Смена тактики: Иран более 11 часов подряд наносит удары по четырём странам

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Смена тактики: Иран более 11 часов подряд наносит удары по четырём странам


Иран, судя по всему, отказался от тактики ответных ударов и перешёл к систематическим атакам на цели в регионе, которые продолжаются уже более 11 часов. Утром 18 июля Корпус стражей исламской революции заявил о нанесении ударов по объектам в Иордании, Саудовской Аравии, Кувейте и Бахрейне.

По данным иранских СМИ, ракеты поразили авиабазу «Муваффак Салти» в Иордании, где дислоцированы американские военные, а также базу ВВС «Принц Султан» в Саудовской Аравии. Кроме того, под обстрел попали склады оружия и транспортные узлы в Кувейте и объекты в Бахрейне.

Параллельно КСИР объявил о проведении комбинированной ракетно-дроновой операции в Ормузском проливе, в результате которой были остановлены четыре корабля. Иран также заявил о подрыве на минах двух нефтяных танкеров, обвинив в этом США. В Центральном командовании США опровергли эту информацию.

Американские военные продолжают наносить удары по иранской территории. Как сообщило Центральное командование ВС США, под удары попали пункты наблюдения, инфраструктура военной логистики, подземные арсеналы и средства ВМС Ирана.
На этом фоне судоходство через Ормузский пролив практически остановилось. Так, 16 июля через пролив прошли лишь восемь судов – самый низкий показатель за последние три недели.
13 комментариев
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  1. Lako Звание
    Lako
    +17
    Сегодня, 14:13
    Ну что тут сказать? Когда в руководстве страны есть стальной стержень, выплавленный из национальных интересов, такую страну, так просто, не сломать.
    1. Vauxhall Звание
      Vauxhall
      +7
      Сегодня, 14:38
      Цитата: Lako
      Ну что тут сказать? Когда в руководстве страны есть стальной стержень, выплавленный из национальных интересов, такую страну, так просто, не сломать.

      Так у них нет еврейцев на княженье..
      И айфоны терористам не дарят. Структура власти национальная, как и вертикаль сменяемой.
      1. тоже-врач Звание
        тоже-врач
        +1
        Сегодня, 14:44
        Не на княжение, а на княжении.
        1. Vauxhall Звание
          Vauxhall
          0
          Сегодня, 14:51
          Цитата: тоже-врач
          Не на княжение, а на княжении.

          Сорян. good
          Принимаю замечание.
          Но сути это не меняет.
  2. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +2
    Сегодня, 14:27
    На месте нашего МО подкинуть чего нибудь и ЦУ дать по нужным целям .
    1. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      +8
      Сегодня, 14:28
      Низзя. Вонь Анкориджа не позволяет.
    2. Вадим Топал-Паша Звание
      Вадим Топал-Паша
      0
      Сегодня, 14:54
      Самое интересное будет , это когда какая-нибудь Роснефть неофициально подкинет хуситам хотя бы Клаб, если Калибр ниЗЗя! Они ж обещали блокировать Баб-эль-Мандебский пролив? и выполнят. А в итоге и нефть выше 200$ за бочку и Роснефть по 650р/акция.
      "И будет фсем Щастье" (С)
  3. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    +12
    Сегодня, 14:29
    По израильским опреснителям бить надо. Когда сионофашисты начнут друг другу глотки рвать за стакан пресной воды - тогда можно разговаривать с ними.
    1. knn54 Звание
      knn54
      +3
      Сегодня, 14:38
      -По израильским опреснителям бить надо.
      Михаил, они же персы, а не иудеи.
    2. Zaurbek Звание
      Zaurbek
      +2
      Сегодня, 14:41
      На месте Ирана , вообще можно не трогать столицу, а лупить по Хайфе. Там куча всего. И порт и нефте химия и опреснители..
      Писали, что танковый флот прилетел в Израиль сегодня. Тоже можно кассетные бч применить. Что бы никто не летал.
    3. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      0
      Сегодня, 14:52
      С ними разговаривать бесполезно, бешеные собаки.
  4. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    +1
    Сегодня, 14:41
    Всё равно помирать, так что подороже жизнь продать. А так чем чёрт не шутит? Может и сломаются амеры! Если проявлять толерантность и транспарентность, то точно в конце-концов повесят.
  5. Essex62 Звание
    Essex62
    0
    Сегодня, 14:42
    Про поражение подземных арсеналов брешут поди полосатики. Летит и летит ответка, по нарастающей .