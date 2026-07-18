ВВС США попытались обрушить своды тоннеля Шахед Мирзаи в Иране
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Многочисленные результативные прилёты по военным базам США на Ближнем Востоке становятся дополнительным свидетельством того, что современные ударные средства и тактики превосходят возможности ПВО. Любой ПВО.
Безусловно, можно сколько угодно говорить о том, что «средства поражения сбиты, а ущерб нанесли обломки», но по большому счёту это больше похоже на детскую реакцию – закрыть ладонями глаза, посильнее зажмуриться в ожидании того, что когда глаза откроются, то ничего страшного они не увидят.
На данный момент вовсю продолжает полыхать американская военная база в Кувейте. По последним данным, туда прилетела баллистическая ракета и не менее 6 БПЛА, выпущенных иранскими военными в ответ на атаки со стороны американских войск в регионе. Ранее Иран предупреждал своих соседей по Ближнему Востоку, что если они продолжат предоставлять американцам свою территорию для атак в отношении Ирана, то эта территория сама автоматически превратится в цель.
Также известно о поражении электростанции, опреснительной установки и нефтеперерабатывающего завода Аш-Шуайба в том же Кувейте. Это привело к отключениям электроэнергии, а также к необходимости переходить на альтернативные источники подключения объектов на американской авиабазе.
Тем временем Иран перебрасывает строительную технику для восстановления тоннеля Шахед Мирзаи в южной части страны. Американцы своим ударом пытались полностью заблокировать использование этого тоннеля и обрушить его своды. Однако план в целом не удался - вместо обрушения тоннеля удалось пробить въездную группу частично вместе с аркой. Это, безусловно, создало трудности, однако иранские рабочие заявили, что завершат расчистку в течение ближайших нескольких часов, и движение будет восстановлено.
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