемы есть, но уж больно он радикальный и последствия его реализации не предсказуем!?

      Что вы имеете в виду?