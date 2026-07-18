Иностранные моряки выложили в сеть видео прилётов по порту в Одесской области

Масштабные комбинированные атаки ВС РФ по инфраструктуре черноморских портов Украины, которые идут в непрерывном режиме уже несколько недель, постепенно приводят к блокаде морского трафика. После того как киевский режим начал массированно атаковать наши гражданские суда в Чёрном и Азовском морях, зеркально поступают и российские военные.Министерство обороны РФ регулярно сообщает об ударах по судам, которые еще рискуют отправляться в украинские порты. Все они идут под иностранными флагами третьих стран, моряки в основном тоже граждане других государств. Однако грузы, которые перевозятся в трюмах, военного назначения. Значит, корабли являются законной целью для ВС РФ.В результате таких действий нашей армии морской трафик в портах Одесской области и Николаева уже упал более чем на треть. Это констатируют как западные специализированные аналитические ресурсы, так и украинские СМИ. Резко выросла страховка самих судов и грузов, которые вывозятся из портов Украины. А это почти весь экспорт украинских зерновых и другой агропродукции. В результате иностранные судовладельцы и компании, осуществляющие фрахтование судов, начали массово разрывать уже заключенные контракты.Но пока что еще находятся смельчаки, которые готовы заработать и отправиться в рискованный путь. Наши военные делают всё, чтобы отбить желание у них рисковать за любые деньги. В данном случае работает принцип, когда психологический страх намного эффективнее физического воздействия. Впрочем, и оно присутствует более чем наглядно.В сеть выложено видео, на котором запечатлены результаты атаки по одному из портов Одесской области. После удара вспыхнул мощный пожар с густым черным дымом. Самое главное, что видео сняли иностранные моряки, находящиеся на одном из судов. Увиденное привело их в состояние паники. Эти смельчаки теперь точно откажутся рисковать своими жизнями еще раз. Наверняка ролик увидят и другие иностранцы, которых попытаются завербовать для опасного морского похода.