Смена тактики: Иран более 11 часов подряд наносит удары по четырём странам
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Иран, судя по всему, отказался от тактики ответных ударов и перешёл к систематическим атакам на цели в регионе, которые продолжаются уже более 11 часов. Утром 18 июля Корпус стражей исламской революции заявил о нанесении ударов по объектам в Иордании, Саудовской Аравии, Кувейте и Бахрейне.
По данным иранских СМИ, ракеты поразили авиабазу «Муваффак Салти» в Иордании, где дислоцированы американские военные, а также базу ВВС «Принц Султан» в Саудовской Аравии. Кроме того, под обстрел попали склады оружия и транспортные узлы в Кувейте и объекты в Бахрейне.
Параллельно КСИР объявил о проведении комбинированной ракетно-дроновой операции в Ормузском проливе, в результате которой были остановлены четыре корабля. Иран также заявил о подрыве на минах двух нефтяных танкеров, обвинив в этом США. В Центральном командовании США опровергли эту информацию.
Американские военные продолжают наносить удары по иранской территории. Как сообщило Центральное командование ВС США, под удары попали пункты наблюдения, инфраструктура военной логистики, подземные арсеналы и средства ВМС Ирана. На этом фоне судоходство через Ормузский пролив практически остановилось. Так, 16 июля через пролив прошли лишь восемь судов – самый низкий показатель за последние три недели.
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