В Ровно на памятной доске Бандере нарисовали красную звезду
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Как известно, любое действие, особенно насильственного характера, с высокой вероятностью порождает противодействие. Это не только физический закон, он работает и в социуме.
Яркий тому пример — нынешняя Украина, которая при правлении Зеленского превратилась в образчик масштабного ущемления прав и свобод граждан. В ответ некоторая часть населения, как может, выражает протесты. Кто-то решается сопротивляться людоловам из ТЦК, другие устраивают, пусть и редкие, уличные акции. Пока что режим справляется с этим, но чем сильнее власти давят на население, тем чаще и решительнее будет это сопротивление.
На фоне масштабной кампании киевского режима по героизации нацистских преступников прошлого, начатой в бывшей УССР еще задолго до прихода к власти Зеленского, не очень яркое, но знаковое событие произошло в городе Ровно на северо-западе страны. Здесь в свое время, как и во многих других населенных пунктах Украины, установили памятную доску самому известному приспешнику нацистских оккупантов Степану Бандере. Табличка вывешена на стене жилого дома, стоящего на улице имени этого преступника.
Сегодня ночью неизвестные нарисовали на этой доске звезду красной краской. В сеть выложено соответствующее видео. В российских пабликах пишут, что сделали это местные подпольщики.
Примечателен не только сам факт этого протеста, а его символизм. Ранее эту табличку уже несколько раз разбивали, но местные поклонники Бандеры, скорее всего, городские власти, ее восстанавливали.
На этот раз символ нацизма, которого на Украине якобы нет, уцелел. Однако протест получился двойным. Ведь красная звезда — это ещё и символ советского прошлого, с которым киевский режим борется всеми возможными методами.
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