ВВС США попытались обрушить своды тоннеля Шахед Мирзаи в Иране

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ВВС США попытались обрушить своды тоннеля Шахед Мирзаи в Иране

Многочисленные результативные прилёты по военным базам США на Ближнем Востоке становятся дополнительным свидетельством того, что современные ударные средства и тактики превосходят возможности ПВО. Любой ПВО.

Безусловно, можно сколько угодно говорить о том, что «средства поражения сбиты, а ущерб нанесли обломки», но по большому счёту это больше похоже на детскую реакцию – закрыть ладонями глаза, посильнее зажмуриться в ожидании того, что когда глаза откроются, то ничего страшного они не увидят.



На данный момент вовсю продолжает полыхать американская военная база в Кувейте. По последним данным, туда прилетела баллистическая ракета и не менее 6 БПЛА, выпущенных иранскими военными в ответ на атаки со стороны американских войск в регионе. Ранее Иран предупреждал своих соседей по Ближнему Востоку, что если они продолжат предоставлять американцам свою территорию для атак в отношении Ирана, то эта территория сама автоматически превратится в цель.



Также известно о поражении электростанции, опреснительной установки и нефтеперерабатывающего завода Аш-Шуайба в том же Кувейте. Это привело к отключениям электроэнергии, а также к необходимости переходить на альтернативные источники подключения объектов на американской авиабазе.

Тем временем Иран перебрасывает строительную технику для восстановления тоннеля Шахед Мирзаи в южной части страны. Американцы своим ударом пытались полностью заблокировать использование этого тоннеля и обрушить его своды. Однако план в целом не удался - вместо обрушения тоннеля удалось пробить въездную группу частично вместе с аркой. Это, безусловно, создало трудности, однако иранские рабочие заявили, что завершат расчистку в течение ближайших нескольких часов, и движение будет восстановлено.
11 комментариев
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  1. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    -1
    Сегодня, 12:57
    Когда араб снимает фильм, Голливуд молчит.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:10
    А пилоты ВВС США могут как фильмах в Голливуде залетела в тоннель и там положить бомбу - бомб и потом её взорвать?Где то я уже такую дыру видел на фото в 2ю мировую во..Франции, вроде там дыра была поширше .Тогда взрывчатку не жалели .
    1. роман66 Звание
      роман66
      +3
      Сегодня, 13:34
      Ну, если английский " Толлбой" , то и пошире и поглубже будет
  3. Dart2027 Звание
    Dart2027
    +1
    Сегодня, 13:12
    Американцы своим ударом пытались полностью заблокировать использование этого тоннеля и обрушить его своды. Однако план в целом не удался - вместо обрушения тоннеля удалось пробить въездную группу частично вместе с аркой. Это, безусловно, создало трудности, однако иранские рабочие заявили, что завершат расчистку в течение ближайших нескольких часов, и движение будет восстановлено.
    Вот и ответ почему ВС РФ до сих пор не разрушили туннель в Польшу, притом что у иранского туннеля толщина над сводом около 60 м, а на Украине больше 100.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +4
      Сегодня, 13:35
      А почему даже и не пытались? Хотя бы так сделали
      1. Dart2027 Звание
        Dart2027
        0
        Сегодня, 14:45
        Цитата: роман66
        А почему даже и не пытались?

        Пытались. Ракетный удар был нанесен 1 июня 2022 года, то есть в полном соответствии с тем как должно быть согласно классике военных действий.
  4. FeHa3eIIaM Звание
    FeHa3eIIaM
    +2
    Сегодня, 13:25
    Цитата: Dart2027
    Американцы своим ударом пытались полностью заблокировать использование этого тоннеля и обрушить его своды. Однако план в целом не удался - вместо обрушения тоннеля удалось пробить въездную группу частично вместе с аркой. Это, безусловно, создало трудности, однако иранские рабочие заявили, что завершат расчистку в течение ближайших нескольких часов, и движение будет восстановлено.
    Вот и ответ почему ВС РФ до сих пор не разрушили туннель в Польшу, притом что у иранского туннеля толщина над сводом около 60 м, а на Украине больше 100.

    Именно поэтому? Амеры хотя-бы пытаются. А наши красные линии чертят и щёки дуют.
    1. Dart2027 Звание
      Dart2027
      0
      Сегодня, 14:46
      Цитата: FeHa3eIIaM
      Амеры хотя-бы пытаются.

      Ракетный удар был нанесен 1 июня 2022 года, то есть в полном соответствии с тем как должно быть согласно классике военных действий.
  5. Last centurion Звание
    Last centurion
    -1
    Сегодня, 13:53
    ну если Иран "кончит" опреснилки в "нефтяных султанатах-эмиратах" и закроет пролив то там такой мор начнется какого мир не видел никогда... в принципе конечно это укладывается в стратегию запада по золотому миллиарду, но "султанаты" башкой вообще не думают.
    1. Моторист Звание
      Моторист
      0
      Сегодня, 14:06
      Цитата: Last centurion
      такой мор начнется какого мир не видел никогда...

      Будут морской водой бассейны заполнять. Так даже для здоровья полезнее.
  6. red_fear Звание
    red_fear
    0
    Сегодня, 14:51
    Безусловно, можно сколько угодно говорить о том, что «средства поражения сбиты, а ущерб нанесли обломки», но по большому счёту это больше похоже на детскую реакцию – закрыть ладонями глаза, посильнее зажмуриться в ожидании того, что когда глаза откроются, то ничего страшного они не увидят.

    Подождите-ка, вы хотите сказать, что когда говорят в новостях по российским каналам про обломки, это неправда?