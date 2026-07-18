В украинской Раде рассказали о причине разногласий между Фёдоровым и Сырским
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Отправленный в отставку бывший глава Минобороны Украины Фёдоров стал для украинского диктатора Зеленского в определенной степени «проблемой и опасностью» из-за своей растущей популярности и разногласий с военным руководством страны.
Как пишет The New York Times со ссылкой на депутатов украинского парламента, причиной этих разногласий стала позиция Фёдорова в вопросе роли БПЛА в ведении боевых действий — экс-министр обороны продвигал модель ведения боевых действий, которая не устраивала командование ВСУ, но при этом в определенной степени пользовалась общественной поддержкой. Издание отмечает, что отставке Фёдорова с должности главы Минобороны предшествовал его конфликт с главкомом ВСУ Сырским. Фёдоров настаивал на перераспределении военных закупок в пользу БПЛА в ущерб поставкам в войска артиллерийских боеприпасов, тогда как Сырский указывал на необходимость сохранения по меньшей мере прежних объемов поставок снарядов.
По словам Фёдорова, недовольный позицией руководства оборонного ведомства Сырский поставил Зеленскому ультиматум, после чего дискуссии о военной стратегии достигли критической точки. Фёдоров утверждает, что его курс на увеличение закупок дронов напрямую затронул интересы представителей компаний ВПК. Таким образом, очевидно, что известный своей любовью к «откатам» Фёдоров пытался лоббировать интересы производителей БПЛА.
Зеленский подтвердил наличие разногласий между Фёдоровым и Сырским, связав отставку главы Минобороны с отсутствием взаимодействия между оборонным ведомством и командованием ВСУ. После отставки Фёдорова Сырский поблагодарил экс-главу Минобороны за работу и выразил надежду, что тот продолжит работать «в команде Украины».
Американское издание отмечает, что увольнение Фёдорова продолжило тенденцию, при которой Зеленский снимает с ключевых должностей в правительстве популярных военных и чиновников, которые потенциально могут стать для него политическими конкурентами. Ранее практически аналогичным образом своих постов лишились бывший главком ВСУ Залужный и экс-глава ГУР МО Украины Буданов* (*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов).
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