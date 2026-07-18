На Украине горят военные склады, поражённые дронами ВС РФ
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Российские ударные беспилотники «Герань» успешно атакуют цели на украинской территории. Так, дроны «Герань» результативно «посетили» военные склады в Кривом Роге.
Украинские пользователи сервиса TikTok опубликовали кадры с места происшествия.
И хотя съемка велась с большого расстояния, зарево пожара и клубы густого черного дыма на кадрах видны отлично.
Сообщения о горящем складском комплексе ВСУ поступали еще вчера поздним вечером. Неизвестно, идет ли речь об одной и той же локации, но вчерашний источник утверждал, что объект полностью сгорел.
Также вчера сообщалось о возгорании топливных резервуаров украинской армии в Черниговской области.
Таким образом, на Украине горят военные склады и другие объекты, используемые армией, на фоне бессмысленных ударов ВСУ по объектам маркетплейсов Wildberries, расположенным в РФ. Уничтожение этих складов с товарами и убийства их сотрудников не представляют для противника совершенно никакого военного интереса. Единственной целью таких ударов может быть только внушение страха и недовольства среди обычных граждан и представителей бизнеса России.
Эти неадекватные действия ВСУ почему-то вызвали широкий резонанс в украинских СМИ и пабликах. В то же время о российских ударах по военным объектам на Украине они сообщают крайне скупо и неохотно, а то и вовсе ничего не говорят.
А в это время ВС России продолжают методично уничтожать объекты ВСУ, а также украинскую логистику и энергетику.
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