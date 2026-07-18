Жест принципиальности: Захарова объяснила отказ от рукопожатия с послом Германии

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Жест принципиальности: Захарова объяснила отказ от рукопожатия с послом Германии


Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова дала развернутое пояснение своему поступку, который привлек внимание общественности. В ходе недавней встречи она не стала пожимать руку завершающему свою дипломатическую миссию в Москве послу Федеративной Республики Германия Александеру Ламбсдорфу.

Данный жест был сделан совершенно осознанно и стал четким сигналом. Как подчеркнула сама дипломат в комментарии для ТАСС, ее действия были продиктованы необходимостью обозначить позицию российской стороны.

Захарова заявила:

Своим жестом я обозначила позицию в отношении открытой русофобии.

Она уточнила, что международные нормы предоставляют свободу выбора в таких вопросах.

Обязательства подавать в ответ руку для рукопожатия в протоколе нет. Это опция. Я ею воспользовалась.

Ситуация получила дополнительное символическое развитие после официального сообщения об отъезде немецкого дипломата. Комментируя завершение работы Ламбсдорфа в России, Захарова прибегла к яркой литературной метафоре. Она процитировала знаменитый роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», отметив, что покидающий свой пост посол «не заслужил света». Этот комментарий последовал за упоминанием самим Ламбсдорфом его места жительства в столице – он называл чудесным район Патриарших прудов.

Александер Ламбсдорф возглавлял дипмиссию Германии в Российской Федерации с августа 2023 года. На смену ему уже назначен новый руководитель – Клеменс фон Гетце, занимавший до этого должность посла в Мексике.
29 комментариев
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  1. Гардамир Звание
    Гардамир
    -6
    Сегодня, 13:51
    Короче как дипломат она ноль.
    1. Александр_K Звание
      Александр_K
      +13
      Сегодня, 13:56
      Сейчас вся дипломатия в районе нуля. А некоторые политики несут такую ахинею, что даже не верится.
    2. matwey Звание
      matwey
      +11
      Сегодня, 14:03
      Короче как дипломат она ноль.

      То есть, то что она сделала по протоколу, вы называете её ноль? Тогда что она должна была сделать по вашему?
      1. Vauxhall Звание
        Vauxhall
        -1
        Сегодня, 14:44
        Цитата: matwey
        Короче как дипломат она ноль.

        То есть, то что она сделала по протоколу, вы называете её ноль? Тогда что она должна была сделать по вашему?

        Станцевать калинку-малинку на каблуках и выразить озабоченность.
        Что она и делает.
        Псаки веселее была на такой должности.
        Толку от её выпуков ноль. Как и она сама. Говорящая голова.
        Ещё и пургомёт за компанию.
      2. Гардамир Звание
        Гардамир
        0
        Сегодня, 14:56
        А ы сторонник законности? Тогда откройте конституций и перечитайте, кто у в России соблюдает конституцию?
        Что касается данного случая. Раньше дипломаты улыбались даже врагам. Теперь времена гопников.
      3. Себенза Звание
        Себенза
        0
        Сегодня, 14:58
        Послать посла в долгий путь, не вариант?
    3. marchcat Звание
      marchcat
      -2
      Сегодня, 14:07
      Но а если прочитать как она в МИД попала...она полный ноль.
    4. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Сегодня, 14:33
      Цитата: Гардамир
      Короче как дипломат она ноль.
      Может наоборот? Умеет разговаривать молча.
      1. Vauxhall Звание
        Vauxhall
        +1
        Сегодня, 14:45
        Цитата: topol717
        Цитата: Гардамир
        Короче как дипломат она ноль.
        Может наоборот? Умеет разговаривать молча.

        Если бы молчала, цены бы ей не было. laughing
      2. Гардамир Звание
        Гардамир
        0
        Сегодня, 14:57
        Ага! Заслуженный дипломат танца.
    5. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      +1
      Сегодня, 14:49
      Нули это критиканы - комментаторы
  2. 16112014nk Звание
    16112014nk
    +3
    Сегодня, 13:56
    Хорошо ещё не сказала : hende hoch.
  3. Melior Звание
    Melior
    -14
    Сегодня, 13:58
    Можно вывезти девушку из деревни, но вывести деревню из девушки — никогда

