Удары беспилотников по российским НПЗ вдруг отразились на ценах в США
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Украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам привели к «неожиданным» последствиям для американских потребителей. После введённого Россией на прошлой неделе запрета на экспорт дизельного топлива, средняя цена на него в США превысила 5 долларов за галлон. Рост стоимости отражает глобальную борьбу за поставки топлива, которое критически важно для сельского хозяйства, строительства и грузоперевозок.
Россия, являясь одним из крупнейших в мире экспортёров дизеля, вынуждена была ограничить поставки из-за дефицита на внутреннем рынке, вызванного атаками украинских беспилотников.
Хотя США напрямую не импортируют российское топливо, глобальный характер рынка приводит к тому, что традиционные покупатели российской нефти, такие как Бразилия и Турция, вынуждены искать альтернативных поставщиков. Многие из них обращаются к американским производителям. Это создаёт дополнительный спрос на дизель и толкает цены вверх. Этот эффект усугубляется снижением запасов в самих США. По данным Минэнерго, за неделю до 3 июля они сократились на 4,5 миллиона баррелей.
Дополнительное давление на рынок оказывает эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Новая волна ударов США по Ирану возродила опасения по поводу судоходства в Ормузском проливе, что также подстегнуло рост цен на энергоносители.
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