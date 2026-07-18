В украинской Раде рассказали о причине разногласий между Фёдоровым и Сырским

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В украинской Раде рассказали о причине разногласий между Фёдоровым и Сырским

Отправленный в отставку бывший глава Минобороны Украины Фёдоров стал для украинского диктатора Зеленского в определенной степени «проблемой и опасностью» из-за своей растущей популярности и разногласий с военным руководством страны.

Как пишет The New York Times со ссылкой на депутатов украинского парламента, причиной этих разногласий стала позиция Фёдорова в вопросе роли БПЛА в ведении боевых действий — экс-министр обороны продвигал модель ведения боевых действий, которая не устраивала командование ВСУ, но при этом в определенной степени пользовалась общественной поддержкой. Издание отмечает, что отставке Фёдорова с должности главы Минобороны предшествовал его конфликт с главкомом ВСУ Сырским. Фёдоров настаивал на перераспределении военных закупок в пользу БПЛА в ущерб поставкам в войска артиллерийских боеприпасов, тогда как Сырский указывал на необходимость сохранения по меньшей мере прежних объемов поставок снарядов.



По словам Фёдорова, недовольный позицией руководства оборонного ведомства Сырский поставил Зеленскому ультиматум, после чего дискуссии о военной стратегии достигли критической точки. Фёдоров утверждает, что его курс на увеличение закупок дронов напрямую затронул интересы представителей компаний ВПК. Таким образом, очевидно, что известный своей любовью к «откатам» Фёдоров пытался лоббировать интересы производителей БПЛА.

Зеленский подтвердил наличие разногласий между Фёдоровым и Сырским, связав отставку главы Минобороны с отсутствием взаимодействия между оборонным ведомством и командованием ВСУ. После отставки Фёдорова Сырский поблагодарил экс-главу Минобороны за работу и выразил надежду, что тот продолжит работать «в команде Украины».

Американское издание отмечает, что увольнение Фёдорова продолжило тенденцию, при которой Зеленский снимает с ключевых должностей в правительстве популярных военных и чиновников, которые потенциально могут стать для него политическими конкурентами. Ранее практически аналогичным образом своих постов лишились бывший главком ВСУ Залужный и экс-глава ГУР МО Украины Буданов* (*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов).
6 комментариев
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  1. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +2
    Сегодня, 14:18
    А зачем нам их "рада"..??..
    На «вна украине» реализована схема классическая, по которой туземцами управляют представители самих туземцев, но исключительно в интересах олигархического интернационала…
    1. Aken Звание
      Aken
      +2
      Сегодня, 14:22
      За тем же, зачем нам Госдура - трындеть и нажимать кнопки.
      1. Андрей Храмов Звание
        Андрей Храмов
        0
        Сегодня, 14:28
        Уважаемый Aken
        (Брют)
        А что, на "съездах кпсс" в СССР трындели меньше и меньше "единодушно" голосовали мандатами во всеобщем одобрямсе "генеральной линии"..??..
    2. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 14:47
      их "рада".

      Нам не нада.... Пусть хоть поубивают друг друга....
      1. Андрей Храмов Звание
        Андрей Храмов
        0
        Сегодня, 14:49
        Уважаемый
        Mouse
        (Василий)! Эт-точно!!
  2. Комментарий был удален.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 14:21
    Когда будет подходить до " небесной сотни " 2,0 на крещатике ,сообщите .Последний раз прокомментировал цирк - шапито на банковской. Только пулемёты и моря огня в их борьбе за кресла ,возобновит мой интерес в этом вопросе.