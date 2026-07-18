Иностранные моряки выложили в сеть видео прилётов по порту в Одесской области

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Иностранные моряки выложили в сеть видео прилётов по порту в Одесской области

Масштабные комбинированные атаки ВС РФ по инфраструктуре черноморских портов Украины, которые идут в непрерывном режиме уже несколько недель, постепенно приводят к блокаде морского трафика. После того как киевский режим начал массированно атаковать наши гражданские суда в Чёрном и Азовском морях, зеркально поступают и российские военные.

Министерство обороны РФ регулярно сообщает об ударах по судам, которые еще рискуют отправляться в украинские порты. Все они идут под иностранными флагами третьих стран, моряки в основном тоже граждане других государств. Однако грузы, которые перевозятся в трюмах, военного назначения. Значит, корабли являются законной целью для ВС РФ.



В результате таких действий нашей армии морской трафик в портах Одесской области и Николаева уже упал более чем на треть. Это констатируют как западные специализированные аналитические ресурсы, так и украинские СМИ. Резко выросла страховка самих судов и грузов, которые вывозятся из портов Украины. А это почти весь экспорт украинских зерновых и другой агропродукции. В результате иностранные судовладельцы и компании, осуществляющие фрахтование судов, начали массово разрывать уже заключенные контракты.

Но пока что еще находятся смельчаки, которые готовы заработать и отправиться в рискованный путь. Наши военные делают всё, чтобы отбить желание у них рисковать за любые деньги. В данном случае работает принцип, когда психологический страх намного эффективнее физического воздействия. Впрочем, и оно присутствует более чем наглядно.

В сеть выложено видео, на котором запечатлены результаты атаки по одному из портов Одесской области. После удара вспыхнул мощный пожар с густым черным дымом. Самое главное, что видео сняли иностранные моряки, находящиеся на одном из судов. Увиденное привело их в состояние паники. Эти смельчаки теперь точно откажутся рисковать своими жизнями еще раз. Наверняка ролик увидят и другие иностранцы, которых попытаются завербовать для опасного морского похода.

17 комментариев
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  1. Юрий77 Звание
    Юрий77
    +12
    Сегодня, 13:39
    У бандеровцев вообще не должно остаться портов способных что-то отгрузить и принять!
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +6
      Сегодня, 13:42
      А чего краны стоят не тронутые??? По контейнерам бить, так себе занятие, их там тысячи и все не перебьёшь.
      1. красноярск Звание
        красноярск
        0
        Сегодня, 14:59
        Цитата: marchcat
        По контейнерам бить, так себе занятие,

        А если в контейнерах военные грузы
        Цитата: marchcat
        А чего краны стоят не тронутые??

        А в от это правильный вопрос. Но тут есть одно но...
        Если блокировать все украинские порты, т.е. ни одно судно не приходит в порт, то краны пусть себе стоят, они все равно - безработные.
        А вот почему до сих пор (!!!) суда заходят в порты и доставляют ВСУ вооружение и боеприпасы, вот это вопрос нашему .... Почему "Варшавянки" маются от безделья?
  2. Dimassz Звание
    Dimassz
    +3
    Сегодня, 13:42
    Да он вообще должен уничтожен весь этот портовой район фабами,не понимаю что за предатели что с этим сюсюкаются...
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 14:12
      ФАБ не долетит. ПВО выбить надо
  3. Appraiser Звание
    Appraiser
    +2
    Сегодня, 13:42
    Лучше позже чем никогда.....
  4. sir Galant Звание
    sir Galant
    0
    Сегодня, 13:50
    В СБУ всех матросов забрать! )))
    1. убей фашиста Звание
      убей фашиста
      0
      Сегодня, 14:03
      После допросов отправить на ноль под наши ФАБы, послам иностранных государств сказать - сами попросились воевать за неньку, мы не могли препятствовать.
  5. KCA Звание
    KCA
    0
    Сегодня, 13:57
    Чтоб хоть какие-то цели стали законными, надо-бы войну объявить, а не придумывать какую-то СВО, в своих терводах это одно, в нейтральных сосем другое
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +2
      Сегодня, 14:02
      Ой - а то Запад Ирану, Ираку, Ливии, Сербии и тд и тд прям таки войны объявлял! И - чё? Это кого-то смутило?
      1. KCA Звание
        KCA
        +1
        Сегодня, 14:38
        Ну что вы, этож совсем другое
  6. paul3390 Звание
    paul3390
    +1
    Сегодня, 14:01
    А вот разнесли бы сразу, ещё четыре года назад, а не игрались в сделки и политесы дожидаясь пока по нам вдарят - глядишь, уж пару лет как война бы закончилась...
    1. Piramidon Звание
      Piramidon
      0
      Сегодня, 14:45
      Цитата: paul3390
      А вот разнесли бы сразу, ещё четыре года назад

      Четыре года назад у нас и беспилотников не было. Тогда считали, что это не более, чем детские игрушки. Да и производство ракет и УМПК к ФАБам только еще разворачивалось
      1. Corsair71 (Анатолий) Звание
        Corsair71 (Анатолий)
        0
        Сегодня, 14:57
        Когда Армению Азербайджан Байрактарами бил уже тогда надо было нам искать противодействие и работать на опережение . Такое впечатление ,что всё надеялись на договорняки .
  7. Светлан Звание
    Светлан
    0
    Сегодня, 14:01
    Иностранный моряк, при чем здесь множественное число? Что еще смущает, так это ноль комментариев и ноль сердечек. Так бывает?
  8. Комментарий был удален.
  9. nikon voron Звание
    nikon voron
    0
    Сегодня, 14:27
    Весь порт забит контейнерами в которых товары для ВСУ и оружие.
  10. red_fear Звание
    red_fear
    0
    Сегодня, 14:54
    Да неужели? Порты должны были быть объявлены военной целью и заблокированы полностью, с первого месяца СВО. Любой корабль под любым флагом - военная цель. Опять война наполовину