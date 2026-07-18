Иностранные моряки выложили в сеть видео прилётов по порту в Одесской области
6 62317
Масштабные комбинированные атаки ВС РФ по инфраструктуре черноморских портов Украины, которые идут в непрерывном режиме уже несколько недель, постепенно приводят к блокаде морского трафика. После того как киевский режим начал массированно атаковать наши гражданские суда в Чёрном и Азовском морях, зеркально поступают и российские военные.
Министерство обороны РФ регулярно сообщает об ударах по судам, которые еще рискуют отправляться в украинские порты. Все они идут под иностранными флагами третьих стран, моряки в основном тоже граждане других государств. Однако грузы, которые перевозятся в трюмах, военного назначения. Значит, корабли являются законной целью для ВС РФ.
В результате таких действий нашей армии морской трафик в портах Одесской области и Николаева уже упал более чем на треть. Это констатируют как западные специализированные аналитические ресурсы, так и украинские СМИ. Резко выросла страховка самих судов и грузов, которые вывозятся из портов Украины. А это почти весь экспорт украинских зерновых и другой агропродукции. В результате иностранные судовладельцы и компании, осуществляющие фрахтование судов, начали массово разрывать уже заключенные контракты.
Но пока что еще находятся смельчаки, которые готовы заработать и отправиться в рискованный путь. Наши военные делают всё, чтобы отбить желание у них рисковать за любые деньги. В данном случае работает принцип, когда психологический страх намного эффективнее физического воздействия. Впрочем, и оно присутствует более чем наглядно.
В сеть выложено видео, на котором запечатлены результаты атаки по одному из портов Одесской области. После удара вспыхнул мощный пожар с густым черным дымом. Самое главное, что видео сняли иностранные моряки, находящиеся на одном из судов. Увиденное привело их в состояние паники. Эти смельчаки теперь точно откажутся рисковать своими жизнями еще раз. Наверняка ролик увидят и другие иностранцы, которых попытаются завербовать для опасного морского похода.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация