Жест принципиальности: Захарова объяснила отказ от рукопожатия с послом Германии
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова дала развернутое пояснение своему поступку, который привлек внимание общественности. В ходе недавней встречи она не стала пожимать руку завершающему свою дипломатическую миссию в Москве послу Федеративной Республики Германия Александеру Ламбсдорфу.
Данный жест был сделан совершенно осознанно и стал четким сигналом. Как подчеркнула сама дипломат в комментарии для ТАСС, ее действия были продиктованы необходимостью обозначить позицию российской стороны.
Захарова заявила:
Своим жестом я обозначила позицию в отношении открытой русофобии.
Она уточнила, что международные нормы предоставляют свободу выбора в таких вопросах.
Обязательства подавать в ответ руку для рукопожатия в протоколе нет. Это опция. Я ею воспользовалась.
Ситуация получила дополнительное символическое развитие после официального сообщения об отъезде немецкого дипломата. Комментируя завершение работы Ламбсдорфа в России, Захарова прибегла к яркой литературной метафоре. Она процитировала знаменитый роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», отметив, что покидающий свой пост посол «не заслужил света». Этот комментарий последовал за упоминанием самим Ламбсдорфом его места жительства в столице – он называл чудесным район Патриарших прудов.
Александер Ламбсдорф возглавлял дипмиссию Германии в Российской Федерации с августа 2023 года. На смену ему уже назначен новый руководитель – Клеменс фон Гетце, занимавший до этого должность посла в Мексике.
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