    laughing
  4. samarin1969 Звание
    samarin1969
    +9
    Сегодня, 13:59
    Уже много лет, как "сильные мира сего" плюют на эти "сигналы". С недавних пор к ним присоединились все маленькие гордые "нации". ...Поступок правильный, но абсолютно не имеющий значения. На фоне пресмыкательства перед Уиткоффом - вообще чепуха.
    1. Александр_K Звание
      Александр_K
      +1
      Сегодня, 14:36
      Мелочь, а приятно. Особенно на фоне всеобщего пресмыкательства, как Вы правильно заметили.
  5. Aken Звание
    Aken
    +2
    Сегодня, 14:01
    Вот это да, вот это круто. Мир в очередной раз ужаснулся.
  6. Александр_K Звание
    Александр_K
    +5
    Сегодня, 14:02
    Молодец Захарова! Кто-то должен тыкать западных политиков и дипломатов в их собственное дерьмо. А то все такие толерантные и вежливые, что прям куда деваться. Один ДАМ что-то там грозное выжимает из себя. Жалко Вольфовича нет, он бы не только руку этому фашисту не пожал, но и в морду запросто бы плюнул.
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      -2
      Сегодня, 14:18
      И в чем Маша "молодец"?
      "Толерантные и вежливые" они когда не знают как угодить дорогому рыжему господину.
      Правильно здесь написали - "с этой девушки деревню не вывести", к сожалению это наша действительность.
      1. Александр_K Звание
        Александр_K
        +3
        Сегодня, 14:34
        Молодец в том, что засунула дипломатическую толерантность и вежливость куда подальше и показала свое истинное отношение к этому немцу. Пусть по деревенски и невежливо. В современном политикуме такое уже становится нормой. А настоящая деревенщина - это у киевских дипломатов, особенно у первого министра, вроде Кулеба его звали.
  7. RuAbel Звание
    RuAbel
    0
    Сегодня, 14:05
    Не думаю, что в Германии поймут булгаковский троллинг Захаровой. Да что там, в России не только лишь все поймут( Но – браво!, МарьВладимировна! Похоже, и МИД спустили с поводка.
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 14:08
    Фон Гётце в отличие от Ламбсдорфа кадровый дипломат, а не политик .
    1. Александр_K Звание
      Александр_K
      +1
      Сегодня, 14:39
      Не думаю, что что-то от этого изменится. Те же яйца, только вид сбоку.
  9. alexleony Звание
    alexleony
    +4
    Сегодня, 14:31
    Отличный поступок, по сравнению с Песковым, целующим руки престарелым примадоннам.
  10. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    -1
    Сегодня, 14:34
    И что..??... Ну, не пожала... Можно подумать, что немец шибко расстроился или Германия стала меньше снабжать "вна украину" оружием..??..
    Кактие-то понты провинциального театра...
    1. Александр_K Звание
      Александр_K
      +1
      Сегодня, 14:47
      Это немного как бы в пику предыдущему комментарию про Пескова, целующего ручку примадонне. Там тоже никакого практического эффекта, чисто театральные понты. Но омерзение от этого поступка у всей страны, т.к. Песков это официальное лицо государства. Точнее голос, т.е. рот, и вот этот свой рот он употребил не по назначению.
      1. Андрей Храмов Звание
        Андрей Храмов
        -1
        Сегодня, 14:55
        Уважаемый Александр_K!
        Песков и Захарова и "многие кто ещё" - просто "говорящие головы"... как репродуктор на гвоздике... от их говорильни ровным счётом ничего не зависит...
        А то, что за "ртом" и за "базаром изо рта" надо следить - тут Вы совершенно правы.
  11. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +3
    Сегодня, 14:45
    Местные диванные эксперты правил дипломатического этикета категорически не одобряют поступок Захаровой. Бывает. В свое время покойный мэр столицы Ю.В. Лужков не стал демонстративно пожимать руки западным коллегам мэрам - открытым гомосексуалистам.
  12. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    +1
    Сегодня, 14:47
    Жаль, что наши ограничиваются только символическими жестами. Чтобы враг начал симолы понимать, ему сначала надо по морде дать.
  13. ettore Звание
    ettore
    0
    Сегодня, 14:57
    На смену ему уже назначен новый руководитель – Клеменс фон Гетце,

    Ну и нафиг он тут нужен? Старый вон нового не пускать на порог пока не образумятся.