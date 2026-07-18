Удары беспилотников по российским НПЗ вдруг отразились на ценах в США

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Удары беспилотников по российским НПЗ вдруг отразились на ценах в США


Украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам привели к «неожиданным» последствиям для американских потребителей. После введённого Россией на прошлой неделе запрета на экспорт дизельного топлива, средняя цена на него в США превысила 5 долларов за галлон. Рост стоимости отражает глобальную борьбу за поставки топлива, которое критически важно для сельского хозяйства, строительства и грузоперевозок.



Россия, являясь одним из крупнейших в мире экспортёров дизеля, вынуждена была ограничить поставки из-за дефицита на внутреннем рынке, вызванного атаками украинских беспилотников.

Хотя США напрямую не импортируют российское топливо, глобальный характер рынка приводит к тому, что традиционные покупатели российской нефти, такие как Бразилия и Турция, вынуждены искать альтернативных поставщиков. Многие из них обращаются к американским производителям. Это создаёт дополнительный спрос на дизель и толкает цены вверх. Этот эффект усугубляется снижением запасов в самих США. По данным Минэнерго, за неделю до 3 июля они сократились на 4,5 миллиона баррелей.

Дополнительное давление на рынок оказывает эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Новая волна ударов США по Ирану возродила опасения по поводу судоходства в Ормузском проливе, что также подстегнуло рост цен на энергоносители.
17 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 13:02
    Не знаю как у других но у нас в " тупике " на АЗС всё устаканилось топливо есть ,но цены остались как и были . crying
    1. alexbor Звание
      alexbor
      +2
      Сегодня, 13:38
      цены остались как и были

      они теперь никогда и не опустятся, не для того и поднимали
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 14:07
        Не, обычно у нас поднимают так - сначала цену повышают в два раза - все возмущаются, а потом, по просьбам трудящихся, снижают на 10-20% и всем становится нормально fellow
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 13:09
    Построить свой рай, за счёт других многие пытались, пытаются и будут продолжать в том же духе... если уцелеют, конечно... ибо ответочка прилетит обязательно...
  3. Irokez Звание
    Irokez
    +2
    Сегодня, 13:09
    Без России и Ирана энэргокризис в мире усугубится, углубится и расширится (Горбачёв такие фразы любил говорить).
  4. kebeskin Звание
    kebeskin
    +5
    Сегодня, 13:11
    Мне как-то все равно что в США 5 долларов за галон (примерно 106 рублей) за литр. А у нас на местных заправках 130 рублей за литр. И это еще по лайту. Причем нет уверенности в том что когда ситуация с топливом уладиться цены вернуться.
    1. urik62 Звание
      urik62
      +4
      Сегодня, 13:18
      Ну местные заправки это торгаши просто, в сетевых АЗС цена относительно в норме.
      1. marchcat Звание
        marchcat
        +2
        Сегодня, 13:23
        Отстоял 5 часов и это по вашему нормально???
  5. FeHa3eIIaM Звание
    FeHa3eIIaM
    +1
    Сегодня, 13:27
    Бедные домохозяйки на 5-литровых пикапах. Жаль, что они об этом ничего не знают.
  6. Last centurion Звание
    Last centurion
    0
    Сегодня, 13:42
    ну Трамп же мечтал что только США будет продавать всем топливо за дорого. Только немножко не учел, что и своим неграм за дорого тоже будет wink . А если учесть сколько у них там на руках оружия... ну еще доллар другой сверху и начнется великий бада бум . am

    зы: и чем дольше пентагон будет пользоваться ИИ тем быстрее этот хитрый ИИ их же сожрет, как бы они не старались его контролировать laughing Так как всегда будет маленькое НО, все хорошо... все богаты НО мертвы например... или всех победили НО обанкротились, так как не с кем торговать... итд итп
  7. Гений Ё Звание
    Гений Ё
    +1
    Сегодня, 13:46
    По ценам на горючее мы Америку догнали и перегоняем! Догоним и по Благосостоянию!!!
    1. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      0
      Сегодня, 14:33
      Догнать и перегнать!
      Догнуть и перегнуть!
      Догнить и перегнить!
  8. KCA Звание
    KCA
    0
    Сегодня, 13:46
    Да ладно, США не закупают у РФ диз топливо, когда их мороженый петух в восточное побережье клюнул несколько лет назад, приморозил чутка, прям плевали на свои санкции закупали на раз и не сопели
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:49
    Тут скорее " канадский фактор" .Канада полыхает ,а дым сносит в США .Всё кто мог сели свои Ф150 и рванули подальше от смога.И не забывайте американцы друг друга не обманывают. wassat Ни чего личного только бизнес.
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:53
    Цитата: alexbor
    цены остались как и были

    они теперь никогда и не опустятся, не для того и поднимали

    Как полюбили россияне джипы и паркетники так и будут на них ездить .Бензин,соляра ничто - самое главное джип ,мощнее чем у соседа .Я сегодня вообще видел на дороге мамковский кибертрак.И никто его не блокирует . wassat
  11. BrTurin Звание
    BrTurin
    +1
    Сегодня, 14:00
    если убрать с рынка 2 поставщика, то рынок это почувствует, только каждый по своему а тут турки...
    . За 2025 год, по данным CAS, Россия экспортировала 293,9 млн баррелей дизтоплива, заняв второе место по поставкам после США.... Лидером по закупкам российского дизтоплива с 2022 года была Турция, которая оставляла его на внутреннем рынке, а собственные нефтепродукты экспортировала в Европу, говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По оценке Kpler, в июне поставки дизтоплива из РФ в Турцию составили 222 тыс. б/с. Другими крупными потребителями были Египет, Бразилия, Индия и Китай. .. S&P Global указывают, что Турция начала импортировать дизтопливо из Индии. https://www.kommersant.ru/doc/8816582
  12. Lynx2000 Звание
    Lynx2000
    0
    Сегодня, 14:05
    Цитата: tralflot1832
    Не знаю как у других но у нас в " тупике " на АЗС всё устаканилось топливо есть ,но цены остались как и были . crying

    Так к этому все и шло, к осени дефицита топлива на АЗС не будет, заливай что хочешь и сколько хочешь, без очередей, но по цене, допустим ДТ по 130 руб/литр, Аи-92 по 80 руб/литр.
    Будем радоваться что есть, а про повышенные цены даже не вспоминать... к этому топливные барыги и ведут.
    У нас ДТ есть и за 91,10 руб/литр (очереди и быстро заканчивается) , а есть и АЗС где ДТ 130 руб/литр (очереди нет).